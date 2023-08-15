Як працює Google Ads? Посібник для новачків у онлайн-рекламі

Як працює Google Ads? Посібник для новачків у онлайн-рекламі

Для успішного просування бізнесу в інтернеті вкрай важливо мати ефективні інструменти. Google Ads є одним з них. Цей сервіс дозволяє рекламодавцям не тільки розміщувати оголошення, але й досягати бажаної цільової аудиторії, шукати нових клієнтів та розвивати свій бізнес.

Але як саме Google Ads це робить? Давайте розбиратися.

Що таке Google Ads?

Google Ads — рекламний сервіс, який дозволяє публікувати рекламні оголошення різноманітних товарів та послуг у результатах пошуку Google, на його партнерських сайтах, в мобільних застосунках тощо. За даними Gitnux, Google Ads — один з найбільш популярних та потужних інструментів у світі маркетингу: щомісяця його рекламу бачать мільярди користувачів, а користуються ним близько 246 мільйонів бізнесів.

Типи рекламних кампаній в Google Ads

Загалом існує понад 20 типів рекламних кампаній в Google Ads. Я розгляну 5 найбільш впізнаваних та ефективних.

1. Пошукова кампанія (Search campaigns)

Кампанії у пошуковій мережі — один з найбільш вживаних видів рекламних кампаній у Google Ads. Цей тип оголошення показується в результатах пошуку Google, коли користувачі активно шукають товари чи послуги, за певними ключовими словами чи фразами. Ключові слова обирає рекламодавець на етапі створення компанії.

Такий тип кампанії допомагає швидко та ефективно досягти відповідної аудиторії, ґрунтуючись на її пошукових запитах.

Приклад кампанії у мережі пошуку

2. Медійні кампанії (Display campaigns)

Кампанії у медійній мережі — тип рекламних кампаній, що дозволяє публікувати оголошення поза результатами пошуку Google, тобто, на партнерських вебсайтах, мобільних додатках тощо. За допомогою банерів, текстових оголошень та інших різноманітних форматів реклами медійні кампанії привертають увагу потенційних клієнтів, коли ті переглядають вміст інших сайтів або користуються застосунками. Такий рекламний матеріал допомагає покращити видимість бренду та може бути розміщений на веб-сайтах, які відвідує цільова аудиторія, або які відповідають її інтересам.

Приклад кампанії у медійній мережі

3. Відеокампанії (Video campaigns)

Відеокампанії розміщують відеооголошення на різних платформах, включаючи YouTube, партнерські вебсайти та мобільні додатки. Зі зростанням популярності TikTok, відео стає все більш поширеним форматом реклами, адже моментально та ефективно привертає увагу інтернет-користувачів і дозволяє більш інтерактивно взаємодіяти з брендом. Google Ads дає можливість вибрати коли та де рекламодавець може показати свою рекламу. Також рекламодавець може вибрати за якою саме стратегією буде демонструватись реклама: за ключовими словами, інтересами, демографічними ознаками тощо.

Приклад відеокампанії

Детальніше про відеокампанії читайте в нашому матеріалі « Формати відеокампаній YouTube — докладний гайд для рекламодавців ».

4. Товарні кампанії (Shopping campaigns)

Товарні або ж торгові кампанії спрямовані на просування конкретних товарів або продуктових каталогів у пошукових результатах Google, Google Shopping та інших партнерських вебсайтах. Їх використовують бізнеси з детальним продуктовим каталогом, тобто онлайн-магазини, роздрібні магазини, агрегатори товарів тощо. Оголошення бачать користувачі, які шукають конкретні продукти або порівнюють ціни. В оголошенні показується фото товару, його назва й вартість.

Приклад товарної кампанії

Читайте також « Як налаштувати Google Shopping — гайд для новачків ».

5. Кампанії для додатків (App campaigns)

Кампанії для додатків спрямовані на рекламу мобільних застосунків у ресурсах Google (наприклад, в Google Пошуку, рекомендаціях в Пошуку Google, Google Play, медійній мережі та на YouTube). Цей тип кампаній дозволяє охопити широку аудиторію мобільних користувачів та залучити їх до завантаження. Для цього використовуються різні формати реклами, такі як текстові оголошення, банери, відео та інші. Такі кампанії базуються на інтересах, поведінкових даних, демографічних характеристиках тощо, щоб показувати рекламу додатків відповідно до цільової аудиторії.

Приклад кампанії для додатків

Як працює Google Ads?

Отже, з типами кампаній розібрались. Керування кампаніями відбувається з рекламного облікового запису, який можливо створити маючи звичайний обліковий запис Google. В рекламному кабінеті рекламодавці створюють оголошення та:

налаштовують бюджети та ставки;

переглядають детальну аналітику та звіти про опубліковані оголошення;

оптимізують кампанії для підвищення ефективності.

Але перш ніж братися за налаштування, треба розібратись з основними принципами роботи гугл едс, а це — аукціон, ставки, таргетинг аудиторії, ключові слова та рейтинг якості оголошення.

Аукціон

Google визначає та розподіляє рекламний простір між рекламодавцями, які хочуть показувати оголошення одній аудиторії або за однаковими ключовими словами. Весь процес відбувається у такій послідовності:

Користувач робить пошуковий запит або відкриває вебсторінку з рекламою. Google Ads миттєво підбирає рекламні оголошення у яких ключові слова відповідають введеному пошуковому запиту користувача. З отриманого списку оголошень система видаляє непридатні, наприклад, таргетовані на іншу країну, відхилені за порушення правил тощо. Решта рекламних оголошень ранжується за рейтингом якості. Оголошення з найвищими показниками серед інших конкурентів показується на найбільш видному місці чи на першій позиції.

Такий процес відбувається за долю секунди кожного разу, коли користувач робить пошуковий запит або відкриває вебсторінку.

Рейтинг якості (Quality score)

Рейтинг якості оголошень — це показник, за яким Google Ads визначає наскільки ефективна реклама та цільова сторінка для користувачів по шкалі від 1 до 10. Також він допомагає визначити ймовірність показу оголошення й місце його розміщення на сторінці відносно інших оголошень. В рейтинг входять деякі з таких факторів як:

ставка;

якість цільової сторінки та оголошень;

конкуренція з іншими рекламодавцями на аукціоні;

мінімальний рейтинг оголошення (відповідність вимогам Google);

контекст пошуку користувача, а саме його запит, місцеположення, тип пристрою тощо;

додаткові параметри, наприклад, наявність номера телефону в оголошенні чи додаткових посилань на інші сторінки сайту рекламодавця.

Високий рейтинг якості позитивно впливає на процес аукціону та допоможе здобути першу позицію в рекламі серед конкурентів.

Ставки у Google Ads

Ставка — це ціна, яку рекламодавець готовий заплатити за кожний клік, дію тощо на рекламу, показану на платформах Google. В більшості випадків рекламодавці використовують модель оплати за клік (Pay per Click, або PPC), де клієнт платить за фактичні кліки на рекламне оголошення, адже це допомагає більш точно виміряти результативність реклами. Однак в Google Ads існує кілька типів ставок та їх стратегій призначення.

Типи ставок

Загалом існує 5 типів ставок, що використовуються для досягнення різних цілей.

Тип ставки Опис Ціль Cost per Click/CPC Оплата робиться за кожен клік на рекламне оголошення. Збільшення трафіку на сайт. Cost per Thousand Impressions (CPM) Оплата робиться за кожну тисячу показів рекламного оголошення. Збільшення видимості реклами та впізнаваності бренду. Cost per Action/CPA Оплата робиться за кожну виконану цільову дію. Збільшення конверсій. Cost per View/CPV Оплата робиться за кожний перегляд відеореклами рекламодавця. Збільшення переглядів відеореклами. Return on Ad Spend/ROAS Можливість визначити бажаний рівень доходу, який рекламодавець хоче отримати від витрачених грошей на рекламу. Збільшення рентабельності витрат на рекламу.

Стратегії призначення ставок

Призначати ставки у кампаніях Google Ads ви можете за двома стратегіями:

ручні ставки , де рекламодавець самостійно встановлює ціну для кожного ключового слова, оголошення або групи оголошень, яку готовий заплатити за конкретну дію (наприклад, клік, перегляд тощо);

, де рекламодавець самостійно встановлює ціну для кожного ключового слова, оголошення або групи оголошень, яку готовий заплатити за конкретну дію (наприклад, клік, перегляд тощо); автоматичні ставки, які Google виставляє самостійно, спираючись на різноманітні фактори (як, наприклад, рейтинг якості, конкуренція та інші) і базуючись на власних алгоритмах автоматичного встановлення ставок.

Вибір стратегії призначення ставок залежить від потреб, ресурсів, цілей та досвіду. Для початку рекламодавець може обрати автоматичну ставку, спостерігати за результатами та при потребі налаштувати її в процесі. Ручну ставку обирайте, якщо є досвід, чітка стратегія та цілі рекламних кампаній.

Таргетинг аудиторії

Google Ads дозволяє визначити та детально налаштувати, кому і коли показувати оголошення. Налаштувавши таргетинг чітко на свою цільову аудиторію, ви забезпечите більшу ефективність кампаній. Таргетинг може бути різних видів:

Таргетинг на аудиторію. Дозволяє охопити користувачів за їх певними інтересами/патернами поведінки та ділиться на два види:

аудиторії за інтересами — охоплення потенційних клієнтів;

— охоплення потенційних клієнтів; зацікавлені покупці — охоплення користувачів, які шукають пропоновані рекламодавцем продукти.

Списки електронних адрес. Націлений на відправлення рекламних повідомлень на основі списків електронних адрес клієнтів, які рекламодавець може зібрати через розсилку або форму реєстрації на своєму сайті. Демографічний таргетинг. Вибір характеристик цільової аудиторії, таких як статі, віку, і т.д. Ремаркетинг. Спрямований на користувачів, які вже взаємодіяли з брендом рекламодавця та використовується для підтримки інтересу або спонукання до подальших дій.

Читайте про таргетинг в соцмережах в статті: « Таргетована реклама — що це, налаштування та принципи роботи».

Ключові слова

Важливим етапом будь-якої рекламної кампанії є ретельний вибір ключових слів та фраз. Ключові слова визначають ті слова або фрази, за якими реклама буде показуватися користувачам у Google. Вони мають відповідати товарам, які ви рекламуєте. Наприклад, якщо ви продаєте жіночий одяг, ключовими словами можуть бути «жіночий одяг», «одяг для жінок» тощо.

Google Ads також пропонує різні типи відповідності ключових слів. Вибір конкретного типу впливає на те, наскільки точно оголошення будуть показуватись за певним пошуковим запитом.

Також не варто забувати про негативні ключові слова, які можна використовувати, коли реклама не повинна показуватися під час певних пошукових запитів. Наприклад, якщо ви продаєте жіночий одяг люкс-сегменту, рекомендовано виключити фрази, що містять слова «дешевий» і «б/у».

Переваги Google Ads

Широке охоплення аудиторії. Без сумнівів, Google — це найбільш розповсюджений пошуковий сайт у світі. Це може означати лише одне: ваші рекламні оголошення з великою ймовірністю будуть показані мільйонам користувачів з будь-якого куточка світу, а це допоможе охопити якнайбільше користувачів з цільової аудиторії. Геотаргетинг. Рекламні кампанії Google можуть точно визначити географічне положення потенційних клієнтів. Функція вибору конкретного міста, регіону, або країни допоможе швидко розвинутись бізнесу на локальному ринку або знайти потенційних клієнтів з певної локації. Різноманітні типи реклами. Google Ads пропонує величезний вибір кампаній, де кожний рекламодавець зможе найти те, що найкраще підійде під цілі та товари/сервіси, які пропонує його бізнес. Оплата за результат. Google працює за моделлю Pay per Click/PPC, тобто оплати за клік, результат, що допомагає керувати витратами та визначати ефективність конкретних кампаній. Завдяки різноманітним видам ставок, налаштуванням та стратегіям рекламодавець може вибрати конкретну ціль для своїх рекламних оголошень та бути впевненим в отриманні бажаних результатів.

Як оцінити результативність реклами в Google Ads?

Метрики для оцінки результатів можна поділити на три види:

кінцеві;

непрямі або ж проміжні;

якісні.

Зверніть увагу, що деякі з метрик необхідно розраховувати самостійно. Також у Google Ads існує чудова функція «Custom column» або «Кастомний стовпчик», яка дозволяє створити власні персоналізовані метрики, якщо їх немає на самій платформі.

Як знайти функцію «Custom column». Крок 1

Як знайти функцію «Custom column». Крок 2

Отож до кінцевих метрик належать:

CPA (вартість / конверсії) та ROAS (прибуток / витрати) — вартість цільової дії та рентабельність витрат на рекламу;

CPI (витрати / кількість встановлення застосунку) — вартість за кожне встановлення мобільного застосунку.

До непрямих/проміжних метрик відносяться:

CPC (вартість кліків / кліки) і CPM (вартість / покази) — вартість кліка та вартість 1000 показів;

CTR (кліки / покази) — відсоткове відношення кількості кліків на рекламу до кількості показів (impressions);

Як знайти непряму/проміжну метрику CTR

Budget Lost Impression Share, BLIS ((загальна кількість втрачених показів через бюджет / загальна кількість можливих показів) x 100) і Rank Lost Impression Share, RLIS ((загальна кількість втрачених показів через ранжування / загальна кількість можливих показів) x 100) — втрати показів по бюджету та втрати показів по рейтингу відповідно — відсоток пропущених показів рекламних кампаній з причини недостатнього бюджету або низького рейтингу.

Якісні метрики:

рейтинг якості (Quality score) — оцінка якості реклами (її ключових слів, заголовків тощо) по шкалі від 1 до 10;

— оцінка якості реклами (її ключових слів, заголовків тощо) по шкалі від 1 до 10; Landing Page Experience — враження користувачів від лендінгу рекламодавця, тобто сторінки, яка відкривається при натисканні на рекламу, вимірюється по шкалі від 1 до 10;

— враження користувачів від лендінгу рекламодавця, тобто сторінки, яка відкривається при натисканні на рекламу, вимірюється по шкалі від 1 до 10; Expected CTR — очікуване число кліків на рекламне оголошення;

— очікуване число кліків на рекламне оголошення; Ad Relevance — релевантність реклами для користувачів, вимірюється по шкалі від 1 до 10.

Вищеперелічені якісні метрики знаходяться у секції «Search keywords»

Спосіб вимірювання результативність рекламних кампаній залежить від конкретних цілей і стратегії рекламодавця. Якщо основною ціллю реклами є збільшення трафіку на сайт, то можна зосередитися на метриках, які вимірюють кількість кліків або показів, таких як CTR або CPC. Якщо ж головна ціль — збільшення впізнаваності бренду, варто звернути увагу на кількість показів або CPM, а якщо важливе покращення якості реклами — Quality Score або Ad Relevance.

Тому в кожному конкретному випадку важливо обрати саме ті метрики, які збігаються з цілями рекламодавця та надають зрозумілу інформацію про результативність.

Читайте також про можливості відстеження ефективності реклами в Google Analytics 4 в матеріалах блогу:

Підсумок

Google Ads — рекламна програма, яка дозволяє публікувати рекламні оголошення різноманітних товарів та послуг у результатах пошуку Google, на його партнерських сайтах, в мобільних застосунках тощо. Існує понад 20 типів рекламних кампаній в Google Ads. Основні з них — це:

пошукова реклама;

медійна реклама;

відеокампанія;

товарна кампанія;

кампанія для додатків.

Яке оголошення побачить користувач Google вирішує на аукціоні. Більше показів на вищих позиціях отримає оголошення з найкращою ставкою та найвищим рейтингом якості. Рейтинг якості оголошення складається з відповідності оголошення вимогам Google, ставки, відповідності запиту користувача ключовим словам оголошення, таргетингу кампанії. Ключовими перевагами Google Ads над іншими рекламними сервісами є широке охоплення аудиторії, геотаргетинг, різноманітні типи реклами й оплата за результат.

FAQ

Яка різниця між Google Ads та органічним трафіком?

Обидва види трафіку з’являються у результатах пошуку, втім, перший — оплачена реклама, тоді як другий — результат, згенерований алгоритмом Google.

Скільки коштує реклама в Google Ads?

Ціна залежить від багатьох аспектів, таких як наявність конкурентів, бюджет, ставки, якість реклами тощо. Тому конкретної відповіді немає. Бюджет та ставки можуть встановлюватись самим рекламодавцем, що дуже допомагає контролювати фінанси.

Скільки часу потрібно, щоб реклама в Google Ads показала перші результати?

Це залежить від конкурентів, якості оголошень, ставок та багатьох інших факторів. Однак, перші результати зазвичай помітні протягом декількох днів або тижня.