Нова політика Amazon щодо 75 символів у Titles. Покроковий план дій для брендів

Починаючи з 27 липня 2026 року, назва товару для всіх категорій, окрім медіа, не повинна перевищувати 75 символів із пробілами. Усі важливі деталі, які не вмістилися в ліміт, перенесуться в нове поле — Item Highlights (обмеження — до 125 символів).

Якщо проігнорувати це оновлення, ШІ Amazon перепише назви на свій розсуд. На те, щоб знайти зміни, відредагувати та затвердити власний варіант, система дасть 14 днів.

У ніші товарів для домашніх тварин (Pet Care), де назви зазвичай довгі й перевантажені характеристиками, готуватися до змін треба найперше.

Нове правило Amazon щодо 75 символів

З 27 липня 2026 року назви в усіх категоріях, окрім медіа, будуть обмежені 75 символами з пробілами. Маркетплейс пояснює це нововведення прагненням відображати повну назву на мобільних пристроях та узгодженням стандартів довжини з іншими онлайн-магазинами.

З’явиться нове поле — Item Highlights (до 125 символів), де можна вказати матеріали, характеристики або сценарії використання. Цей блок індексується пошуковими алгоритмами і відображається під назвою в результатах пошуку та на сторінках товару.

Amazon уже пропонує назви та контент для Item Highlights, згенеровані штучним інтелектом. Щоби перевірити ці варіанти:

Перейдіть в розділ Manage All Inventory. Відкрийте картку товару та натисніть Edit. Оберіть пункт View enhancements.

У рекомендованих варіантах в назві залишається ключова інформація, а решта переноситься в Item Highlights.

Після 27 липня всі назви, які перевищують 75 символів, будуть поступово замінюватися на версії, згенеровані штучним інтелектом. Картки при цьому залишаються активними.

Після автоматичного редагування картки власники брендів матимуть 14 днів, щоби переглянути, скоригувати або затвердити оновлення у вкладці Review Listing Changes до їхньої фінальної публікації.

Що враховується в ліміті 75 символів

Назва бренду, кожен пробіл, розділові знаки та одиниці виміру. Такі елементи як «24 lb» чи «150 ml» з’їдають місце, тому структуру назви треба сформувати заздалегідь.

Оптимальна робоча пропорція для назви:

бренд — близько 12 символів;

головне ключове слово — близько 20;

ключова перевага — близько 20;

розмір, об’єм, кількість — решта ліміту.

Правила Amazon від 2025 року щодо назв діють і надалі, доповнюючи нові оновлення. Як і раніше, більшість спеціальних і декоративних символів заборонені, якщо вони не є частиною назви бренду. Рекламні гасла на кшталт «Best Seller» або «Free Shipping» у тайтлі неприпустимі.

Простіше кажучи: жодних емодзі, зірочок, знаків оклику та Caps Lock.

Чому Amazon впроваджує ці зміни саме зараз

Офіційна причина — адаптація під мобільні екрани. Застосунок Amazon обрізає довгі назви приблизно на 70–80 символах. Тайтли на 200 символів здебільшого перетворювалися на марне нагромадження тексту, яке ніхто не читає. Ліміт у 75 символів змушує виносити найважливіше в назву, аби не втрачати увагу покупця.

Ще одна причина — структуровані дані. Пошукові алгоритми маркетплейсу та його ШІ-помічник Rufus дедалі більше орієнтуються на марковані поля, а не суцільний потік ключових слів. Поле Item Highlights дає алгоритму чисті дані для порівняння товарів, що допомагає вам у пошуку на основі ШІ, а не лише в рядку назви.

Що правило 75 символів означає для pet-брендів

Ставки для ніші високі, адже ринок великий. Обсяг індустрії товарів для домашніх тварин США сягнув 158 млрд доларів у 2025 році, а на 2026-й прогнозують зростання до 165 млрд . Лише корми та ласощі для тварин згенерували 65,8 млрд доларів у 2024 році, що становить близько 43% від усіх продажів категорії. Левова частка цього ревенью проходить саме через органічний пошук в Amazon, тому це не той випадок, коли можна відкласти адаптацію на потім.

Назви товарів у сегменті товарів для тварин — одні з найбільш чутливих до цієї зміни. Мультипаки, набори, варіанти за породою чи віком, лікувальні корми й добавки з довгими переліками характеристик зазвичай перевищують 150 символів. Тепер усе це доведеться вкласти в 75.

Головний ризик — втрата релевантних ключових слів. Ключ, який ви змушені прибрати з назви, може виявитися вашим основним драйвером ранкінгу. Перенесення його в Item Highlights чи в Bullet Points зберігає індексацію, але вага цього слова на рівні назви падає, що напряму впливає на вашу органіку. Тож зважено обирайте, що лишити, а що прибрати.

Головне високочастотне ключове слово має залишитися в назві, а другорядні бенефіти — перейти у додаткові поля.

План дій для селлерів до 27 липня

Пріоритезуйте за виторгом. Вивантажте список топових ASIN і позначте кожну назву, яка перевищує 75 символів. Починайте зміни з бестселерів. Рахуйте символи разом із пробілами та одиницями виміру, а не кількість слів. Переформатуйте структуру назви. Складіть новий тайтл за формулою: бренд ➡️ головне ключове слово ➡️ одна перевага ➡️ розмір/модифікація — усе в межах 75 символів. Винесення головного ключа на початок захищає бренд і запит від обрізання на мобільних екранах. Залишайте в назві саме те ключове слово, яке приносить вам органічний трафік і ранжування. Заповніть поле Item Highlights. Використайте доступні 125 символів для опису матеріалів, сценаріїв використання та переваг, які довелося прибрати. Сприймайте це поле як повноцінний SEO-простір, адже воно індексується. Пишіть суцільним текстом без маркерів і не повторюйте назву слово в слово. Проаналізуйте чернетку від ШІ Amazon. Зайдіть у розділ View enhancements і ознайомтеся з рекомендацією Amazon. ШІ лишає ключову інформацію в назві й переносить решту в Item Highlights, але не знає голосу вашого бренду й того, яке ключове слово приносить продажі. За замовчуванням він може прибрати ключовий запит, за яким ви ранжуєтеся. Затвердьте або виправте зміни. У вас є 14 днів, щоби підтвердити власну версію у вкладці Review Listing Changes. Якщо ви цього не зробите, маркетплейс автоматично опублікує версію, згенеровану ШІ. Відлік 14 днів починається не від загального дедлайну 27 липня, а від моменту, коли Amazon самостійно відредагує вашу картку. Налаштуйте сповіщення.

Приклад до і після: сухий корм для собак

Поле До (стара довга назва) Після (формат від 27 липня 2026) Основна назва Acme Grain-Free Dog Food, Salmon & Sweet Potato Recipe, Natural Dry Kibble for Adult Dogs, All Breeds, No Fillers, Made in USA, 24 lb Bag Acme Grain-Free Salmon Dry Dog Food, All Breeds, 24 lb Довжина назви Понад 130 символів 54 символи (менше 75) Item Highlights Немає Natural salmon and sweet potato kibble for adult dogs. No fillers. Supports skin and coat. Made in the USA. (107 символів) Що показує мобільний Назву обрізає на пів фразі Повна назва плюс Item Highlights під нею

Приклад до і після: мультипак добавок

Поле До (стара довга назва) Після (формат від 27 липня 2026) Основна назва VitaPup Hip & Joint Supplement for Dogs, Glucosamine Chondroitin MSM Chews, Supports Mobility & Cartilage, All Breeds & Ages, Made in USA, 120 Soft Chews VitaPup Hip & Joint Dog Chews, Glucosamine + MSM, 120 Count Довжина назви Понад 150 символів 59 символів (менше 75) Item Highlights Немає Glucosamine, chondroitin, and MSM soft chews for dogs of all ages. Supports mobility and cartilage. Made in the USA. (116 символів) Що показує мобільний Переваги обрізані Бренд, перевага й кількість — усе видно

Як заповнювати Item Highlights

Використовуйте ліміт у 125 символів для конкретики, яка допоможе покупцеві швидко ухвалити рішення: матеріали, формат, точна кількість, сценарій використання та одна ключова перевага.

Починайте із найбільш релевантної для пошуку характеристики, оскільки це поле індексується.

Не дублюйте назву товару, не нагромаджуйте синоніми та уникайте голослівних маркетингових заяв.

Куди перенести ключові слова, вилучені з назви

Ключові запити варто перерозподілити в поля, які також індексуються алгоритмами: п’ять Bullet Points, опис товару, А+ контент та Backend Search Terms.

Пріоритезуйте запити за обсягом пошуку, спираючись на дані. Інструменти на кшталт Cerebro від Helium 10 показують, які запити працюють.

Формула розподілу: найпотужніші високочастотні фрази йдуть у назву та буліти, а так званий «довгий хвіст» (низькочастотні ключі) — у Backend.

Пам’ятайте, що обсяг backend search terms вимірюються в байтах, а не в символах, із лімітом до 249 байтів. Літери з діакритичними знаками та спецсимволи важать більше ніж 1 байт, а перевищення ліміту навіть на байт призведе до того, що Amazon деіндексує все поле. Рахуйте уважно, щоб ваші ключі не зникли з пошуку без попередження.

Короткий підсумок: ваш чек-лист до 27 липня 2026 року

Часу на роздуми обмаль. Щоб захистити свій бізнес на Amazon, виконайте чотири кроки:

Скоротіть найприбутковіші назви до 75 символів. Сформуйте ємні Item Highlights для кожного лістингу. Перенесіть додаткові ключі в буліти та бекенд. Затвердьте власні версії у вкладці Review Listing Changes.

Якщо ви проігноруєте це оновлення, ШІ Amazon самостійно перепише ваш каталог, залишивши вам лише 14 днів на валідацію його версії.

Часті запитання

Який новий ліміт символів для назви товару на Amazon?

З 27 липня 2026 року назви товарів у всіх категоріях, окрім медіа, мають містити не більше 75 символів разом із пробілами.

Що таке поле Item Highlights на Amazon?

Item Highlights — це нове поле, що дає додаткові 125 символів для матеріалів, характеристик чи сценаріїв використання. Вміст індексується пошуком і показується під назвою в результатах та на сторінках товару.

Що буде, якщо не скоротити назви до 27 липня 2026 року?

Після 27 липня Amazon поступово замінюватиме назви понад 75 символів на рекомендацію ШІ. Картки лишаються активними, а власники бренду мають 14 днів, щоб переглянути, змінити та затвердити назви й Item Highlights перед публікацією.

Де знайти рекомендації назв від ШІ Amazon?

Перейдіть у Manage All Inventory, знайдіть картку товару, натисніть Edit, потім View enhancements. Amazon покаже рекомендовані назви та Item Highlights, що зберігають ключову інформацію в назві й переносять решту в Item Highlights.

Чи стосується правило 75 символів товарів для домашніх тварин?

Так. Правило охоплює всі категорії, окрім медіа, тож корми, ласощі, добавки та аксесуари підпадають під зміни. Перевірте кожну картку в Seller Central до дедлайну.

Чи враховуються пробіли й розмір упаковки в ліміті 75 символів?

Так. Враховується кожен символ, зокрема пробіли, розділові знаки та одиниці виміру на кшталт 24 lb чи 150 ml. Рахуйте кількість символів, а не кількість слів.

Чи втрачу я позиції за ключовими словами, скоротивши назву?

Ні, якщо перенести ключові слова. Терміни, перенесені в Item Highlights, bullet points, A+ контент і backend search terms, будуть індексуватися. Вага на рівні назви для видаленого слова падає, тож збережіть найсильніше ключове слово безпосередньо в назві.