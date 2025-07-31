Что эффективнее для анализа рекламы в AppsFlyer: сравнение отчетов Activity и Events

Что эффективнее для анализа рекламы в AppsFlyer: сравнение отчетов Activity и Events

При запуске рекламы приложения важно понимать не только кто будет его устанавливать, но и что эти пользователи будут делать дальше: откроют ли приложение, купят ли что-то или просто исчезнут.

AppsFlyer — мощная платформа для мобильной аналитики, которая позволяет отслеживать весь этот путь и, соответственно, оценивать эффективность рекламных кампаний. Один из ключевых инструментов анализа — отчеты Activity и Events, которые в 90% случаев используются для оценки результативности рекламы.

В этой статье подробно расскажу о ключевых отличиях между этими отчетами и покажу, как эффективно использовать их для анализа и оптимизации рекламы.

Почему важно понимать разницу между Activity и Events

Отчет Activity отвечает на вопрос «что происходит в приложении каждый день?» и показывает «здоровье» приложения — активность пользователей за выбранный календарный период. При этом показатели текущего дня обновляются в режиме реального времени.

Activity отображает новые установки, переустановки, а также информацию об удалении приложения. Он ориентирован на общую активность и динамику, а не на глубокую аналитику поведения. Каждое событие в отчете Activity привязано к фактической дате его совершения.

Например, если пользователь установил приложение 1 мая, но совершил покупку 10 мая — в отчете Activity эта покупка попадет в 10 мая (дату фактического события), поскольку Activity показывает все, что произошло в пределах выбранного периода, независимо от даты установки. Зато в отчете Events эта покупка будет отнесена к LTV-периоду — 1 мая, ведь именно в этот день произошла установка приложения.

Отчет Events отвечает на вопрос: «Какой результат приносят и какие конкретные действия выполняют в приложении пользователи, привлеченные рекламой?» — и отображает события в пределах LTV-периода. Иными словами, в Events мы видим подробные показатели «здоровья» и эффективности каждой отдельной рекламной кампании. Все события привязываются к дате установки приложения, даже если они произошли позже.

Например, если пользователь установил приложение 1 мая, но совершил покупку 10 мая — в отчете Events эта покупка будет зачислена в LTV-период 1 мая, потому что именно в этот день произошла установка. Зато в Activity эта покупка будет зачислена в 10 мая — фактическую дату события.

Оба отчета имеют похожий интерфейс, но кардинально разную логику построения и назначение. Чтобы получить полную и объективную картину поведения пользователей и эффективности рекламы, рекомендую использовать их в комплексе.

Что такое Activity Report

Отчет Activity предоставляет агрегированные данные об активности пользователей за определенный период. Он показывает, как пользователи взаимодействуют с приложением в реальном времени, и фокусируется на том, что они делают после установки: открывают приложение, возвращаются, создают сессии, приносят доход.

Стоит отметить, что Activity в AppsFlyer по логике похож на отчет «Источники трафика» (Traffic-source dimensions) в Google Analytics 4, поскольку отображает все события, произошедшие в пределах выбранного периода.

Основные характеристики отчета Activity

Дата событий. Данные привязаны к фактической дате действия пользователя, а не к дате установки. Охватывает весь трафик. Включает органические и неорганические источники (привлечение пользователей и ретаргетинг). Обновление в реальном времени. Метрики, такие как DAU (уникальные пользователи за день), сессии, доход, обновляются в течение дня. Отображаемые метрики:

DAU / MAU — уникальные пользователи за день / месяц;

ARPDAU — средний доход на одного активного пользователя;

Revenue — общий доход (in-app purchases и ad revenue);

Sessions — количество сессий;

Installs — количество установок приложения (органические и неорганические);

eCPI, Conversion Rate — эффективность рекламных кампаний.

Сегментация по источникам трафика показывает:

статистику до 50 медиаисточников;

сколько DAU — новых, а сколько — вернулись.

График трендов и итоговые таблицы:

сравнение трендов с предыдущим периодом;

возможность группировать по кампаниям, событиям, источникам.

Просмотр данных за период:

максимум доступные данные за два месяца в интерфейсе (для более длительных периодов — через API или Pivot);

исторические данные хранятся до трех лет.

Детализированный ARPDAU показывает средний доход с одного ежедневного активного пользователя. Геофильтрация по стране — работает на основе геолокации установки приложения, а не событий. Унификация ретаргетинга и UA — с 1 февраля 2025 года данные объединены и не разделяются на UA и ретаргетинг.

UA (User Acquisition) — это все маркетинговые активности, направленные на привлечение новых пользователей.

Максимальное количество гео в отчете — 62 страны.

Когда выбирать отчет Activity

Отчет Activity хорошо подходит для мониторинга общей активности, удержания и поведения пользователей в приложении в течение заданного периода. Это must-have для маркетологов, которые хотят видеть, как живет приложение здесь и сейчас, и принимать решения на основе реальных действий, а не только загрузок.

Рекомендую выбирать отчет Activity, когда:

Нужно увидеть общую активность в приложении. Узнайте, сколько людей открыли приложение сегодня, вчера или на прошлой неделе — отчет Activity покажет DAU, MAU, сессии и другие ключевые показатели по датам. Важно реальное время. Метрики обновляются в течение дня, поэтому есть возможность отслеживать реакцию пользователей на новости, запуск рекламной кампании, обновления или другие маркетинговые активности. Анализируете удержание пользователей. По показателю DAU/MAU rate можно оценить, возвращаются ли пользователи, то есть насколько приложение полезно и интересно в долгосрочной перспективе. Нужно проверить общий доход. В отчете Activity есть метрика Revenue — сумма дохода от внутренних покупок и рекламы, распределенная по дням. Хотите отследить динамику роста или спада. Благодаря графикам видно, как меняются показатели (например, DAU или ARPDAU) со временем, и удобно сравнивать их с предыдущими периодами. Вас интересует поведение пользователей из разных источников трафика. Можно увидеть, какие источники приводят больше всего активных пользователей, как часто они возвращаются и насколько ценны с точки зрения активности и дохода.

Что такое Events Report

Отчет Events — это основной инструмент для анализа поведения, дохода и конверсий пользователей, пришедших с рекламы. Он показывает, что происходит после установки приложения, и позволяет оценить реальную эффективность рекламных кампаний.

Чаще всего Events Dashboard используют для оценки эффективности кампаний, оптимизации на события и расчета LTV / ROAS.

Основные характеристики отчета Events

Фокус на in-app событиях — отчет показывает события, которые пользователи выполняют в приложении после установки (purchase, signup, add_to_cart, level_complete и т. д.). Привязка к дате установки (LTV-период) — данные в отчете формируются не по фактической дате действия, а по дате установки приложения (это позволяет считать LTV). На дашборде отображаются только события, атрибутированные к кампаниям по привлечению пользователей (UA). Сюда также входят события с двойной атрибуцией в контексте ретаргетинга. Основные метрики в таблице:

название события — purchase, login, custom_event и т. д.;

уникальные пользователи — сколько пользователей выполнили событие;

количество действий (actions) — общее количество срабатываний события;

revenue — доход, сгенерированный этими событиями (через параметр af_revenue);

среднее количество событий на пользователя.

Детализация и группировка. Данные группируются по:

кампаниями;

событиями;

источниками трафика.

Это показывает, какие источники приводят ценных пользователей.

График самых популярных событий и Детальная таблица событий:

верхний блок — самые популярные события;

ниже — подробная таблица с фильтрацией для анализа.

Revenue-ориентированный анализ. Через af_revenue считается доход по событиям, ROAS, LTV.

af_revenue — это стандартный параметр события (event parameter), который передает сумму дохода, связанного с конкретным событием, например, покупкой.

Історія даних до п’яти років. Дані зберігаються довго, тому можна аналізувати тенденції за тривалий період. Обмеження:

дані недоступні для ad networks (партнери не бачать цей звіт);

зміни назв кампаній не повністю відображаються у ретроспективі.

Когда выбирать отчет Events

Events Dashboard в AppsFlyer — это отчет, который показывает, что пользователи делают в приложении после установки и сколько дохода эти действия приносят.

Рекомендую выбирать отчет Events, когда:

Нужно оценить качество трафика. Не просто сколько было установок, а что пользователи сделали после установки. Например: купили ли что-то, зарегистрировались, завершили уровень и т. д. Анализируете доход (Revenue) и LTV. Events Dashboard — единственное место, где видно, сколько денег принесли события, привязанные к определенной кампании (только здесь работает параметр af_revenue). Оптимизируете кампании по событиям. Например, в Facebook или Google Ads можно запускать кампании на purchase. Для оптимизации нужно знать, какой источник реально приводит платежеспособных пользователей. Нужно рассчитать ROAS. Revenue из Events разделено на расходы из рекламного кабинета — это реальная эффективность каждого источника. Анализируете performance кампании в разрезе событий. Хотите понять, какая кампания дала больше всего signup, или какая страна приносит больше покупок. Нужно увидеть события в разрезе LTV-периода. Отчет Events отображает не дату события, а дату установки приложения пользователем, который его выполнил — отлично подходит для LTV-анализа.

Основные различия между Activity и Events

Оба отчета относятся к категории «Анализ» (Analyze) в AppsFlyer и, на первый взгляд, могут показаться похожими. Однако между ними есть принципиальные различия в данных, логике построения, привязке ко времени и способе использования.

Вот ключевые различия.

Привязка ко времени

В Activity данные отображаются по фактической дате действия пользователя (например, открытие приложения или сессии).

В Events все события привязаны к дате установки приложения (то есть к LTV-периоду), даже если действие произошло позже.

Пример. Пользователь установил приложение первого мая. Третьего мая он добавил товар в корзину, а покупку совершил пятого мая.

В отчетах эти данные будут отображаться так:

Событие Activity Events Установка 1 мая 1 мая Добавить в корзину 3 мая 1 мая Покупка 5 мая 1 мая Привязка к дате Фактическая дата каждого действия Дата установки (LTV-период)

Фокус аналитики

Activity ориентирован на общую активность пользователей: открытие приложения, сессии, доход за день, удержание.

Events фокусируется на внутренних событиях, которые выполняют пользователи после установки (например, purchase, signup). То есть дает возможность подробно разобраться, какие действия выполнили пользователи, и оценить качество трафика и эффективность конкретных кампаний.

Пример. За неделю работы приложения:

500 пользователей открыли его не менее одного раза в день (DAU);

было совершено 1500 сессий;

общий доход за неделю составил $1200.

В то же время из этих 500 пользователей:

80 совершили покупки (purchase);

100 зарегистрировались (signup).

Показатель В Activity В Events Количество пользователей 500 DAU — пользователи, которые открыли приложение хотя бы раз за день. 80 purchase — уникальные пользователи, совершившие покупку. 100 signup — уникальные пользователи, которые зарегистрировались. Сессии 1500 сессий за неделю. Не фиксируются отдельно. Доход Общий доход $1200 (in-app purchases + ad revenue), по датам фактического осуществления. Доход по событиям purchase через af_revenue, детализированный по кампаниям и источникам. Ориентация отчета Общая активность приложения. Действия пользователей после установки.

Анализ дохода

Activity показывает общий доход за выбранный период (включая in-app purchases и ad revenue), сегментированный по датам.

В Events доход базируется на событиях с параметром af_revenue и позволяет оценить доход по источникам, кампаниям и типам событий.

Пример. За неделю общий доход приложения:

внутренние покупки (in-app purchases) — $800;

доход от рекламы (ad revenue) — $400;

всего — $1200.

События с покупкой (purchase) через af_revenue:

кампания Facebook UA — 40 покупок на сумму $500;

кампания Google UA — 30 покупок на сумму $300.

Отчет Что будет отображаться в отчетах Activity Общий доход за период: $1200 (in-app purchases + ad revenue). Доход распределен по дням фактического поступления, без детализации по источникам трафика и кампаниям. Events Доход только по событиям с af_revenue: Facebook UA — $500 и Google UA — $300. Есть детализация по источникам, кампаниям и типам событий.

Обновление данных

Activity обновляется в реальном времени. DAU, Revenue, Sessions и другие показатели подтягивают данные в течение дня.

Events обновляется ежедневно после обработки событий, связанных с UA-установками.

Тип пользователей

Activity включает как органических, так и неорганических (UA + ретаргетинг) пользователей.

Events учитывает только события пользователей, атрибутированных к UA-кампаниям, то есть тех, кого привела реклама.

Пример. За неделю ваше приложение установили 1000 пользователей:

600 — органически, самостоятельно нашли приложение в магазине;

300 — через рекламные UA-кампании (Facebook, Google);

100 — вернулись через ретаргетинг.

В таком случае в отчетах будет отображаться следующее:

Звіт Кто учитывается Количество пользователей Activity Все пользователи: органические, UA (реклама), ретаргетинг. Органические — 600.

UA — 300.

Всего — 1000. Events Только пользователи из UA-кампаний (приведенные рекламой). UA — 300.

Уровень детализации

Activity больше подходит для общего мониторинга активности в приложении и трендового анализа — DAU, MAU, ARPDAU, общий доход, сессии, удержание (DAU/MAU), динамика изменений по дням.

Events идеально подходит для глубокого анализа поведения. События в приложении (purchase, signup и т. д.), LTV, af_revenue, ROAS, конверсии, эффективность кампаний и источников трафика.

Выводы