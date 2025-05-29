Реклама в Facebook и Instagram: какие размеры баннеров выбрать?

Неправильное кадрирование баннеров в Facebook и Instagram — одна из частых причин снижения эффективности рекламы. Важные элементы оказываются вне видимой зоны, текст перекрывают кнопки или описания, и объявление отображается не так, как задумано. В худшем случае система отклоняет его, или же страдает репутация бренда.

Чтобы этого избежать, важно использовать баннеры правильного размера. Расскажу об этом подробнее в статье.

От чего зависят размеры баннеров

Размеры рекламных креативов для Facebook и Instagram зависят от двух главных факторов.

Формат объявления. Будет ли это статическое изображение, видео, карусель или коллекция. Место размещения (плейсмент). Реклама может появляться в ленте новостей, в Stories, в правой колонке страницы десктопной версии Facebook, на страницах результатов поиска, в разделе Facebook «Marketplace», в разделе «Интересное» в Instagram, Messenger и других местах.

Каждый плейсмент имеет свои требования к размерам, которые следует учитывать при подготовке креативов. Рассмотрю самые популярные из них.

Размеры баннеров для рекламы в Facebook и Instagram

В зависимости от выбранного формата объявления и плейсмента, размеры креативов будут существенно отличаться.

Основные метрики для баннеров следующие.

Разрешение — это количество пикселей по ширине и высоте, из которых состоит изображение. Допуск на соотношение сторон — допустимое отклонение от рекомендованного формата, которое система считает приемлемым. Соотношение сторон — пропорция между шириной и высотой изображения. Тип файла — формат сохранения изображения, обычно JPG или PNG. Максимальный размер файла — ограничение на «вес» изображения, которое допускает Facebook или Instagram при загрузке баннера.

Одно изображение для ленты новостей Facebook и Instagram

Креатив должен соответствовать следующим критериям.

Тип файла: JPG или PNG.

Соотношение от 1,91:1 до 4:5.

Разрешающая способность:

1:1 соотношение — 1080 x 1080 пикселей (квадратное изображение);

4:5 соотношение — 1080 x 1350 пикселей (вертикальное изображение).

Допуск на соотношение сторон: 3%.

Максимальный размер файла: 30 МБ.

1080 x 1080

1080 x 1350

Эти же размеры баннеров применяются для рекламы в Facebook Marketplace, разделе «Интересное» в Instagram и на главном экране этого раздела.

Facebook Marketplace

Главный экран раздела «Интересное» в Instagram

Раздел «Интересное» в Instagram

Одно изображение для Facebook Stories, Messenger Stories и Instagram Stories

Подготовьте картинку с такими характеристиками.

Тип файла: JPG или PNG.

Соотношение 9:16.

Разрешающая способность: 1080 х 1920 пикселей.

Допуск на соотношение сторон: 1%.

Максимальный размер файла: 30 МБ.

Баннер должен охватывать весь экран, поэтому важно оставить «безопасную зону».

Чтобы ключевой текст не перекрывался элементами интерфейса, оставьте примерно 14% (250 пикселей) верхней и 20% (340 пикселей) нижней части изображения свободными от логотипов или других элементов дизайна.

1080 х 1920

Эти размеры баннеров подходят и для рекламы на главном экране раздела «Интересное» в Instagram.

Одно изображение для Facebook Reels и Instagram Reels

Подготовьте баннер, придерживаясь приведенных требований.

Тип файла: JPG или PNG.

Соотношение: 9:16.

Разрешающая способность: 1440 x 2560 пикселей.

Максимальный размер файла: 30 МБ.

Минимальная ширина: 600 пикселей.

Минимальная высота: 600 пикселей.

Допуск на соотношение сторон: 3%.

Чтобы избежать обрезания или перекрытия важных элементов, оставляйте примерно 14% сверху, 35% снизу и по 6% с обеих сторон без текста, логотипов или других ключевых деталей. Именно эти области могут перекрываться пиктограммой профиля, кнопками или призывом к действию.

1080 x 1920

В блоге есть еще полезная статья о том, какими должны быть креативы для рекламы в Facebook.

Карусель в ленте Facebook и Instagram

Адаптируйте баннеры под такие технические требования.

Тип файла: JPG или PNG.

Соотношение: 1:1 или 4:5.

Разрешающая способность: минимум 1080 x 1080 пикселей.

Допуск на соотношение сторон: 3%.

Максимальный размер файла: 30 МБ.

Количество картинок в карусели: от 2 до 10.

1080 x 1080

Карусель для Stories в Facebook, Stories в Messenger и Stories в Instagram

При подготовке графики учитывайте технические требования.

Тип файла: JPG или PNG.

Соотношение: 1:1.

Разрешающая способность: минимум 1080 x 1920 пикселей.

Допуск на соотношение сторон: 1%.

Максимальный размер файла: 30 МБ.

Количество картинок в карусели: от 2 до 10.

Оставьте примерно 14% (250 пикселей) верхней и 20% (340 пикселей) нижней части изображения свободными от текста и логотипов, чтобы избежать покрытия ключевых элементов призывом к действию.

1080 x 1920

Правый столбец Facebook и реклама в Messenger в папке «Входящие сообщения»

Баннер должен соответствовать следующим техническим характеристикам.

Тип файла: JPG или PNG.

Соотношение: 1:1 или 1,91:1.

Разрешающая способность: минимум 1080 x 1080 пикселей или 1200 х 628.

Из-за малого размера изображения рекомендую не добавлять текст на него.

1080 х 1080

1200 х 628

Коллекция в Facebook и Instagram

Подготовьте макет по этим стандартам.

Тип изображения: JPG або PNG.

Соотношение: 1:1.

Разрешающая способность: минимум 1080 x 1080 пикселей.

Этот формат позволяет пользователям просматривать несколько продуктов одновременно в интерактивном режиме.

1080 х 1080

Какие места размещения выбрать

Алгоритмы Facebook Ads работают так, что около 75% показов баннерной рекламы приходится на ленту, Stories и Reels. Поэтому рекомендую обязательно выбирать эти плейсменты при настройке объявлений.

Больше всего рекламных показов происходит в ленте, сториз и рилс

Чтобы снизить стоимость клика (CPC) или показа, важно выбирать как можно больше мест размещения, поэтому рекомендую активировать функцию Advantage+.

Advantage+ Placements — это настройка, которая позволяет системе Meta автоматически выбирать и распределять рекламные показы по различным доступным плейсментам. Вместо того чтобы вручную выбирать, где показывать рекламу (например, только в ленте Facebook, Instagram Stories, или Messenger), вы доверяете алгоритму Meta оптимизировать показы там, где реклама будет иметь лучшие результаты по заданным показателям (конверсии, клики, охват).

Универсальные размеры баннеров

Существует универсальный размер, который подходит для большинства форматов, мест размещений и выглядит органично в Facebook и в Instagram:

соотношение сторон 1:1;

разрешение 1080 x 1080 пикселей.

Для достижения максимального охвата и эффективной работы алгоритмов Meta Ads, рекомендую создавать баннеры минимум трех размеров: квадрат — соотношение 1:1, разрешение 1080 х 1080 пикселей.

— соотношение 1:1, разрешение 1080 х 1080 пикселей. вертикальный прямоугольник — соотношение 9:16, разрешение 1080 х 1920 пикселей;

— соотношение 9:16, разрешение 1080 х 1920 пикселей; горизонтальный прямоугольник — соотношение 1,91:1, разрешение 1200 х 628 пикселей.

Именно эти три формата — это «золотая середина», которая закрывает 95% всех плейсментов без лишних затрат времени и средств.

Объявления с адаптированными баннерами получают более высокие показатели CTR (кликабельности) и более низкую стоимость за клики/показы, ведь алгоритмы Facebook отдают предпочтение именно им.

Рекомендую создавать изображения с наибольшим разрешением, ведь они легко адаптируются к разным соотношениям сторон без потери качества. К тому же пользователи лучше взаимодействуют с визуально привлекательным контентом, что положительно влияет на эффективность рекламной кампании.

Креативы в других размерах делайте по необходимости, ведь каждый дополнительный формат требует времени и бюджета — на создание, тестирование, анализ.

Для достижения маркетинговых целей кроме создания баннеров, выбора формата и места размещения, выбирайте правильные таргетинги, напишите привлекательные тексты объявлений, используйте релевантный призыв к действию и правильную целевую страницу.

Выводы