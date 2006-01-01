Кирило Кузнецов

Інформація про себе

Посада: Head of Marketplace Promotion у Netpeak Спеціалізація: просування на міжнародних маркетплейсах та клієнтський retention (Amazon, Walmart, Etsy, eBay, Allegro та ін.). Топ-ніші: зоотовари, Fashion, SaaS, Beauty & Wellness. Досвід: Понад 6 років у глобальному e-commerce. Будував та масштабував стратегії електронного продажу для брендів LEGO, Whiskas та Simba Dickie Group на ринках США та ЄС. Має досвід роботи у штаб-квартирах Amazon, Schneider Electric та Paragon. Освіта: Sciences Po (Париж) Виступи на конференціях: Tech for Retail Paris, ShopSalon Paris