Оксана Бондаренко

Інформація про себе

Вперше почула про Netpeak Agency Ukraine ще в університеті як про дуже круту українську компанію. Але потрапила сюди не одразу, а після пошуку своєї спеціалізації в маркетингу протягом двох років. З червня 2023 року працюю PPC-спеціалісткою у Netpeak Agency Ukraine. Прагну стати професіоналкою й експерткою у сфері PPC. Саме тому намагаюсь рости та вивчати всі необхідні інструменти для запуску реклами та збору аналітики. Подобається, що цей напрямок поєднує в собі точність, аналітику та креатив.