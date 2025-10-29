Що таке SERM і як працює управління репутацією в пошукових системах

Чим успішніше і краще представлений образ компанії, бренду або особи в результатах пошукової видачі, тим більше довіри і лояльності до нього у користувача. А для деяких тематик від репутації залежить існування в принципі — медицина, фінансові та юридичні послуги. Через негатив (відгуки, скарги, низькі рейтинги в довідниках і каталогах) сайти в YMYL нішах можуть потрапити під фільтри пошукових систем.

YMYL-сайти (Your Money or Your Life, «Гаманець або життя») — це ресурси з тематиками або деякими типами сторінок, які можуть потенційно вплинути на благополуччя, здоров’я, фінансову стабільність або безпеку людини.

Чому користувачі не довіряють компанії

Існує дві найпоширеніші проблеми з репутацією в мережі:

погана репутація;

несформована репутація.

Найчастіше, у другому випадку мова йде про молоді компанії та бренди, які дуже погано представлені в інтернеті: про них практично немає інформації на зовнішніх ресурсах, відсутні відгуки та інші дані. Це питання часу, проте є ряд активностей, які допоможуть з нуля сформувати позитивний образ бізнесу (що для цього потрібно — замість висновків до цього посту).

Це також характерно для компаній, що виходять на нові ринки: відсутність локальної репутації та відгуків знижує рівень довіри з боку потенційних клієнтів, навіть якщо бренд давно існує в іншій країні або ніші.

Коли ми стикаємося з поганою репутацією, як правило, на це є кілька причин:

Низька якість послуг/товарів, що надаються. Якщо компанія або бренд не працюють над якістю сервісу або продукту, це безпосередньо впливає на репутацію. Тут необхідно змінювати підхід компанії, працювати над якістю, оскільки це єдиний варіант виправити ситуацію. Інакше жодні активності з SERM (Search Engine Reputation Management) не зможуть перекрити потік негативу. Людям властиво залишати негативні відгуки. Користувачі охочіше діляться своїм негативним досвідом, ніж позитивним. Отримуючи якісну послугу або товар, споживач сприймає це як само собою зрозуміле. Дійсно, на сайті вказано, що товар доставлять протягом півгодини. Доставили — просто виконали свою обіцянку, зробили свою роботу. За що хвалити? Навіть якщо за три роки і в дощ, і в сніг, і в годину пік вчасно. Але раптом запізнення на 20 хвилин — тримайте відгук. Звідси випливає така кількість негативу в мережі в порівнянні з позитивом. Чорний PR і атаки конкурентів. Іноді недобросовісні конкуренти поширюють неправдиву інформацію, яка знецінює репутацію компанії, бренду або особи. Важливо правильно протистояти атакам, не піддаватися на провокації, щоб уникнути негативних наслідків і гідно вийти з цієї «гри».

Що таке SERM

SERM (Search Engine Reputation Management) — це управління репутацією компанії в пошуковій видачі. Основне завдання SERM — контролювати, що користувачі бачать у ТОП-10 результатів у Google, коли вводять запит про бренд.

Завдання SERM в інтернеті — очистити і збалансувати видачу, посилити видимість позитивних згадок і зробити так, щоб бренд виглядав стабільним і надійним.

Управління репутацієї в пошукових системах є частиною ORM (Online Reputation Management) — більш об`ємної стратегії, яка відповідає за загальний образ бренду в інтернеті: в ЗМІ, соціальних мережах і форумах.

Коли необхідний SERM

Коли потрібно згладити наслідки конкурентної атаки (чорного PR), негативні відгуки користувачів/клієнтів або колишніх співробітників у видачі пошукових систем. Коли потрібно збільшити кількість матеріалів з позитивною тональністю у видачі пошукових систем про компанію, бренд, особу. Коли потрібно сформувати позитивний імідж у пошукових системах для нових компаній, брендів. Коли у видачі за брендовим запитом з’являється інформація, що спотворює репутацію або дійсність (наприклад, скарги власників бренду). Коли в мережі відсутні або майже відсутні згадки, і існує ризик, що видачу займуть конкуренти. Коли необхідно оновити і структурувати інформацію для AI-систем і чат-ботів, які парсять дані з видачі.

SERM для YMYL-сайтів

Google висуває високі стандарти якості для сторінок (і сайтів) YMYL-тематики. І, крім регулярних перевірок за допомогою фільтрів і алгоритмів, компанія наймає людей, які роблять це вручну. Такі перевіряючі називаються асесорами.

Асесор звіряє відповідність пошукових запитів результатам видачі, якість сайтів — наскільки вони відповідають критеріям і вимогам Google.

Згідно з керівництвом для асесорів, одним з основних параметрів оцінювання авторитетності таких сайтів є відгуки, згадки, рекомендації, статті користувачів, які взаємодіяли з YMYL-сайтом. Тобто, Google приділяє багато уваги оцінці та якості репутації бренду не тільки всередині сайту, але і на зовнішніх ресурсах (соціальні мережі, сайти з відгуками, ЗМІ, авторитетні джерела та енциклопедії).

Тому репутація — важливий критерій для присвоєння високої оцінки сайтам зі списку YMYL, а негативні відгуки можуть стати фактором для зниження позицій.

До YMYL-сайтів відносяться такі тематики: новинні ресурси, які висвітлюють важливі теми — міжнародні події, бізнес, політика, законодавство, надзвичайні події, державні послуги та соціальні програми, вибори, винаходи, наукові відкриття; медичні сайти та сайти про здоров’я — ресурси, які надають консультації, поради, послуги або інформацію про здоров’я, ліки (аптеки), конкретні захворювання або стани, психічне здоров’я, дієти, харчування, спосіб життя, лікарні, надзвичайні ситуації, небезпечні види діяльності тощо; юриспруденція та фінанси — сайти, де зібрана важлива інформація про правові питання (наприклад, розлучення, опіка над дитиною, усиновлення, імміграція, складання заповіту тощо), а також фінансові поради або інформація щодо інвестицій, податків, пенсійного планування, купівлі/продажу нерухомості, позик, банківської справи, страхування, способів заробити, мікрокредитів, криптовалют, криптобірж; покупки та фінансові транзакції — сайти, пов’язані з пошуком, дослідженням або купівлею товарів/послуг, а також сайти, які дозволяють користувачам переказувати гроші, оплачувати рахунки в інтернеті.

Важливо: не всі інтернет-магазини відносяться до YMYL-сайтів. Інтернет-магазини, які продають побутову техніку, електроніку навряд чи є YMYL, але якщо мова йде про дороге обладнання, нерухомість — це вже ближче до теми «Гаманець або життя».

Етапи SERM

У SERM-аналітиці можна виділити три основні етапи:

підготовчий — аналіз поточної ситуації;

стратегічний — побудова стратегії SERM;

практичний — реалізація стратегії.

Далі розгляну детальніше кожен з етапів роботи з репутацією сайту.

Підготовчий етап: проводимо аналіз

Перш ніж формувати стратегію по SERM, важливо вивчити поточну ситуацію, визначити «фронт робіт», а також пріоритезувати основні напрямки.

Ще до початку співпраці ми проводимо аналіз і попередню оцінку поточного стану репутації компанії в мережі, щоб вибрати, за якими ключовими запитами, в яких пошукових системах і в яких регіонах потрібно працювати над поліпшенням тональності.

Підбір ключових запитів

Щоб не пропустити важливі ключові запити, за якими користувачі найчастіше шукають інформацію про бренд, необхідно в першу чергу проводити аналіз брендової семантики в спеціальних сервісах, де видно частоту запитів на місяць (Serpstat, Ahrefs, Планувальник Google та інші).

Для невеликих або маловідомих брендів частотності може і не бути, тому ми виконуємо аналіз за спеціальними фразами, за якими можуть бути результати з негативною тональністю. Найчастіше це:

[назва бренду] в різних варіаціях (скорочена, повна, кирилицею і латиницею);

[назва бренду] + відгуки;

[назва бренду] + відгуки співробітників;

[ім'я] засновника компанії або топ-менеджерів.

Для сайтів YMYL-тематики додатково перевіряється репутація авторів контенту та редакторів.

Варіацій може бути багато і найчастіше їх потрібно підбирати індивідуально для бренду.

Також при підборі ключових запитів ми звертаємо увагу на пошукові підказки. Вони сигналізують про те, в якому формулюванні користувачі шукають інформацію про бренд.

Підбір цільових регіонів

На даному етапі важливо правильно визначити цільові регіони компанії, щоб перевірити пошукову видачу по кожному з них. У разі, якщо видача геозалежна, і в різних містах/країнах будуть свої «негативні» майданчики, працювати доведеться комплексно з усіма регіонами.

Як визначаємо регіон:

якщо компанія таргетується на певне місто або кілька міст — перевіряємо результати видачі по кожному з них, використовуючи відповідні координати;

якщо компанія надає послуги в межах всієї країни — перевіряємо результати видачі по всіх великих містах, використовуючи потрібні координати;

якщо мова йде про кілька країн, робимо перевірку по кожній.

Результати пошукової видачі за одним і тим же запитом можуть значно відрізнятися в залежності від місцезнаходження користувача. Причому результати різняться не тільки в різних містах, але і при використанні пошуку в різних районах одного міста. Тому ми відразу фіксуємо конкретні координати всіх міст, щоб за ними ж робити аналогічний аналіз щомісяця. Це допомагає точніше відстежувати прогрес зміни видачі та результати, а також дає можливість перевірити видачу самостійно на стороні замовника.

При перевірці тональності з використанням конкретних координат, ми використовуємо відладчик браузера, де задаємо їх вручну.

Як показала практика, незважаючи на велику кількість різних безкоштовних розширень для зміни гео в пошуку Google, жодне з них не дає результатів адекватніших, ніж ручна перевірка за допомогою конкретних координат у відладчику.

Наприклад, ось таким чином ми робимо перевірку в Google Chrome:

відкрити відладчик браузера (ctrl+shift+I);

вибрати меню налаштувань (3 вертикальні точки) — More tools — Sensors;

за допомогою кнопки Manage додати потрібні координати і зберегти локацію.

Підбір пошукових систем

Пошукові системи підбираємо після того, як визначилися з регіоном. У кожному регіоні є свої фаворити, тому потрібно враховувати і цей фактор. Наприклад, для західних проєктів крім Google, можна зробити перевірку видачі по Bing. Відштовхуватися слід від того, на просування в якій пошуковій системі націлений проект.

Визначення тональності

Для маркування тональності кожної платформи використовуються такі колірні позначення:

зелений — позитивно: переважають позитивні відгуки і серед недавніх відсутні негативні;

— позитивно: переважають позитивні відгуки і серед недавніх відсутні негативні; червоний — негативно: на сторінці переважають негативні відгуки або серед свіжих відгуків є багато негативних;

жовтий — нейтрально: на сторінці немає відгуків, або вони нейтральні, або на сторінці в однаковій пропорції і негативні, і позитивні відгуки;

— нейтрально: на сторінці немає відгуків, або вони нейтральні, або на сторінці в однаковій пропорції і негативні, і позитивні відгуки; блакитний — нерелевантний: сторінка не пов’язана з брендом, продуктом або персоною, не містить згадок про компанію і не впливає на репутацію в пошуковій видачі.

Тональність кожної сторінки в топ-10 визначається вручну. При цьому універсального правила для позначення тональності не існує, все одно при оцінці присутня частка суб'єктивності. Наприклад, ми враховуємо не тільки загальний рейтинг сторінки, якщо він є, але й дивимося, яка тональність у останніх відгуків, публікацій, статей, обговорень на форумах і згадок у соцмережах.

Якщо загальний рейтинг сторінки хороший, але при цьому останні відгуки негативні — сторінку не можна назвати позитивною.

Формування стратегії за підсумками аналізу

За підсумками проведеного аналізу у нас формуються зв’язки. Зв’язок включає в себе пошуковий запит, регіон і пошукову систему.

Залежно від кількості негативу, виділяємо пріоритетні зв’язки і вибудовуємо подальшу стратегію.

Стратегія охоплює детальний опис і опрацювання методів, які ми використовуємо для окремих майданчиків/комбінацій, а також план дій на найближчі півроку.

Після того, як план дій готовий і пріоритети розставлені, приступаємо до реалізації стратегії.

Реалізація стратегії — методи, які працюють

Нижче описані основні методи і напрямки, які використовуються для досягнення результату і оптимізації результатів видачі за цільовими зв’язками.

Важливо: це частина напрямків, в яких ми діємо. Для кожного проекту і ситуації з репутацією в мережі — своя стратегія, інструменти і кроки.

Просування в топ існуючих статей з позитивною оцінкою

У чому суть:

За цільовими зв’язками проводимо аналіз топу 11-20 на наявність позитивних або нейтральних статей. Після чого на дані статті нарощуємо зовнішні посилання з релевантними анкорами (що містять наші цільові фрази) для просування в топ-10.

Просування готових публікацій дешевше, ніж писати нові матеріали. Але менш ефективно. Іноді контент наявних статей слабо заточений під цільові запити — на його просування в топ-10 потрібно більше часу, витрат і зусиль.

Написання нових статей та їх просування в топ

Витратний, але ефективний метод. Алгоритм такий:

підбираємо авторитетний ресурс, стаття на якому, найімовірніше, потрапить в топ. Проводимо переговори з модераторами, власниками майданчика про розміщення гостьового посту;

після узгодження формату статті та умов майданчика, готуємо якісний текст, заточений під наші цільові фрази;

після публікації починаємо просувати статтю в топ за допомогою зовнішніх посилань.

Робота з відгуками

1. Збір відгуків-порушників правил

На кожному майданчику з відгуками є розділ з правилами публікації та видалення відгуків. Наприклад, на otzyvua.net.

Що ми робимо:

Ретельно вивчаємо правила видалення та публікації відгуків. З урахуванням цих правил складаємо список відгуків із зазначенням конкретної причини для видалення кожного з них. Відправляємо готові списки модерації кожному майданчику.

2. Публікація позитивних і нейтральних відгуків від реальних клієнтів

У разі, якщо є відгуки, зібрані за внутрішніми каналами (email, книга скарг і пропозицій, Viber та інші джерела), їх можна використовувати для публікації на сайтах-відгуках.

3. Створення нових гілок на відгуках

Щоб у видачі було більше майданчиків з позитивними відгуками, ми збираємо популярні відгуки, на яких ще немає гілки компанії. Перевіряємо, щоб на майданчиках була можливість зареєструватися і надавати відповіді від імені нашого бренду. Після чого створюємо нову гілку і наповнюємо її новими відгуками.

4. Створення сторінок з відгуками клієнтів і співробітників всередині сайту

Найпростіший спосіб скоротити кількість клієнтів, які йдуть залишати відгуки на інших майданчиках — надати їм цю можливість на своєму сайті. Причому зробити цей процес максимально зручним і швидким.

Це дозволить не тільки отримувати фідбек від клієнта безпосередньо, але й збільшить кількість підконтрольних сторінок у топі. Адже наявність сторінки з відгуками на своєму сайті дозволить відповідати на негатив, вирішувати проблему користувача і за необхідності видаляти відгуки, які порушують правила публікації.

5. Створення власного підконтрольного сайту з відгуками

Ще ефективніше, але й набагато дорожче, створити окремий сайт для публікації відгуків у брендовому домені.

Плюси:

брендовий домен дає переваги в ранжуванні;

сайт повністю підконтрольний, є можливість керувати відгуками, давати фідбек.

Можна проводити додаткову оптимізацію сайту (додавати мета-теги, розширені сніпети, мікророзмітку).

Недоліки:

висока вартість розробки сайту;

вартість підтримки сайту.

Крім окремого сайту з відгуками, можна створювати й інші ресурси зі згадкою бренду компанії та запитів за тематикою проекту.

Наприклад:

різні рейтинги та білі списки сайтів. Для компанії добре потрапляти в такі рейтинги — це збільшує їх впізнаваність і покращує serm репутацію, якщо, звичайно, вони займають в них належне місце;

персональний сайт власника/засновника проекту. Наприклад, Genius Marketing. Персональний сайт засновника проекту — Олеся Тимофєєва;

сайти під благодійні фонди, соціальні проекти. Наприклад, такі активності компанії, як проведення марафонів — від Київстар і Work.ua, Таврії-В. Такі проекти формують позитивний образ компанії.

Робота з соціальними мережами

Сторінки компанії в соціальних мережах добре ранжуються за брендовими запитами. Тому наявність акаунтів у декількох соціальних мережах вже дозволить зайняти кілька топових місць у результатах пошукової видачі. Важливо не тільки зареєструвати профілі, але й повноцінно їх вести.

Приклади соціальних мереж, де можна зареєструвати акаунт компанії:

Facebook (універсальна соціальна мережа для будь-якого бізнесу);

Instagram (підходить для тематик з візуальним контентом — інтернет-магазини одягу, салони краси, б'юті-сфери та hand made);

Pinterest (підходить для тематик з візуальним контентом);

LinkedIn (B2B послуги, SaaS, вузькоспеціалізовані проекти);

Twitter (підходить для будь-якого бізнесу, особливо актуально для ЗМІ, інформаційних порталів).

Робота з Q/A-сервісами

Крім сайтів з відгуками, можна працювати з сервісами Питання/Відповідь. Створювати тут брендові гілки і публікувати інформацію, відповідати на питання від імені офіційного представника.

Приклади сервісів:

Quora;

Reddit;

Otvet.i.ua;

Kidstaff.ua.

Робота з відеоконтентом

Все частіше у видачі відображаються різні додаткові блоки, в тому числі, з відеороликами, тому дуже актуальним є використання каналу на Youtube для оптимізації пошукової видачі.

Компаніям, для яких брендовий канал — мастхев, слід грамотно його вести, систематично наповнюючи новими роликами. Якщо на це немає ресурсів, можна скористатися послугами блогерів і замовити, наприклад, огляд на свій продукт.

Наявність якісних брендових відеороликів позитивно позначиться на лояльності користувачів, впізнаваності бренду. Крім того, вони можуть ранжуватися в топі пошукової видачі, що дозволить песимізувати майданчики з негативною тональністю.

Відео все частіше з’являється в пошуковій видачі, тому YouTube-канал стає важливим інструментом управління репутацією в пошукових системах.

Щоб використовувати його ефективно, важливо:

оптимізувати профіль і опис каналу;

регулярно публікувати ролики з акцентом на репутацію та експертність бренду;

підбирати ідеї, які формують довіру;

співпрацювати з блогерами та тематичними каналами для оглядів;

відстежувати та аналізувати згадки бренду на YouTube.

Якісні відеоролики підвищують впізнаваність компанії та допомагають зайняти позиції в топі видачі, витісняючи негативні сторінки.

Розміщення статті на Вікіпедії

Створення брендової сторінки про компанію на різних онлайн-енциклопедіях, таких як Вікіпедія, також збільшить шанси на потрапляння сторінок у топ за брендовими запитами.

Публікація статті про компанію на Вікіпедії або аналогічних ресурсах підсилює довіру і формує позитивний імідж бренду. Такі сторінки сприймаються як незалежні джерела, тому їх наявність підвищує лояльність клієнтів, партнерів та інвесторів.

Крім того, Вікіпедія стабільно займає високі позиції в пошуку і допомагає просуватися за брендовими і близькобрендовими запитами. Наявність статті дозволяє зайняти додаткове місце в топ-10 видачі і витіснити нерелевантні результати.

Матеріали з Вікіпедії часто цитуються ЗМІ та блогерами, що створює органічні згадки та підсилює PR-ефект.

Оптимальним рішенням буде створити сторінки як про компанію, так і про засновника — обидві можна просувати під брендові запити.

Робота з локальними довідниками та картами

Для локального бізнесу дуже актуальною буде реєстрація, налаштування та оптимізація профілю компанії в різних міських довідниках і картах. Найважливіший з них — Google Business Profile.

Google Business Profile — інструмент для розміщення інформації про компанію в пошуковій системі Google і на Google Maps. Щоб клієнти могли оперативно дізнатися контактну інформацію та місцезнаходження бізнесу, що їх цікавить, а також знайти адресу офлайн-точки і прокласти до неї маршрут на карті. Там же вони можуть залишати відгуки та оцінки.

Які можливості дає GBP:

працювати над репутацією компанії за допомогою оцінок і відгуків клієнтів;

інформувати користувачів про ціни, час роботи, події та новини компанії;

стежити за відгуками і швидко реагувати на них.

Робота з форумами

Робота з різними тематичними та близькотематичними форумами, де можна створити та вести свою гілку. Тут важливо брати до уваги, що гілку потрібно регулярно наповнювати, контролювати появу нових повідомлень та оперативно відповідати на них від імені офіційного представника компанії.

Прес-релізи та новини

Розміщення на різних трастових ресурсах власної інформації про події, зміни, досягнення, результати компанії.

Робота з інфлюенсерами та лідерами думок

Influencer Marketing — це спосіб просування товарів і послуг через лідерів думок. Люди схильні вірити улюбленим блогерам більше, ніж рекламі по телевізору.

Більшість покупців вірять рекомендаціям інших людей, навіть якщо вони не знайомі з ними особисто.

Таким чином, співпрацюючи з лідерами думок, можна домогтися того, що:

аудиторія більше дізнається про бренд;

поліпшиться ранжування цільових сторінок, оскільки на них почнуть посилатися трастові сайти;

зросте кількість підписників і залученість у соціальних мережах бренду;

знизиться рівень негативу (лідери думок допоможуть пояснити особливості послуги, застосування товару).

підвищиться лояльність і з’явиться довіра.

Оптимізація результатів видачі

Отже, ми створили додаткові посадочні брендові сторінки, підконтрольні компанії, частину з них підняли в топ. Тепер можна працювати із зовнішнім виглядом окремих блоків у видачі, оформляти сніпети.

Це дозволить додатково зайняти своїми ресурсами візуально більше місця у видачі, а також збільшити CTR окремих посадочних сторінок, наприклад за рахунок методів, описаних нижче.

1. Мікророзмітка

Можна додавати мікророзмітку для сторінок, до яких у вас є прямий доступ, щоб зробити їх більш привабливими у видачі:

розмітити відгуки про компанію/рейтинг;

додати рядок пошуку по сайту у видачі (Sitelinks Searchbox);

вивести додаткові категорії в сніпет.

2. Контекстна реклама

Ще один корисний інструмент управління репутацією — контекстна реклама. Вона дозволяє зайняти перші рядки пошукової видачі сайтам з позитивними відгуками про компанію.

Конкуренції в контексті за такими запитами зазвичай немає, тому великих бюджетів не знадобиться.

В оголошеннях контекстної реклами також можна розширити сніпет: налаштувати додаткові посилання на пріоритетні сторінки/розділи сайту, додати адреси та телефони.

Використовуємо не просто додаткові посилання для оголошень, а разом з текстовим описом додаткових посилань. Це дозволить займати брендовим оголошенням ще більше місця на першому екрані користувачів.

3. Блок із зображеннями або відео

Додатково можна зробити вкидання брендових зображень різного формату та дизайну, з різними інформаційними приводами/акціями або просто логотипом компанії.

Є ймовірність, що блок із зображеннями з’явиться в топі за брендовим запитом.

Метод застосовується і до відеофайлів, блок з якими також може з'являтися в результатах змішаної видачі.

Як мінімум, додатково можна буде зміцнити видимість своїх ресурсів за брендовими запитами при пошуку у видачі за зображеннями або відеоматеріалами.

4. Візуальні фішки

Для додаткової унікальності у видачі серед конкурентів (тут актуально як для окремих брендових сторінок, так і будь-яких інших) можна пробувати виділятися за рахунок використання розширених сніпетів з швидкими відповідями, яскравих візуальних іконок і юнікоду.

Якщо компанії, бренду потрібно поліпшити свій імідж у видачі і немає часу робити це самостійно — звертайтеся:

SERM бренду як складова ORM

Пам’ятайте, я згадувала, що SERM не допоможе, якщо компанія не дбає про якість послуг або товарів, що надає, не працює зі своїми клієнтами або ігнорує їхні звернення. SERM — складова ORM (Online Reputation Management), тому велика частина успіху залежить від того, наскільки залучений до процесу сам замовник.

Прочитайте кейс мережі медичних лабораторій Synevo , в якому детально описана робота компанії зі зворотним зв'язком клієнтів і крутою налагодженням процесів по ORM.

У компанії повинна бути команда або як мінімум один профільний фахівець з роботи з репутацією в мережі, в зоні відповідальності якого:

налаштування моніторингу появи нових відгуків, регулярне відстеження появи нових негативних відгуків або згадок;

відповіді на відгуки клієнтів від імені офіційного представника компанії, допомога у вирішенні проблеми;

стимулювання користувачів залишати нові позитивні відгуки.

Зі свого боку ми навчаємо налаштовувати ці процеси — розробляємо індивідуальні мануали за трьома напрямками.

Моніторте відгуки

Необхідно налаштувати автоматичне відстеження/моніторинг згадок про компанію (бренд, домен) в мережі, використовуючи різні безкоштовні/платні сервіси типу:

Це потрібно, щоб оперативно реагувати на будь-які сплески інтересу до бренду в мережі (в першу чергу, негативні), а також моніторити загальну динаміку тональності репутації в інтернеті. А ще так іноді знаходиться позитивний і нейтральний контент, який можна прокачувати і витісняти негатив з топа.

Відповідайте на питання, коментарі, позитив/негатив

Робота з негативом — важливий елемент онлайн-репутації компанії. І це не тільки про випадки, коли хтось незадоволений. Основні цілі такої роботи:

розібратися з сутністю претензії клієнта;

винести зі скарг користувачів проблеми компанії та оперативно їх вирішити;

зняти негатив і отримати в результаті нейтральний або позитивний відгук про компанію;

показати користувачам, які шукають інформацію про вас, що компанія відкрита до спілкування і піклується про клієнтів.

Стимулюйте користувачів залишати відгуки

Щоб клієнти захотіли поділитися своїми приємними враженнями від взаємодії з компанією, спілкуванням з технічною підтримкою, службою доставки та іншим позитивним досвідом, необхідно їх мотивувати.

Створювати програми лояльності, акції та інші активності, які стимулюють людей залишати позитивні відгуки.

І наостанок — що робити з іміджем молодим компаніям.

Чек-лист з 15 обов’язкових кроків по роботі з репутацією для компаній, які слабо представлені в мережі

Зареєструйтеся в Google My Business. Для локального бізнесу обов'язково — Google Maps та інші. Зареєструйте і розвивайте акаунти в соціальних мережах. Замовте огляд товару або послуги у лідерів думок. Створіть і розвивайте Youtube-канал. Використовуйте контекстну рекламу. Ведіть Telegram-канал. Зовнішній контент-маркетинг: публікуйте експертний/корисний контент на авторитетних майданчиках. Ведіть блог і публікуйте його контент на майданчиках, які вже добре ранжуються. Працюйте з сервісами Питання/Відповідь. Заведіть там акаунт бренду, давайте професійні відповіді на питання. Використовуйте медійну рекламу. Проводьте конкурси, запускайте челенджі, акції. Для освітнього бізнесу — проводьте серії безкоштовних вебінарів. Створюйте колаборації з іншими брендами, з якими перетинаєтеся за цільовою аудиторією. Зареєструйте бренд на порталах з вакансіями. Додавайте і регулярно оновлюйте інформацію про бренд, розміщуйте актуальні вакансії.

