Тетяна Баранівська

Автор NJ з 2025
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak Ukraine
Інформація про себе
З 2024 року працює PPC Specialist в Netpeak Ukraine.

Аналітика
Мобайл
2054 2
Що ефективніше для аналізу реклами в AppsFlyer: порівняння звітів Activity й Events
PPC
SMM
3298 2
Реклама в Facebook та Instagram: які розміри банерів обрати?
