Як знайти перших користувачів і масштабувати застосунок за допомогою спільнот

Як знайти перших користувачів і масштабувати застосунок за допомогою спільнот

Незалежно від того, чи продукт уже має сформовану аудиторію, чи лише готується до релізу в магазині застосунків, варто шукати додаткові канали просування для подальшого масштабування.

У цій статті розгляну тематичні онлайн-майданчики як канал просування застосунку, що допомагає залучати нову аудиторію та збільшувати прибуток.

Чим спільноти корисні для просування застосунку

Для застосунків, що готуються до першого релізу

Тематичні онлайн-майданчики є одним із каналів органічного просування застосунку.

Привабливий варіант для отримання першої аудиторії з органічних результатів без рекламного бюджету й збору waitlist-користувачів ще до релізу. «Сарафанне радіо». Якщо застосунок справді розв’язує проблему ком’юніті, аудиторія почне самостійно рекомендувати його своєму оточенню. Отримання фідбеку та валідація ідей. Представники тематичних майданчиків зазвичай охоче тестують нові продукти й діляться враженнями. Їхні відгуки допомагають знайти ідеї для нових функцій або вдосконалення UI/UX-дизайну. Генерація безкоштовного UGC-контенту. Обговорення застосунку на тематичних майданчиках, скриншоти та поради щодо його використання формують готовий UGC. Такий контент слугує соціальним доказом, підтримує просування продукту та підвищує його шанси потрапити до рекомендацій ChatGPT, Gemini й інших ШІ-сервісів.

Для наявних застосунків

Якщо застосунок вже є, певний час ком’юніті будуть додатковим каналом для масштабування аудиторії без залучення додаткових коштів.

Cпільноти можна використовувати для анонсів і збору відгуків до нових оновлень застосунку та акцій — користувачі у спільнотах охоче діляться тим, що їм подобається або що варто покращити. Регулярна присутність на тематичних майданчиках допомагає працювати з репутацією бренду, нагадувати аудиторії про застосунок і підтримувати її інтерес. Безкоштовне тестування позиціонування — можна перевірити, як аудиторія реагує на опис, назву, УТП ще до офіційного оголошення нововведень у застосунку.

Попри зазначені переваги спільнот, цей канал залучення аудиторії має свої обмеження та недоліки.

Публічність відгуків. Усі коментарі залишаються доступними аудиторії. Якщо хтось розкритикує застосунок, негативна оцінка може вплинути на враження інших людей про продукт. Непередбачуваний результат. Може не бути очікуваного результату через невдалий час публікації або алгоритм платформи. Ризик бану. Одне порушення правил — неправильний формат посту або зайве самопросування — може призвести до бану на платформі та втрати всієї напрацьованої присутності. Побудова репутації на тематичних майданчиках потребує постійної взаємодії з аудиторією. Якщо ви не маєте часу регулярно коментувати дописи, відповідати на запитання та підтримувати активність, результат буде мінімальним.

Критерії, варті уваги перед тим, як просувати свій продукт у спільнотах

Активність аудиторії. Розмір тематичного майданчика не завжди свідчить про його здатність дати цінний фідбек щодо продукту. Перевірте, як часто там презентують власні проєкти, скільки коментарів отримують дописи та які питання обговорюють. Група з 1000 активних підписників, які щодня взаємодіють між собою, імовірніше принесе кращий результат, ніж майданчик із 50 000 людей без помітної активності. Можливість просувати продукти. У правилах спільноти зазвичай зазначають умови самопросування: як часто можна публікувати промодописи, у якому форматі їх оформлювати та чи передбачені для них окремі тематичні гілки. Релевантність аудиторії. Проаналізуйте, хто представлений на майданчику: розробники, маркетологи чи кінцеві споживачі продукту. Обирайте платформу відповідно до своєї мети — отримати фідбек, залучити нову аудиторію або налагодити професійні контакти.

Спільноти для просування мобільного застосунку у 2026 році

Це платформа, що складається з різних тематичних майданчиків (Subreddit), де користувачі діляться контентом, обговорюють події, публікують пости й коментарі.

Кожен Subreddit має власні правила та модерацію. Перш ніж просувати застосунок, перевірте вимоги спільноти та переконайтеся, що вона дозволяє публікації про власні продукти.

Наприклад, для отримання довіри серед учасників варто деякий час брати участь у цільових сабреддитах: платформа заохочує коментувати й розвивати діалог у сабреддітах, відповідати на питання, ділитися релевантним контентом і порадами.

Корисні Subreddit для фідбеку й тестування застосунку.

Subreddit Для чого підійде Аудиторія та активність r/apps Універсальний тематичний майданчик для обговорення мобільних застосунків. Тут можна презентувати продукт, розповісти про його функції та отримати відгуки аудиторії. Близько 66 000 відвідувачів щотижня, з них приблизно 1100 активних учасників, які публікують дописи й залишають коментарі. r/SideProject Спільнота для презентації власних проєктів, обміну досвідом та отримання зворотного зв’язку. Близько 382 000 відвідувачів щотижня, з них приблизно 16 000 публікують дописи. r/AlphaandBetaUsers Майданчик для альфа- та бета-тестерів мобільних застосунків і сайтів. Тут розробники можуть знайти учасників для тестування продукту та отримати від них зворотний зв’язок. Близько 6000 відвідувачів щотижня, з яких приблизно 1000 є активними учасниками. r/TestMyApp Майданчик, де розробники презентують проєкти для різних платформ, тестують користувацький досвід і підвищують упізнаваність продукту. Близько 5000 відвідувачів щотижня, з них приблизно 1000 публікують дописи. r/iosdev Спільнота для iOS-розробників, які діляться досвідом, експертизою та власними проєктами. Особливо цінуються дописи про шлях створення продукту. Близько 17 000 відвідувачів щотижня, з них приблизно 885 публікують дописи. r/TestersCommunity Майданчик для тестування Android-застосунків у Google Play. Щоб залучити тестувальників, потрібно завантажити застосунок Testers Community та опублікувати посилання на свій продукт. Близько 3700 тестувальників, які системно перевіряють нові продукти.

Корисні Subreddit для промо й знижок.

Subreddit Для чого підійде Аудиторія та активність r/AppHookup Subreddit для публікації знижок і спеціальних пропозицій на застосунки та сервіси для Android, iOS, Windows, macOS, Steam та інших платформ. Підійде для перевірки УТП, моделі монетизації та вартості продукту. Близько 13 000 відвідувачів щотижня, з них приблизно 356 є активними користувачами. r/googleplaydeals Спільнота для публікації вигідних пропозицій на застосунки, ігри та інші продукти в Google Play для Android. Близько 6600 відвідувачів щотижня, з яких приблизно 229 є активними учасниками. r/AppGiveaway Subreddit для акційних пропозицій на застосунки для iOS та Android. Дозволено публікувати безкоштовні довічні пропозиції та пропозиції з безкоштовним доступом на один рік. Промокоди заборонені. Близько 8300 відвідувачів щотижня, з них приблизно 5500 є активними користувачами.

Indie Hackers — медіаплатформа, де засновники, розробники й маркетологи обговорюють стратегії зростання та монетизації продуктів, пошук першої аудиторії й реальні кейси просування.

Станом на травень 2026 року сайт спільноти відвідали ~411 000 унікальних користувачів, а протягом місяця кількість сесій сягнула ~836 000.

Спільнота складається з кількох розділів.

Стрічка останніх публікацій. Розділ Products — каталог, де можна створити сторінку свого застосунку та отримувати відгуки, тематичні групи за напрямами (SaaS, no-code, мобільні застосунки тощо). Розділ Ideas про публікації кейсів успішних застосунків і стартапів, буде корисним дізнатися що спрацювало, а що ні — у потенційних конкурентів ніші.

Product Hunt — глобальна платформа для запуску технологічних продуктів. Позиція застосунку залежить від голосів аудиторії та системи points, яка також враховує змістовну взаємодію — коментарі й дискусії.

Щодня модератори перевіряють заявки на розміщення проєктів на головній сторінці. Серед публікацій — нові продукти, що вирішують проблеми за допомогою технологій: мобільні застосунки, сайти та інші технологічні рішення.

Платформа пропонує низку інструкцій і порад щодо запуску продукту й залучення аудиторії. Одна з рекомендацій — почати знайомство з Product Hunt задовго до запуску продукту.

Нові акаунти можуть публікувати проєкти лише через тиждень після реєстрації, тому використайте цей час, щоб вивчити особливості майданчика та долучитися до обговорень. Product Hunt радить розпочинати підготовку щонайменше за три місяці до запуску, щоб завчасно сформувати помітну присутність серед аудиторії.

Серед відомих продуктів, котрі обрали Product Hunt як стартову платформу, є Notion, Framer і Loom.Кейс запуску Loom на Product Hunt: Під час першого запуску Loom, який тоді називався Openvid, команда спрямувала комунікацію саме на сторінку Product Hunt.

За першу добу продукт отримав 3000 реєстрацій. Подальша комунікація з користувачами допомогла команді зрозуміти, що однією з головних перешкод була нестача довіри до нового бренду.

Show HN — формат публікації власного проєкту для здебільшого технічної аудиторії. Серед проєктів частіше зустрічаються DEV-tools, застосунки, апаратні рішення та open-source. Ранній і не ідеальний MVP допускається, але монетизація, збір коштів або тільки опис майбутньої ідеї не підходять.

Hacker News заохочує максимально спростити доступ до тестування продукту — без обов’язкової реєстрації чи введення email. Автор також має підтримувати комунікацію зі спільнотою і відповідати на технічні й продуктові запитання.

Платформа має свої правила щодо публікації проєктів і надання зворотного зв’язку, тому перед подачею заявки варто ознайомитися з їхнім гайдом. Подавати заявки може продукт, котрий зацікавить розробників і технічніх ентузіастів, не дотичний до тем політики, спорту, шоу-бізнесу й будь-чого поза IT.

Щодо публікації та просування проєктів платформа має свої правила й рекомендації, серед яких «карма» користувача, алгоритми ранжування, голосування і спілкування з модератором.

Висновки