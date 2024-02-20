Якими мають бути креативи для реклами у Facebook

Якими мають бути креативи для реклами у Facebook

З кожним роком бізнесам все складніше завоювати увагу своєї аудиторії як офлайн, так і в мережі. Кількість реклами збільшується і звичайні креативи вже не працюють, потрібно щось нове.

У цій статті я розкажу про технічні вимоги до креативів у Facebook (Meta) Ads, покажу декілька гарних прикладів і дам поради, які покращать ефективність ваших рекламних оголошень.

Основні плейсменти для оголошень та креативів в Facebook Ads

Перш ніж розбирати технічні вимоги, проговорю, які основні місця розміщення (плейсменти) є для показу оголошень в Meta Ads. Від них залежать формат та розмір креативу.

Вибір місць розміщення відбувається на рівні налаштування групи оголошень. Основні платформи для розміщення реклами — це Facebook, Instagram, Audience Network та Messenger.

Для кожної з цих платформ Facebook пропонує більш деталізований перелік плейсментів. Обирайте доступні для вас та відповідні цілям вашої кампанії. Наприклад, ви не можете обрати плейсмент «Повідомлення», якщо ціль вашої кампанії трафік.

Як ви бачите вище на скриншоті, Facebook дає розмежування плейсментів на такі категорії:

стрічки;

сториз й відео Reels;

оголошення In-stream для відео й Reels;

результати пошуку;

повідомлення;

додатки та сайти.

В кожній такій категорії є по декілька місць для розміщення ваших креативів.

Технічні вимоги до креативів у Facebook (Meta) Ads

Для зручності, обʼєднаю місця розміщення відповідно до однакових вимог.

Через оновлення 2023 року усі місця розміщення на Facebook приймають розмір (1:1), тож вам не обовʼязково додавати горизонтальні зображення. Це також корисно, якщо у вас немає ресурсів чи часу на створення окремих рекламних банерів специфічних розмірів.

Але якщо ви бажаєте отримати максимальну ефективність від ваших креативів, слід застосовувати рекомендації до кожного місця розміщення.

Стрічка

До категорії «Стрічка» відносяться стрічка Facebook, стрічка Instagram, стрічка профілю Instagram, Facebook Marketplace, стрічка відео Facebook, цікаве в Instagram та головний екран розділу «Цікаве в Instagram».

В категорії «Стрічка» є також такі плейсменти як правий стовпець Facebook та вхідні повідомлення в Messenger, але про них напишу в наступних пунктах, оскільки вони мають інші вимоги.

Facebook Business Explore не доступний для України, тож його не можна обрати для місця розміщення.

Тепер до самих вимог, окремо для зображень та відео.

Зображення

Рекомендується використовувати квадратні зображення зі співвідношенням сторін 1:1.

Тип файлу — JPG або PNG (PNG має вищу якість).

Розширення — мінімум 1080х1080px.

Максимальний розмір файлу — 30 МБ.

Відео

Співвідношення сторін — 1:1 або 4:5 (лише для мобільних пристроїв).

Тип файлу — MP4, MOV або GIF.

Розширення — мінімум 1080х1080px (для 1:1) або 1080х1350px (для 4:5).

Безпечна зона для розміщення текстової інформації — 864х1134px (для 4:5).

Безпечна зона — це зона для розміщення основної інформації. Поза цією зоною на креатив можуть додаватися, наприклад, сторінка профілю чи кнопка заклику до дії. Ці об’єкти можуть закрити інформацію на креативі, тому все найважливіше рекомендується розміщувати в безпечній зоні.

Максимальний розмір — 4 ГБ (250 МБ в Instagram).

Тривалість відео — від 1 секунди до 241 хвилини (до 60 хвилин в Instagram).

Рекомендована довжина відео — 15-30 секунд.

Правий стовпець Facebook



Зображення

Рекомендоване співвідношення сторін — 1:1 або 1,91:1.

Тип файлу — JPG або PNG.

Розширення — мінімум 1080х1080px або 1200x628px (для 1,91:1).

Відео

Співвідношення сторін — 1:1 або 1,91:1 (рекомендовано Facebook).

Тип файлу — MP4, MOV або GIF.

Розширення — мінімум 1080х1080px (для 1:1) або 1200x628px (для 1,91:1).

Максимальний розмір — 4 ГБ (250 МБ в Instagram).

Тривалість відео — від 1 секунди до 241 хвилини (до 60 хвилин в Instagram).

Приклади того, як виглядають креативи квадратного та горизонтального розмірів у правому стовпці Facebook.

Вхідні повідомлення в Messenger

Для вхідних повідомлень в Messenger підходить тільки квадратне зображення зі співвідношенням сторін 1:1 і розширенням мінімум 1080х1080px.

Stories, Reels у Facebook, Instagram та Audience Network

Далі розгляну вимоги для плейсментів у двох категоріях ― «Сториз й відео Reels» та «Додатки та сайти». Сюди відносяться всі плейсменти з тих категорій, а саме:

сториз Facebook;

сториз Instagram;

сториз в Messenger;

Instagram Reels;

Facebook Reels;

Audience Network ― відео з винагородою;

Audience Network ― нативна, банерна та міжсторінкова реклама.

Хочу зауважити, що для Instagram/Facebook Reels і Audience Network (відео з винагородою) Meta рекомендує використовувати відео, а не зображення.

Зображення

Рекомендоване співвідношення сторін — 9:16.

Тип файлу — JPG або PNG.

Розширення — мінімум 1080х1080px або 1080х1920px (рекомендовано).

Безпечна зона для розміщення текстової інформації — 1000х1470px.

Відступи безпечної зони від краю зображення: згори ― 200px, знизу ― 250px, з боків ― по 40px.

Максимальний розмір файлу — 30 МБ.

Відео

Співвідношення сторін — 9:16.

Тип файлу — MP4, MOV або GIF.

Рекомендоване розширення — 1080x1920px.

Максимальний розмір файлу — 4 ГБ.

Рекомендована довжина відео — 15-30 секунд.

Тривалість відео має бути від 1 секунди до 2 хвилин для нативної, банерної та міжсторінкової реклами в Audience Network і сториз Facebook, Instagram та Messenger. Тривалість необмежено для Facebook Reels, до 15 хвилин для Instagram Reels. Від 3 до 61 секунд для Audience Network (відео з винагородою).

Оголошення In-stream для відео й Reels

У категорії місць розміщення оголошення In-stream для відео й Reels є всього 3 плейсменти: Facebook In-stream відео, Реклама у Facebook та Instagram Reels. Вимоги щодо відеокреативів тут мають незначні відмінності, які я проясню далі.

Зображення

Рекомендоване співвідношення сторін — 1:1.

Тип файлу — JPG або PNG.

Розширення — мінімум 1080х1080 px.

Максимальний розмір — 30 МБ.

Зауважте, що Реклама у Facebook та Instagram Reels має невеликі розміри зображення, тож не рекомендується додавати на нього текст. Краще використовуйте текстове поле, яке буде показано біля зображення.

Відео

Для плейсмента Реклама в Instagram Reels не передбачено використання відеоформату креативів.

Для Реклами у Facebook Reels рекомендований формат відео ― вертикальний (9:16), з розширенням 1080x1920px довжиною до 10 секунд.

А от для Facebook In-stream відео є окремі вимоги.

Співвідношення сторін — 1:1 або 16:9.

Тип файлу — MP4, MOV або GIF.

Рекомендоване розширення — 1080x1080px або 1920x1080px (16:9).

Максимальний розмір файлу — 4 ГБ.

Рекомендована довжина відео — 10 секунд.

Можлива тривалість відео — від 5 секунд до 10 хвилин.

Результати пошуку

Остання категорія місць розміщення — це результати пошуку. Вона містить в собі два місця розміщення: результати пошуку Facebook та Instagram.

Для даних плейсментів трохи інші рекомендації щодо зображень.

Зображення

Рекомендоване співвідношення сторін — 1:1 (для обох) або 1,91:1 (тільки для результатів пошуку Facebook)

Тип файлу — JPG або PNG.

Розширення — мінімум 1080х1080px (1:1) або 1200x628px (1,91:1).

Максимальний розмір — 30 МБ.

Відео

Співвідношення сторін — 1:1.

Тип файлу — MP4, MOV або GIF.

Розширення — мінімум 1080x1080px.

Максимальний розмір файлу — 4 ГБ.

Рекомендована довжина відео — 15-30 секунд.

Можлива тривалість відео — від 1 секунди до 241 хвилини.

Як покращити оголошення та креативи

Окрім слідування рекомендаціям щодо розмірів креативів, ви можете ще більше підвищити ефективність вашої реклами, знаючи деякі нюанси.

Особливості зображень

Перше, про що потрібно памʼятати, — це додаткові елементи, які накладаються на ваші креативи. Наприклад, профіль вашої сторінки або кнопка заклику до дії.

Важливо враховувати такі елементи в тих плейсментах, де вони є. Підлаштовуйте розміщення елементів так, щоб вони не закривали вашого головного меседжу в креативі.

Перевірити наявність додаткових елементів для кожного місця розміщення можна за таким алгоритмом:

Перейти на рівень налаштувань рекламного оголошення. Прокрутити сторінку до блоку рекламних креативів. Розкрити список місць розміщення певної категорії. Натиснувши на олівець, відкрити вікно передперегляду та редагування конкретного місця розміщення.

Далі у вас відкривається вікно передперегляду креативу, де можна проглянути, чи є додаткові елементи та де вони знаходяться. Також, для категорії, яку ви обрали, наприклад, сториз та Reels, Facebook показує безпечну зону розміщення інформації.

До цього ж ще додам, що відповідно до кожного плейсмента потрібно змінювати кількість тексту на зображеннях чи відео.

Наприклад, у сториз буде легко читатись текст, тоді як Реклама у Facebook та Instagram Reels (не плутайте з розміщенням Facebook/Instagram Reels) займає невелику площу екрана.

Тому на фото не доцільно буде використовувати текст з акцією та її умовами ― краще це прописати в тексті до креативу.

Також не забувайте, що кожна платформа (Facebook, Instagram, Messenger, Audience network) має свій портрет аудиторії. Відповідно до неї потрібно підбирати звернення у текстах та креативах. Усім певно вже відомо, що Instagram більш «дружня» і молодша мережа, тоді як Facebook більше про офіційність та дорослу аудиторію.

Тексти оголошення

Персоналізуйте не тільки самі зображення, але і текст до відповідних плейсментів.

Погляньте на ці місця розміщення ― для кожного з них відведена різна кількість текстової інформації.

Для першого плейсмента потрібно написати щось коротше, оскільки туди не влазить повний заголовок, як на другому та третьому. На другому плейсменті вміщається заголовок та певна кількість тексту. Доцільніше вписати туди опис з закликом до дії. І тільки в третьому місці розміщення довжина та сутність заголовка підходять ідеально.

Погодьтесь, що так текст виглядає набагато краще.

Рекламні формати

Використовуйте різні формати для вашої реклами: карусель, колекція, Instant Experience, каталог. Вони привертають більше уваги ніж звичайні зображення чи відео, до яких уже всі звикли.

До того ж не забувайте, що кожен з таких форматів можна розіграти по-своєму унікально. Для прикладу, у форматі карусель можна чудово зробити сторітелінг про ваш бренд чи продукт.

А от колекція має на меті одразу привернути увагу до продукту, але при цьому вам потрібне поєднання усіх елементів для вдалої та гармонійної загальної картини, щоб вона зацікавила потенційного клієнта і змусила зупинитись, детальніше оглянути пропозицію.

Заклик до дії

Використовуйте кнопку заклику до дії (Call To Action). По можливості текстом намагайтесь спрямувати вашу аудиторію до дії, яку ви хочете від неї отримати.

На рівні налаштування оголошення ви можете обрати тип заклику, який вам підходить найкраще. Facebook пропонує досить широкий вибір.

Ідеї для контенту

Створюйте нестандартні креативи, знайдіть свою фішку та ідентичність, яка буде вирізняти вас серед інших. Ця ідентичність дасть змогу влучно адаптовувати будь-які ідеї для креативів та контенту в цілому.

Регулярно стежте за трендами й намагайтесь встигнути скористатись ними. Памʼятайте, з трендами діяти потрібно швидко, інакше це просто не спрацює.

Не знаєте звідки брати ідеї? Надихнутися можна навіть в самому Facebook в спеціальному Meta Creative Center. Також там можна отримати гайди, додаткові поради та лайфгаки.

Приклади цікавих креативів

Чудовий приклад реклами, у яку дійсно вкладаються ― у Comfy. Вони створили яскравий бренд та свого персонажа, який не тільки запамʼятовується аудиторії, але і передає емоції до бренду.

До того ж команда Comfy вміє пристосовувати свого персонажа й актуалізувати креативи відповідно до трендів, свят або подій. Наприклад, їх рекламні банери до Хелловіну.

Також гарним прикладом креативів є Київстар. Тільки погляньте, скільки різних зображень зроблено для різної аудиторії.

На цих креативах чітко видно до кого йде звернення. В результаті, більш імовірно, що аудиторія зреагує, оскільки це звернення є релевантним саме для неї.

Деякі українські бренди, наприклад, Sova та Milkbar створили чудові рекламні креативи з використанням доповненої реальності.

Висновки

Основні платформи, для розміщення реклами Meta Ads — це Facebook, Instagram, Audience Network та Messenger. Всі вони дають розбивку плейсментів на такі категорії:

стрічки,

розповіді й відео Reels,

оголошення In-stream для відео й Reels,

результати пошуку,

повідомлення,

додатки та сайти.