Netpeak отримав сертифікацію Meta Media Certified Agency
Наталія Барашкова

Ми здобули новий статус від Meta, ставши першим українським агентством, яке підкорило цю вершину 🏔

Це досягнення — одне з чотирьох найвищих профільних сертифікацій Meta, а також найвищий рівень визнання агенцій від Meta в рамках рекламної експертизи.

Щоби отримати цей статус, команда Netpeak підтвердила експертизу всіх наших спеціалістів. Пишаємося тим, що більшість наших експертів уже тримають у руках індивідуальні сертифікати Meta за профільними напрямками, що підтверджує нашу експертизу як команди, так і компанії 😎

Meta Media Certified Agency

Ми й далі плануємо розвивати нашу експертизу і поглиблювати взаємодію з Meta й іншими рекламними платформами, щоби надавати нашим клієнтам найкращий сервіс, можливості та пропозиції.

📌 Цікавий факт: ми не зупиняємося на поглибленні наших відносин з Meta. Минулого року ми вже посилили наш статус партнера Meta, ставши першим партнером в Україні, який отримав пряму персональну менеджерську підтримку з боку команди платформи.

Тож ми ніколи не зупиняємося на досягнутому.

Дякуємо нашій неймовірній команді за професіоналізм і клієнтам за довіру. Продовжуємо бути драйверами ринку! 💙

