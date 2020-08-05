Как настроить тег конверсий Google Ads

Отслеживание конверсий позволяет узнать, как часто клики по объявлениям приводят к полезным для вас действиям: покупкам, подписке на рассылку, заполнению форм и так далее. Больше о пользе отслеживание — в справке Google.

Почему важно настраивать конверсии Google Ads

Данные из Google Analytics (GA) передаются в Google Ads с задержкой. Данные по конверсиям Google Ads обычно появляются в аккаунте в течение трех часов, а по импортированным целям и транзакциям из Google Analytics — как правило, в течение 9 часов. Это, кстати, одна из причин, почему после настройки тега конверсий Google Ads данные в аккаунте Google рекламы и GA будут расходиться.

Подробно о расхождениях в передаче данных читайте в справке.

Настройка конверсий в Google Ads (при установленном Google Tag Manager на сайте) позволяет обходиться без помощи программистов, как для настройки, так и для внесения изменений, корректировок или добавления новых конверсий. С помощью тега конверсий Google Ads настраивается отслеживание таких действий, как просмотр видео, открытие окна быстрого просмотра товара. Тег конверсий Google Ads позволяет отслеживать конверсии по показам. Это когда пользователь просто видел объявление и не взаимодействовал с ним, но потом в течение нескольких дней совершил конверсию.

Что нужно для настройки тега конверсий?

Доступ в Google Ads. Доступ с правами редактирования в Google Tag Manager (GTM).

Если нет GTM, потребуется помощь программиста или доступ к админке сайта.

Настройка в аккаунте Google Ads

Войдите в аккаунт Google Ads. В правом верхнем углу нажмите на значок инструментов, а затем в разделе «Отслеживание» выберите пункт «Конверсии».

Нажмите кнопку с «плюсиком».

Выберите веб-сайт.

в поле «Категория» из раскрывающегося меню выберите описание нужного действия-конверсии;

Так, для сайтов, на которых можно только оставить заявку, но нельзя оформить заказ, подойдут категории «Регистрация» или «Возможная продажа». Если необходимо получать отчеты о просмотре определенных страниц, выберите категорию «Просмотр страницы»

Мы выберем вариант «Покупка», так как нам нужен учет продаж. То есть, определяйтесь с категорией в зависимости от того, какую цель преследуете;

Выбранная категория не изменяет ход создания конверсии в Google Ads. С помощью категорий в отчетах конверсии можно сегментировать так, чтобы объединять сведения о похожих действиях пользователей.

в поле «Название конверсии» укажите понятное название, которое вы легко найдете в отчетах;

В поле «Ценность» выберите принцип отслеживания ценности этой конверсии:

Одинаковая ценность для всех конверсий — укажите сумму, которую вы считаете ценностью для каждой конверсии.

Разная ценность для каждой конверсии — выберите этот вариант, если, к примеру, отслеживаете продажи товаров с разными ценами. В таком случае для отслеживания ценности транзакций потребуется впоследствии изменить тег (подробнее об этом — ниже).

Не использовать ценность — выберете этот вариант если важно учитывать только количество конверсий или нельзя определить ценность конверсии.

В поле «Учет» укажите, как следует вести учет конверсий.

Одна — вариант оптимален для учета числа потенциальных клиентов, например регистраций на сайте, когда ценность представляет только одна конверсия на каждого пользователя.

Каждая — для учета продаж, когда каждая конверсия представляет ценность.

В разделе «Период учета конверсий» укажите, в течение какого срока после взаимодействия с объявлением следует учитывать конверсии. Можно выбрать значение от 1 до 90 дней. Если на сайте установлена GA и данные в нее передаются более 90 дней, чтобы выбрать оптимальный период учета, найдите данные о времени от клика до конверсии в отчетах по атрибуции. Для этого перейдите в аккаунт GA — Конверсии — Многоканальные последовательности — Время до конверсии.

Потом выберите период обзора 90 дней и, если реклама в Google Ads запущена и работает не менее 90 дней, выберите тип рекламы «Google Реклама».

Полученный отчет отражает промежутки времени между взаимодействиями с объявлениями и конверсиями. Зная эту информацию, вы сможете выбрать наиболее подходящее значение.

Важно: количество конверсий со временем может снижаться, а ценность их возрастать, поэтому важно учитывать эти данные.

В целом, если 75 % конверсий происходят между 25-м и 30-м днями после взаимодействия, следует задать как минимум 30-дневный период учета, иначе значительное количество конверсий не будет фиксироваться.

Можно задать период учета конверсий от 1 до 90 дней, но Google рекомендует указывать не менее семи дней, чтобы получить достаточно данных.

Если аккаунт новый и/или вы не знаете, какой период указать, будет выбрано значение по умолчанию — 30 дней.

В разделе «Окно конверсий по показам» укажите, в течение какого срока следует учитывать конверсии по показу. Можно выбрать значение от 1 до 30 дней.

Эта функция позволяет регистрировать конверсии, выполненные в течение 30 дней после того, как пользователь увидел ваше объявление, но не нажал на него. Отслеживание конверсий по показам поможет более точно оценить рентабельность медийных кампаний и оптимизировать рекламу в зависимости от отклика пользователей.

Выставляем 30 дней — если конверсии предшествовал клик, она засчитается, как конверсия по клику.

выберите включить в столбец «Конверсии», если хотите, чтобы эта конверсия учитывалась в столбец «Конверсии» в отчетах аккаунта;

Снимите галочку, если: используете интеллектуальное назначение ставок и хотите, чтобы это действие-конверсия не учитывалось в стратегии назначения ставок или не хотите, чтобы эта конверсия отображалась в отчетах.

для определения модели атрибуции можно воспользоваться отчетом в Google Ads «Моделирование атрибуции». Для этого войдите в аккаунт и выберите вкладку «Атрибуция»;

Во вкладке «Сравнение моделей» выберете период ретроспективного обзора (1), модели атрибуции (2) и сравните их эффективность. Обратите внимание, что выбрать можно не все виды моделей.

Если аккаунт новый или вы не знаете, какую модель атрибуции лучше выбрать, выбирайте модель по умолчанию — «Последний клик».

после выполнения вышеперечисленных действий жмем на кнопку «Создать и продолжить»;

действие-конверсия создана, теперь ее необходимо внедрить на сайт. Google Ads предлагает нам три варианта: установить тег самостоятельно; отправить тег по почте тому, кто внедрит его на сайт; использовать GTM;

Самостоятельна установка тега конверсий Google Ads

Чтобы тег конверсий работал, необходимо добавить глобальный тег на все страницы сайта.

Если на сайте не установлены GA или GTM, то следуйте инструкциям по установке, которые указаны в первом пункте.

Если на сайте установлены GA или GTM, следуйте инструкциям по установке, которые указаны во втором пункте.

Если вы ранее уже настроили глобальный тег для другого действия-конверсии, убедитесь, что он установлен на все страницы сайта и в команде config указан идентификатор конверсии из 3 пункта(1).

Выберите вариант отслеживания конверсий в зависимости от того, как она будет регистрироваться: при загрузке страницы или при клике.

Если вы выбрали категорию конверсии «Покупка» и задали в настройках тега разную ценность, для каждой конверсии необходимо изменить тег конверсий так, чтобы он передавал уникальные идентификаторы транзакций и стоимость заказа (если не указана одна для всех конверсий).

Скачайте указанный для выбранного действия код и установите на странице, которую вы хотите отслеживать, Например, на странице «Спасибо за заказ» или «Регистрация прошла успешно». Отправить тег по почте тому, кто сможет внедрить его на сайт. Для этого выберите метод отслеживания конверсии: загрузка страницы или клик и укажите адрес электронной почты.

Установка с помощью GTM

Для того, чтобы установить тег отслеживания через GTM нам потребуются значения «Conversion ID» и «Ярлык конверсии». Сразу скопируйте их в блокнот.

Установка тега конверсий в GTM

Проверка тега «Связывания конверсий».

Войдите в аккаунт GTM и проверьте, настроен ли у вас «Тег связывания конверсий». Если нет — обязательно настройте для корректной работы тега конверсий:

войдите в GTM, выберите вкладку «Теги» и если тега связывания конверсий нет, нажмите кнопку «Создать»;

переименуйте тег и кликните на значок редактирования или по центру блока «Конфигурация тега», чтобы выбрать тип тега;

Выберите тип тега «Связывание конверсий»;

в поле «Триггеры» выбираем триггер All Pages:

сохраняем:

Настройка тега конверсий

Во вкладке «Теги» нажимаем кнопку «Создать». Переименовываем тег и, чтобы выбрать тип тега, кликаем по центру поля «Конфигурация тега».

Выберите тип тега «Отслеживание конверсий в Google Рекламе».

вставляем в поля номер идентификатора конверсии и код ярлыка конверсии, скопированные из Google Ads;

поле «Ценность конверсии» — если не отслеживаете ценность конверсии, оставляйте это поле незаполненным. Если учитываете, необходимо добавить в поле переменную с данными о сумме заказа. Варианты настройки:

На сайте установлена электронная торговля. Настраиваем эту переменную, используя данные из DataLayer, которые содержат информацию о сумме заказа. Проверить, передаются ли эти данные можно, совершив тестовую транзакцию (предварительно включив режим отладки в GTM).

Например, dynx_totalvalue или ecom_totalvalue.

Если данные о сумме заказа не передаются в Data Layer. Настраиваем эту переменную, используя код сайта (без привлечения разработчиков сайта, с помощью мануала).

поле «Идентификатор заказа». Для конверсий, которые учитываются один раз (регистрация и тому подобное), это поле на заполняем. При отслеживании покупок, которые посетитель совершает после клика по объявлению, необходимо учитывать каждую по отдельности. Чтобы одна и та же покупка не засчитывалась дважды, в тег события следует добавить переменную идентификатора заказа. Если в GTM уже есть переменная с идентификатором заказа, выбираем ее, если нет — настройте ее с помощью мануала ;

; вручную прописываем код валюты конверсий;

проверяем, чтобы в строке «Включить ограничение обработки данных» стоял показатель «Ложь». Кликаем на вкладку «Связывание конверсий» и проверяем/ставим значения: включить связывание конверсий: true, префикс файла cookie — _gcl;

выбираем триггер для срабатывания заказа. Триггер должен срабатывать на странице «Спасибо за заказ» при оформленной регистрации или другого действия, которое вы отслеживаете. Если такой триггер уже есть в GTM, выбираем его;

Если такого триггера нет, настраиваем его, используя часть URL страницы «Спасибо за заказ», «Регистрация успешна» и тому подобное: тип триггера — «Просмотр страницы»; условия активации триггера — «Некоторые просмотры страниц»; page URL — Содержит — Уникальная постоянная часть URL отслеживаемой страницы;

сохраняем всю эту красоту.

Проверка тега

В режиме отладки проверяем срабатывание тега на сайте и публикуем изменения. После того, как вы завершите настройку тега, в Google Ads будет отображаться статус отслеживания конверсии «Не проверено».

На проверку тегов и получение данных может уйти несколько часов. Чтобы ускорить процесс, выполните конверсию на своем сайте, используя объявления Google Рекламы (выбирайте запрос с наименьшей стоимостью клика) и проверьте данные о ней через несколько часов.

После первой конверсии статус должен измениться на «Конверсии регистрируются».

В столбце «Конверсии» отобразится первая конверсия и, если вы настроили передачу ценности конверсий, в столбце «Ценность всех конверсий» отобразится стоимость заказа:

Если это произошло, мои поздравления, вы настроили тег конверсий Google Ads. Нет — пишите в комментариях, будем разбираться, что пошло не так.