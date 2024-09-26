Що таке модель B2B, та Як правильно вибрати канали просування вашого бізнесу
B2B — комерційні відносини, за яких бізнеси продають товари / послуги іншим бізнесам, а не кінцевим споживачам (В2С, Business-to-Customer).
Наприклад, це оптові продажі, постачання сировини й компонентів, послуги й програмне забезпечення для компаній. По суті, Business-to-Business — взаємодія між двома або більше бізнесами.
Зі статті ви дізнаєтеся, які існують типи В2В, у чому ключові відмінності від В2С. І як вибрати оптимальні канали просування для вашої бізнес-моделі.
Як працює модель B2B
Головна особливість — необхідність у тривалих і стратегічних відносинах між бізнесами. Це вимагає глибокого маркетингового дослідження ринку, деталізованого знання потреб клієнтів і комплексних рішень. Як наслідок — тривалі цикли переговорів і продажів.
Через юридичні нюанси, особливо в міжнародному законодавстві, важливо ретельно опрацьовувати кожен пункт договору, щоб дотриматися і захистити інтереси сторін.
Читайте, що таке маркетингові дослідження і як їх проводити.
Відмінності B2B і B2C
Моделі мають суттєві відмінності в підходах, стратегіях і типах взаємодій. Ось основні відмінності між ними:
|
Критерії
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B2B
|
B2C
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Цільова аудиторія
|
Взаємодія відбувається між компаніями. Клієнтами є інші бізнеси, організації або професіонали.
|
Взаємодія відбувається між бізнесом і кінцевими споживачами. Клієнтами є індивідуальні покупці.
|
Продажі й маркетинг
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Продажі зазвичай складніші й вимагають персоналізованого підходу. Можуть включати тривалі переговори й укладення контрактів.
Маркетинг спрямований на встановлення довгострокових відносин і часто включає участь у виставках, конференціях і використання спеціалізованих маркетингових каналів.
|
Продажі найчастіше орієнтовані на швидкі транзакції.
Маркетинг спрямований на привернення уваги широких мас через рекламу, соціальні мережі, SEO, контент-маркетинг і інші канали, доступні широкому колу споживачів.
|
Рішення і продукти
|
Продукти й послуги часто складні та потребують індивідуалізації під потреби клієнта. Це можуть бути програмні рішення, промислове обладнання, консалтингові послуги тощо.
|
Продукти й послуги зазвичай стандартизовані та призначені для масового ринку. Приклади включають одяг, побутову техніку, розваги тощо.
|
Цінова політика
|
Ціни часто залежать від обсягу замовлень і умов договору. Знижки й спеціальні умови можуть надаватися великим клієнтам. Ціни можуть бути гнучкими й підлягати переговорам.
|
Ціни найчастіше фіксовані й не підлягають переговорам. Знижки можуть надаватися в рамках розпродажів або акцій, але не залежать від індивідуальних переговорів.
|
Процес купівлі
|
Процес купівлі охоплює триваліший цикл, часто за участю кількох осіб, відповідальних за ухвалення рішень.
Можуть бути обов’язковими внутрішні процеси затвердження і перевірки.
|
Процес купівлі зазвичай коротший і більш імпульсивний. Рішення ухвалює одна людина, і купівля може відбуватися швидко, без тривалого обмірковування.
|
Обслуговування клієнтів
|
Важлива підтримка й обслуговування протягом усього життєвого циклу продукту або послуги. Включає технічну підтримку, навчання й консалтинг.
|
Обслуговування клієнтів зазвичай обмежується періодом до й одразу після продажу, включно з підтримкою з питань використання продукту, повернення та обміну.
Типи В2В
Business-to-Business охоплює різні ніші, включно з ecommerce, сервісами й іншими категоріями. Ось основні типи:
- Еcommerce. Електронна комерція між бізнесами, де компанії купують і продають товари та послуги через інтернет. Це зручні онлайн-платформи, де передбачено автоматизацію закупівель, управління замовленнями й інвентаризацію. Такими платформами можуть бути й маркетплейси, які мають окремі опції для роботи з В2В-клієнтурою.
Приклади організацій, які працюють у цьому напрямку В2В: Alibaba, Amazon Business, ThomasNet./li>
- Сервіси. Компанії, що надають послуги іншим бізнесам. Їхня особливість — персоналізовані послуги, професійні консультації, тривалі контракти.
Наприклад, консалтинг — Accenture, аудит і оподаткування — PwC, IT-послуги — IBM.
- SaaS (Software as a Service). Компанії, що пропонують програмне забезпечення за моделлю передплати. Використовують хмарні рішення, коли користувачі отримують доступ до програм онлайн без встановлення на пристрої. Для SaaS також характерні автоматичні регулярні оновлення.
Приклади SaaS-моделі — Microsoft 365 (офісні додатки), Salesforce (CRM), Slack (комунікаційні платформи), Netpeak Spider і Netpeak Checker (інструменти SEO-аналізу).
- Дистрибуція. Організації, що займаються розподілом товарів від виробників до роздрібних продавців або інших бізнесів. Їхня особливість — логістичні рішення, управління ланцюжками постачання й великі обсяги.
Приклади В2В, які займаються дистрибуцією: Ingram Micro (IT-продукти), McKesson (фармацевтика), Ferguson (сантехніка й опалення).
- Виробництво. Виробничі організації, що продають свої товари бізнесам для використання у виробництві або продажу. Особливості — спеціалізовані продукти, високі стандарти якості, довгострокові контракти.
Приклади: Intel (мікропроцесори), 3M (індустріальні продукти), BASF (хімікати).
- Фінансові послуги. Банки й фінансові установи, що надають послуги компаніям — фінансові рішення, управління активами, кредити й позики.
Приклади: American Express (корпоративні кредитні картки), Goldman Sachs (інвестиції та управління активами), Wells Fargo (корпоративні банківські послуги).
- Логістика. Пропонують логістичні й транспортні послуги для інших фірм. Їхня особливість — глобальні мережі, управління транспортуванням, спеціалізовані логістичні рішення.
Приклади: UPS (доставлення і транспортування), DHL (логістика і фрахт), FedEx (експрес-доставка).
- Медіа й реклама. Надають маркетингові й рекламні послуги іншим бізнесам, такі як медіапланування, цифровий маркетинг та інші.
Приклади: Ogilvy (рекламне агентство), HubSpot (маркетингова платформа), Google Ads (реклама), Netpeak Agencies Group (агентство інтернет-маркетингу).
Ці типи B2B показують різноманітність взаємодій і послуг, необхідних для успішного функціонування і зростання бізнесу в різних галузях.
Як обрати правильний канал для вашого бізнесу
Вибір залежить від глибокого розуміння вашої аудиторії, аналізу конкурентів і функціональних можливостей кожного каналу. Ретельно плануйте й тестуйте свою стратегію, щоб домогтися найкращих результатів.
Аудиторія
Визначте вашу цільову аудиторію:
- хто ваші потенційні клієнти;
- у яких галузях вони працюють;
- які посади обіймають.
Проаналізуйте потреби:
- які проблеми і потреби є у вашої аудиторії;
- які рішення вони шукають.
Конкуренти
Проведіть аналіз конкурентів:
- які канали та наскільки успішно використовують ваші конкуренти;
- оцініть сильні й слабкі сторони стратегій конкурентів.
Функціональність
Перед використанням оцініть можливості каналу:
- які функції та інструменти пропонує канал для B2B-комунікацій;
- чи підтримує автоматизацію маркетингу, аналітику та інтеграцію з CRM.
Визначтеся з відповідями, наскільки канал зручний у використанні:
- наскільки зручно використовувати канал для вашої команди;
- чи потрібне спеціальне навчання або навички.
Найпопулярніші канали для B2B
- SEO і контент-маркетинг. Допомагає залучати органічний трафік на ваш сайт завдяки корисному контенту, який відповідає на запити потенційних клієнтів.
- Платна реклама (PPC). Можна використовувати Google Ads або рекламу в соціальних мережах для таргетованої реклами.
- Соціальні мережі. Одним із найефективніших каналів можна назвати LinkedIn — завдяки можливості налагодження професійних контактів і прямого спілкування із ЦА.
- Email-розсилки. Побудова бази передплатників і регулярне надсилання корисного контенту й пропозицій допомагає утримувати інтерес до вашої компанії.
- Вебінари й конференції. Онлайн-заходи дають змогу демонструвати експертні знання й взаємодіяти з потенційними клієнтами в режимі реального часу.
- Ремаркетинг. Рекламні кампанії, спрямовані на тих, хто вже відвідував ваш сайт, але не здійснив конверсії.
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Практичні кроки
- Дослідження ринку — проводьте дослідження і опитування серед вашої цільової аудиторії.
- Тестування — запускайте тестові кампанії на різних каналах і вимірюйте їхню ефективність.
- Аналіз даних — регулярно аналізуйте результати й коригуйте стратегію на основі отриманих даних.
- Зворотній зв’язок — збирайте й аналізуйте зворотний зв’язок від клієнтів для поліпшення своєї маркетингової стратегії.
Труднощі керування B2B-компанією
В унікальності цієї бізнес-моделі закладені й виклики, які необхідно долати засновникам і топменедженту.
- Складні й тривалі цикли продажів. Продаж може включати кілька етапів, таких як попередні консультації, переговори, тестування та узгодження умов.
- Індивідуалізація та кастомізація. Управління замовленнями й виробництвом з урахуванням індивідуальних вимог — ресурсомісткий процес.
- Підтримка і обслуговування клієнтів. B2B-продукти та послуги часто потребують значної технічної підтримки протягом усього життєвого циклу продукту і навчання персоналу клієнта.
- Маркетинг і залучення клієнтів. Необхідно працювати зі стратегією у вузьких і специфічних нішах із величезним рівнем конкуренції.
- Управління ланцюжками постачання. Вам будуть потрібні резервні плани в логістиці й надійні постачальники.
- Фінансові і юридичні аспекти. Юридичні контракти можуть містити безліч нюансів. А управління платежами, кредитуванням і дебіторською заборгованістю потребує особливої уваги й чіткого контролю.
- Впровадження нових технологій. Для цього необхідно навчати співробітників нових технологій і методів роботи.
- Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Важливо будувати й підтримувати довгострокові відносини із кожним клієнтом.
- Регулювання й дотримання нормативних вимог. Постійне відстеження та адаптація до змін у законодавстві й нормативних вимогах.
- Конкуренція й інновації. Необхідно постійно шукати нові способи для підтримання і посилення конкурентних переваг.
Висновки
B2B (Business-to-Business) — взаємодія між двома або більше бізнесами.
Модель B2B вимагає більш поглибленого підходу до маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів порівняно з B2C (Business-to-Consumer), через особливості взаємодії з іншими бізнесами.
За типами В2В розрізняють:
- Еcommerce.
- Сервіси.
- SaaS (Software as a Service).
- Дистрибуція.
- Виробництво.
Щоби правильно вибрати варіанти просування вашого бізнесу, враховуйте специфіку аудиторії, досліджуйте конкурентів і тестуйте найбільш функціональні канали.
Найпопулярніші канали для B2B:
- SEO и контент-маркетинг.
- Платна реклама (PPC).
- Соціальні мережі.
- Email-розсилки.
- Ремаркетинг.
В унікальності цієї бізнес-моделі закладені виклики, які необхідно долати засновникам і топменедженту:
- Складні й тривалі цикли продажів.
- Індивідуалізація й кастомізація.
- Підтримка й обслуговування клієнтів.
- Маркетинг і залучення клієнтів.
- Управління ланцюжками постачання.
- Фінансові й юридичні аспекти.
- Впровадження нових технологій.
- Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
- Регулювання й дотримання нормативних вимог.
- Конкуренція й інновації.
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