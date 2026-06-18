Новая политика Amazon в отношении 75 символов в названиях. Пошаговый план действий для брендов

Новая политика Amazon в отношении 75 символов в названиях. Пошаговый план действий для брендов

Начиная с 27 июля 2026 года, название товара для всех категорий, кроме медиа, не должно превышать 75 символов с пробелами. Все важные детали, которые не поместились в лимит, будут перенесены в новое поле — Item Highlights (ограничение — до 125 символов).

Если проигнорировать это обновление, ИИ Amazon перепишет названия по своему усмотрению. На то, чтобы найти изменения, отредактировать и утвердить собственный вариант, система даст 14 дней.

В нише товаров для домашних животных (Pet Care), где названия обычно длинные и перегружены характеристиками, готовиться к изменениям нужно в первую очередь.

Новое правило Amazon о 75 символах

С 27 июля 2026 года названия во всех категориях, кроме медиа, будут ограничены 75 символами с пробелами. Маркетплейс объясняет это нововведение стремлением отображать полное название на мобильных устройствах и согласованием стандартов длины с другими онлайн-магазинами.

Появится новое поле — Item Highlights (до 125 символов), где можно указать материалы, характеристики или сценарии использования. Этот блок индексируется поисковыми алгоритмами и отображается под названием в результатах поиска и на страницах товара.

Amazon уже предлагает названия и контент для Item Highlights, сгенерированные искусственным интеллектом. Чтобы проверить эти варианты:

Перейдите в раздел Manage All Inventory. Откройте карточку товара и нажмите «Edit». Выберите пункт «View enhancements».

В рекомендуемых вариантах в названии сохраняется ключевая информация, а остальное переносится в Item Highlights.

После 27 июля все названия, превышающие 75 символов, будут постепенно заменяться на версии, сгенерированные искусственным интеллектом. Карточки при этом остаются активными.

После автоматического редактирования карточки у владельцев брендов будет 14 дней, чтобы просмотреть, скорректировать или утвердить обновления во вкладке «Review Listing Changes» до их окончательной публикации.

Что учитывается в лимите 75 символов

Название бренда, каждый пробел, знаки препинания и единицы измерения. Такие элементы, как «24 lb» или «150 ml», занимают место, поэтому структуру названия нужно сформировать заранее.

Оптимальное соотношение для названия:

бренд — около 12 символов;

главное ключевое слово — около 20;

ключевое преимущество — около 20;

размер, объем, количество — оставшая часть лимита.

Правила Amazon от 2025 года в отношении названий остаются в силе, дополняя новое обновление Как и раньше, большинство специальных и декоративных символов запрещены, если они не являются частью названия бренда. Рекламные слоганы вроде «Best Seller» или «Free Shipping» в названии недопустимы.

Проще говоря: никаких эмодзи, звездочек, восклицательных знаков и Caps Lock.

Почему Amazon вводит эти изменения именно сейчас

Официальная причина — адаптация под мобильные экраны. Приложение Amazon обрезает длинные названия примерно на 70–80 символов. Названия длиной в 200 символов в большинстве случаев превращались в бессмысленное нагромождение текста, которое никто не читает. Лимит в 75 символов заставляет выносить самое важное в название, чтобы не терять внимание покупателя.

Еще одна причина — структурированные данные. Поисковые алгоритмы маркетплейса и его ИИ-помощник Rufus все больше ориентируются на маркированные поля, а не на сплошной поток ключевых слов. Поле Item Highlights предоставляет алгоритму чистые данные для сравнения товаров, что помогает вам в поиске на основе ИИ, а не только по строке названия.

Что правило 75 символов означает для pet-брендов

Ставки для этой ниши высоки, ведь рынок огромен. Объем индустрии товаров для домашних животных в США достиг 158 млрд долларов в 2025 году, а на 2026-й прогнозируется рост до 165 млрд. Только корма и лакомства для животных принесли 65,8 млрд долларов в 2024 году, что составляет около 43% от всех продаж категории. Львиная доля этой выручки приходится именно на органический поиск на Amazon, поэтому это не тот случай, когда можно отложить адаптацию на потом.

Названия товаров в сегменте товаров для животных — одни из самых чувствительных к этому изменению. Мультипаки, наборы, варианты по породе или возрасту, лечебные корма и добавки с длинными списками характеристик обычно превышают 150 символов. Теперь всё это придётся уместить в 75.

Главный риск — потеря релевантных ключевых слов. Ключевое слово, которое вы вынуждены удалить из названия, может оказаться вашим основным фактором ранжирования. Перенос его в «Item Highlights» или в «Bullet Points» сохраняет индексацию, но вес этого слова на уровне названия падает, что напрямую влияет на вашу органическую поисковую выдачу. Поэтому взвешенно выбирайте, что оставить, а что убрать.

Главное высокочастотное ключевое слово должно остаться в названии, а второстепенные преимущества — перейти в дополнительные поля.

План действий для продавцов до 27 июля

Расставьте приоритеты по выручке. Скачайте список топовых ASIN и отметьте каждое название, превышающее 75 символов. Начинайте изменения с бестселлеров. Считайте символы вместе с пробелами и единицами измерения, а не количество слов. Переформатируйте структуру названия. Составьте новый заголовок по формуле: бренд ➡️ главное ключевое слово ➡️ одно преимущество ➡️ размер/модификация — все в пределах 75 символов. Вынесение главного ключевого слова в начало защищает бренд и запрос от урезания на мобильных экранах. Оставляйте в названии именно то ключевое слово, которое приносит вам органический трафик и ранжирование. Заполните поле Item Highlights. Используйте доступные 125 символов для описания материалов, сценариев использования и преимуществ, которые пришлось убрать. Рассматривайте это поле как полноценное SEO-пространство, ведь оно индексируется. Пишите сплошным текстом без разделителей и не повторяйте название слово в слово. Проанализируйте черновик, подготовленный ИИ Amazon. Перейдите в раздел «View enhancements» и ознакомьтесь с рекомендациями Amazon. ИИ оставляет ключевую информацию в названии и переносит остальное в раздел «Item Highlights», но не знает особенностей вашего бренда и того, какое ключевое слово приносит продажи. По умолчанию он может удалить ключевой запрос, по которому вы ранжируетесь. Утвердите или исправьте изменения. У вас есть 14 дней, чтобы подтвердить свою версию во вкладке «Review Listing Changes». Если вы этого не сделаете, маркетплейс автоматически опубликует версию, сгенерированную ИИ. Отсчет 14 дней начинается не с общего дедлайна 27 июля, а с момента, когда Amazon самостоятельно отредактирует вашу карточку. Настройте уведомления.

Пример «до» и «после»: сухой корм для собак

Поле До (старое длинное название) После (формат с 27 июля 2026 года) Основное название Acme Grain-Free Dog Food, Salmon & Sweet Potato Recipe, Natural Dry Kibble for Adult Dogs, All Breeds, No Fillers, Made in USA, 24 lb Bag Acme Grain-Free Salmon Dry Dog Food, для всех пород, 24 lb Длина названия Более 130 символов 54 символа (менее 75) Основные характеристики товара Нет Natural salmon and sweet potato kibble for adult dogs. No fillers. Supports skin and coat. Made in the USA. (107 символов) Что показывает мобильное устройство Название обрывается на половине фразы Полное название плюс «Особенности товара» под ним

Пример «до» и «после»: мультипак добавок

Поле До (старое длинное название) После (формат от 27 июля 2026 года) Основное название VitaPup Hip & Joint Supplement for Dogs, Glucosamine Chondroitin MSM Chews, Supports Mobility & Cartilage, All Breeds & Ages, Made in USA, 120 Soft Chews VitaPup Hip & Joint Dog Chews, глюкозамин + МСМ, 120 штук Длина названия Более 150 символов 59 символов (менее 75) Основные характеристики товара Нет Glucosamine, chondroitin, and MSM soft chews for dogs of all ages. Supports mobility and cartilage. Made in the USA. (116 символов) Что показывает мобильная версия Преимущества сокращены Бренд, преимущества и количество — все видно

Как заполнять Item Highlights

Используйте лимит в 125 символов для конкретных сведений, которые помогут покупателю быстро принять решение: материалы, формат, точное количество, сценарий использования и одно ключевое преимущество.

Начинайте с наиболее релевантной для поиска характеристики, поскольку это поле индексируется.

Не дублируйте название товара, не нагромождайте синонимы и избегайте голословных маркетинговых заявлений.

Куда перенести ключевые слова, удаленные из названия

Ключевые запросы стоит перераспределить в поля, которые также индексируются алгоритмами: пять Bullet Points, описание товара, А+ контент и Backend Search Terms.

Расставляйте приоритеты запросов по объему поиска, опираясь на данные. Такие инструменты, как Cerebro от Helium 10, показывают, какие запросы работают.

Формула распределения: самые мощные высокочастотные фразы идут в название и маркированные списки, а так называемый «длинный хвост» (низкочастотные ключи) — в Backend.

Помните, что объем поисковых терминов в бэкенде измеряется в байтах, а не в символах, с лимитом до 249 байтов. Буквы с диакритическими знаками и специальные символы занимают больше 1 байта, а превышение лимита даже на один байт приведет к тому, что Amazon деиндексирует все поле. Считайте внимательно, чтобы ваши ключи не исчезли из поиска без предупреждения.

Краткое резюме: ваш чек-лист до 27 июля 2026 года

Времени на раздумья мало. Чтобы защитить свой бизнес на Amazon, выполните четыре шага:

Сократите самые прибыльные названия до 75 символов. Составьте емкие Item Highlights для каждого листинга. Перенесите дополнительные ключевые слова в буллеты и бэкенд. Утвердите собственные версии во вкладке «Review Listing Changes».

Если вы проигнорируете это обновление, ИИ Amazon самостоятельно перепишет ваш каталог, оставив вам всего 14 дней на валидацию его версии.

Часто задаваемые вопросы

Каков новый лимит символов для названия товара на Amazon?

С 27 июля 2026 года названия товаров во всех категориях, кроме медиа, должны содержать не более 75 символов, включая пробелы.

Что такое поле Item Highlights на Amazon?

Item Highlights — это новое поле, которое предоставляет дополнительные 125 символов для описания, характеристик или сценариев использования. Содержимое индексируется поисковой системой и отображается под названием в результатах поиска и на страницах товара.

Что произойдет, если не сократить названия до 27 июля 2026 года?

После 27 июля Amazon будет постепенно заменять названия, содержащие более 75 символов, в соответствии с рекомендациями ИИ. Карточки останутся активными, а владельцы брендов получат 14 дней на то, чтобы просмотреть, изменить и утвердить названия и Item Highlights перед публикацией.

Где найти рекомендации по названиям от ИИ Amazon?

Перейдите в раздел «Manage All Inventory», найдите карточку товара, нажмите «Edit», затем «View enhancements». Amazon покажет рекомендуемые названия и «Item Highlights», которые сохраняют ключевую информацию в названии и переносят остальную часть в «Item Highlights».

Распространяется ли правило 75 символов на товары для домашних животных?

Да. Правило распространяется на все категории, кроме медиа, поэтому корма, лакомства, добавки и аксессуары подпадают под изменения. Проверьте каждую карточку в Seller Central до крайнего срока.

Учитываются ли пробелы и размер упаковки в лимите 75 символов?

Да. Учитывается каждый символ, в том числе пробелы, знаки препинания и единицы измерения, такие как 24 lb или 150 ml. Считайте количество символов, а не количество слов.

Потеряю ли я позиции по ключевым словам, сократив название?

Нет, если перенести ключевые слова. Термины, перенесенные в Item Highlights, bullet points, A+ контент и backend search terms, будут индексироваться. Вес удаленного слова на уровне названия снижается, поэтому сохраните самое сильное ключевое слово непосредственно в названии.