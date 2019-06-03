Аналитика

Как настроить передачу данных о заказе с помощью Google Tag Manager
Николай Зуб
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Сложность: норм норм
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Для эффективного ведения контекстной рекламы необходимо отслеживать продажи и доход по ним. Проще всего запросить помощь программиста, который внедрит на сайт скрипт электронной торговли. Для тех, кто решил пойти другим путем, я предложу интересный маршрут.

Этот подход актуален для сайтов, где есть страница «Спасибо за заказ». Вы сможете передавать сумму покупки и номер транзакции при помощи Google Tag Manager.

Сумма покупки нам нужна для того, чтобы отслеживать эффективность и рентабельность рекламы, а номер транзакции — чтобы определять, какой процент покупок совершается через сайт. Плюс ко всему это обязательный атрибут электронной торговли. Поехали.

Шаг 1. Делаем тестовый заказ на сайте

Для начала включите режим предварительного просмотра в Google Tag Manager. Далее сделайте тестовый заказ на вашем сайте.тестовый заказ На странице вашего сайта должен показываться номер заказа:номер заказа И сумма транзакции:сумма транзакции заказа

Шаг 2. Создаем переменные c информацией о покупке

Необходимо создать переменные «Элемент DOM», в которых будет сохраняться информация, к примеру, цена.

Откройте Google Tag Manager и создайте переменную.создайте переменную в google tag manager

Задайте имя переменной «price»и выберите «Элемент DOM».задайте имя переменной

На странице «Спасибо за заказ» щелкнете правой кнопкой на номер заказа и выберите «Посмотреть код».посмотреть код заказа

В открывшимся коде будет выделена необходимая вам строка. Щелкнете на нее правой кнопкой и выбирете «Copy — Copy selector».

Селектор — это описание элемента или группы элементов страницы сайта.

выберете copy selector

Вернитесь в Google Tag Manager и вставьте скопированной значение селектора в поле «Идентификатор элемента». предварительно в поле «Метод выбора» выбрав «Селектор CSS».выбрать селектор css

После сохранения переменной аналогичные действия совершаем со стоимостью покупки.подробности заказа

Шаг 3. Создаем переменные с числовыми значениями

Теперь время создать переменные, которые будут передавать не строчные, а числовые значения без лишних знаков (номеров, букв, пробелов и так далее). Например: №309, 2 098 грн.
Для этого создайте переменную, задайте ей имя и выберите «Собственный код JavaScript».переменная без имени

Скопируйте и вставьте туда этот код, предварительно указав в нём название вашей переменной:

function() {var s={{price}};return Number(s.replace(/[^-0-9]/gim,''));}

Вот как это будет выглядеть:

Конфигурация переменной и собственный код javascript

Аналогичные действия проделайте с номером заказа и ценой. Теперь осталось создать триггер и тег перехода на страницу «Спасибо за заказ».тег перехода спасибо за заказ

Шаг 4. Создаем триггер перехода на страницу «Спасибо за заказ»

Пропишите название триггера и выберите тип «Просмотр страницы».триггер без имени просмотр страницы

Выберите условие активации триггера «Некоторые просмотры страниц», характеристику «Page URL». Если страница «Спасибо за заказ» всегда имеет одинаковый URL, можно задать условие «Равно» и вставить ссылку.триггер без имени условие равно

Если ссылка меняется при каждой отдельной транзакции, лучше указать ту часть URL, которая является уникальной и неизменной для страницы «Спасибо за заказ».триггер без имени спасибо за заказ

Шаг 5. Создаем тег перехода на страницу «Спасибо за заказ»

Создайте тег покупки товара.создать тег покупки товара

Пропишите название тега, тип тега «Google Аналитика — Universal Analytics», тип отслеживания «Событие». Укажите категорию и действие, которые вам нужны. В качестве ярлыка укажите переменную номера заказа, в качестве значения — переменную стоимости заказа.тег без имени тип отслеживания события

Добавьте сюда триггер, который активируется при посещении страницы «Спасибо за заказ».

Шаг 6. Создаем в Google Analytics цель перехода на страницу «Спасибо за заказ»

Зайдите в нужное представление в Google Analytics и создайте цель совершения покупки.
Установка цели — «Собственная».установка цели сообщения

Укажите название и выберите тип «Событие».выбрать тип событие

Теперь укажите категорию и действие, как в теге Google Tag Manager.указать категорию и действие

Доход от покупки можно посмотреть в отчётах по источникам трафика и в специальных отчетах.посмотреть доход от покупки

Ярлыки (в нашем случае номера транзакций) можно посмотреть в отчёте «Поведение — События — Лучшие события», выбрав основной параметр «Ярлык события», или в специальных отчётах.

ярлык события

Выводы

Если у вас небольшой интернет-магазин, но нет возможности нанять программиста, вы всё равно сможете отслеживать необходимую вам информацию о транзакциях на сайте с помощью Google Tag Manager, а именно: количество, доход и номера транзакций.

В итоге вам удастся вычислять рентабельность ваших рекламных кампаний, определять их эффективность и оптимизировать для максимизации прибыли.

Стоит указать, что если вам потребуется передавать количество, название и категорию товаров, то здесь без настройки полноценной электронной торговли не обойтись.

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Google Tag Manager
Николай Зуб

Работаю в Netpeak с 2017 года. Сертифицированный специалист Google AdWords (поисковая, медийная, видео реклама), Google Analytics.

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