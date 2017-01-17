Динамический ремаркетинг в Facebook — подробный мануал по технической подготовке

Хотите показывать пользователям рекламу именно тех товаров, которые они смотрели ранее? Динамический ремаркетинг — один из самых эффективных способов продаж, но для его запуска необходимо предварительно настроить отслеживание целей и создать продуктовый фид. В этой статье я поделюсь тонкостями технической подготовки к запуску динамического ремаркетинга в Facebook.

Главное преимущество ремаркетинга в Facebook — вы не привязаны к cookie сайта и показываете рекламу конкретному пользователю независимо от того, с какого устройства, браузера, приложения он заходит в свой аккаунт.

Как выглядит динамический ремаркетинг в Facebook?

Facebook позволяет настроить в рекламных объявлениях отображение одного товара или сразу нескольких.

В текст объявления можно добавить динамическую вставку, которая будет подтягивать с фида информацию о названии товара, бренде, цене и тому подобное.

Объявления динамического ремаркетинга могут показываться:

в ленте новостей или в правом столбце Facebook ;

; в ленте новостей Instagram;

в веб-сайтах и приложениях, которые входят в сеть Audience Network.

Нельзя использовать динамический ремаркетинг в форматах «Моментальные статьи» и «Вставки в видео».

Что необходимо, чтобы запустить динамический ремаркетинг в Facebook?

Аккаунт в Facebook Business Manager. Установленный пиксель Facebook и настроенное отслеживание событий на сайте. Продуктовый каталог (фид).

Создать аккаунт достаточно просто, поэтому я подробнее остановлюсь на втором и третьем пунктах.

1. Установите пиксель Facebook

Для работы динамического ремаркетинга необходимо, чтобы в Facebook передавались данные о том, какие страницы посещали пользователи.

1.1. В бизнес-менеджере перейдите на страницу пикселя и нажмите «Создать пиксель Facebook».

Если вы уже создали пиксель ранее, нажмите «Действия» — «Посмотреть код пикселя».

1.2. Скопируйте код или сразу отправьте его разработчику по электронной почте.



1.3. Вставьте код пикселя на все страницы сайта в рамках тегов <head> </head>.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

2. Настройте отслеживание событий

Чтобы собирать списки пользователей, которые посмотрели товар, положили его в корзину или купили, вам необходимо настроить минимум три события:

просмотр товара или контента — fbq('track', 'ViewContent');

добавление товара в корзину — fbq('track', 'AddToCart');

успешная транзакция — fbq('track', 'Purchase').

Когда событие срабатывает, то должны передаваться параметры c информацией о типе товара, его стоимости и тому подобное.

Событие Имя события Описание события Отправляемые параметры fbq('track', 'ViewContent'); ViewContent Просмотр карточки товара. value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category fbq('track', 'AddToCart'); AddToCart Отправка события, когда товар добавлен в корзину. value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category fbq('track', 'InitiateCheckout'); InitiateCheckout Отправка события, когда товар находится в корзине, но транзакция не совершена. value, currency, content_name, content_category, content_ids, num_items fbq('track', 'Purchase'); Purchase Успешная покупка товара (транзакция). value, currency, content_name, content_type, content_ids, num_items, content_category

2.1. Описание параметров

Имя параметра Описание value Цена товара currency Код валюты товара (UAH) content_name Название страницы / продукта content_category Категория страницы / продукта content_ids Идентификаторы продукта, связанные с событием. Важно! Они должны быть такими же, как ID товара в фиде динамического ремаркетинга. content_type Либо 'product' или 'product_group' на основании content_ids. Если Элемент content_ids содержит ID товаров, необходимо указать 'product'. Если в товарном фиде у вас передаются ID для категорий товаров через content_ids — то для них необходимо указывать 'product_group'. num_items Используется с InitiateCheckout событием. Количество товаров, которые были в корзине, когда пользователь собирался завершить транзакцию.

2.2. Примеры настроенных событий

Когда срабатывает код, в пиксель Facebook должно отправиться событие. На странице просмотра товара к основному пикселю добавляется фрагмент, который содержит необходимые параметры:

Пример кода события «Просмотр товара»:

fbq('track', 'ViewContent', { content_type: 'product', content_ids: ['1234'], content_name: 'Подгузники Pampers 80шт', content_category: 'Подгузники', value: 200.45, currency: 'UAH'});

Если пользователь положил товар в корзину, то должен сработать такой же код, изменится только название события — вместо «ViewContent» будет «AddToCart»:

fbq('track', 'AddToCart', { content_type: 'product', content_ids: ['1234'], content_name: 'Подгузники Pampers 80шт', content_category: 'Подгузники', value: 200.45, currency: 'UAH'});

Важно соблюдать приоритетность срабатывания тегов.

Порядок срабатывания:

Элемент <head></head> в коде сайта. Код пикселя Facebook. Код для передачи события в Facebook.

Более подробно об установке пикселя и настройке событий читайте в справке для разработчиков Facebook.

3. Проверьте корректность работы кода

После настройки проверьте корректность срабатывания событий и пикселя.

Установите расширение Google Chrome — Facebook Pixel Helper. Далее перейдите на ваш сайт и нажмите на иконку расширения. В открывшемся окне вы увидите, есть ли ошибки в работе кода.

4. Создайте продуктовый фид

Фид — это структурированный файл данных со списком ваших товаров. Каждая строка файла содержит информацию, необходимую для создания соответствующего динамического объявления.

Важно:

пишите все заголовки столбцов только на английском;

используйте кодировку UTF-8 (рекомендуется), UTF-16 или UTF-32;

сделайте фид доступным к скачиванию по ссылке, например — http://site.com/fid.csv;

регулярно обновляйте фид, чтобы в рекламе показывались только актуальные товары.

Полезные ресурсы:

справка Facebook Developer по созданию фида;

справка Google Merchant по классификации товаров.

4.1. Форматы фида

Фид для ремаркетинга в Facebook может быть в нескольких форматах:

4.1.1. ATOM XML — формат, основанный на XML, и предназначен для агрегирования информации, в первую очередь, с веб-сайтов. Самый приоритетный формат. Как правило, генерируется с помощью автоматизированных систем и сервисов, а перечень продукции представлен набором узлов XML. Существенная часть спецификации — протокол, работающий поверх HTTP и предназначенный для максимальной автоматизации.

4.1.2. CSV — файл со значениями, разделенными запятыми. Первая строка определяет заголовок столбца. Поля, содержащие запятые должны быть заключены в двойные кавычки.

4.1.3. TSV — формат файла со значениями, разделенными Tab’ом. Первая строка определяет заголовок столбца. Поля, содержащие пробелы, должны быть заключены в двойные кавычки.

4.1.4. RSS XML — формат, который, как правило, генерируется с помощью автоматизированных систем и сервисов. Перечень продукции представлен набором узлов XML и должен начинаться с тега <? XML.

4.2. Обязательные элементы

Имя Тип Описание элемента id

Max size: 100 string Уникальный идентификатор элемента (товара), например, уникальный артикул товара. Примечание: если существует несколько экземпляров одного и того же ID, эти записи будут игнорироваться. availability string Наличие элемента.



Допустимые значения: in stock — в наличии;

out of stock — нет в наличии;

preorder — доступен по предварительному заказу;

available for order — доступен для заказа, доставка в течение 1-2 недель. condition string Состояние продукта.



Допустимые значения: new — новый;

refurbished — отремонтированный (после реконструкции);

used — бывший в употреблении. description

Max size: 5000 string Короткий параграф, описывающий элемент. image_link string Ссылка на изображение элемента.



Обратите внимание, что формат Карусели использует формат изображения квадрат 1:1 (600x600px), а реклама одного продукта использует соотношение сторон изображения 1.91:1 и размеры 1200x630px.



Для рекламного фида, важно подбирать изображения, которые будут корректно отображены в обоих форматах. link string Ссылка на товар. title

Max size: 100 string Название товара. price string Цена товара. Цена должна быть указана с кодом валюты ISO 4217, например: 140.50 UAH gtin, mpn, or brand

Max size: 70 string gtin — глобальный номер товарной продукции (коды GTIN); может включать в себя UPC, EAN, JAN и ISBN. mpn (код производителя) — уникальный номер, присваиваемый товару производителем. brand — название бренда. Примечание: фид должен содержать как минимум один из этих элементов.

4.3. Рекомендуемые элементы

Элементы, перечисленные в таблице ниже, помогут вам сделать рекламу более детализированной. Например, вы можете указать акционную ценой с датой начала и конца действия, возрастную или демографическую группу (для женщин за 30) и так далее.

Имя Тип Описание элемента additional_image_link

Max size: 2000 string Дополнительные изображения.

Вы можете добавить до 10 дополнительных изображений.



Примечание: при вводе нескольких изображений, необходимо указывать их в виде разделенные запятой URL. age_group string Возрастная группа. Допустимые значения: arenewborn — новорожденные;

infant — младенцы;

toddler — малыши;

kids — дети;

adult — взрослые. color

Max size: 100 string Цвет элемента. gender string Пол.

Допустимые значения: male — для мужчин;

female — для женщин;

unisex — для всех. google_product_category

Max size: 250 string Значения классификации товаров Google.



Например:

Baby & Toddler > Baby Bathing > Baby Bathtubs & Bath Seats



Ссылка на справку Google. sale_price string Если на товар есть скидка, то цена с учетом скидки.



Цена должна быть указана с кодом валюты ISO 4217, например: 80.20 UAH sale_price_effective_date ISO‑8601 (YYYY‑MM‑DD) Дата / время начала и завершения акционной цены (акции), разделенные косой чертой. Например, 2014-11-01T12: 00-0300 / 2014-12-01T00: 00-0300 custom_label_0

custom_label_1

custom_label_2

custom_label_3

custom_label_4

Max size: 100



string Пользовательский ярлык продавца. Может быть добавлено до 5 ярлыков (0-4).

5. Проверьте фид

5.1. Чтобы проверить фид, перейдите в «Отладчик ленты».

5.2. Вставьте фрагмент кода в область ввода текста:

если ваш фид в формате CSV или TSV, скопируйте первую строку с заголовками столбцов и несколько продуктов;

для проверки XML — выберите несколько узлов XML с несколькими пунктами и записями.

5.3. Нажмите «Проверить» и проанализируйте полученный результат.

Все ошибки будут отмечены определенным цветом:

красные — критичные (например, нет обязательного параметра «Цена» или «Название товара»);

желтые — некритичные, которые не повлияют на запуск рекламы, но, если вы хотите задействовать максимум потенциала с Facebook, стоит их исправить.

В нашем примере обнаружены ошибки, помеченные желтым цветом, поскольку в фиде нет разбивки по продуктовым категориям Google.

5.4. Вы можете посмотреть перечень ошибок в сжатом виде, если нажмете на желтый треугольник возле поля ввода.

Чтобы увидеть развернутый перечень ошибок, нажмите на блок под окном ввода.

Выводы

Подытожим шаги, необходимые для настройки динамического ремаркетинга в Facebook:

Установите пиксель Facebook в код каждой страницы сайта между тегами <head> </head> Настройте отслеживание событий и передачу необходимых параметров. Проверьте корректность работы пикселя с помощью расширения Facebook Pixel Helper. Создайте продуктовый фид в формате ATOM XML, CSV, TSV или RSS XML. Настройте передачу обязательных и рекомендуемых элементов, необходимых для создания динамического объявления. Проверьте фид в «Отладчике ленты» и исправьте обнаруженные ошибки.

После технической подготовки можно переходить непосредственно к настройке рекламных кампаний .

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