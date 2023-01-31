PPC Аналитика
1675152002
UK

Расширенное отслеживание конверсий Google Ads. Принцип работы и настройка
328
4
16
Юлия Латина

Посетители, при переходе по рекламной ссылке на сайт, все чаще отказываются принять политику использования cookie-файлов, и это усложняет сбор данных. А значит, у вас меньше информации, чтобы анализировать эффективность рекламы и оптимизировать ее. Как решение Google предлагает технологию Privacy Sandbox. Но она появится лишь к концу 2023 года, и сейчас о ней мало что известно. Пока же в качестве альтернативы специалисты могут использовать специальную функцию Google Ads — «Расширенное отслеживание конверсий».

Как работает расширенное отслеживание конверсий

Расширенное отслеживание поможет вам точнее регистрировать конверсии. А значит, эффективнее оптимизировать назначение ставок. При этом соблюдается конфиденциальность. Безопасный алгоритм одностороннего кодирования SHA256 хеширует данные клиентов (например, адреса электронной почты) перед отправкой в Google.

Функцию можно запустить только после настройки тегов конверсий.

Алгоритм расширенного отслеживания конверсий:

  1. Пользователь, будучи авторизованным в своем аккаунте Google, переходит на сайт по рекламной ссылке.
  2. Совершает целевое действие на сайте. Например, покупка или подписка. Для этого он должен указать контактные данные: имя, email, номер телефона.
  3. Эти действия фиксируют теги отслеживания Google Ads. Потом они хешируют информацию и передают ее в базу данных системы.
  4. Алгоритм соотносит сведения из базы с данными о рекламных событиях. То есть, если пользователь через один и тот же аккаунт провзаимодействовал с рекламой, а затем совершил конверсию на сайте, конверсия будет зарегистрирована.

Алгоритм расширенного отслеживания конверсий

Преимущества расширенного отслеживания конверсий

Функция позволяет зарегистрировать конверсии, которые иначе остались бы неучтенными, в том числе post-view конверсии (без перехода по рекламной ссылке). По данным Google, используя расширенное отслеживание, вы сможете зафиксировать в среднем на 3,5% больше конверсий, а доля зарегистрированных post-view конверсий при этом может вырасти до 30%.

Преимущества расширенного отслеживания конверсий

Соответственно, вы получите:

  • более точные данные для оптимизации назначения ставок;
  • возможность правильно оценивать результаты и принимать более правильные стратегические решения;
  • защиту конфиденциальности благодаря хешированию собранных данных клиентов.

Как настроить расширенное отслеживание конверсий

Есть три способа настройки функции, в зависимости от вашего метода отслеживания конверсий:

  1. Ручная настройка через Google Tag Manager. Если вы отслеживаете конверсии с помощью GTM.
  2. Через тег Google. Если используете для отслеживания тег Google, и он добавлен непосредственно на страницы сайта, а не в сторонние инструменты или окна iframe. Тогда понадобятся некоторые изменения в конфигурации тега.
  3. Через Google Ads API. Если хотите передавать данные для расширенного отслеживания конверсий через API.

Расскажу детальнее о первом способе, так как он наиболее простой в реализации и не требует доработок в коде сайта.

Напомню, на вашем сайте уже должно быть настроено отслеживание конверсий Google Ads с помощью Google Tag Manager.

Важно! Если вы отслеживаете конверсии через Google Analytics и импортируете данные в ваш рекламный кабинет Google Ads, этого будет недостаточно для настройки расширенного отслеживания. Чтобы оно заработало, необходимо создать новое действие-конверсию в Google Ads, используя GTM или тег Google.

Настройка расширенного отслеживания конверсий в аккаунте Google Ads

Зайдите в «Инструменты» — раздел «Отслеживание» — «Конверсии».

Найдите и выберите событие-конверсию, для которого хотите настроить расширенное отслеживание. В нижней части раздела «Расширенные конверсии» нажмите «Включить расширенное отслеживание конверсий».

выберите событие-конверсию, для которого хотите настроить расширенное отслеживание

Не забудьте прочитать заявление о соответствии в отношении данных о клиентах и согласиться с условиями.

Жмите «Проверить URL», чтобы проверить свой веб-сайт на наличие тега Google.

Дальше работа продолжится в GTM.

работа продолжится в GTM

Настройка расширенного отслеживания конверсий в Google Tag Manager

Перейдите в интерфейс Google Tag Manager и продолжите настройку.

Есть несколько вариантов:

  • у вас уже есть нехешированные переменные в DataLayer;
  • с помощью переменных уровня данных;
  • с помощью селекторов CSS.

Найдите и выберите ваш тег отслеживания конверсий Google Ads и установите галочку «Добавить данные, предоставляемые пользователями, с вашего сайта».

Добавить данные, предоставляемые пользователями, с вашего сайта

Дальше нужно создать новую переменную.

создать новую переменную

Дайте название и выберите тип переменной (если он не был выбран по умолчанию) «Данные, предоставляемые пользователями».

После этого выберите ручную настройку (Manual configuration).

Manual configuration

В списке ниже вы увидите все поля с данными о пользователях, которые возможно отправлять с помощью тега расширенного отслеживания конверсий.

поля с данными о пользователях

Обратите внимание, для каждого поля, данные которого вы хотите передавать, нужно создать свою переменную. То есть две разные переменные для электронной почты и номера телефона. Для этого, напомню, выбирайте «Новая переменная» в раскрывающемся меню.

Вариант настройки с DataLayer

Если у вас уже есть нехешированные переменные в DataLayer (независимо от того, используются ли селекторы CSS или другие типы переменных), вы можете выбрать их вместо создания новых переменных.

нехешированные переменные в DataLayer

Настройка с помощью переменных уровня данных

Если вы часто меняете код сайта, особенно форматирование или селекторы CSS на странице конверсии, рекомендую использовать переменные уровня данных. Такие изменения могут нарушить настройку отслеживания конверсий с помощью селекторов CSS.

Если необходимые переменные о данных пользователя отсутствуют, используйте следующее техническое задание для программистов.

ТЗ на передачу данных для расширенного отслеживания конверсий в Google Ads:

Необходимо внедрить передачу дополнительных переменных при событии "purchase". Событие срабатывает при переходе пользователя на страницу «Спасибо за заказ» и при успешной покупке в один клик.

<script

window.dataLayer.push({

event: "purchase",

'email': 'REPLACE_WITH_STRING_VALUE',

'phone': 'REPLACE_WITH_STRING_VALUE'

});

</script

В переменные email и phone необходимо динамически подставлять email и номер телефона пользователя, который совершил покупку.

Создайте переменные для email и phone, выбрав конфигурацию переменных «Переменная уровня данных».

Переменная уровня данных

Выберите переменные уровня данных при настройке расширенного отслеживания.

переменные уровня данных при настройке расширенного отслеживания

Настройка с помощью селекторов CSS

Если вариант с помощью переменных уровня данных вам недоступен, выполните настройку с помощью селекторов CSS.

Вернемся к этапу, когда вы начали создавать новые переменные для email и phone. После этого выберите поле «Конфигурация переменной» — «Элемент DOM» в качестве типа переменной.

Конфигурация переменной» — «Элемент DOM»

Вернитесь на экран «Конфигурация переменной», в раскрывающемся списке «Метод выбора» выберите значение «Селектор CSS».

выберите значение «Селектор CSS»

Вставьте селектор CSS, который ссылается на данные ваших пользователей, в поле ввода «Селектор элементов». Поле «Название атрибута» можно оставить пустым.

Вставьте селектор CSS

Вот как будут выглядеть переменные для расширенного отслеживания конверсий, независимо от выбранного вами метода настройки.

переменные для расширенного отслеживания конверсий

Сохраните и опубликуйте изменения.

Проверка настройки

Перед публикацией проверьте настройки через режим предварительного просмотра изменений в GTM.

Если данные отправляются корректно, в случае успешно оформленного заказа вы увидите следующую информацию.

Проверка настройки расширенное отслеживание конверсий_1

Проверка настройки расширенное отслеживание конверсий_2

Чтобы вы увидели результаты в аккаунте Google Ads понадобится некоторое время. Первые данные поступят в систему через несколько дней, а изменения в отчетах появятся в течение 30 дней.

Проверка настройки расширенное отслеживание конверсий_3

Если данные отправляются корректно, вы увидите статус «Конверсии регистрируются».

Проверка настройки расширенное отслеживание конверсий_4

Когда данные расширенного отслеживания конверсий будут обработаны, они появятся в отчетах.

Проверка настройки расширенное отслеживание конверсий_5

Посмотреть влияние использования данной функции можно на вкладке «Диагностика».

Преимущества расширенного отслеживания конверсий

Выводы

Если файлы cookie на вашем сайте блокируются, тег расширенного отслеживания конверсий начнет собирать больше данных и регистрировать конверсии в кабинете Google Ads.

Это позволит системе улучшить работу стратегий интеллектуального назначения ставок и отслеживать более сложные пути взаимодействия посетителя с вашим сайтом на разных устройствах.

Таким образом, использование расширенного отслеживания конверсий повысит эффективность оптимизации и работы рекламных кампаний.

Настроить функцию можно только при наличии тега конверсий на сайте.

Обязательно используйте функцию в кампаниях Performance Max. Это один из 10 полезных советов по работе с PMax.

Юлия Латина

PPC-специалист в Enterprise Department. В Netpeak с 2020 года. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics.

Другие статьи автора
Узнайте больше
отслеживание конверсий потерянные конверсии Google Ads
4
2
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

По теме

Как настроить Google Shopping — руководство для новичков

Как создать аккаунт в Google Merchant Center, загрузить и изменить фид с информацией о товарах — делимся тонкостями настройки кампаний шопинга

Свежее

Что такое robots.txt и зачем вообще нужен индексный файл

У каждого сайта в топе есть страница, о существовании которой знают только роботы и... SEO-специалисты. Это robots.txt или индексный файл.

Девять онлайн-сервисов для App Store Optimization и локализации приложений в Азии

Обзор сервисов, которые помогут решить вопрос языкового барьера и эффективно продвигать приложения в Азии

Размеры картинок для социальных сетей: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Tumblr

Пост постоянно обновляется актуальными данными о размерах картинок

Подписаться

на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
Cookies policy
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok