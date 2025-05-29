Реклама в Facebook та Instagram: які розміри банерів обрати?

Реклама в Facebook та Instagram: які розміри банерів обрати?

Неправильне кадрування банерів у Facebook та Instagram — одна з частих причин зниження ефективності реклами. Важливі елементи опиняються поза видимою зоною, текст перекривають кнопки або описи, і оголошення відображаються не так, як задумано. У гіршому випадку система відхиляє його, або ж страждає репутація бренду.

Щоби цього уникнути, важливо використовувати банери правильного розміру. Розкажу про це докладніше в статті.

Від чого залежать розміри банерів

Розміри рекламних креативів для Facebook та Instagram залежать від двох головних чинників.

Формат оголошення. Чи буде це статичне зображення, відео, карусель або колекція. Місце розміщення (плейсмент). Реклама може з’являтися у стрічці новин, в Stories, у правій колонці сторінки десктопної версії Facebook, на сторінках результатів пошуку, в розділі Facebook «Marketplace», у розділі «Цікаве» в Instagram, Messenger та інших місцях.

Кожен плейсмент має свої вимоги до розмірів, котрі слід враховувати при підготовці креативів. Розгляну найпопулярніші з них.

Розміри банерів для реклами у Facebook та Instagram

Залежно від обраного формату оголошення й плейсменту, розміри креативів суттєво відрізнятимуться.

Основні метрики для банерів такі.

Роздільна здатність — це кількість пікселів по ширині та висоті, з яких складається зображення. Допуск на співвідношення сторін — допустиме відхилення від рекомендованого формату, яке система вважає прийнятним. Співвідношення сторін — пропорція між шириною та висотою зображення. Тип файлу — формат збереження зображення, зазвичай JPG або PNG. Максимальний розмір файлу — обмеження на «вагу» зображення, яку допускає Facebook або Instagram під час завантаження банера.

Одне зображення для стрічки новин Facebook та Instagram

Креатив має відповідати наступним критеріям.

Тип файлу: JPG або PNG.

Співвідношення: від 1,91:1 до 4:5.

Роздільна здатність:

1:1 співвідношення — 1080 x 1080 пікселів (квадратне зображення);

4:5 співвідношення — 1080 x 1350 пікселів (вертикальне зображення).

Допуск на співвідношення сторін: 3%.

Максимальний розмір файлу: 30 МБ.

1080 x 1080

1080 x 1350

Ці самі розміри банерів застосовуються для реклами у Facebook Marketplace, розділі «Цікаве» в Instagram та на головному екрані цього розділу.

Facebook Marketplace

Головний екран розділу «Цікаве» в Instagram

Розділ «Цікаве» в Instagram

Одне зображення для Facebook Stories, Messenger Stories та Instagram Stories

Підготуйте картинку з такими характеристиками.

Тип файлу: JPG або PNG.

Співвідношення: 9:16.

Роздільна здатність: 1080 х 1920 пікселів.

Допуск на співвідношення сторін: 1%.

Максимальний розмір файлу: 30 МБ.

Банер має охоплювати весь екран, тому важливо залишити «безпечну зону».

Щоби ключовий текст не перекривався елементами інтерфейсу, залиште приблизно 14% (250 пікселів) верхньої та 20% (340 пікселів) нижньої частини зображення вільними від логотипів чи інших елементів дизайну.

1080 х 1920

Ці розміри банерів підходять і для реклами на головному екрані розділу «Цікаве» в Instagram.

Одне зображення для Facebook Reels та Instagram Reels

Підготуйте банер, дотримуючись наведених вимог.

Тип файлу: JPG або PNG.

Співвідношення: 9:16.

Роздільна здатність: 1440 x 2560 пікселів.

Максимальний розмір файлу: 30 МБ.

Мінімальна ширина: 600 пікселів.

Мінімальна висота: 600 пікселів.

Допуск на співвідношення сторін: 3%.

Щоб уникнути обрізання або перекриття важливих елементів, залишайте приблизно 14% зверху, 35% знизу та по 6% з обох боків без тексту, логотипів чи інших ключових деталей. Саме ці області можуть перекриватися піктограмою профілю, кнопками або закликом до дії.

1080 x 1920

В блозі є ще корисна стаття про те, якими мають бути креативи для реклами у Facebook.

Карусель в стрічці Facebook та Instagram

Адаптуйте банери під такі технічні вимоги.

Тип файлу зображення: JPG або PNG.

Співвідношення: 1:1 або 4:5.

Роздільна здатність: мінімум 1080 x 1080 пікселів.

Допуск на співвідношення сторін: 3%.

Максимальний розмір файлу: 30 МБ.

Кількість карток каруселі: від 2 до 10.

1080 x 1080

Карусель для Stories в Facebook, Stories в Messenger та Stories в Instagram

Під час підготовки графіки враховуйте технічні вимоги.

Тип файлу зображення: JPG або PNG.

Співвідношення: 1:1.

Роздільна здатність: мінімум 1080 x 1920 пікселів.

Допуск на співвідношення сторін: 1%.

Максимальний розмір файлу: 30 МБ.

Кількість карток каруселі: від 2 до 10.

Залиште приблизно 14% (250 пікселів) верхньої та 20% (340 пікселів) нижньої частини зображення вільними від тексту та логотипів, щоб уникнути покриття ключових елементів закликом до дії.

Дізнайтесь, як налаштувати ідеальну карусель у Facebook.

1080 x 1920

Правий стовпець Facebook та реклама в Messenger в папці «Вхідні повідомлення»

Банер має відповідати наступним технічним характеристикам.

Тип файлу: JPG або PNG.

Співвідношення: 1:1 або 1,91:1.

Роздільна здатність: мінімум 1080 x 1080 пікселів або 1200 х 628.

Через малий розмір зображення рекомендую не додавати текст на нього.

1080 х 1080

1200 х 628

Колекція у Facebook та Instagram

Підготуйте макет за цими стандартами.

Тип зображення: JPG або PNG.

Співвідношення: 1:1.

Роздільна здатність: мінімум 1080 x 1080 пікселів.

Цей формат дає змогу користувачам переглядати кілька продуктів одночасно в інтерактивному режимі.

1080 х 1080

Які місця розміщення обрати

Алгоритми Facebook Ads працюють так, що близько 75% показів банерної реклами припадає на стрічку, Stories та Reels. Тому рекомендую обов’язково обирати ці плейсменти під час налаштування оголошень.

Найбільше рекламних показів відбувається у стрічці, сторіз та рілс

Щоби знизити вартість кліку (CPC) або показу, важливо обирати якомога більше місць розміщення, тому рекомендую активувати функцію Advantage +.

Advantage+ Placements — це налаштування, яке дозволяє системі Meta автоматично вибирати та розподіляти рекламні покази по різних доступних плейсментах.

Замість того, щоб вручну вибирати, де показувати рекламу (наприклад, тільки у стрічці Facebook, Instagram Stories, або Messenger), ви довіряєте алгоритму Meta оптимізувати покази там, де реклама матиме найкращі результати за заданими показниками (конверсії, кліки, охоплення).

Універсальні розміри банерів

Існує універсальний розмір, який підходить для більшості форматів, місць розміщень та виглядає органічно в Facebook та в Instagram:

співвідношення сторін 1:1;

роздільна здатність 1080 x 1080 пікселів.

Для досягнення максимального охоплення та ефективної роботи алгоритмів Meta Ads, рекомендую створювати банери мінімум трьох розмірів: квадрат —співвідношення 1:1, роздільна здатність 1080 х 1080 пікселів.

—співвідношення 1:1, роздільна здатність 1080 х 1080 пікселів. вертикальний прямокутник — співвідношення 9:16, роздільна здатність 1080 х 1920 пікселів;

— співвідношення 9:16, роздільна здатність 1080 х 1920 пікселів; горизонтальний прямокутник — співвідношення 1,91:1, роздільна здатність 1200 х 628 пікселів.

Саме ці три формати — це «золота середина», яка закриває 95% усіх плейсментів без зайвих витрат часу та коштів.

Оголошення з адаптованими банерами отримують вищі показники CTR (клікабельності) і нижчу вартість за кліки / покази, адже алгоритми Facebook віддають перевагу саме їм.

Рекомендую створювати зображення з найбільшою роздільною здатністю, адже вони легко адаптуються до різних співвідношень сторін без втрати якості. До того ж користувачі краще взаємодіють із візуально привабливим контентом, що позитивно впливає на ефективність рекламної кампанії.

Креативи в інших розмірах робіть за потребою, адже кожен додатковий формат потребує часу та бюджету — на створення, тестування, аналіз.

Для досягнення маркетингових цілей окрім створення банерів, вибору формату та місця розміщення, обирайте правильні таргетинги, напишіть привабливі тексти оголошень, використовуйте релевантний заклик до дії та правильну цільову сторінку.

Висновки