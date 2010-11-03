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Как добавить статью о проекте на Википедию: Slando for Wiki
Анна Мининкова
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Наверное, почти каждый оптимизатор в свое время пытался или даже добавлял информацию о продвигаемом проекте на Wikipedia. И почти каждый сталкивался с тем, что созданная статья жила совсем недолго и быстро исчезала из-за строгой (иногда даже чересчур) модерации Вики.

Существует ряд простых правил касательно оформления новых статей, которые, помимо грамотности и информативности, должны соответствовать требованиям Википедии:

  • добавление Интервики;
  • ссылки на другие статьи Википедии, которые имеют отношение к вашей тематике;
  • ссылки со специальных терминов и определений в вашей статье на внутренние страницы Вики, которые их толкуют (для этого достаточно взять нужное слово в квадратные скобки);
  • добавление страницы в категории;
  • максимальное количество релевантных и авторитетных источников, в которых упоминается ваш проект.

На последнем пункте остановимся немного подробнее. Нашей изначальной задачей было создать на Википедии страничку для нашего клиента — Slando. Мы подготовили текст статьи и создали первую редакцию страницы Slando на Wikipedia. Все формальные требования были соблюдены, но мы столкнулись с критериями известности для сайтов (в приведенной цитате речь идет в частности о Slando и упоминаются источники, которые мы использовали для подтверждения важности статьи проекта):

Интернет-проект можно считать известным, если он удовлетворяет хотя бы одному из приведённых ниже критериев: о сайте должны иметься несколько нетривиальных публикаций, чей источник независим от сайта. (Независимая публикация должна быть авторитетным источником информации: сюда включаются статьи в популярных журналах, газетах, книгах, телерепортажи и печатные материалы потребительских ассоциаций.

Например, блог dirty.ru неоднократно упоминался в русскоязычной печати. Ему были посвящены статьи в Компьютерре и Большом городе). Сюда не включаются перепечатки рекламы сайта. Сайт или интернет-содержимое удостоены какого-либо известного и независимого приза или премии от периодического издания или самостоятельной организации.

Содержимое неоднократно распространялось или освещалось другим известным сайтом, независимым от создателей этого содержимого (например, в качестве источника информации). Сюда включаются частые упоминания в онлайн-газетах и журналах, а также в лентах новостей. Наличие сайта в таких авторитетных каталогах сайтов, как Яндекс.Каталог, может служить дополнительным критерием качества, но далеко не всегда. Статья о сайте обязательно должна содержать доказательство того, что сайт удовлетворяет хотя бы одному из указанных критериев, например в виде ссылки в разделе «Примечания».

Список авторитетных источников корректировался несколько раз, пока наконец не были выделены самые-самые (в них, к примеру, попали kp.ua, ostro.ua, kommersant, dirty.ru). Другими словами, пресс-релизы в качестве авторитетного источника явно не подойдут. Поэтому зачастую перед тем как потратить время на создание и оформление статьи на Вики, стоит провести небольшую подготовительную работу. И это еще один повод хотя бы иногда общаться с прессой, заказывать публикации на авторитетных тематических порталах и всячески «светить» продвигаемый проект. Как говорится, не SEO единым.

Какой результат нас ждал после того, как мы внесли все необходимые изменения? Долгая дискуссия (больше месяца) на странице обсуждения статьи, и Википедия приняла новую страницу практически с распростертыми объятиями. А как вам удавалось доказать значимость и известность проекта, который вы добавляли в Вики? Были ли какие-то курьезные случаи?

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Анна Мининкова

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