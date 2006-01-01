Оксана Бондаренко

Netpeak
Впервые услышала о Netpeak еще в университете, как об очень крутой украинской компании, но попала сюда не сразу, а после поиска своей специализации в маркетинге в течение двух лет. С июня 2023 года работаю PPC-специалистом в Netpeak. Хочу стать профессионалом и экспертом в сфере PPC. Именно поэтому стараюсь расти и изучать все необходимые инструменты для запуска рекламы и сбора аналитики. Мне очень нравится, что это направление сочетает в себе точность, аналитику и креатив.

