Журнал
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Надіслати заявку
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Наталія Барашкова
Автор NJ з 2024
Позиція:
редактор
Компанія:
Netpeak Journal
Інформація про себе
Працюю з текстами в маркетингу з 2008 року. Редакторка в Netpeak Journal.
Свіжі матеріали
Бізнес
859
0
AI у рекламі — де це доречно, а де ні?
Бізнес
AI у рекламі — де це доречно, а де ні?
859
0
Бізнес
994
0
Системний маркетинг: безплатний курс Андрія Чумаченка. Що це, для кого і чому варто долучитися
Бізнес
Системний маркетинг: безплатний курс Андрія Чумаченка. Що це, для кого і чому варто долучитися
994
0
Бізнес
669
2
Ризик-менеджмент: що робити бренду, якщо амбасадор підставив
Бізнес
Ризик-менеджмент: що робити бренду, якщо амбасадор підставив
669
2
Бізнес
672
5
Netpeak отримав сертифікацію Meta Media Certified Agency
Бізнес
Netpeak отримав сертифікацію Meta Media Certified Agency
672
5
Бізнес
593
4
FRACTAL відкриває GoAd: «єдине вікно» до міжнародних рекламних платформ
Бізнес
FRACTAL відкриває GoAd: «єдине вікно» до міжнародних рекламних платформ
593
4
Бізнес
2414
2
Рекламний ринок України у 2025: +16% зростання за новим прогнозом
Бізнес
Рекламний ринок України у 2025: +16% зростання за новим прогнозом
2414
2
Бізнес
877
2
Україна — лідер зростання в диджитал-рекламі: ключові інсайти дослідження AdEx Benchmark від IAB Europe
Бізнес
Україна — лідер зростання в диджитал-рекламі: ключові інсайти дослідження AdEx Benchmark від IAB Europe
877
2
SMM
2151
4
Як набрати підписників в Instagram, Threads чи Facebook з нуля
SMM
Як набрати підписників в Instagram, Threads чи Facebook з нуля
2151
4
Email-маркетинг
1684
4
Що таке трансакційний лист і для чого він потрібен?
Email-маркетинг
Що таке трансакційний лист і для чого він потрібен?
1684
4
SMM
Контент-маркетинг
2573
6
Що має бути в ідеальному контент-плані для соціальних мереж
SMM
Контент-маркетинг
Що має бути в ідеальному контент-плані для соціальних мереж
2573
6
Бізнес
1811
10
Огляд нових послуг від Netpeak Agencies Group. Як ми зростаємо, щоби розвивати бізнеси партнерів
Бізнес
Огляд нових послуг від Netpeak Agencies Group. Як ми зростаємо, щоби розвивати бізнеси партнерів
1811
10
Показати більше