Какими должны быть креативы для рекламы на Facebook

Во времена, когда информация подается как фаст-фуд — быстро и в огромных объемах — довольно тяжело зацепить внимание вашего потенциального клиента. Рассказываем, как сделать это качественно и с большим охватом целевой аудитории.
Все будет mobile friendly
Поглощение информации за последние несколько лет стремительно перетекает из десктопов на мобильные устройства.
Источник — SimilarWeb
Источник — oberlo.com
Соответственно доля рекламы на мобильных устройствах стала превышать ее объемы на компьютерах. Так что в рамках рекламной системы Facebook большую роль играет mobile friendly ваших креативов (как и посадочной страницы).
Для начала выделим основные плейсменты для объявлений и креативов:
- лента Facebook;
- лента Instagram;
- сториз (Facebook, Instagram, Messenger).
Креативы для ленты Facebook
По статистике Facebook, большинство пользователей просматривает ленту новостей без звука. А значит важно передать смысл ролика без звука.
По техническим параметрам используйте следующие рекомендации:
- тип видео — mp4, mov или gif;
- продолжительность — до 30 секунд, оптимальная длительность 15 секунд;
- размер изображения — 1920х1080 пикселей;
- соотношение сторон — 9:16.
Имя вашего бренда, суть продукта/услуги важно продемонстрировать в первые 3 секунды. Иначе пользователь теряет интерес и переключается на следующий пост в ленте.
Вы можете добавить субтитры в ролик, чтобы повысить шансы захватить внимание пользователя. Также в них можно вставить название вашего бренда, если логотип не «вписывается» в содержание ролика.
Рекомендуемые размеры для мест размещения (источник — karolakarlson.com)
Креативы для ленты Instagram
Для этой площадки более продуктивным и запоминающимся будет яркий креатив, который выбивается из ленты или максимально похож на органический пост.
Технические требования немного отличаются в соотношении сторон:
- тип видео — .mp4, mov или .gif;
- продолжительность — до 30 секунд, оптимальная длительность 15 секунд;
- размер изображения — 1080х1080 пикселей;
- соотношение сторон — 1:1.
Как и в случае с Facebook, ленту Instagram пользователи просматривают чаще без звука и довольно быстро. Суть ролика важно передать визуально, упоминание бренда и товара/услуги разместить в первые три секунды.
Креативы в сториз
Просмотр сториз занимает у пользователей около половины времени, проведенного в социальной сети. Некоторые и вовсе не доходят до ленты. Здесь звуковой ряд важнее, так как больший процент людей просматривает их со звуком. Но, как и для видео в ленте, по-прежнему захватить фокус необходимо очень быстро, в первые две секунды.
По техническим параметрам используйте следующие рекомендации:
- тип видео — .mp4, mov или .gif;
- продолжительность — до 15 секунд;
- размер изображения — 1920х1080 пикселей;
- соотношение сторон — 16:9.
При создании креативов для сториз нужно учесть кнопки в интерфейсе: название вашего профиля в верхней части экрана и кнопку перехода внизу экрана. Они не должны заслонять другие элементы.
Кнопки можно даже «обыграть», например, добавив призыв к действию в виде надписи «swipe up».
Давайте посмотрим несколько примеров креативов, сделанных по описанным выше параметрам.
Промо подарочных сертификатов bodo и коллекции футбольных бутс Nike:
Креативы весенней коллекции украшений Pandora:
Промо новой Coca-Cola with Coffee:
Промо бутс от Nike:
Семья спортивно-утилитарных автомобилей бренда Mercedes-Benz:
Как еще можно привлечь внимание
Для повышения показателя взаимодействия в ленте можно использовать интерактивные креативы. Например, широкие изображения, разделенные на несколько квадратов.
С помощью такой карусели можно показать несколько разных товаров, видов товаров или вариации одного товара.
Продвижение сервисных услуг Mercedes-Benz
Высоким уровнем вовлеченности отличаются и холсты (Instant Experience) в Facebook. Формат поддерживает все форматы объявлений: изображение, видео, кольцевую галерею и подборку. Их используют только для мобильных устройств.
Промо каталога Puma
В Facebook есть еще такой тип кампаний, как продажа товаров по каталогу.
В них для повышения вовлеченности и CTR используют динамические объявления, а именно кастомизацию креативов. Один из способов кастомизации объявления — добавление собственных графических элементов: рамок, логотипа, скидок.
Рекомендации по элементам для объявления:
- минимум наложенного текста;
- прозрачный фон для хорошей видимости товара из каталога;
- размер файла — до 1 МБ;
- размер изображения — 1080х1080 пикселей;
- соотношение сторон — 1:1.
Пример рамок, добавленных в объявления на «черную пятницу»
Запомнить
- С каждым днем все больше людей использует для серфа в интернете мобильные гаджеты, а не компьютеры. Туда же перетекает и реклама. Поэтому ее важно «затачивать» под мобильные версии приложений.
- Основные плейсменты для креативов — это ленты Facebook и Instagram и сториз.
- Для них существуют вполне конкретные рекомендации по техническим параметрам.
- Используйте инструменты для интерактивных креативов: карусель или холсты.
- Главная задача — как можно быстрее привлечь внимание и передать суть через картинку, без учета звука, который пользователь может и не включить.
- Конечно, и в Facebook, и в Instagram пользователи обращают больше внимания на визуальный контент. Но и здесь есть градация. Заходя в Instagram, вы чаще воспринимаете именно визуал, ресурс всегда был предназначен для того, чтобы люди делились фотографиями. Чего не скажешь про Facebook, куда пользователи чаще заходят почитать/поделиться статьями, обменяться мнением в блоге.
Учитывайте особенности каждой площадки и её аудитории. Удачного продвижения!
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