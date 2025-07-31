Що ефективніше для аналізу реклами в AppsFlyer: порівняння звітів Activity й Events

Що ефективніше для аналізу реклами в AppsFlyer: порівняння звітів Activity й Events

Під час запуску реклами застосунку важливо розуміти не лише хто його встановлюватиме, а й що ці користувачі робитимуть далі: чи відкриють застосунок, чи куплять щось, чи просто зникнуть.

AppsFlyer — потужна платформа для мобільної аналітики, яка дає змогу відстежувати весь цей шлях, і, відповідно, оцінювати ефективність рекламних кампаній. Один із ключових інструментів аналізу — звіти Activity та Events, які у 90% випадків використовуються для оцінки результативності реклами.

У цій статті детально розповім про ключові відмінності між цими звітами та покажу, як ефективно використовувати їх для аналізу та оптимізації реклами.

Чому важливо розуміти різницю між Activity та Events

Звіт Activity відповідає на запитання «що відбувається в застосунку щодня?» і показує «здоров’я» застосунку — активність користувачів за обраний календарний період. Водночас показники поточного дня оновлюються в режимі реального часу.

Activity відображає нові встановлення, перевстановлення, а також інформацію про видалення застосунку. Він орієнтований на загальну активність і динаміку, а не на глибоку аналітику поведінки. Кожна подія у звіті Activity прив’язана до фактичної дати її здійснення.

Наприклад, якщо користувач встановив додаток 1 травня, але зробив покупку 10 травня — у звіті Activity ця покупка потрапить до 10 травня (дати фактичної події), оскільки Activity показує все, що відбулося в межах вибраного періоду, незалежно від дати встановлення. Натомість у звіті Events ця покупка буде зарахована до LTV-періоду — 1 травня, адже саме в цей день відбулося встановлення застосунку.

Звіт Events відповідає на запитання: «Який результат приносять та які конкретні дії виконують у застосунку користувачі, залучені рекламою?» — і відображає події в межах LTV-періоду. Іншими словами, в Events ми бачимо детальні показники «здоров’я» і ефективності кожної окремої рекламної кампанії. Всі події прив’язуються до дати встановлення застосунку, навіть якщо вони відбулися пізніше.

Наприклад, якщо користувач встановив додаток 1 травня, але зробив покупку 10 травня — у звіті Events ця покупка буде зарахована до LTV-періоду 1 травня, бо саме в цей день відбулося встановлення. Натомість в Activity ця покупка буде зарахована до 10 травня — фактичної дати події.

Обидва звіти мають схожий інтерфейс, але кардинально різну логіку побудови та призначення. Щоби отримати повну та об’єктивну картину поведінки користувачів і ефективності реклами, рекомендую використовувати їх у комплексі.

Що таке Activity Report

Звіт Activity надає агреговані дані про активність користувачів за певний період. Він показує, як користувачі взаємодіють із застосунком у реальному часі, та фокусується на тому, що вони роблять після встановлення: відкривають застосунок, повертаються, створюють сесії, приносять дохід.

Варто зазначити, що Activity в AppsFlyer за логікою схожий на звіт «Джерела трафіку» (Traffic-source dimensions) в Google Analytics 4, оскільки відображає всі події, що відбулися в межах обраного періоду.

Основні характеристики звіту Activity

Дата подій. Дані прив’язані до фактичної дати дії користувача, а не до дати інсталяції. Охоплює весь трафік. Включає органічні та неорганічні джерела (залучення користувачів і ретаргетинг). Оновлення в реальному часі. Метрики, як-от DAU (унікальні користувачі за день), сесії, дохід, оновлюються протягом дня. Метрики, які відображає:

DAU / MAU — унікальні користувачі за день / місяць;

ARPDAU — середній дохід на одного активного користувача;

Revenue — загальний дохід (in-app purchases і ad revenue);

Sessions — кількість сесій;

Installs — кількість встановлень додатка (органічні та неорганічні);

eCPI, Conversion Rate — ефективність рекламних кампаній.

Сегментація за джерелами трафіку показує:

статистику до 50 медіаджерел;

скільки DAU — нові, а скільки — повернулися.

Графік трендів та Підсумкові таблиці:

порівняння трендів з попереднім періодом;

можливість групувати за кампаніями, подіями, джерелами.

Перегляд даних за період:

максимум доступні дані за два місяці в інтерфейсі (для довших періодів — через API або Pivot);

історичні дані зберігаються до трьох років.

Деталізований ARPDAU показує середній дохід з одного щоденного активного користувача. Геофільтрація за країною — працює на основі геолокації встановлення застосунку, а не подій. Уніфікація ретаргетингу та UA — з 1 лютого 2025 дані об’єднані й не розділяються на UA та ретаргетинг.

UA (User Acquisition) — це всі маркетингові активності, спрямовані на залучення нових користувачів.

Максимальна кількість гео у звіті — 62 країни.

Коли обирати звіт Activity

Звіт Activity добре підходить для моніторингу загальної активності, утримання та поведінки користувачів у додатку протягом заданого періоду. Це must-have для маркетологів, які хочуть бачити, як живе додаток тут і зараз, і приймати рішення на основі реальних дій, а не лише завантажень.

Рекомендую обирати звіт Activity, коли:

Потрібно побачити загальну активність у застосунку. Дізнайтесь, скільки людей відкрили додаток сьогодні, вчора чи минулого тижня — звіт Activity покаже DAU, MAU, сесії та інші ключові показники за датами. Важливий реальний час. Метрики оновлюються впродовж дня, тож є можливість відстежувати реакцію користувачів на новини, запуск рекламної кампанії, оновлення або інші маркетингові активності. Аналізуєте утримання користувачів. Через показник DAU/MAU rate можна оцінити, чи повертаються користувачі, тобто наскільки застосунок корисний і цікавий у довгостроковій перспективі. Потрібно перевірити загальний дохід. У звіті Activity є метрика Revenue — сума доходу з внутрішніх покупок та реклами, розподілена за днями. Хочете відстежити динаміку зростання або спаду. Завдяки графікам видно, як змінюються показники (наприклад, DAU чи ARPDAU) з часом, та зручно порівнювати їх із попередніми періодами. Вас цікавить поведінка користувачів із різних джерел трафіку. Можна побачити, які джерела приводять найбільше активних користувачів, як часто вони повертаються і наскільки цінними є з погляду активності та доходу.

Що таке Events Report

Звіт Events — це основний інструмент для аналізу поведінки, доходу та конверсій користувачів, які прийшли з реклами. Він показує, що відбувається після встановлення застосунку, і дає змогу оцінити реальну ефективність рекламних кампаній.

Найчастіше Events Dashboard використовують для оцінки ефективності кампаній, оптимізації на події та обчислення LTV / ROAS.

Основні характеристики звіту Events

Фокус на in-app подіях — звіт показує події, які користувачі виконують у застосунку після встановлення (purchase, signup, add_to_cart, level_complete тощо). Прив’язка до дати інсталяції (LTV-період) — дані у звіті формуються не за фактичною датою дії, а за датою встановлення застосунку (це дає змогу рахувати LTV). На дашборді відображаються лише події, атрибутовані до кампаній із залучення користувачів (UA). Сюди входять також події з подвійною атрибуцією в контексті ретаргетингу. Основні метрики в таблиці:

назва події — purchase, login, custom_event тощо;

унікальні користувачі — скільки юзерів виконали подію;

кількість дій (actions) — загальна кількість спрацьовувань події;

Revenue — дохід, згенерований цими подіями (через параметр af_revenue);

середня кількість подій на користувача.

Деталізація і групування. Дані групуються за:

кампаніями;

подіями;

джерелами трафіку.

Це показує, які джерела приводять цінних користувачів.

Графік найпопулярніших подій і Деталізована таблиця подій:

верхній блок — найпопулярніші події;

нижче — детальна таблиця з фільтрацією для аналізу.

Revenue-орієнтований аналіз. Через af_revenue рахується дохід за подіями, ROAS, LTV.

af_revenue — це стандартний параметр події (event parameter), який передає суму доходу, пов’язаного з конкретною подією, наприклад, покупкою.

Історія даних до п’яти років. Дані зберігаються довго, тому можна аналізувати тенденції за тривалий період. Обмеження:

дані недоступні для ad networks (партнери не бачать цей звіт);

зміни назв кампаній не повністю відображаються у ретроспективі.

Коли обирати звіт Events

Events Dashboard в AppsFlyer — це звіт, який показує, що користувачі роблять у додатку після встановлення і скільки доходу ці дії приносять.

Рекомендую обирати звіт Events, коли:

Треба оцінити якість трафіку. Не просто скільки було встановлень, а що користувачі зробили після інсталяції. Наприклад: чи купили щось, зареєструвалися, завершили рівень тощо. Аналізуєте дохід (Revenue) і LTV. Events Dashboard — єдине місце, де видно, скільки принесли грошей події, прив’язані до певної кампанії (тільки тут працює параметр af_revenue). Оптимізуєте кампанії за подіями. Наприклад, у Facebook або Google Ads можна запускати кампанії на purchase. Для оптимізації треба знати, яке джерело реально приводить платоспроможних користувачів. Потрібно розрахувати ROAS. Revenue з Events розділене на витрати з рекламного кабінету — це реальна ефективність кожного джерела. Аналізуєте performance кампанії у розрізі подій. Хочете зрозуміти, яка кампанія дала найбільше signup, або яка країна приносить більше покупок. Треба побачити події у розрізі LTV-періоду. Звіт Events відображає не дату події, а дату інсталяції додатка користувачем, який її виконав — чудово підходить для LTV-аналізу.

Основні відмінності між Activity та Events

Обидва звіти належать до категорії «Аналіз» (Analyze) в AppsFlyer і, на перший погляд, можуть здаватися подібними. Проте між ними є принципові відмінності у даних, логіці побудови, прив’язці до часу та способі використання.

Ось ключові відмінності.

Прив’язка до часу

В Activity дані відображаються за фактичною датою дії користувача (наприклад, відкриття застосунку або сесії).

В Events усі події прив’язані до дати інсталяції застосунку (тобто до LTV-періоду), навіть якщо дія відбулася пізніше.

Приклад. Користувач встановив застосунок першого травня. Третього травня він додав товар до кошика, а покупку здійснив п’ятого травня.

У звітах ці дані будуть відображатися так:

Подія Activity Events Інсталяція 1 травня 1 травня Додавання до кошика 3 травня 1 травня Покупка 5 травня 1 травня Прив’язка до дати Фактична дата кожної дії Дата інсталяції (LTV-період)

Фокус аналітики

Activity орієнтований на загальну активність користувачів: відкриття застосунку, сесії, дохід за день, утримання.

Events фокусується на внутрішніх подіях, які виконують користувачі після встановлення (наприклад, purchase, signup). Тобто дає детально розібратися, які дії виконали користувачі, та оцінити якість трафіку й ефективність конкретних кампаній.

Приклад. За тиждень роботи застосунку:

500 користувачів відкрили його щонайменше один раз на день (DAU);

було здійснено 1500 сесій;

загальний дохід за тиждень склав $1200.

Водночас з цих 500 користувачів:

80 здійснили покупки (purchase);

100 зареєструвалися (signup).

Показник В Activity В Events Кількість користувачів 500 DAU — користувачі, які відкрили додаток хоча б раз за день. 80 purchase — унікальні користувачі, які здійснили покупку. 100 signup — унікальні користувачі, які зареєструвалися. Сесії 1500 сесій за тиждень. Не фіксуються окремо. Дохід Загальний дохід $1200 (in-app purchases + ad revenue), за датами фактичного здійснення. Дохід за подіями purchase через af_revenue, деталізований за кампаніями та джерелами. Орієнтація звіту Загальна активність застосунку. Дії користувачів після встановлення.

Аналіз доходу

Activity показує загальний дохід за обраний період (включно з in-app purchases та ad revenue), сегментований за датами.

В Events дохід базується на подіях з параметром af_revenue і дає змогу оцінити дохід за джерелами, кампаніями і типами подій.

Приклад. Протягом тижня загальний дохід застосунку:

внутрішні покупки (in-app purchases) — $800;

дохід від реклами (ad revenue) — $400;

разом — $1200.

Події з покупкою (purchase) через af_revenue:

кампанія Facebook UA — 40 покупок на суму $500;

кампанія Google UA — 30 покупок на суму $300.

Звіт Що відображатиметься у звітах Activity Загальний дохід за період: $1200 (in-app purchases + ad revenue).

Дохід розподілений за днями фактичного надходження, без деталізації за джерелами трафіку та кампаніями. Events Дохід лише за подіями з af_revenue: Facebook UA — $500 і Google UA — $300.

Є деталізація за джерелами, кампаніями та типами подій.

Оновлення даних

Activity оновлюється в реальному часі. DAU, Revenue, Sessions та інші показники підтягують дані протягом дня.

Events оновлюється щоденно після обробки подій, пов’язаних з UA-інсталяціями.

Тип користувачів

Activity включає як органічних, так і неорганічних (UA + ретаргетинг) користувачів.

Events враховує лише події користувачів, атрибутованих до UA-кампаній, тобто тих, кого привела реклама.

Приклад. За тиждень ваш застосунок встановили 1000 користувачів:

600 — органічно, самостійно знайшли додаток у магазині;

300 — через рекламні UA-кампанії (Facebook, Google);

100 — повернулися через ретаргетинг.

У такому випадку у звітах буде відображатися наступне:

Звіт Хто враховується Кількість користувачів Activity Усі користувачі: органічні, UA (реклама), ретаргетинг. Органічні — 600.

UA — 300.

Разом — 1000. Events Лише користувачі з UA-кампаній (приведені рекламою). UA — 300.

Рівень деталізації

Activity більше підходить для загального моніторингу активності у додатку та трендового аналізу — DAU, MAU, ARPDAU, загальний дохід, сесії, утримання (DAU/MAU), динаміка змін по днях.

Events ідеально підходить для глибокого аналізу поведінки. Події в додатку (purchase, signup тощо), LTV, af_revenue, ROAS, конверсії, ефективність кампаній та джерел трафіку.

Висновок