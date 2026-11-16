Казахстанські томати на Заході продають усі, крім казахстанців: як перетворити автентику на експортний бренд

Казахстанські томати на Заході продають усі, крім казахстанців: як перетворити автентику на експортний бренд

Насіння томатів «Кумбель» і «Заїлійський Алатау», виведених казахстанським селекціонером Віталієм Аліфіровим, сьогодні можна купити на Etsy, eBay та у спеціалізованих магазинах насіння Європи та Північної Америки. Упаковка з 10 штук коштує від $3,5 до $6.

Це приблизно втричі дорожче, ніж у Baker Creek, одного з найбільших американських продавців колекційних сортів ($3 за 25 насінин), і від 5 до 20 разів дорожче за масові сорти томатів на Amazon. Казахська селекція дійсно продається на Заході як преміальний продукт.

Але є важлива деталь. Усі продавці, яких нам вдалося знайти, знаходяться в Південній Кароліні, Онтаріо, у Франції, Німеччині та Україні. Жоден із них не відправляє насіння з Казахстану. На Amazon такого товару немає взагалі: за даними Amazon 3rd Party станом на жовтень 2026 року, ні на американській, ні на німецькій, ні на британській платформі не знайшлося жодної пропозиції від казахстанських продавців.

Це не випадковість і не брак підприємливості. Це головний урок для всіх, хто хоче продавати казахстанську автентику за кордоном: попит на історію товару є, але гроші забирає той, хто пройшов регуляторний фільтр.

Чому казахстанським продавцям складніше вийти на ринок

США. Після скандалу з «таємничим насінням» з Китаю у вересні 2020 року Amazon обмежив його продаж підприємцями, що базуються в США.

Однак навіть без цієї заборони посилка не пройде: діють окремі правила, і насіння томатів не підпадає під спрощений ввіз невеликих партій. Служба інспекції здоров’я тварин і рослин США (APHIS) вимагає фітосанітарний сертифікат країни-експортера на кожну партію.

Документ має офіційно підтверджувати відсутність вірусу коричневої зморшкуватості плодів томату (ToBRFV). Результати приватних лабораторій не приймаються. Etsy, у свою чергу, вимагає, щоб посадковий матеріал для американських покупців походив із США або був ввезений легально.

ЄС. З 1 січня 2025 року ToBRFV регулюється як некарантинний шкідливий організм, і насіння томатів з будь-якої країни за межами ЄС ввозиться лише з фітосанітарним сертифікатом та підтвердженням офіційної перевірки на наявність вірусу. Винятків для поштових відправлень немає.

Крім того, для комерційного продажу насіння овочів сорт має бути зареєстрований у ЄС або продаватися за особливими правилами для аматорських та сортів, що зберігаються.

Велика Британія. Вимоги аналогічні: фітосанітарний сертифікат потрібен навіть для замовлення поштою, а ToBRFV залишається карантинним організмом.

Практичний шлях є, але він виглядає інакше. Виробник відправляє одну перевірену та сертифіковану партію імпортеру в ЄС або Велику Британію, а той фасує посадковий матеріал і продає його від свого імені. Казахстанський фітосанітарний сертифікат видає Комітет державної інспекції в АПК, безкоштовно за три робочі дні. Але на вітрині в цьому випадку буде європейська компанія, а казахстанський виробник стане її постачальником.

Три фільтри до першого відвантаження

Історія з насінням ілюструє порядок, у якому варто оцінювати будь-який товар для експорту. Саме з цих трьох питань команда Marketplace Growth у Netpeak розпочинає роботу з виробниками, які виходять на Amazon, Etsy, eBay та Walmart:

Чи можна це продавати в країні покупця. Фітосанітарний та ветеринарний контроль, вимоги до харчових продуктів, косметики, дитячих товарів. Більшість «екзотичних» продуктів відсівається саме тут, і краще дізнатися про це до виготовлення упаковки. Чи шукають це покупці. Amazon працює як пошукова система, і попит на ньому можна виміряти заздалегідь. Наприклад, запит «qurt» на американському Amazon не набирає значного обсягу пошуку, а «wool slippers» шукають понад 3000 разів на місяць. Чи вигідна економіка. Візьмемо товар за $7 на Amazon FBA. Комісія майданчика становить 15%, тобто $1,05. Плата за логістику для легкого товару, вартість якого у 2026 році буде нижчою за $10, становить від $2,29 до $2,56 плюс паливна надбавка 3,5%.



У підсумку близько половини ціни йде Amazon ще до собівартості, доставки партії на склад у США, мит, зберігання та реклами. Дешеві сувенірні товари через FBA майже завжди збиткові: їхнє місце на Etsy або у власному інтернет-магазині.

Які товари проходять усі три фільтри

Ми перевірили попит за даними Amazon USA (пошукові запити на Amazon, жовтень 2026 року) та регуляторні вимоги США й ЄС. Ось товари, на які є як вимірюваний попит, так і реальні можливості потрапити на вітрину.

Товар Кількість пошуків на місяць на Amazon Ціна на вітрині Вимоги Канал Фетрові капці «wool slippers» 3254, «felt slippers» 667 (США); «Filzpantoffeln» 880 (Німеччина) від $28 до $155 Маркування текстилю та взуття, відповідальна особа в ЄС Etsy, Amazon Handmade Фетрові будиночки для котів «felt cat cave» 1000, «wool cat cave» 903 (США); «Katzenhöhle Filz» 698 (Німеччина) близько $35 Маркування текстилю, відповідальна особа в ЄС Amazon Корінь солодки «licorice root» 12417, «licorice root tea» 4 843 (США); «Süßholzwurzel» 1338 (Німеччина) близько $15 Харчові норми, залишки пестицидів Amazon Білий мед «whipped honey» 2 578, «white honey» 1 000 (США) киргизький білий мед: до $138 за кг ЄС: лише виробники з реєстру ЄС; США: реєстрація в FDA Amazon Порошок верблюжого та кобилячого молока «camel milk» 1917, «camel milk powder» 677 (США) від $65 до $89 за 255–300 г ЄС закритий; США: FDA та дозвіл APHIS Amazon Косметика на основі кобилячого та верблюжого молока «camel milk skin care» 389 (США) залежить від лінійки Косметичний регламент ЄС, MoCRA у США Amazon

Фетр. Найпереконливіший доказ надходить від сусідів. Американський бренд Kyrgies шиє фетрові капці в Киргизстані силами кооперативу Tumar і в 2021 році продав 16 000 пар. Магазини майстрів із Бішкека, такі як ArtSlippers, набрали на Etsy сотні продажів.

У Казахстані є власні фетрові бренди, наприклад Aigul Line з магазинами в Астані, Алмати та Гаазі. Попит сезонний: у жовтні пошук фетрових капців зростає у кілька разів, тому товар має бути на складі до початку осені.

Будиночки для котів. Ніша перевірена, але зайнята: її утримують непальські виробники. Лідер MEOWFIA продає на американському Amazon приблизно на $173 000 на місяць. Це показує межу ніші та підказує, як у неї увійти: з історією степового повсті, а не з ціною.

Молоко. Казахстанські бренди вже продаються на американському Amazon: сублімоване кобиляче молоко KaMei з Караганди (близько $8600 на місяць) та верблюже молоко Saubota.

Ніша реальна, але невелика. Ринок ЄС для казахстанської молочної продукції поки що закритий: у 2024 році Казахстан лише домагався доступу, і ми не знайшли жодних ознак відкриття. У США потрібні реєстрація підприємства в FDA, попереднє повідомлення про ввезення та американський імпортер.

Косметика. Обхідний шлях для молочної сировини лежить через косметику, а не через харчові продукти. Німецька компанія Zollmann вже виробляє косметику з казахстанського кобилячого молока. Для ЄС потрібні відповідальна особа в ЄС, звіт про безпеку продукту та повідомлення на порталі CPNP; для США діють вимоги закону MoCRA.

Мед. З 16 березня 2025 року Казахстан включено до списку країн, з яких ЄС приймає цей продукт. Але продавати може лише виробник, внесений до реєстру ЄС: першою стала пасіка SUN-BEE ALTAI зі Східного Казахстану. Сусіди з Киргизстану продають білий мед на американському Amazon з 2018 року (Mira Nova), а бренд Aurum Apis тримає ціну близько $138 за кілограм. Канал для меду: Amazon, а не Etsy.

Лакриця. Казахстан входить до числа великих експортерів кореня лакриці: лише з Південно-Казахстанської області у 2015 році вивезли понад 14 000 тонн. Попит на Amazon великий, але це сировинний товар. Заробити більше можна лише на простежуваності: органічна сертифікація або стандарт сталого збору FairWild.

Що зі звичного списку краще відкласти

Курт і бал-каймак. Це молочні продукти, шлях до ЄС для них зараз закритий, а на американському Amazon їх практично не шукають. Трав’яні збори. Попит на трав’яний чай великий — близько 29 500 пошукових запитів на місяць у США, але ринок поділений між брендами. Для дикорослих рослин у ЄС діє жорсткий ліміт піролізидинових алкалоїдів (200 мкг на кг для сухих трав’яних настоїв) та контроль пестицидів. Без лабораторних випробувань на вітрину краще не виходити. Фетрові килими та панно. На Amazon їх майже не шукають. Це товар для Etsy та невеликих обсягів. Трав'яні засоби для лазні. Мило та косметика з травами підпадають під косметичний регламент. Вовняні мочалки та повстяні аксесуари для лазні проходять без цих вимог.

Читайте нашу статтю Безперспективні ніші для старту продажів на Amazon.

Прикраси та ремесло: територія Etsy

Для авторських виробів головна вітрина — Etsy: близько 87 млн активних покупців і 5,7 млн продавців. Казахстанські продавці можуть працювати на цій платформі, виплати здійснюються через Payoneer.

Приклади вже є: магазин HelenDollClothes продає на Etsy одяг для ляльок з 2014 року, має тисячі продажів, рейтинг 5,0 і відправляє замовлення з Казахстану. SteppeChildStore продає казахські прикраси для волосся та вироби зі срібла. Щодо прикрас у ЄС діють обмеження REACH щодо нікелю, кадмію та свинцю, а у Великій Британії срібні вироби вагою понад 7,78 грама потрібно клеймувати.

Як подати історію, щоб вона продавалася

Пишіть словами покупця. На Amazon шукають «wool felt slippers», а не «кійиз», і «camel milk powder», а не «шубат». Місцева назва доречна в описі як частина історії, але в заголовку картки має стояти запит, який вводять покупці. Зробіть історію перевіреною. Замість «традиційний казахський повсть» напишіть, з чиєї вовни він виготовлений, де і скільки годин його валять вручну, та покажіть майстра на фото. Покупець платить премію за конкретику, а не за слово «автентичний». Зареєструйте товарний знак у країні продажу до запуску. Заявка до Відомства ЄС з інтелектуальної власності (EUIPO) коштує від 850 євро за один клас і діє в усьому ЄС, до Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO) — від $350 за клас.



Маючи товарний знак, зокрема подану заявку, бренд можна внести до Amazon Brand Registry: це розширені картки, вітрина бренду та захист від копій. Без нього ваш дизайн може повторити хто завгодно, і саме так європейські продавці заробляють на центральноазіатській естетиці.

Що змінилося у 2025 та 2026 роках

Казахстан. З 2026 року базова ставка ПДВ зросла до 16%, а поріг обов’язкової реєстрації знизився до 10 000 МРП, це 43,25 млн тенге при МРП 4325 тенге. Експорт товарів оподатковується за нульовою ставкою. Підприємці, які працюють за спеціальними податковими режимами, не є платниками ПДВ.

Казахстан має близько 55 угод про уникнення подвійного оподаткування, зокрема зі США, Канадою, Китаєм та більшістю країн ЄС.

У країнах-покупцях змінилося більше, і для експортера це важливіше:

США з 29 серпня 2025 року скасували безмитний поріг у 800 доларів для посилок із усіх країн. Тепер мито сплачується за кожну посилку. Мита на казахстанські товари у 2025 та 2026 роках змінювалися кілька разів, тому діючу ставку потрібно перевіряти перед кожним відвантаженням. ЄС з 1 липня 2026 року стягує фіксоване мито в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію в посилках вартістю до 150 євро. Цей захід є тимчасовим і діятиме до 2028 року. Велика Британія скасує пільгу для посилок вартістю до 135 фунтів не пізніше 2028 року.

Висновок простий: відправляти кожну посилку з Казахстану стає дорожче і повільніше.

Стандартна доставка «Казпошти» займає від 10 до 30 робочих днів, а відправку товарних посилок до США «Казпошта» призупиняла з серпня 2025 року по січень 2026 року. Перемагає модель, за якої партія товару заздалегідь відправляється на склад у країні покупця, зокрема на склади Amazon FBA. FBA працює приблизно в 21 країні, де Amazon має власні майданчики.

Але у цієї моделі є свої вимоги. У США продавець сам виступає імпортером: Amazon ніколи не бере на себе цю роль, тому потрібні реєстрація в митниці (форма CBP 5106), митний брокер і митна гарантія. У ЄС з 13 грудня 2024 року товар продавця з третьої країни повинен мати відповідальну особу, зареєстровану в ЄС, і Amazon приховує картки без неї.

Зберігання товару на складі в країні ЄС означає реєстрацію як платника ПДВ у цій країні, для ввезення потрібен номер EORI, а в Німеччині до початку продажів потрібно зареєструвати упаковку в реєстрі LUCID.

Як отримати гроші

Казахстан входить до списку країн, з яких можна зареєструватися як продавець на Amazon, з травня 2021 року. Etsy та eBay виплачують казахстанським продавцям гроші через Payoneer. Stripe казахстанські компанії не обслуговує. Виручка потім перераховується на рахунки ТОВ або ФОП, що важливо для валютного контролю та податкової звітності.

Висновки

Казахстанська продукція вже стала преміальним товаром на Заході, але заробили на цьому інші, тому що вони пройшли регуляторний фільтр, а казахстанські виробники — ні.

Починати варто не з питання «що у нас екзотичного», а з трьох перевірок: чи дозволено це продавати, чи шукають це покупці та чи збігається економіка. Повсть, мед від виробників із реєстру ЄС, солодка та косметика на кобилячому молоці вже сьогодні відповідають цим критеріям.

Якщо ви не хочете проходити ці етапи самостійно, Netpeak проводить аудит експортної готовності: перевіряє товар за трьома фільтрами, розраховує економічну доцільність і складає план виходу на Amazon, Etsy, eBay або Walmart.