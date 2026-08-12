Netpeak потрапив до Meta Certified Company Success Stories у регіоні EMEA

Meta опублікувала історію нашого агентства в добірці Meta Certified Company Success Stories. У кейсі йдеться про те, як Netpeak розвиває систему професійної сертифікації PPC-команди й формує єдиний стандарт експертизи в роботі з технологіями Meta.

У 2023 році в нашій команді було чотири сертифікованих спеціалісти, наразі їх понад 30. Саме розширення програми сертифікації стало одним із ключових фокусів кейсу Meta.

Для нашої команди сертифікації — не формальність і не вимога для певних клієнтських проєктів. Вони є частиною системного професійного розвитку, допомагають спеціалістам працювати з актуальними знаннями і практиками Meta та формувати єдині стандарти всередині PPC-команди.

Дмитро Скляр, СЕО & Partner Netpeak

Meta показала досвід Netpeak широкій аудиторії — як приклад системного розвитку експертизи та роботи з її технологіями. Для нас це можливість поділитися своїм підходом і показати, як ми інвестуємо в розвиток команди.

Антон Липський, Head of PPC Department, Netpeak

Сертифікація — це інвестиція в наших людей і якість послуг для клієнтів.

У 2025 році агентство пройшло сертифікацію Meta Media Certified Agency, що підтвердила експертизу команди в роботі з рекламними кампаніями, медіаплануванням, вимірюванням і оптимізацією результатів у екосистемі Meta.

У 2026 році наша команда також отримала статус Meta Certified Company — сертифікацію вже на рівні організації. Вона засвідчує, що в компанії працюють фахівці із чинними сертифікатами й підтвердженими знаннями у відповідних напрямах роботи з продуктами Meta.

Раніше Netpeak також став Directly Managed Agency, який передбачає прямий формат взаємодії з командою Meta та персональну менеджерську підтримку.

У Success Story Meta окремо підкреслює бізнесову роль сертифікацій.

Усе більше компаній просять агентства підтвердити свою кваліфікацію за допомогою сертифікацій, особливо під час процесів презентації та закупівель. Сертифікації з технологій Meta надають цей доказ і зміцнюють довіру із самого початку відносин. Антон Липський

Head of PPC Department, Netpeak

Поява Netpeak у Meta Certified Company Success Stories підсумовує шлях від точкових сертифікацій до системи, котра стала частиною щоденної роботи команди та взаємодії з клієнтами.