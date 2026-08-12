Netpeak потрапив до Meta Certified Company Success Stories у регіоні EMEA
Meta опублікувала історію нашого агентства в добірці Meta Certified Company Success Stories. У кейсі йдеться про те, як Netpeak розвиває систему професійної сертифікації PPC-команди й формує єдиний стандарт експертизи в роботі з технологіями Meta.
У 2023 році в нашій команді було чотири сертифікованих спеціалісти, наразі їх понад 30. Саме розширення програми сертифікації стало одним із ключових фокусів кейсу Meta.
Для нашої команди сертифікації — не формальність і не вимога для певних клієнтських проєктів. Вони є частиною системного професійного розвитку, допомагають спеціалістам працювати з актуальними знаннями і практиками Meta та формувати єдині стандарти всередині PPC-команди.
Дмитро Скляр, СЕО & Partner Netpeak
Meta показала досвід Netpeak широкій аудиторії — як приклад системного розвитку експертизи та роботи з її технологіями.
Для нас це можливість поділитися своїм підходом і показати, як ми інвестуємо в розвиток команди.
Антон Липський, Head of PPC Department, Netpeak
Сертифікація — це інвестиція в наших людей і якість послуг для клієнтів.
У 2025 році агентство пройшло сертифікацію Meta Media Certified Agency, що підтвердила експертизу команди в роботі з рекламними кампаніями, медіаплануванням, вимірюванням і оптимізацією результатів у екосистемі Meta.
У 2026 році наша команда також отримала статус Meta Certified Company — сертифікацію вже на рівні організації. Вона засвідчує, що в компанії працюють фахівці із чинними сертифікатами й підтвердженими знаннями у відповідних напрямах роботи з продуктами Meta.
Раніше Netpeak також став Directly Managed Agency, який передбачає прямий формат взаємодії з командою Meta та персональну менеджерську підтримку.
У Success Story Meta окремо підкреслює бізнесову роль сертифікацій.
Усе більше компаній просять агентства підтвердити свою кваліфікацію за допомогою сертифікацій, особливо під час процесів презентації та закупівель. Сертифікації з технологій Meta надають цей доказ і зміцнюють довіру із самого початку відносин.
Антон Липський
Head of PPC Department, Netpeak
Поява Netpeak у Meta Certified Company Success Stories підсумовує шлях від точкових сертифікацій до системи, котра стала частиною щоденної роботи команди та взаємодії з клієнтами.
Більше за темою
Що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії: AI-пошук 2026
Матеріал на основі мітапу AI Search 2026. Розглядаємо зміни в AI-пошуку та видачі загалом.
Дані, що ведуть до дії: бренд- і комунікаційна стратегія Gradus
Переосмислили роль бренду, зібрали єдину мову комунікації та систему контенту для всіх каналів
Свіжі
Netpeak запускає спецпроєкт про диджитал-маркетинг у сфері MilTech: виклики, кейси та аналітика ринку
Читайте новий спецпроєкт від Netpeak про розвиток ринку військових технологій та ефективні диджитал-інструменти для сфери MilTech
Оновлювальний дайджест змін в AI-пошуку
Дайджест головних оновлень AI і їхнього впливу на ринок
Усе про подарунки в Telegram — від придбання до заробітку
У цій статті розберу все: від купівлі першого подарунка та огляду топколекцій — до способів заробітку, аналізу ринку та захисту від скаму