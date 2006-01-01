Оксана Бондаренко

Оксана Бондаренко

Автор NJ з 2023
Позиція:
Junior PPC Specialist
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Вперше почула про Netpeak Agency Ukraine ще в університеті як про дуже круту українську компанію. Але потрапила сюди не одразу, а після пошуку своєї спеціалізації в маркетингу протягом двох років. З червня 2023 року працюю PPC-спеціалісткою у Netpeak Agency Ukraine. Прагну стати професіоналкою й експерткою у сфері PPC. Саме тому намагаюсь рости та вивчати всі необхідні інструменти для запуску реклами та збору аналітики. Подобається, що цей напрямок поєднує в собі точність, аналітику та креатив.

