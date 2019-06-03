Как настроить передачу данных о заказе с помощью Google Tag Manager

Для эффективного ведения контекстной рекламы необходимо отслеживать продажи и доход по ним. Проще всего запросить помощь программиста, который внедрит на сайт скрипт электронной торговли. Для тех, кто решил пойти другим путем, я предложу интересный маршрут.

Этот подход актуален для сайтов, где есть страница «Спасибо за заказ». Вы сможете передавать сумму покупки и номер транзакции при помощи Google Tag Manager.

Сумма покупки нам нужна для того, чтобы отслеживать эффективность и рентабельность рекламы, а номер транзакции — чтобы определять, какой процент покупок совершается через сайт. Плюс ко всему это обязательный атрибут электронной торговли. Поехали.

Шаг 1. Делаем тестовый заказ на сайте

Для начала включите режим предварительного просмотра в Google Tag Manager. Далее сделайте тестовый заказ на вашем сайте. На странице вашего сайта должен показываться номер заказа: И сумма транзакции:

Шаг 2. Создаем переменные c информацией о покупке

Необходимо создать переменные «Элемент DOM», в которых будет сохраняться информация, к примеру, цена.

Откройте Google Tag Manager и создайте переменную.

Задайте имя переменной «price»и выберите «Элемент DOM».

На странице «Спасибо за заказ» щелкнете правой кнопкой на номер заказа и выберите «Посмотреть код».

В открывшимся коде будет выделена необходимая вам строка. Щелкнете на нее правой кнопкой и выбирете «Copy — Copy selector».

Селектор — это описание элемента или группы элементов страницы сайта.

Вернитесь в Google Tag Manager и вставьте скопированной значение селектора в поле «Идентификатор элемента». предварительно в поле «Метод выбора» выбрав «Селектор CSS».

После сохранения переменной аналогичные действия совершаем со стоимостью покупки.

Шаг 3. Создаем переменные с числовыми значениями

Теперь время создать переменные, которые будут передавать не строчные, а числовые значения без лишних знаков (номеров, букв, пробелов и так далее). Например: №309, 2 098 грн.

Для этого создайте переменную, задайте ей имя и выберите «Собственный код JavaScript».

Скопируйте и вставьте туда этот код, предварительно указав в нём название вашей переменной:

function() {var s={{price}};return Number(s.replace(/[^-0-9]/gim,''));}

Вот как это будет выглядеть:

Аналогичные действия проделайте с номером заказа и ценой. Теперь осталось создать триггер и тег перехода на страницу «Спасибо за заказ».

Шаг 4. Создаем триггер перехода на страницу «Спасибо за заказ»

Пропишите название триггера и выберите тип «Просмотр страницы».

Выберите условие активации триггера «Некоторые просмотры страниц», характеристику «Page URL». Если страница «Спасибо за заказ» всегда имеет одинаковый URL, можно задать условие «Равно» и вставить ссылку.

Если ссылка меняется при каждой отдельной транзакции, лучше указать ту часть URL, которая является уникальной и неизменной для страницы «Спасибо за заказ».

Шаг 5. Создаем тег перехода на страницу «Спасибо за заказ»

Создайте тег покупки товара.

Пропишите название тега, тип тега «Google Аналитика — Universal Analytics», тип отслеживания «Событие». Укажите категорию и действие, которые вам нужны. В качестве ярлыка укажите переменную номера заказа, в качестве значения — переменную стоимости заказа.

Добавьте сюда триггер, который активируется при посещении страницы «Спасибо за заказ».

Шаг 6. Создаем в Google Analytics цель перехода на страницу «Спасибо за заказ»

Зайдите в нужное представление в Google Analytics и создайте цель совершения покупки.

Установка цели — «Собственная».

Укажите название и выберите тип «Событие».

Теперь укажите категорию и действие, как в теге Google Tag Manager.

Доход от покупки можно посмотреть в отчётах по источникам трафика и в специальных отчетах.

Ярлыки (в нашем случае номера транзакций) можно посмотреть в отчёте «Поведение — События — Лучшие события», выбрав основной параметр «Ярлык события», или в специальных отчётах.

Выводы

Если у вас небольшой интернет-магазин, но нет возможности нанять программиста, вы всё равно сможете отслеживать необходимую вам информацию о транзакциях на сайте с помощью Google Tag Manager , а именно: количество, доход и номера транзакций.

В итоге вам удастся вычислять рентабельность ваших рекламных кампаний, определять их эффективность и оптимизировать для максимизации прибыли.