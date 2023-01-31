PPC Аналітика
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Розширене відстеження конверсій Google Ads. Принцип роботи та налаштування
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Юлія Латіна

Відвідувачі, у разі переходу за рекламним посиланням на сайт, все частіше відмовляються погодитись із політикою використання cookie-файлів, і це ускладнює збір даних. Отже, у вас менше інформації, щоб аналізувати ефективність реклами для її подальшої оптимізації. Як рішення Google пропонує технологію Privacy Sandbox. Але вона з’явиться ближче до кінця 2023 року, і зараз про неї мало що відомо. Поки що як альтернативу фахівці можуть використовувати спеціальну функцію Google Ads — «Розширене відстеження конверсій».

Як працює розширене відстеження конверсій

Розширене відстеження допоможе вам точніше реєструвати конверсії. Отже, ефективніше оптимізувати призначення ставок. Водночас зберігається конфіденційність. Безпечний алгоритм одностороннього кодування SHA256 хешує дані клієнтів (наприклад, адреси електронної пошти) перед відправкою до Google.

Функцію можна запустити лише після налаштування тегів конверсій.

Алгоритм розширеного відстеження конверсій:

  1. Користувач, перебуваючи у своєму обліковому записі Google, переходить на сайт за рекламним посиланням.
  2. Здійснює цільову дію на сайті. Наприклад, покупка чи передплата. Для цього він має вказати контактні дані: ім’я, email, номер телефону.
  3. Ці дії фіксують теги відстеження Google Ads. Потім вони хешують інформацію та передають її до бази даних системи.
  4. Алгоритм співвідносить відомості з бази з даними про рекламні події. Тобто, якщо користувач через один і той же акаунт провзаємодіяв з рекламою, а потім здійснив конверсію на сайті, конверсія буде зареєстрована.

Алгоритм расширенного отслеживания конверсий

Переваги розширеного відстеження конверсій

Функція дозволяє зареєструвати конверсії, які б залишилися неврахованими, в тому числі post-view конверсії (без переходу за рекламним посиланням). За даними Google, використовуючи розширене відстеження, ви зможете зафіксувати в середньому на 3,5% більше конверсій, а частка зареєстрованих post-view конверсій може зрости до 30%.

Переваги розширеного відстеження конверсій

Таким чином ви отримаєте:

  • точніші дані для оптимізації призначення ставок;
  • можливість правильно оцінювати результати та приймати більш правильні стратегічні рішення;
  • захист конфіденційності завдяки хешуванню зібраних даних клієнтів.

Як налаштувати розширене відстеження конверсій

Є три способи налаштування функції, залежно від вашого методу відстеження конверсій:

  1. Налаштування вручну через Google Tag Manager. Якщо ви відстежуєте конверсії за допомогою GTM.
  2. Через тег Google. Якщо ви використовуєте для відстеження тег Google, і він доданий безпосередньо на сторінки сайту, а не у сторонні інструменти або вікна iframe. Тоді знадобляться деякі зміни конфігурації тега.
  3. Через Google Ads API. Якщо хочете надсилати дані для розширеного відстеження конверсій через API.

Розкажу детальніше про перший спосіб, оскільки він найпростіший у реалізації і не вимагає доробок у коді сайту.

Нагадаю, що на вашому сайті вже має бути налаштовано відстеження конверсій Google Ads за допомогою Google Tag Manager.

Важливо! Якщо ви відстежуєте конверсії через Google Analytics та імпортуєте дані до вашого рекламного кабінету Google Ads, цього буде недостатньо для налаштування розширеного відстеження. Щоб воно почало працювати, необхідно створити нову дію-конверсію в Google Ads, використовуючи GTM або тег Google.

Налаштування розширеного відстеження конверсій в обліковому записі Google Ads

Заходьте в «Інструменти» — «Відстеження» — «Конверсії».

Знайдіть та виберіть подію-конверсію, для якої потрібно налаштувати розширене відстеження. У нижній частині розділу «Розширені конверсії» натисніть «Увімкнути розширене відстеження конверсій».

Увімкнути розширене відстеження конверсій

Не забудьте погодитися з умовами заяви щодо відповідності по відношенню до даних про клієнтів.

Натисніть «Перевірити URL», щоб перевірити свій вебсайт на тег Google.

Далі робота продовжується у GTM.

робота продовжується у GTM

Налаштування розширеного відстеження конверсій у Google Tag Manager

Перейдіть до інтерфейсу Google Tag Manager і продовжіть налаштування.

Є кілька варіантів:

  • у вас вже є нехешовані змінні DataLayer;
  • за допомогою змінних рівня даних;
  • за допомогою селекторів CSS.

Знайдіть та виберіть тег відстеження конверсій Google Ads і встановіть галочку «Включати дані з вебсайту, надані користувачами».

Включати дані з вебсайту, надані користувачами

Далі потрібно створити нову змінну.

створити нову змінну

Дайте назву та виберіть тип змінної (якщо його не було обрано за замовчуванням) «Дані, надані користувачами».

Після цього виберіть ручне налаштування (Manual configuration).

виберіть ручне налаштування (Manual configuration)

У списку нижче ви побачите всі поля з даними про користувачів, які можна надсилати за допомогою тега розширеного відстеження конверсій.

всі поля з даними про користувачів

Зверніть увагу, для кожного поля, дані якого ви хочете надсилати, потрібно створити свою змінну. Тобто дві різні змінні для електронної пошти та номери телефону. Для цього, нагадаю, вибирайте «Нова змінна» в меню, що розкривається.

Налаштування з DataLayer 

Якщо ви вже маєте нехешовані змінні в DataLayer (незалежно від того, чи використовуються селектори CSS або інші типи змінних), ви можете вибрати їх замість створення нових змінних.

Налаштування з DataLayer

Налаштування за допомогою змінних рівня даних

Якщо ви часто змінюєте код сайту, особливо форматування або селектори CSS на сторінці конверсії, рекомендую використовувати змінні рівня даних. Бо такі зміни можуть порушити налаштування відстеження конверсій за допомогою селекторів CSS.

Якщо необхідних змінних даних користувача немає, використовуйте таке технічне завдання для програмістів.

ТЗ на передачу даних для розширеного відстеження конверсій у Google Ads:

Необхідно впровадити передачу додаткових змінних при події "purchase". Подія спрацьовує у разі переходу користувача на сторінку «Дякую за замовлення» та при успішній покупці в один клік.

<script>

window.dataLayer.push({

event: "purchase",

 'email': 'REPLACE_WITH_STRING_VALUE',

 'phone': 'REPLACE_WITH_STRING_VALUE'

 });

</script>

У змінні email та phone необхідно динамічно підставляти email та номер телефону користувача, який здійснив покупку.

Створіть змінні для email та phone, вибравши конфігурацію змінних «Змінна рівня даних».

Створіть змінні для email та phone

Виберіть змінні рівня даних під час налаштування розширеного відстеження.

Виберіть змінні рівня даних

Налаштування за допомогою селекторів CSS

Якщо параметр за допомогою змінних даних недоступний, виконайте налаштування за допомогою селекторів CSS.

Повернемося до етапу, коли ви почали створювати нові змінні для email та phone. Після цього виберіть поле «Конфігурація змінної» — «Елемент DOM» як тип змінної.

«Конфігурація змінної» — «Елемент DOM»

Поверніться на екран «Конфігурація змінної», у списку «Спосіб вибору» виберіть «Засіб вибору CSS».

у списку «Метод вибору» виберіть «Селектор CSS»

Введіть селектор CSS, який посилається на дані ваших користувачів, у поле «Ідентифікатор елемента». Поле «Ім’я атрибута» можна залишити порожнім.

Введіть селектор CSS

Ось як виглядатимуть змінні для розширеного відстеження конверсій, незалежно від вибраного вами методу налаштування.

змінні для розширеного відстеження конверсій

Збережіть та опублікуйте зміни.

Перевірка налаштування

Перед публікацією перевірте налаштування через режим попереднього перегляду змін у GTM.

Якщо дані надсилаються коректно, у разі успішно оформленого замовлення ви побачите наступну інформацію.

Перевірка налаштування_1

Перевірка налаштування

Щоб побачити результати в обліковому записі Google Ads, знадобиться деякий час. Перші дані надійдуть до системи за кілька днів, а зміни у звітах з’являться протягом 30 днів.

Перевірка налаштування_3

Якщо дані надсилаються коректно, ви побачите статус «Конверсії реєструються».

Перевірка налаштування_4

Після обробки дані розширеного відстеження конверсій з’являться у звітах.

Перевірка налаштування_5

Переглянути вплив використання цієї функції можна на вкладці «Діагностика».

Переваги розширеного відстеження конверсій

Висновок

Якщо файли cookie на вашому сайті блокуються, тег розширеного відстеження конверсій почне збирати більше даних та реєструвати конверсії в кабінеті Google Ads.

Що дозволить системі покращити роботу стратегій інтелектуального призначення ставок та відслідковувати складніші шляхи взаємодії відвідувача з вашим сайтом на різних пристроях.

Таким чином, використання розширеного відстеження конверсій підвищить ефективність оптимізації та роботи рекламних кампаній.

Налаштувати функцію можна лише за наявності тега конверсій на сайті.

Обов’язково використовуйте функцію у кампаніях Performance Max. Це одна з 10 корисних порад щодо роботи з PMax.

Юлія Латіна

PPC-фахівець у Enterprise Department. У Netpeak з 2020 року. Сертифікований спеціаліст Google Ads, Google Analytics.

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