Казахские томаты на Западе продают все, кроме казахстанцев: как превратить аутентику в экспортный бренд

Казахские томаты на Западе продают все, кроме казахстанцев: как превратить аутентику в экспортный бренд

Семена томатов «Кумбель» и «Заилийский Алатау», выведенных казахстанским селекционером Виталием Алифировым, сегодня можно купить на Etsy, eBay и в специализированных семенных магазинах Европы и Северной Америки. Упаковка из 10 штук стоит от $3,5 до $6.

Это примерно втрое дороже, чем у Baker Creek, одного из крупнейших американских продавцов коллекционных сортов ($3 за 25 семян), и от 5 до 20 раз дороже массовых сортов томатов на Amazon. Казахская селекция действительно продается на Западе как премиальный продукт.

Но есть одна деталь. Все продавцы, которых нам удалось найти, находятся в Южной Каролине, Онтарио, во Франции, Германии и Украине. Ни один не отправляет семена из Казахстана. На Amazon такого продукта нет вовсе: по данным Amazon 3rd Party на октябрь 2026 года, ни на американской, ни на немецкой, ни на британской площадке не нашлось ни одного предложения казахстанских продавцов.

Это не случайность и не нехватка предприимчивости. Это главный урок для всех, кто хочет продавать казахстанскую аутентику за рубежом: спрос на историю товара есть, но деньги забирает тот, кто прошел регуляторный фильтр.

Почему казахстанским продавцам сложнее выйти на рынок

США. После скандала с «таинственными семенами» из Китая в сентябре 2020 года Amazon ограничил их продажу предпринимателями, базирующимися в США.

Однако даже без этого запрета посылка не пройдет: действуют отдельные правила, и семена томатов не подпадают под упрощенный ввоз малых партий. Служба инспекции здоровья животных и растений США (APHIS) требует фитосанитарный сертификат страны-экспортера на каждую партию.

Документ должен официально подтверждать отсутствие вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV). Результаты частных лабораторий не принимаются. Etsy, в свою очередь, требует, чтобы посадочный материал для американских покупателей происходил из США или был ввезен легально.

ЕС. С 1 января 2025 года ToBRFV регулируется как некарантинный вредный организм, и семена томатов из любой страны за пределами ЕС ввозятся только с фитосанитарным сертификатом и подтверждением официальной проверки на вирус. Исключения для почтовых посылок нет.

Кроме того, для коммерческой продажи овощных семян сорт должен быть зарегистрирован в ЕС или продаваться по особым правилам для любительских и сохраняемых сортов.

Великобритания. Требования аналогичные: фитосанитарный сертификат нужен даже для заказа по почте, а ToBRFV остается карантинным организмом.

Рабочий путь существует, но он выглядит иначе. Производитель отправляет одну проверенную и сертифицированную партию импортеру в ЕС или Великобритании, а тот фасует посадочный материал и продает его от своего имени. Казахстанский фитосанитарный сертификат выдает Комитет государственной инспекции в АПК, бесплатно за три рабочих дня.

Но на витрине в этом случае будет европейская компания, а казахстанский производитель станет ее поставщиком.

Три фильтра до первой отгрузки

История с семенами показывает порядок, в котором стоит оценивать любой товар для экспорта. С этих же трех вопросов команда Marketplace Growth в Netpeak начинает работу с производителями, которые выходят на Amazon, Etsy, eBay и Walmart:

Можно ли это продавать в стране покупателя. Фитосанитарный и ветеринарный контроль, требования к пищевым продуктам, косметике, детским товарам. Большинство «экзотических» продуктов отсеивается именно здесь, и лучше узнать об этом до производства упаковки. Ищут ли это покупатели. Amazon работает как поисковая система, и спрос на нем можно измерить заранее. Например, запрос «qurt» на американском Amazon не набирает измеряемого объема поиска, а «wool slippers» ищут более 3000 раз в месяц. Сходится ли экономика. Возьмем товар за $7 на Amazon FBA. Комиссия площадки составляет 15%, то есть $1,05. Плата за логистику для легкого товара дешевле $10 в 2026 году составляет от $2,29 до $2,56 плюс топливная надбавка 3,5%. Итого около половины цены уходит Amazon еще до себестоимости, доставки партии на склад в США, пошлин, хранения и рекламы. Дешевые сувенирные товары через FBA почти всегда убыточны: их место на Etsy или в собственном интернет-магазине.

Какие товари проходят все три фильтра

Мы проверили спрос по данным Amazon USA (поисковые запросы на Amazon, октябрь 2026 года) и регуляторные требования США и ЕС. Вот товары, у которых есть и измеримый спрос, и реальный путь на витрину.

Товар Поисков в месяц на Amazon Цена на витрине Требования Канал Войлочные тапочки «wool slippers» 3254, «felt slippers» 667 (США); «Filzpantoffeln» 880 (Германия) от $28 до $155 Маркировка текстиля и обуви, ответственное лицо в ЕС Etsy, Amazon Handmade Войлочные домики для кошек «felt cat cave» 1000, «wool cat cave» 903 (США); «Katzenhöhle Filz» 698 (Германия) около $35 Маркировка текстиля, ответственное лицо в ЕС Amazon Солодковый корень «licorice root» 12417, «licorice root tea» 4843 (США); «Süßholzwurzel» 1338 (Германия) около $15 Пищевые нормы, остатки пестицидов Amazon Белый мед «whipped honey» 2578, «white honey» 1000 (США) киргизский белый мед: до $138 за кг ЕС: только производители из реестра ЕС; США: регистрация в FDA Amazon Порошок верблюжьего и кобыльего молока «camel milk» 1917, «camel milk powder» 677 (США) от $65 до $89 за 255 до 300 г ЕС закрыт; США: FDA и разрешение APHIS Amazon Косметика на кобыльем и верблюжьем молоке «camel milk skin care» 389 (США) зависит от линейки Косметический регламент ЕС, MoCRA в США Amazon

Войлок. Самое сильное доказательство приходит от соседей. Американский бренд Kyrgies шьет войлочные тапочки в Кыргызстане силами кооператива Tumar и в 2021 году продал 16 000 пар. Магазины мастеров из Бишкека, такие как ArtSlippers, набрали на Etsy сотни продаж.

В Казахстане есть собственные войлочные бренды, например Aigul Line с магазинами в Астане, Алматы и Гааге. Спрос сезонный: в октябре поиск по войлочным тапочкам вырастает в разы, поэтому товар должен лежать на складе к началу осени.

Домики для кошек. Ниша доказанная, но занятая: ее держат непальские производители. Лидер MEOWFIA, продает на американском Amazon примерно на $173 000 в месяц. Это показывает потолок ниши и подсказывает, как в нее входить: с историей степного войлока, а не с ценой.

Молоко. Казахстанские бренды уже продаются на американском Amazon: сублимированное кобылье молоко KaMei из Караганды (около $8600в месяц) и верблюжье молоко Saubota.

Ниша реальная, но небольшая. Рынок ЕС для казахстанской молочной продукции пока закрыт: в 2024 году Казахстан только добивался доступа, и открытия мы не нашли. В США нужны регистрация предприятия в FDA, предварительное уведомление о ввозе и американский импортер.

Косметика. Обходной путь для молочного сырья лежит через косметику, а не через продукты питания. Немецкая компания Zollmann уже производит косметику из казахстанского кобыльего молока. Для ЕС потребуются ответственное лицо в ЕС, отчет о безопасности продукта и уведомление в портале CPNP; для США действуют требования закона MoCRA.

Мед. С 16 марта 2025 года Казахстан включен в список стран, из которых ЕС принимает этот продукт. Но продавать может только производитель, внесенный в реестр ЕС: первым стала пасека SUN-BEE ALTAI из Восточного Казахстана. Соседи из Кыргызстана продают белый мед на американском Amazon с 2018 года (Mira Nova), а бренд Aurum Apis держит цену около $138 за килограмм. Канал для меда: Amazon, а не Etsy.

Солодка. Казахстан входит в число крупных экспортеров солодкового корня: только из Южно-Казахстанской области в 2015 году вывезли более 14 000 тонн. Спрос на Amazon большой, но это сырьевой товар. Заработать больше можно только на прослеживаемости: органическая сертификация или стандарт устойчивого сбора FairWild.

Что из привычного списка лучше отложить

Курт и бал-каймак. Это молочные продукты, путь в ЕС для них сейчас закрыт, а на американском Amazon их практически не ищут. Травяные сборы. Спрос на травяной чай большой, около 29 500 поисков в месяц в США, но рынок поделен между брендами. Для дикоросов в ЕС действует жесткий лимит пирролизидиновых алкалоидов (200 мкг на кг для сухих травяных настоев) и контроль пестицидов. Без лабораторных испытаний на витрину лучше не выходить. Войлочные ковры и панно. На Amazon их почти не ищут. Это товар для Etsy и небольших объемов. Травяные банные средства. Мыло и косметика с травами попадают под косметический регламент. Шерстяные мочалки и войлочные аксессуары для бани проходят без этих требований.



Читайте нашу статью Бесперспективные ниши для старта продаж на Amazon.

Украшения и ремесло: территория Etsy

Для авторских изделий главная витрина Etsy: около 87 млн активных покупателей и 5,7 млн продавцов. Казахстанские продавцы могут работать на площадке, выплаты идут через Payoneer.

Примеры уже есть: магазин HelenDollClothes продает на Etsy одежду для кукол с 2014 года, имеет тысячи продаж, рейтинг 5,0 и отправляет заказы из Казахстана. SteppeChildStore продает казахские украшения для волос и изделия из серебра. Для украшений в ЕС действуют ограничения REACH на никель, кадмий и свинец, а в Великобритании серебряные изделия тяжелее 7,78 грамма нужно клеймить.

Как упаковать историю, чтобы она продавала

Пишите словами покупателя. На Amazon ищут «wool felt slippers», а не «кийиз», и «camel milk powder», а не «шубат». Местное название уместно в описании как часть истории, но в заголовке карточки должен стоять запрос, который вводят покупатели. Делайте историю проверяемой. Вместо «традиционный казахский войлок» напишите из чьей шерсти он сделан, где и сколько часов его валяют вручную, и покажите мастера на фото. Покупатель платит премию за конкретику, а не за слово «аутентичный». Зарегистрируйте товарный знак в стране продаж до запуска. Заявка в Ведомство ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) стоит от 850 евро за один класс и действует во всем ЕС, в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) от $350 за класс.



С товарным знаком, в том числе с поданной заявкой, бренд можно внести в Amazon Brand Registry: это расширенные карточки, витрина бренда и защита от копий. Без него ваш дизайн может повторить кто угодно, и именно так европейские продавцы зарабатывают на центральноазиатской эстетике.

Что изменилось в 2025 и 2026 годах

Казахстан. С 2026 года базовая ставка НДС выросла до 16%, а порог обязательной регистрации снизился до 10000 МРП, это 43,25 млн тенге при МРП 4325 тенге. Экспорт товаров облагается по нулевой ставке. Предприниматели на специальных налоговых режимах плательщиками НДС не являются.

У Казахстана около 55 соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе с США, Канадой, Китаем и большинством стран ЕС.

В странах покупателей изменилось больше, и для экспортера это важнее:

США с 29 августа 2025 года отменили беспошлинный порог $800 для посылок из всех стран. Теперь пошлину платит каждая посылка. Пошлины на казахстанские товары в 2025 и 2026 годах менялись несколько раз, поэтому действующую ставку нужно проверять перед каждой отгрузкой. ЕС с 1 июля 2026 года взимает фиксированную пошлину 3 евро за каждую товарную позицию в посылках стоимостью до 150 евро. Мера временная, до 2028 года. Великобритания отменит льготу для посылок до 135 фунтов не позднее 2028 года.

Вывод простой: отправлять каждую посылку из Казахстана становится дороже и медленнее.

Стандартная доставка Казпочты занимает от 10 до 30 рабочих дней, а отправку товарных посылок в США Казпочта приостанавливала с августа 2025 по январь 2026 года. Выигрывает модель, при которой партия товара заранее отправляется на склад в стране покупателя, в том числе на склады Amazon FBA. FBA работает примерно в 21 стране, где у Amazon есть собственные площадки.

Но у этой модели свои требования. В США продавец сам выступает импортером: Amazon никогда не берет эту роль на себя, поэтому нужны регистрация в таможне (форма CBP 5106), таможенный брокер и таможенная гарантия.

В ЕС с 13 декабря 2024 года товар продавца из третьей страны должен иметь ответственное лицо, зарегистрированное в ЕС, и Amazon скрывает карточки без него. Хранение товара на складе в стране ЕС означает регистрацию по НДС в этой стране, для ввоза нужен номер EORI, а в Германии до начала продаж нужно зарегистрировать упаковку в реестре LUCID.

Как получить деньги

Казахстан входит в список стран, из которых можно зарегистрироваться продавцом на Amazon, с мая 2021 года. Etsy и eBay выплачивают казахстанским продавцам деньги через Payoneer. Stripe казахстанские компании не обслуживает. Выручка затем переводится на счета ТОО или ИП, что важно для валютного контроля и налоговой отчетности.

Выводы

Казахская селекция уже стала премиальным товаром на Западе, но заработали на этом другие, потому что они прошли регуляторный фильтр, а казахстанские производители нет.

Начинать стоит не с вопроса «что у нас экзотического», а с трех проверок: разрешено ли это продавать, ищут ли это покупатели и сходится ли экономика. Войлок, мед от производителей из реестра ЕС, солодка и косметика на кобыльем молоке уже сегодня соответствуют этим критериям.

Если вы не хотите проходить эти шаги в одиночку, Netpeak проводит аудит экспортной готовности: проверяет товар по трем фильтрам, считает экономику и собирает план выхода на Amazon, Etsy, eBay или Walmart.