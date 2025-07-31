Что эффективнее для анализа рекламы в AppsFlyer: сравнение отчетов Activity и Events
При запуске рекламы приложения важно понимать не только кто будет его устанавливать, но и что эти пользователи будут делать дальше: откроют ли приложение, купят ли что-то или просто исчезнут.
AppsFlyer — мощная платформа для мобильной аналитики, которая позволяет отслеживать весь этот путь и, соответственно, оценивать эффективность рекламных кампаний. Один из ключевых инструментов анализа — отчеты Activity и Events, которые в 90% случаев используются для оценки результативности рекламы.
В этой статье подробно расскажу о ключевых отличиях между этими отчетами и покажу, как эффективно использовать их для анализа и оптимизации рекламы.
Почему важно понимать разницу между Activity и Events
Отчет Activity отвечает на вопрос «что происходит в приложении каждый день?» и показывает «здоровье» приложения — активность пользователей за выбранный календарный период. При этом показатели текущего дня обновляются в режиме реального времени.
Activity отображает новые установки, переустановки, а также информацию об удалении приложения. Он ориентирован на общую активность и динамику, а не на глубокую аналитику поведения. Каждое событие в отчете Activity привязано к фактической дате его совершения.
Например, если пользователь установил приложение 1 мая, но совершил покупку 10 мая — в отчете Activity эта покупка попадет в 10 мая (дату фактического события), поскольку Activity показывает все, что произошло в пределах выбранного периода, независимо от даты установки.
Зато в отчете Events эта покупка будет отнесена к LTV-периоду — 1 мая, ведь именно в этот день произошла установка приложения.
Отчет Events отвечает на вопрос: «Какой результат приносят и какие конкретные действия выполняют в приложении пользователи, привлеченные рекламой?» — и отображает события в пределах LTV-периода. Иными словами, в Events мы видим подробные показатели «здоровья» и эффективности каждой отдельной рекламной кампании. Все события привязываются к дате установки приложения, даже если они произошли позже.
Например, если пользователь установил приложение 1 мая, но совершил покупку 10 мая — в отчете Events эта покупка будет зачислена в LTV-период 1 мая, потому что именно в этот день произошла установка. Зато в Activity эта покупка будет зачислена в 10 мая — фактическую дату события.
Оба отчета имеют похожий интерфейс, но кардинально разную логику построения и назначение. Чтобы получить полную и объективную картину поведения пользователей и эффективности рекламы, рекомендую использовать их в комплексе.
Что такое Activity Report
Отчет Activity предоставляет агрегированные данные об активности пользователей за определенный период. Он показывает, как пользователи взаимодействуют с приложением в реальном времени, и фокусируется на том, что они делают после установки: открывают приложение, возвращаются, создают сессии, приносят доход.
Стоит отметить, что Activity в AppsFlyer по логике похож на отчет «Источники трафика» (Traffic-source dimensions) в Google Analytics 4, поскольку отображает все события, произошедшие в пределах выбранного периода.
Основные характеристики отчета Activity
-
Дата событий. Данные привязаны к фактической дате действия пользователя, а не к дате установки.
-
Охватывает весь трафик. Включает органические и неорганические источники (привлечение пользователей и ретаргетинг).
-
Обновление в реальном времени. Метрики, такие как DAU (уникальные пользователи за день), сессии, доход, обновляются в течение дня.
-
Отображаемые метрики:
-
DAU / MAU — уникальные пользователи за день / месяц;
-
ARPDAU — средний доход на одного активного пользователя;
-
Revenue — общий доход (in-app purchases и ad revenue);
-
Sessions — количество сессий;
-
Installs — количество установок приложения (органические и неорганические);
-
eCPI, Conversion Rate — эффективность рекламных кампаний.
-
Сегментация по источникам трафика показывает:
-
статистику до 50 медиаисточников;
-
сколько DAU — новых, а сколько — вернулись.
-
График трендов и итоговые таблицы:
-
сравнение трендов с предыдущим периодом;
-
возможность группировать по кампаниям, событиям, источникам.
-
Просмотр данных за период:
-
максимум доступные данные за два месяца в интерфейсе (для более длительных периодов — через API или Pivot);
-
исторические данные хранятся до трех лет.
-
Детализированный ARPDAU показывает средний доход с одного ежедневного активного пользователя.
-
Геофильтрация по стране — работает на основе геолокации установки приложения, а не событий.
-
Унификация ретаргетинга и UA — с 1 февраля 2025 года данные объединены и не разделяются на UA и ретаргетинг.
UA (User Acquisition) — это все маркетинговые активности, направленные на привлечение новых пользователей.
-
Максимальное количество гео в отчете — 62 страны.
Когда выбирать отчет Activity
Отчет Activity хорошо подходит для мониторинга общей активности, удержания и поведения пользователей в приложении в течение заданного периода. Это must-have для маркетологов, которые хотят видеть, как живет приложение здесь и сейчас, и принимать решения на основе реальных действий, а не только загрузок.
Рекомендую выбирать отчет Activity, когда:
-
Нужно увидеть общую активность в приложении. Узнайте, сколько людей открыли приложение сегодня, вчера или на прошлой неделе — отчет Activity покажет DAU, MAU, сессии и другие ключевые показатели по датам.
-
Важно реальное время. Метрики обновляются в течение дня, поэтому есть возможность отслеживать реакцию пользователей на новости, запуск рекламной кампании, обновления или другие маркетинговые активности.
-
Анализируете удержание пользователей. По показателю DAU/MAU rate можно оценить, возвращаются ли пользователи, то есть насколько приложение полезно и интересно в долгосрочной перспективе.
-
Нужно проверить общий доход. В отчете Activity есть метрика Revenue — сумма дохода от внутренних покупок и рекламы, распределенная по дням.
-
Хотите отследить динамику роста или спада. Благодаря графикам видно, как меняются показатели (например, DAU или ARPDAU) со временем, и удобно сравнивать их с предыдущими периодами.
-
Вас интересует поведение пользователей из разных источников трафика. Можно увидеть, какие источники приводят больше всего активных пользователей, как часто они возвращаются и насколько ценны с точки зрения активности и дохода.
Что такое Events Report
Отчет Events — это основной инструмент для анализа поведения, дохода и конверсий пользователей, пришедших с рекламы. Он показывает, что происходит после установки приложения, и позволяет оценить реальную эффективность рекламных кампаний.
Чаще всего Events Dashboard используют для оценки эффективности кампаний, оптимизации на события и расчета LTV / ROAS.
Основные характеристики отчета Events
-
Фокус на in-app событиях — отчет показывает события, которые пользователи выполняют в приложении после установки (purchase, signup, add_to_cart, level_complete и т. д.).
-
Привязка к дате установки (LTV-период) — данные в отчете формируются не по фактической дате действия, а по дате установки приложения (это позволяет считать LTV).
-
На дашборде отображаются только события, атрибутированные к кампаниям по привлечению пользователей (UA). Сюда также входят события с двойной атрибуцией в контексте ретаргетинга.
-
Основные метрики в таблице:
- название события — purchase, login, custom_event и т. д.;
- уникальные пользователи — сколько пользователей выполнили событие;
- количество действий (actions) — общее количество срабатываний события;
- revenue — доход, сгенерированный этими событиями (через параметр af_revenue);
- среднее количество событий на пользователя.
-
Детализация и группировка. Данные группируются по:
- кампаниями;
- событиями;
- источниками трафика.
Это показывает, какие источники приводят ценных пользователей.
-
График самых популярных событий и Детальная таблица событий:
- верхний блок — самые популярные события;
- ниже — подробная таблица с фильтрацией для анализа.
-
Revenue-ориентированный анализ. Через af_revenue считается доход по событиям, ROAS, LTV.
af_revenue — это стандартный параметр события (event parameter), который передает сумму дохода, связанного с конкретным событием, например, покупкой.
-
Історія даних до п’яти років. Дані зберігаються довго, тому можна аналізувати тенденції за тривалий період.
-
Обмеження:
- дані недоступні для ad networks (партнери не бачать цей звіт);
- зміни назв кампаній не повністю відображаються у ретроспективі.
Когда выбирать отчет Events
Events Dashboard в AppsFlyer — это отчет, который показывает, что пользователи делают в приложении после установки и сколько дохода эти действия приносят.
Рекомендую выбирать отчет Events, когда:
-
Нужно оценить качество трафика. Не просто сколько было установок, а что пользователи сделали после установки. Например: купили ли что-то, зарегистрировались, завершили уровень и т. д.
-
Анализируете доход (Revenue) и LTV. Events Dashboard — единственное место, где видно, сколько денег принесли события, привязанные к определенной кампании (только здесь работает параметр af_revenue).
-
Оптимизируете кампании по событиям. Например, в Facebook или Google Ads можно запускать кампании на purchase. Для оптимизации нужно знать, какой источник реально приводит платежеспособных пользователей.
-
Нужно рассчитать ROAS. Revenue из Events разделено на расходы из рекламного кабинета — это реальная эффективность каждого источника.
-
Анализируете performance кампании в разрезе событий. Хотите понять, какая кампания дала больше всего signup, или какая страна приносит больше покупок.
-
Нужно увидеть события в разрезе LTV-периода. Отчет Events отображает не дату события, а дату установки приложения пользователем, который его выполнил — отлично подходит для LTV-анализа.
Основные различия между Activity и Events
Оба отчета относятся к категории «Анализ» (Analyze) в AppsFlyer и, на первый взгляд, могут показаться похожими. Однако между ними есть принципиальные различия в данных, логике построения, привязке ко времени и способе использования.
Вот ключевые различия.
- Привязка ко времени
В Activity данные отображаются по фактической дате действия пользователя (например, открытие приложения или сессии).
В Events все события привязаны к дате установки приложения (то есть к LTV-периоду), даже если действие произошло позже.
Пример. Пользователь установил приложение первого мая. Третьего мая он добавил товар в корзину, а покупку совершил пятого мая.
В отчетах эти данные будут отображаться так:
|
Событие
|
Activity
|
Events
|
Установка
|
1 мая
|
1 мая
|
Добавить в корзину
|
3 мая
|
1 мая
|
Покупка
|
5 мая
|
1 мая
|
Привязка к дате
|
Фактическая дата каждого действия
|
Дата установки (LTV-период)
- Фокус аналитики
Activity ориентирован на общую активность пользователей: открытие приложения, сессии, доход за день, удержание.
Events фокусируется на внутренних событиях, которые выполняют пользователи после установки (например, purchase, signup). То есть дает возможность подробно разобраться, какие действия выполнили пользователи, и оценить качество трафика и эффективность конкретных кампаний.
Пример. За неделю работы приложения:
-
500 пользователей открыли его не менее одного раза в день (DAU);
-
было совершено 1500 сессий;
-
общий доход за неделю составил $1200.
В то же время из этих 500 пользователей:
-
80 совершили покупки (purchase);
-
100 зарегистрировались (signup).
|
Показатель
|
В Activity
|
В Events
|
Количество пользователей
|
500 DAU — пользователи, которые открыли приложение хотя бы раз за день.
|
80 purchase — уникальные пользователи, совершившие покупку.
100 signup — уникальные пользователи, которые зарегистрировались.
|
Сессии
|
1500 сессий за неделю.
|
Не фиксируются отдельно.
|
Доход
|
Общий доход $1200 (in-app purchases + ad revenue), по датам фактического осуществления.
|
Доход по событиям purchase через af_revenue, детализированный по кампаниям и источникам.
|
Ориентация отчета
|
Общая активность приложения.
|
Действия пользователей после установки.
- Анализ дохода
Activity показывает общий доход за выбранный период (включая in-app purchases и ad revenue), сегментированный по датам.
В Events доход базируется на событиях с параметром af_revenue и позволяет оценить доход по источникам, кампаниям и типам событий.
Пример. За неделю общий доход приложения:
-
внутренние покупки (in-app purchases) — $800;
-
доход от рекламы (ad revenue) — $400;
-
всего — $1200.
События с покупкой (purchase) через af_revenue:
-
кампания Facebook UA — 40 покупок на сумму $500;
-
кампания Google UA — 30 покупок на сумму $300.
|Отчет
|Что будет отображаться в отчетах
|Activity
|
Общий доход за период: $1200 (in-app purchases + ad revenue).
Доход распределен по дням фактического поступления, без детализации по источникам трафика и кампаниям.
|Events
|
Доход только по событиям с af_revenue: Facebook UA — $500 и Google UA — $300.
Есть детализация по источникам, кампаниям и типам событий.
- Обновление данных
Activity обновляется в реальном времени. DAU, Revenue, Sessions и другие показатели подтягивают данные в течение дня.
Events обновляется ежедневно после обработки событий, связанных с UA-установками.
- Тип пользователей
Activity включает как органических, так и неорганических (UA + ретаргетинг) пользователей.
Events учитывает только события пользователей, атрибутированных к UA-кампаниям, то есть тех, кого привела реклама.
Пример. За неделю ваше приложение установили 1000 пользователей:
-
600 — органически, самостоятельно нашли приложение в магазине;
-
300 — через рекламные UA-кампании (Facebook, Google);
-
100 — вернулись через ретаргетинг.
В таком случае в отчетах будет отображаться следующее:
|
Звіт
|
Кто учитывается
|
Количество пользователей
|
Activity
|
Все пользователи: органические, UA (реклама), ретаргетинг.
|Органические — 600.
UA — 300.
Всего — 1000.
|
Events
|
Только пользователи из UA-кампаний (приведенные рекламой).
|
UA — 300.
- Уровень детализации
Activity больше подходит для общего мониторинга активности в приложении и трендового анализа — DAU, MAU, ARPDAU, общий доход, сессии, удержание (DAU/MAU), динамика изменений по дням.
Events идеально подходит для глубокого анализа поведения. События в приложении (purchase, signup и т. д.), LTV, af_revenue, ROAS, конверсии, эффективность кампаний и источников трафика.
Читайте также:
Выводы
-
Activity и Events Reports в AppsFlyer — это два мощных инструмента для анализа эффективности мобильного маркетинга.
-
Отчет Activity позволяет оценить общую активность пользователей в реальном времени. Здесь видно, сколько людей открыли приложение, как часто они возвращаются, сколько приложение зарабатывает ежедневно и какие источники трафика приводят активных пользователей. Это отличный инструмент для ежедневного мониторинга, реакции на изменения, удержания и анализа трендов.
-
Отчет Activity показывает активность пользователей за выбранный календарный период, привязывая событие к фактической дате его совершения.
-
Отчет Events фокусируется на событиях после установки приложения, особенно от пользователей, привлеченных рекламой. Здесь можно увидеть, кто покупает, кто регистрируется, сколько дохода принесли кампании, и вы сможете рассчитать ROAS, LTV и другие ключевые показатели эффективности.
-
Отчет Events привязывает все действия к дате установки приложения, даже если они произошли позже.
-
Для полноценного анализа эффективности рекламы и поведения пользователей лучше всего использовать оба отчета вместе, ведь они дополняют друг друга.
По теме
Свежее
Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц
Подробно о переходе к performance-форматам и точечной работе с аудиториями
CRO в медицине: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте
О сценариях, которые работают даже тогда, когда пользователь хочет уйти
Что такое исследование ключевых слов для ASO?
Если вы только начинаете работать с ASO или хотите усовершенствовать существующую стратегию — в статье собрала для вас практические советы и полезные инструменты