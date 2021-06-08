Какими должны быть креативы для рекламы на Facebook

Во времена, когда информация подается как фаст-фуд — быстро и в огромных объемах — довольно тяжело зацепить внимание вашего потенциального клиента. Рассказываем, как сделать это качественно и с большим охватом целевой аудитории.

Все будет mobile friendly

Поглощение информации за последние несколько лет стремительно перетекает из десктопов на мобильные устройства.

Источник — SimilarWeb

Источник — oberlo.com

Соответственно доля рекламы на мобильных устройствах стала превышать ее объемы на компьютерах. Так что в рамках рекламной системы Facebook большую роль играет mobile friendly ваших креативов (как и посадочной страницы).

Для начала выделим основные плейсменты для объявлений и креативов:

лента Facebook;

лента Instagram;

сториз (Facebook, Instagram, Messenger).

Креативы для ленты Facebook

По статистике Facebook, большинство пользователей просматривает ленту новостей без звука. А значит важно передать смысл ролика без звука.

По техническим параметрам используйте следующие рекомендации:

тип видео — mp4, mov или gif;

продолжительность — до 30 секунд, оптимальная длительность 15 секунд;

размер изображения — 1920х1080 пикселей;

соотношение сторон — 9:16.

Имя вашего бренда, суть продукта/услуги важно продемонстрировать в первые 3 секунды. Иначе пользователь теряет интерес и переключается на следующий пост в ленте.

Вы можете добавить субтитры в ролик, чтобы повысить шансы захватить внимание пользователя. Также в них можно вставить название вашего бренда, если логотип не «вписывается» в содержание ролика.

Рекомендуемые размеры для мест размещения (источник — karolakarlson.com)

Креативы для ленты Instagram

Для этой площадки более продуктивным и запоминающимся будет яркий креатив, который выбивается из ленты или максимально похож на органический пост.

Технические требования немного отличаются в соотношении сторон:

тип видео — .mp4, mov или .gif;

продолжительность — до 30 секунд, оптимальная длительность 15 секунд;

размер изображения — 1080х1080 пикселей;

соотношение сторон — 1:1.

Как и в случае с Facebook, ленту Instagram пользователи просматривают чаще без звука и довольно быстро. Суть ролика важно передать визуально, упоминание бренда и товара/услуги разместить в первые три секунды.

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Креативы в сториз

Просмотр сториз занимает у пользователей около половины времени, проведенного в социальной сети. Некоторые и вовсе не доходят до ленты. Здесь звуковой ряд важнее, так как больший процент людей просматривает их со звуком. Но, как и для видео в ленте, по-прежнему захватить фокус необходимо очень быстро, в первые две секунды.

По техническим параметрам используйте следующие рекомендации:

тип видео — .mp4, mov или .gif;

продолжительность — до 15 секунд;

размер изображения — 1920х1080 пикселей;

соотношение сторон — 16:9.

При создании креативов для сториз нужно учесть кнопки в интерфейсе: название вашего профиля в верхней части экрана и кнопку перехода внизу экрана. Они не должны заслонять другие элементы.

Кнопки можно даже «обыграть», например, добавив призыв к действию в виде надписи «swipe up».

Давайте посмотрим несколько примеров креативов, сделанных по описанным выше параметрам.

Промо подарочных сертификатов bodo и коллекции футбольных бутс Nike:

Креативы весенней коллекции украшений Pandora:

Промо новой Coca-Cola with Coffee:

Промо бутс от Nike:

Семья спортивно-утилитарных автомобилей бренда Mercedes-Benz:

Как еще можно привлечь внимание

Для повышения показателя взаимодействия в ленте можно использовать интерактивные креативы. Например, широкие изображения, разделенные на несколько квадратов.

С помощью такой карусели можно показать несколько разных товаров, видов товаров или вариации одного товара.

Продвижение сервисных услуг Mercedes-Benz

Высоким уровнем вовлеченности отличаются и холсты (Instant Experience) в Facebook. Формат поддерживает все форматы объявлений: изображение, видео, кольцевую галерею и подборку. Их используют только для мобильных устройств.

Промо каталога Puma

В Facebook есть еще такой тип кампаний, как продажа товаров по каталогу.

В них для повышения вовлеченности и CTR используют динамические объявления, а именно кастомизацию креативов. Один из способов кастомизации объявления — добавление собственных графических элементов: рамок, логотипа, скидок.

Рекомендации по элементам для объявления:

минимум наложенного текста;

прозрачный фон для хорошей видимости товара из каталога;

размер файла — до 1 МБ;

размер изображения — 1080х1080 пикселей;

соотношение сторон — 1:1.

Пример рамок, добавленных в объявления на «черную пятницу»

Запомнить

С каждым днем все больше людей использует для серфа в интернете мобильные гаджеты, а не компьютеры. Туда же перетекает и реклама. Поэтому ее важно «затачивать» под мобильные версии приложений. Основные плейсменты для креативов — это ленты Facebook и Instagram и сториз. Для них существуют вполне конкретные рекомендации по техническим параметрам. Используйте инструменты для интерактивных креативов: карусель или холсты. Главная задача — как можно быстрее привлечь внимание и передать суть через картинку, без учета звука, который пользователь может и не включить. Конечно, и в Facebook, и в Instagram пользователи обращают больше внимания на визуальный контент. Но и здесь есть градация. Заходя в Instagram, вы чаще воспринимаете именно визуал, ресурс всегда был предназначен для того, чтобы люди делились фотографиями. Чего не скажешь про Facebook, куда пользователи чаще заходят почитать/поделиться статьями, обменяться мнением в блоге.

Учитывайте особенности каждой площадки и её аудитории. Удачного продвижения!