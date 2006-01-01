Кирилл Кузнецов
Автор NJ c 2026
Позиция:
Head of Marketplace Growth Department
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Должность: Head of Marketplace Promotion в Netpeak Специализация: продвижение на международных маркетплейсах и удержание клиентов / retention (Amazon, Walmart, Etsy, eBay, Allegro и др.). Топ-ниши: зоотовары (Pet Care), Fashion, SaaS, Beauty & Wellness. Опыт работы: Более 6 лет в глобальном e-commerce. Строил и масштабировал стратегии электронных продаж для таких брендов, как LEGO, Whiskas и Simba Dickie Group на рынках США и ЕС. Имеет опыт работы в штаб-квартирах (HQs) Amazon, Schneider Electric и Paragon. Образование: Sciences Po, Париж Выступления на конференциях: Tech for Retail Paris, ShopSalon Paris