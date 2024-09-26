Що таке модель B2B, та Як правильно вибрати канали просування вашого бізнесу

Що таке модель B2B, та Як правильно вибрати канали просування вашого бізнесу

B2B — комерційні відносини, за яких бізнеси продають товари / послуги іншим бізнесам, а не кінцевим споживачам (В2С, Business-to-Customer).

Наприклад, це оптові продажі, постачання сировини й компонентів, послуги й програмне забезпечення для компаній. По суті, Business-to-Business — взаємодія між двома або більше бізнесами.

Зі статті ви дізнаєтеся, які існують типи В2В, у чому ключові відмінності від В2С. І як вибрати оптимальні канали просування для вашої бізнес-моделі.

Як працює модель B2B

Головна особливість — необхідність у тривалих і стратегічних відносинах між бізнесами. Це вимагає глибокого маркетингового дослідження ринку, деталізованого знання потреб клієнтів і комплексних рішень. Як наслідок — тривалі цикли переговорів і продажів.

Через юридичні нюанси, особливо в міжнародному законодавстві, важливо ретельно опрацьовувати кожен пункт договору, щоб дотриматися і захистити інтереси сторін.

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Відмінності B2B і B2C

Моделі мають суттєві відмінності в підходах, стратегіях і типах взаємодій. Ось основні відмінності між ними:

Критерії B2B B2C Цільова аудиторія Взаємодія відбувається між компаніями. Клієнтами є інші бізнеси, організації або професіонали. Взаємодія відбувається між бізнесом і кінцевими споживачами. Клієнтами є індивідуальні покупці. Продажі й маркетинг Продажі зазвичай складніші й вимагають персоналізованого підходу. Можуть включати тривалі переговори й укладення контрактів. Маркетинг спрямований на встановлення довгострокових відносин і часто включає участь у виставках, конференціях і використання спеціалізованих маркетингових каналів. Продажі найчастіше орієнтовані на швидкі транзакції. Маркетинг спрямований на привернення уваги широких мас через рекламу, соціальні мережі, SEO, контент-маркетинг і інші канали, доступні широкому колу споживачів. Рішення і продукти Продукти й послуги часто складні та потребують індивідуалізації під потреби клієнта. Це можуть бути програмні рішення, промислове обладнання, консалтингові послуги тощо. Продукти й послуги зазвичай стандартизовані та призначені для масового ринку. Приклади включають одяг, побутову техніку, розваги тощо. Цінова політика Ціни часто залежать від обсягу замовлень і умов договору. Знижки й спеціальні умови можуть надаватися великим клієнтам. Ціни можуть бути гнучкими й підлягати переговорам. Ціни найчастіше фіксовані й не підлягають переговорам. Знижки можуть надаватися в рамках розпродажів або акцій, але не залежать від індивідуальних переговорів. Процес купівлі Процес купівлі охоплює триваліший цикл, часто за участю кількох осіб, відповідальних за ухвалення рішень. Можуть бути обов’язковими внутрішні процеси затвердження і перевірки. Процес купівлі зазвичай коротший і більш імпульсивний. Рішення ухвалює одна людина, і купівля може відбуватися швидко, без тривалого обмірковування. Обслуговування клієнтів Важлива підтримка й обслуговування протягом усього життєвого циклу продукту або послуги. Включає технічну підтримку, навчання й консалтинг. Обслуговування клієнтів зазвичай обмежується періодом до й одразу після продажу, включно з підтримкою з питань використання продукту, повернення та обміну.

Типи В2В

Business-to-Business охоплює різні ніші, включно з ecommerce, сервісами й іншими категоріями. Ось основні типи:

Еcommerce. Електронна комерція між бізнесами, де компанії купують і продають товари та послуги через інтернет. Це зручні онлайн-платформи, де передбачено автоматизацію закупівель, управління замовленнями й інвентаризацію. Такими платформами можуть бути й маркетплейси, які мають окремі опції для роботи з В2В-клієнтурою.



Приклади організацій, які працюють у цьому напрямку В2В: Alibaba, Amazon Business, ThomasNet./li> Сервіси. Компанії, що надають послуги іншим бізнесам. Їхня особливість — персоналізовані послуги, професійні консультації, тривалі контракти.



Наприклад, консалтинг — Accenture, аудит і оподаткування — PwC, IT-послуги — IBM. SaaS (Software as a Service). Компанії, що пропонують програмне забезпечення за моделлю передплати. Використовують хмарні рішення, коли користувачі отримують доступ до програм онлайн без встановлення на пристрої. Для SaaS також характерні автоматичні регулярні оновлення.



Приклади SaaS-моделі — Microsoft 365 (офісні додатки), Salesforce (CRM), Slack (комунікаційні платформи), Netpeak Spider і Netpeak Checker (інструменти SEO-аналізу).

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Дистрибуція. Організації, що займаються розподілом товарів від виробників до роздрібних продавців або інших бізнесів. Їхня особливість — логістичні рішення, управління ланцюжками постачання й великі обсяги.



Приклади В2В, які займаються дистрибуцією: Ingram Micro (IT-продукти), McKesson (фармацевтика), Ferguson (сантехніка й опалення). Виробництво. Виробничі організації, що продають свої товари бізнесам для використання у виробництві або продажу. Особливості — спеціалізовані продукти, високі стандарти якості, довгострокові контракти.



Приклади: Intel (мікропроцесори), 3M (індустріальні продукти), BASF (хімікати). Фінансові послуги. Банки й фінансові установи, що надають послуги компаніям — фінансові рішення, управління активами, кредити й позики.



Приклади: American Express (корпоративні кредитні картки), Goldman Sachs (інвестиції та управління активами), Wells Fargo (корпоративні банківські послуги). Логістика. Пропонують логістичні й транспортні послуги для інших фірм. Їхня особливість — глобальні мережі, управління транспортуванням, спеціалізовані логістичні рішення.



Приклади: UPS (доставлення і транспортування), DHL (логістика і фрахт), FedEx (експрес-доставка). Медіа й реклама. Надають маркетингові й рекламні послуги іншим бізнесам, такі як медіапланування, цифровий маркетинг та інші.



Приклади: Ogilvy (рекламне агентство), HubSpot (маркетингова платформа), Google Ads (реклама), Netpeak Agencies Group (агентство інтернет-маркетингу).

Ці типи B2B показують різноманітність взаємодій і послуг, необхідних для успішного функціонування і зростання бізнесу в різних галузях.

Як обрати правильний канал для вашого бізнесу

Вибір залежить від глибокого розуміння вашої аудиторії, аналізу конкурентів і функціональних можливостей кожного каналу. Ретельно плануйте й тестуйте свою стратегію, щоб домогтися найкращих результатів.

Аудиторія

Визначте вашу цільову аудиторію:

хто ваші потенційні клієнти;

у яких галузях вони працюють;

які посади обіймають.

Проаналізуйте потреби:

які проблеми і потреби є у вашої аудиторії;

які рішення вони шукають.

Конкуренти

Проведіть аналіз конкурентів:

які канали та наскільки успішно використовують ваші конкуренти;

оцініть сильні й слабкі сторони стратегій конкурентів.

Функціональність

Перед використанням оцініть можливості каналу:

які функції та інструменти пропонує канал для B2B-комунікацій;

чи підтримує автоматизацію маркетингу, аналітику та інтеграцію з CRM.



Визначтеся з відповідями, наскільки канал зручний у використанні:

наскільки зручно використовувати канал для вашої команди;

чи потрібне спеціальне навчання або навички.

Найпопулярніші канали для B2B

SEO і контент-маркетинг. Допомагає залучати органічний трафік на ваш сайт завдяки корисному контенту, який відповідає на запити потенційних клієнтів. Платна реклама (PPC). Можна використовувати Google Ads або рекламу в соціальних мережах для таргетованої реклами. Соціальні мережі. Одним із найефективніших каналів можна назвати LinkedIn — завдяки можливості налагодження професійних контактів і прямого спілкування із ЦА. Email-розсилки. Побудова бази передплатників і регулярне надсилання корисного контенту й пропозицій допомагає утримувати інтерес до вашої компанії. Вебінари й конференції. Онлайн-заходи дають змогу демонструвати експертні знання й взаємодіяти з потенційними клієнтами в режимі реального часу. Ремаркетинг. Рекламні кампанії, спрямовані на тих, хто вже відвідував ваш сайт, але не здійснив конверсії.

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Практичні кроки

Дослідження ринку — проводьте дослідження і опитування серед вашої цільової аудиторії. Тестування — запускайте тестові кампанії на різних каналах і вимірюйте їхню ефективність. Аналіз даних — регулярно аналізуйте результати й коригуйте стратегію на основі отриманих даних. Зворотній зв’язок — збирайте й аналізуйте зворотний зв ’ язок від клієнтів для поліпшення своєї маркетингової стратегії.

Труднощі керування B2B-компанією

В унікальності цієї бізнес-моделі закладені й виклики, які необхідно долати засновникам і топменедженту.

Складні й тривалі цикли продажів. Продаж може включати кілька етапів, таких як попередні консультації, переговори, тестування та узгодження умов. Індивідуалізація та кастомізація. Управління замовленнями й виробництвом з урахуванням індивідуальних вимог — ресурсомісткий процес. Підтримка і обслуговування клієнтів. B2B-продукти та послуги часто потребують значної технічної підтримки протягом усього життєвого циклу продукту і навчання персоналу клієнта. Маркетинг і залучення клієнтів. Необхідно працювати зі стратегією у вузьких і специфічних нішах із величезним рівнем конкуренції. Управління ланцюжками постачання. Вам будуть потрібні резервні плани в логістиці й надійні постачальники. Фінансові і юридичні аспекти. Юридичні контракти можуть містити безліч нюансів. А управління платежами, кредитуванням і дебіторською заборгованістю потребує особливої уваги й чіткого контролю. Впровадження нових технологій. Для цього необхідно навчати співробітників нових технологій і методів роботи. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Важливо будувати й підтримувати довгострокові відносини із кожним клієнтом. Регулювання й дотримання нормативних вимог. Постійне відстеження та адаптація до змін у законодавстві й нормативних вимогах. Конкуренція й інновації. Необхідно постійно шукати нові способи для підтримання і посилення конкурентних переваг.

Висновки

B2B (Business-to-Business) — взаємодія між двома або більше бізнесами.

Модель B2B вимагає більш поглибленого підходу до маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів порівняно з B2C (Business-to-Consumer), через особливості взаємодії з іншими бізнесами.

За типами В2В розрізняють:

Еcommerce. Сервіси. SaaS (Software as a Service). Дистрибуція. Виробництво.

Щоби правильно вибрати варіанти просування вашого бізнесу, враховуйте специфіку аудиторії, досліджуйте конкурентів і тестуйте найбільш функціональні канали.

Найпопулярніші канали для B2B:

SEO и контент-маркетинг. Платна реклама (PPC). Соціальні мережі. Email-розсилки. Ремаркетинг.

В унікальності цієї бізнес-моделі закладені виклики, які необхідно долати засновникам і топменедженту: