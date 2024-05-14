Що таке маркетингова стратегія, і Як її створити

Що таке маркетингова стратегія, і Як її створити

Стратегія — основа маркетингової діяльності. Вона охоплює безліч аспектів: від визначення потенційних клієнтів до вибору каналів, через які вдасться до них достукатися. В цій статті розповім, що таке маркетингова стратегія і як її створити.

Що таке маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія — комплексний план досягнення бізнес-цілей шляхом розуміння потреб клієнтів і створення чіткої конкурентної переваги. У ній прописують:

Чому маркетингова стратегія важлива

За даними Influence & Co, 65% успішних маркетологів починають роботу над рекламними кампаніями із прописаної стратегії. Вона допомагає:

узгодити маркетингові цілі з основними бізнесовими ;

; визначити та сегментувати цільовий ринок, щоб адаптувати рекламні повідомлення до потреб клієнтів ;

; визначити пріоритетність ініціатив та ефективно розподілити ресурси.

Кому потрібна маркетингова стратегія

Підприємствам та компаніям. Дасть змогу визначити цільову аудиторію, диференціювати пропозиції та ефективно позиціонувати продукти на ринку. Стартапам. Допоможе створити бренд, залучити клієнтів та закріпитися на ринку, а також забезпечить дорожню карту для зростання. Неприбутковим організаціям. Дасть змогу підвищити обізнаність громади та залучити донорів. Розуміючи цільову аудиторію та створюючи переконливі повідомлення, неприбуткові організації залучать прихильників, мобілізують ресурси та посприяють позитивним змінам у суспільстві. Фрілансерам. Маркетингова стратегія допоможе просувати власні навички та будувати особистий бренд. Визначивши цільовий ринок, розробивши особистий бренд і впровадивши стратегічні маркетингові тактики, фрилансери залучать більше клієнтів.

Різниця між маркетинговою стратегією та маркетинговим планом

Маркетингова стратегія окреслює загальний напрям для досягнення маркетингових цілей компанії. Зазвичай охоплює тривалий період часу — часто декілька років. Вона закладає основу для всієї маркетингової діяльності і залишається відносно стабільною протягом тривалого часу.

Маркетинговий план — детальна дорожня карта, яка визначає конкретні дії і тактики для реалізації маркетингової стратегії. Описує практичні кроки, часові рамки, бюджети та показники ефективності. Охоплює коротший період часу — рік або менше.

Як створити маркетингову стратегію: покроковий гайд

Крок 1. Визначте цілі

Постановка цілей — ключовий момент під час створення маркетингової стратегії. Цілями можуть бути:

підвищення впізнаваності бренду;

залучення потенційних клієнтів;

стимулювання продажів;

покращення утримання клієнтів тощо.

Головне, використовувати методику SMART. Це зробить цілі конкретними, вимірюваними, досяжними, релевантними та обмеженими в часі.

Узгодьте маркетингові цілі з цілями бізнесу. Подумайте, як маркетинг сприятиме зростанню доходів, розширенню ринку, запуску продуктів тощо. Визначте, які цілі є критично важливими для досягнення успіху в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Встановіть конкретні орієнтири. Не «збільшити відвідуваність сайту», а «збільшити відвідуваність сайту на 20% протягом наступних шести місяців». Встановіть реалістичні терміни для досягнення цілей. Розбийте великі цілі на реальні кроки. Врахуйте час, ресурси та зусилля, необхідні для досягнення кожної.

Часто компанії не можуть самостійно визначити релевантні цілі. У такому випадку краще звернутися за послугою до підрядників, які мають досвід у вдосконаленні бізнесів.

Кейс. Виробник фешн-панчох Shur Shur займався розробкою маркетингової стратегії для виходу на європейські ринки. Команда бренду звернулася до спеціалістів Netpeak за допомогою. Після стратегічної сесії стало зрозуміло, що першочергові цілі бренду потрібно змінити і сфокусуватися на побудові правильного сприйняття бренду. Що зробили спеціалісти Провели комплексне дослідження цільових аудиторій на трьох ключових ринках — у Німеччині, Нідерландах та Британії. Загалом опитали понад 300 потенційних покупців серед жінок та чоловіків. Визначили очікування аудиторії щодо ролі бренду у їхньому житті, потенційних ситуацій використання та бажаної ціни. Сформували комплексну медіастратегію бренду за методологією See — Think — Do — Care. Вона включає поєднання інструментів просування з розподілом бюджетів за пропорцією: іміджева кампанія (75%) — performance (20%) — brand care (5%). Сформували базу локальних інфлюенсерів для кожного з обраних ринків, які можуть рекламувати Shur Shur. Результат. Компанія запустила суббренд Triskellion Triple A, що розширює аудиторію споживачів Shur Shur у доступнішому ціновому сегменті. Продукт вже знайшов перших клієнтів та отримав позитивні відгуки.

Крок 2. Визначте цільову аудиторію

Пропишіть демографічні та психографічні характеристики, поведінку, потреби та уподобання цільової аудиторії. Розробіть профілі покупців, які представлятимуть різні сегменти клієнтів.

Приклад такого профілю відомої мережі Starbucks. Демографічні дані Вік: 18-24 років. Стать: жіноча. Рівень освіти: закінчила старшу школу. Статус стосунків: одружена. Місцезнаходження: місто. Цілі та мотивація Любить пити ранкову каву перед походом на роботу. Зустрічається за кавою з друзями у вільний час. Больові точки Має щільний робочий графік, тому не хоче чекати в черзі за кавою. Цінує можливість передзамовлення. Хоче, щоб сервіси були зручними, ефективними та легко вписувалися у повсякденну рутину.

Крок 3. Проведіть маркетингові дослідження

Ретельно дослідіть ринок, щоб отримати уявлення про галузеві тенденції, динаміку ринку, потреби клієнтів та конкурентне середовище. Проаналізуйте розмір ринку, потенціал зростання, демографічні показники клієнтів, купівельну поведінку, а також нові можливості та загрози.

Маркетингові дослідження ґрунтуються на:

первинній інформації , зібраній від споживачів за допомогою польових досліджень — опитувань, спостережень тощо;

, зібраній від споживачів за допомогою польових досліджень — опитувань, спостережень тощо; вторинній інформації, отриманій під час кабінетних досліджень.

Читайте про це більше в статті: Що таке маркетингові дослідження і чому вони всім потрібні

Крок 4. Створіть унікальну торгову пропозицію (УТП)

Визначте, що відрізняє бренд від конкурентів. Підкресліть переваги, які пропонують лише ваші продукти.

Сервіс Tezarus навів приклади УТП відомих компаній. Amazon. УТП бренду — найбільший інтернет-магазин у світі. Бренд пропонує найвигідніші умови для покупців і прагне бути найкращим у галузі. Dominos Pizza. УТП бренду — доставимо за 30 хвилин або піца безкоштовно. У ньому компанія підкреслює свою швидкість, надійність і гарантію якості.

Крок 5. Створіть цінову стратегію

Наведу три основних підходи до створення цінової стратегії.

На основі аналізу конкурентів. Визначається діапазон цін, який буде релевантним для продуктової категорії товару. На основі вартості витрат. Компанія відштовхується від собівартості виробництва товару і додає до неї певну маржу. На основі цінності продукту для споживача. Коли продукт коштує дорожче за рахунок додаткових переваг. До прикладу, покупці преміальних автомобілів доплачують за долучення до певного стилю життя та отримання статусу.

Варто розробити ціноутворення для різних категорій споживачів.

Приклад. Компанія-розробник програмного забезпечення для email-маркетингу Mailchimp додала на сайт різні рівні цін за підписку, щоб задовольнити потреби різних сегментів клієнтів.

Крок 6. Виберіть канали збуту

На цьому етапі потрібно прописати, яким чином товари будуть діставатися до кінцевого споживача. Є три основні канали збуту.

Прямий. До прикладу, його використовують страхові компанії, що продають поліси без посередників. Через дилерів. Автомобілі зазвичай продаються через дилерські центри. Через рітейлерів або мережі. Фармацевтичну продукцію продаватиме мережа аптек, молоко — мережа супермаркетів тощо.

Вибір каналів залежить від типу товарів і особливостей виробництва.

Крок 7. Вибір каналів та інструментів просування

Канали просування бувають:

цифровими — сайт, соціальні мережі, таргетована реклама, електронна пошта або маркетинг у пошукових системах тощо;

традиційними — виставки, друковані видання, телебачення, радіо тощо.

Ось приклади можливих маркетингових каналів для компанії, що спеціалізується на інноваційних гаджетах. Просування за допомогою Google Ads, Facebook Ads й Instagram Ads. Націлені на конкретні демографічні показники, інтереси та поведінку, щоб залучати цільовий трафік на сайт і збільшувати продажі. Контент-маркетинг. Тематичні публікації в блогах, статті та відео допоможуть підвищити обізнаність аудиторії. SEO. Оптимізація контенту для пошукових систем покращить органічну видимість компанії й залучить потенційних клієнтів, які шукають інформацію про продукти компанії. Соціальні мережі Facebook, Instagram, Twitter і LinkedIn. Цікаві та візуально привабливі пости та анонси продуктів допоможуть постійно бути на зв’язку з аудиторією. Еmail-маркетингові кампанії. Допоможуть залучити потенційних клієнтів, просувати нові продукти і заохотити робити повторні покупки. Партнерство з технічними ентузіастами, блогерами та ютуберами. Вони мають значну кількість підписників серед цільової аудиторії, тому їхнім рекомендаціям потенційні клієнти довірятимуть. Галузеві виставки та конференції. Компанія зможе продемонструвати свої новітні продукти. Варто інвестувати в облаштування стенду, рекламні матеріали та витрати на відрядження.

Один з найпопулярніших інструментів просування — створення контенту: рекламних креативів, статей в блогах, відео, інфографіки, тематичних досліджень, технічних документів, вебінарів тощо.

Згідно з дослідженням CMI, контент-маркетинг генерує втричі більше потенційних клієнтів, ніж традиційний вихідний маркетинг, але коштує на 62% менше.

Приклад тематичної статті в блозі компанії L’Oreal

Приклад відео на YouTube-каналі бренду Zara

Важливо, щоб контент був релевантним іміджу бренду. Для цього маркетологам варто розробити tone of voice, який визначатиме характер і емоційне забарвлення контенту для просування.

Крок 8. Визначте метрики успіху

Оберіть ключові показники (KPI) для вимірювання ефективності маркетингових зусиль. Це можуть бути:

відвідуваність сайту;

генерація лідів;

коефіцієнт конверсії;

вартість залучення клієнтів (CAC);

довічна цінність клієнта (LTV);

рентабельність інвестицій (ROI);

рентабельність інвестицій маркетингу (ROMI) тощо.

Регулярно оцінюйте успішність маркетингової стратегії за попередньо визначеними KPI та метриками і оцінюйте їхній вплив на ключові бізнес-результати — зростання доходів, частку ринку, задоволеність клієнтів тощо.

Отримані результати та висновки допоможуть вдосконалити маркетингову стратегію.

Приклади успішних маркетингових стратегій

Розповім про рекламні рішення відомих брендів, які вони зробили на основі гарно продуманих маркетингових стратегій.

Приклад 1. Стрімінговий сервіс Spotify

Маркетингова стратегія бренду сконцентрована на створенні відмінного користувацького досвіду. Spotify пропонує клієнтам персоналізовані функції та заохочує їх до взаємодії:

пропонує щоденний плейлист з пісень, які користувач нещодавно слухав, плейлист «огляд року» та інтуїтивно зрозумілу функцію пошуку, яка показує улюблені жанри слухача над музичними категоріями;

дозволяє користувачам ділитися власними плейлистами і стежити за плейлистами друзів.

Приклад 2. Платформа персонального росту Mindvalley

Маркетингова стратегія компанії сконцентрована на побудові спільноти навколо бренду. Щоб досягнути цього, вони зробили ставку на контент-маркетинг — створення цікавого освітнього контенту на теми самовдосконалення та особистої трансформації.

Бренд публікує контент на своєму сайті та в соцмережах на кшталт YouTube, де у них 2,3 млн підписників.

Приклад 3. Бренд енергетичних напоїв Red Bull

Маркетингова стратегія компанії сконцентрована на враженнях, котрі хочуть отримати клієнти. Компанія часто спонсорує екстремальні спортивні події та залучає спортсменів на роль послів бренду.

Поради та найкращі практики

Ось декілька порад та найкращих практик, які допоможуть розробити ефективну маркетингову стратегію.

Дослідіть ринок, щоб отримати уявлення про галузь, тенденції, конкурентне середовище та потреби клієнтів. Використовуйте поєднання якісних і кількісних методів дослідження. Визначте, що відрізняє бренд від конкурентів, і підкресліть ці унікальні переваги у маркетинговій стратегії. Поставте клієнтів у центр стратегії. Зосередьтеся на вирішенні їхніх проблем та задоволенні їхніх потреб. Врахуйте, де аудиторія проводить час, та оберіть рекламні канали, які дозволять ефективно взаємодіяти з нею. Реагуйте на зміни на ринку та в поведінці споживачів. Збирайте відгуки та корегуйте маркетингову стратегію, щоб вона залишалася ефективною.

Висновки