Хотите показывать пользователям рекламу именно тех товаров, которые они смотрели ранее?
Главное преимущество ремаркетинга в Facebook — вы не привязаны к cookie сайта и показываете рекламу конкретному пользователю независимо от того, с какого устройства, браузера, приложения он заходит в свой аккаунт.
Как выглядит динамический ремаркетинг в Facebook?
Facebook позволяет настроить в рекламных объявлениях отображение одного товара или сразу нескольких.
В текст объявления можно добавить динамическую вставку, которая будет подтягивать с фида информацию о названии товара, бренде, цене и тому подобное.
Объявления динамического ремаркетинга могут показываться:
- в ленте новостей или в правом столбце
- в ленте новостей Instagram;
- в веб-сайтах и приложениях, которые входят в сеть Audience Network.
Нельзя использовать динамический ремаркетинг в форматах «Моментальные статьи» и «Вставки в видео».
Что необходимо, чтобы запустить динамический ремаркетинг в Facebook?
- Аккаунт в Facebook Business Manager.
- Установленный пиксель Facebook и настроенное отслеживание событий на сайте.
- Продуктовый каталог (фид).
Создать аккаунт достаточно просто, поэтому я подробнее остановлюсь на втором и третьем пунктах.
1. Установите пиксель Facebook
Для работы динамического ремаркетинга необходимо, чтобы в Facebook передавались данные о том, какие страницы посещали пользователи.
1.1. В бизнес-менеджере перейдите на страницу пикселя и нажмите «Создать пиксель Facebook».
Если вы уже создали пиксель ранее, нажмите «Действия» — «Посмотреть код пикселя».
1.2. Скопируйте код или сразу отправьте его разработчику по электронной почте.
1.3. Вставьте код пикселя на все страницы сайта в рамках тегов <head> </head>.
2. Настройте отслеживание событий
Чтобы собирать списки пользователей, которые посмотрели товар, положили его в корзину или купили, вам необходимо настроить минимум три события:
- просмотр товара или контента — fbq('track', 'ViewContent');
- добавление товара в корзину — fbq('track', 'AddToCart');
- успешная транзакция — fbq('track', 'Purchase').
Когда событие срабатывает, то должны передаваться параметры c информацией о типе товара, его стоимости и тому подобное.
Событие
Имя события
Описание события
Отправляемые параметры
fbq('track', 'ViewContent');
ViewContent
Просмотр карточки товара.
value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category
fbq('track', 'AddToCart');
AddToCart
Отправка события, когда товар добавлен в корзину.
value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category
fbq('track', 'InitiateCheckout');
InitiateCheckout
Отправка события, когда товар находится в корзине, но транзакция не совершена.
value, currency, content_name, content_category, content_ids, num_items
fbq('track', 'Purchase');
Purchase
Успешная покупка товара (транзакция).
value, currency, content_name, content_type, content_ids, num_items, content_category
2.1. Описание параметров
Имя параметра
Описание
value
Цена товара
currency
Код валюты товара (UAH)
content_name
Название страницы / продукта
content_category
Категория страницы / продукта
content_ids
Идентификаторы продукта, связанные с событием.
Важно! Они должны быть такими же, как ID товара в фиде динамического ремаркетинга.
content_type
Либо 'product' или 'product_group' на основании content_ids. Если Элемент content_ids содержит ID товаров, необходимо указать 'product'. Если в товарном фиде у вас передаются ID для категорий товаров через content_ids — то для них необходимо указывать 'product_group'.
num_items
Используется с InitiateCheckout событием. Количество товаров, которые были в корзине, когда пользователь собирался завершить транзакцию.
2.2. Примеры настроенных событий
Когда срабатывает код, в пиксель Facebook должно отправиться событие. На странице просмотра товара к основному пикселю добавляется фрагмент, который содержит необходимые параметры:
Пример кода события «Просмотр товара»:
fbq('track', 'ViewContent', { content_type: 'product', content_ids: ['1234'], content_name: 'Подгузники Pampers 80шт', content_category: 'Подгузники', value: 200.45, currency: 'UAH'});
Если пользователь положил товар в корзину, то должен сработать такой же код, изменится только название события — вместо «ViewContent» будет «AddToCart»:
fbq('track', 'AddToCart', { content_type: 'product', content_ids: ['1234'], content_name: 'Подгузники Pampers 80шт', content_category: 'Подгузники', value: 200.45, currency: 'UAH'});
Важно соблюдать приоритетность срабатывания тегов.
Порядок срабатывания:
- Элемент <head></head> в коде сайта.
- Код пикселя Facebook.
- Код для передачи события в Facebook.
Более подробно об установке пикселя и настройке событий читайте в справке для разработчиков Facebook.
3. Проверьте корректность работы кода
После настройки проверьте корректность срабатывания событий и пикселя.
Установите расширение Google Chrome — Facebook Pixel Helper. Далее перейдите на ваш сайт и нажмите на иконку расширения. В открывшемся окне вы увидите, есть ли ошибки в работе кода.
4. Создайте продуктовый фид
Фид — это структурированный файл данных со списком ваших товаров. Каждая строка файла содержит информацию, необходимую для создания соответствующего динамического объявления.
Важно:
- пишите все заголовки столбцов только на английском;
- используйте кодировку UTF-8 (рекомендуется), UTF-16 или UTF-32;
- сделайте фид доступным к скачиванию по ссылке, например — http://site.com/fid.csv;
- регулярно обновляйте фид, чтобы в рекламе показывались только актуальные товары.
Полезные ресурсы:
4.1. Форматы фида
Фид для ремаркетинга в Facebook может быть в нескольких форматах:
4.1.1. ATOM XML — формат, основанный на XML, и предназначен для агрегирования информации, в первую очередь, с веб-сайтов. Самый приоритетный формат. Как правило, генерируется с помощью автоматизированных систем и сервисов, а перечень продукции представлен набором узлов XML. Существенная часть спецификации — протокол, работающий поверх HTTP и предназначенный для максимальной автоматизации.
4.1.2. CSV — файл со значениями, разделенными запятыми. Первая строка определяет заголовок столбца. Поля, содержащие запятые должны быть заключены в двойные кавычки.
4.1.3. TSV — формат файла со значениями, разделенными Tab’ом. Первая строка определяет заголовок столбца. Поля, содержащие пробелы, должны быть заключены в двойные кавычки.
4.1.4. RSS XML — формат, который, как правило, генерируется с помощью автоматизированных систем и сервисов. Перечень продукции представлен набором узлов XML и должен начинаться с тега <? XML.
4.2. Обязательные элементы
Имя
Тип
Описание элемента
id
string
Уникальный идентификатор элемента (товара), например, уникальный артикул товара.
Примечание: если существует несколько экземпляров одного и того же ID, эти записи будут игнорироваться.
availability
string
Наличие элемента.
condition
string
Состояние продукта.
description
string
Короткий параграф, описывающий элемент.
image_link
string
Ссылка на изображение элемента.
link
string
Ссылка на товар.
title
string
Название товара.
price
string
Цена товара. Цена должна быть указана с кодом валюты ISO 4217, например: 140.50 UAH
gtin, mpn, or brand
string
gtin — глобальный номер товарной продукции (коды GTIN); может включать в себя UPC, EAN, JAN и ISBN.
mpn (код производителя) — уникальный номер, присваиваемый товару производителем.
brand — название бренда.
Примечание: фид должен содержать как минимум один из этих элементов.
4.3. Рекомендуемые элементы
Элементы, перечисленные в таблице ниже, помогут вам сделать рекламу более детализированной. Например, вы можете указать акционную ценой с датой начала и конца действия, возрастную или демографическую группу (для женщин за 30) и так далее.
Имя
Тип
Описание элемента
additional_image_link
string
Дополнительные изображения.
age_group
string
Возрастная группа. Допустимые значения:
color
string
Цвет элемента.
gender
string
Пол.
google_product_category
string
Значения классификации товаров Google.
sale_price
string
Если на товар есть скидка, то цена с учетом скидки.
sale_price_effective_date
ISO‑8601 (YYYY‑MM‑DD)
Дата / время начала и завершения акционной цены (акции), разделенные косой чертой. Например,
2014-11-01T12: 00-0300 / 2014-12-01T00: 00-0300
custom_label_0
string
Пользовательский ярлык продавца. Может быть добавлено до 5 ярлыков (0-4).
5. Проверьте фид
5.1. Чтобы проверить фид, перейдите в «Отладчик ленты».
5.2. Вставьте фрагмент кода в область ввода текста:
- если ваш фид в формате CSV или TSV, скопируйте первую строку с заголовками столбцов и несколько продуктов;
- для проверки XML — выберите несколько узлов XML с несколькими пунктами и записями.
5.3. Нажмите «Проверить» и проанализируйте полученный результат.
Все ошибки будут отмечены определенным цветом:
- красные — критичные (например, нет обязательного параметра «Цена» или «Название товара»);
- желтые — некритичные, которые не повлияют на запуск рекламы, но, если вы хотите задействовать максимум потенциала с Facebook, стоит их исправить.
В нашем примере обнаружены ошибки, помеченные желтым цветом, поскольку в фиде нет разбивки по продуктовым категориям Google.
5.4. Вы можете посмотреть перечень ошибок в сжатом виде, если нажмете на желтый треугольник возле поля ввода.
Чтобы увидеть развернутый перечень ошибок, нажмите на блок под окном ввода.
Выводы
Подытожим шаги, необходимые для настройки динамического ремаркетинга в Facebook:
- Установите пиксель Facebook в код каждой страницы сайта между тегами <head> </head>
- Настройте отслеживание событий и передачу необходимых параметров.
- Проверьте корректность работы пикселя с помощью расширения Facebook Pixel Helper.
- Создайте продуктовый фид в формате ATOM XML, CSV, TSV или RSS XML.
- Настройте передачу обязательных и рекомендуемых элементов, необходимых для создания динамического объявления.
- Проверьте фид в «Отладчике ленты» и исправьте обнаруженные ошибки.
После технической подготовки можно переходить непосредственно к
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