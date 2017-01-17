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Динамический ремаркетинг в Facebook — подробный мануал по технической подготовке
Ирина Морочковская
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Хотите показывать пользователям рекламу именно тех товаров, которые они смотрели ранее? Динамический ремаркетинг — один из самых эффективных способов продаж, но для его запуска необходимо предварительно настроить отслеживание целей и создать продуктовый фид. В этой статье я поделюсь тонкостями технической подготовки к запуску динамического ремаркетинга в Facebook.

Главное преимущество ремаркетинга в Facebook — вы не привязаны к cookie сайта и показываете рекламу конкретному пользователю независимо от того, с какого устройства, браузера, приложения он заходит в свой аккаунт.

Как выглядит динамический ремаркетинг в Facebook?

Facebook позволяет настроить в рекламных объявлениях отображение одного товара или сразу нескольких.

Как выглядит динамический ремаркетинг

Динамический ремаркетинг в Facebook

Пример объявления

Пример объявления динамического ремаркетинга в Фейсбук

В текст объявления можно добавить динамическую вставку, которая будет подтягивать с фида информацию о названии товара, бренде, цене и тому подобное.

Динамическая вставка в тексте объявления

Объявления динамического ремаркетинга могут показываться:

  • в ленте новостей или в правом столбце Facebook;
  • в ленте новостей Instagram;
  • в веб-сайтах и приложениях, которые входят в сеть Audience Network.

Нельзя использовать динамический ремаркетинг в форматах «Моментальные статьи» и «Вставки в видео».

Что необходимо, чтобы запустить динамический ремаркетинг в Facebook?

  1. Аккаунт в Facebook Business Manager.
  2. Установленный пиксель Facebook и настроенное отслеживание событий на сайте.
  3. Продуктовый каталог (фид).

Создать аккаунт достаточно просто, поэтому я подробнее остановлюсь на втором и третьем пунктах.

1. Установите пиксель Facebook

Для работы динамического ремаркетинга необходимо, чтобы в Facebook передавались данные о том, какие страницы посещали пользователи.

1.1. В бизнес-менеджере перейдите на страницу пикселя и нажмите «Создать пиксель Facebook».

Если вы уже создали пиксель ранее, нажмите «Действия» — «Посмотреть код пикселя».

Установите пиксель Facebook

1.2. Скопируйте код или сразу отправьте его разработчику по электронной почте.
Создать пиксель Фейсбук

1.3. Вставьте код пикселя на все страницы сайта в рамках тегов <head> </head>.

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2. Настройте отслеживание событий

Чтобы собирать списки пользователей, которые посмотрели товар, положили его в корзину или купили, вам необходимо настроить минимум три события:

  • просмотр товара или контента — fbq('track', 'ViewContent');
  • добавление товара в корзину — fbq('track', 'AddToCart');
  • успешная транзакция — fbq('track', 'Purchase').

Когда событие срабатывает, то должны передаваться параметры c информацией о типе товара, его стоимости и тому подобное.

Событие

Имя события

Описание события

Отправляемые параметры

fbq('track', 'ViewContent');

ViewContent

Просмотр карточки товара.

value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category

fbq('track', 'AddToCart');

AddToCart

Отправка события, когда товар добавлен в корзину.

value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category

fbq('track', 'InitiateCheckout');

InitiateCheckout

Отправка события, когда товар находится в корзине, но транзакция не совершена.

value, currency, content_name, content_category, content_ids, num_items

fbq('track', 'Purchase');

Purchase

Успешная покупка товара (транзакция).

value, currency, content_name, content_type, content_ids, num_items, content_category

2.1. Описание параметров

Имя параметра

Описание

value

Цена товара

currency

Код валюты товара (UAH)

content_name

Название страницы / продукта

content_category

Категория страницы / продукта

content_ids

Идентификаторы продукта, связанные с событием.

Важно! Они должны быть такими же, как ID товара в фиде динамического ремаркетинга.

content_type

Либо 'product' или 'product_group' на основании content_ids. Если Элемент content_ids содержит ID товаров, необходимо указать 'product'. Если в товарном фиде у вас передаются ID для категорий товаров через content_ids — то для них необходимо указывать 'product_group'.

num_items

Используется с InitiateCheckout событием. Количество товаров, которые были в корзине, когда пользователь собирался завершить транзакцию.

2.2. Примеры настроенных событий

Когда срабатывает код, в пиксель Facebook должно отправиться событие. На странице просмотра товара к основному пикселю добавляется фрагмент, который содержит необходимые параметры:

Примеры настроенных событий

Пример кода события «Просмотр товара»:

fbq('track', 'ViewContent', {    content_type: 'product',   content_ids: ['1234'],   content_name: 'Подгузники Pampers 80шт',   content_category: 'Подгузники',   value: 200.45,   currency: 'UAH'});

Если пользователь положил товар в корзину, то должен сработать такой же код, изменится только название события — вместо «ViewContent» будет «AddToCart»:

fbq('track', 'AddToCart', {    content_type: 'product',   content_ids: ['1234'],   content_name: 'Подгузники Pampers 80шт',   content_category: 'Подгузники',   value: 200.45,   currency: 'UAH'});

Важно соблюдать приоритетность срабатывания тегов.

Важно соблюдать приоритетность срабатывания тегов

Порядок срабатывания:

  1. Элемент <head></head> в коде сайта.
  2. Код пикселя Facebook.
  3. Код для передачи события в Facebook.

Более подробно об установке пикселя и настройке событий читайте в справке для разработчиков Facebook.

3. Проверьте корректность работы кода

После настройки проверьте корректность срабатывания событий и пикселя.

Установите расширение Google Chrome — Facebook Pixel Helper. Далее перейдите на ваш сайт и нажмите на иконку расширения. В открывшемся окне вы увидите, есть ли ошибки в работе кода.

Facebook Pixel Helper

4. Создайте продуктовый фид

Фид — это структурированный файл данных со списком ваших товаров. Каждая строка файла содержит информацию, необходимую для создания соответствующего динамического объявления.

Важно:

  • пишите все заголовки столбцов только на английском;
  • используйте кодировку UTF-8 (рекомендуется), UTF-16 или UTF-32;
  • сделайте фид доступным к скачиванию по ссылке, например — http://site.com/fid.csv;
  • регулярно обновляйте фид, чтобы в рекламе показывались только актуальные товары.

Полезные ресурсы:

  • справка Facebook Developer по созданию фида;
  • справка Google Merchant по классификации товаров.

4.1. Форматы фида

Фид для ремаркетинга в Facebook может быть в нескольких форматах:

4.1.1. ATOM XML — формат, основанный на XML, и предназначен для агрегирования информации, в первую очередь, с веб-сайтов. Самый приоритетный формат. Как правило, генерируется с помощью автоматизированных систем и сервисов, а перечень продукции представлен набором узлов XML. Существенная часть спецификации — протокол, работающий поверх HTTP и предназначенный для максимальной автоматизации.

4.1.2. CSV — файл со значениями, разделенными запятыми. Первая строка определяет заголовок столбца. Поля, содержащие запятые должны быть заключены в двойные кавычки.

4.1.3. TSV — формат файла со значениями, разделенными Tab’ом. Первая строка определяет заголовок столбца. Поля, содержащие пробелы, должны быть заключены в двойные кавычки.

4.1.4. RSS XML — формат, который, как правило, генерируется с помощью автоматизированных систем и сервисов. Перечень продукции представлен набором узлов XML и должен начинаться с тега <? XML.

4.2. Обязательные элементы

Имя

Тип

Описание элемента

id
Max size: 100

string

Уникальный идентификатор элемента (товара), например, уникальный артикул товара.

Примечание: если существует несколько экземпляров одного и того же ID, эти записи будут игнорироваться.

availability

string

Наличие элемента.

Допустимые значения:

  • in stock — в наличии;
  • out of stock — нет в наличии;
  • preorder — доступен по предварительному заказу;
  • available for order — доступен для заказа, доставка в течение 1-2 недель.

condition

string

Состояние продукта.

Допустимые значения:

  • new — новый;
  • refurbished — отремонтированный (после реконструкции);
  • used — бывший в употреблении.

description
Max size: 5000

string

Короткий параграф, описывающий элемент.

image_link

string

Ссылка на изображение элемента.

Обратите внимание, что формат Карусели использует формат изображения квадрат 1:1 (600x600px), а реклама одного продукта использует соотношение сторон изображения 1.91:1 и размеры 1200x630px.

Для рекламного фида, важно подбирать изображения, которые будут корректно отображены в обоих форматах.

link

string

Ссылка на товар.

title
Max size: 100

string

Название товара.

price

string

Цена товара. Цена должна быть указана с кодом валюты ISO 4217, например: 140.50 UAH

gtin, mpn, or brand
Max size: 70

string

gtin — глобальный номер товарной продукции (коды GTIN); может включать в себя UPC, EAN, JAN и ISBN.

mpn (код производителя) — уникальный номер, присваиваемый товару производителем.

brand — название бренда.

Примечание: фид должен содержать как минимум один из этих элементов.

4.3. Рекомендуемые элементы

Элементы, перечисленные в таблице ниже, помогут вам сделать рекламу более детализированной. Например, вы можете указать акционную ценой с датой начала и конца действия, возрастную или демографическую группу (для женщин за 30) и так далее.

Имя

Тип

Описание элемента

additional_image_link
Max size: 2000

string

Дополнительные изображения.
Вы можете добавить до 10 дополнительных изображений.

Примечание: при вводе нескольких изображений, необходимо указывать их в виде разделенные запятой URL.

age_group

string

Возрастная группа. Допустимые значения:

  • arenewborn — новорожденные;
  • infant — младенцы;
  • toddler — малыши;
  • kids — дети;
  • adult — взрослые.

color
Max size: 100

string

Цвет элемента.

gender

string

Пол.
Допустимые значения:

  • male — для мужчин;
  • female — для женщин;
  • unisex — для всех.

google_product_category
Max size: 250

string

Значения классификации товаров Google.

Например:
Baby & Toddler > Baby Bathing > Baby Bathtubs & Bath Seats

Ссылка на справку Google.

sale_price

string

Если на товар есть скидка, то цена с учетом скидки.

Цена должна быть указана с кодом валюты ISO 4217, например: 80.20 UAH

sale_price_effective_date

ISO‑8601 (YYYY‑MM‑DD)

Дата / время начала и завершения акционной цены (акции), разделенные косой чертой. Например,

2014-11-01T12: 00-0300 / 2014-12-01T00: 00-0300

custom_label_0
custom_label_1
custom_label_2
custom_label_3
custom_label_4
Max size: 100

string

Пользовательский ярлык продавца. Может быть добавлено до 5 ярлыков (0-4).

5. Проверьте фид

5.1. Чтобы проверить фид, перейдите в «Отладчик ленты».

5.2. Вставьте фрагмент кода в область ввода текста:

  • если ваш фид в формате CSV или TSV, скопируйте первую строку с заголовками столбцов и несколько продуктов;
  • для проверки XML — выберите несколько узлов XML с несколькими пунктами и записями.

5.3. Нажмите «Проверить» и проанализируйте полученный результат.

Проверьте фид в отладчике ленты

Все ошибки будут отмечены определенным цветом:

  • красные — критичные (например, нет обязательного параметра «Цена» или «Название товара»);
  • желтые — некритичные, которые не повлияют на запуск рекламы, но, если вы хотите задействовать максимум потенциала с Facebook, стоит их исправить.

В нашем примере обнаружены ошибки, помеченные желтым цветом, поскольку в фиде нет разбивки по продуктовым категориям Google.

5.4. Вы можете посмотреть перечень ошибок в сжатом виде, если нажмете на желтый треугольник возле поля ввода.

Перечень ошибок в фиде в сжатом виде

Чтобы увидеть развернутый перечень ошибок, нажмите на блок под окном ввода.

Развернутый перечень ошибок в фиде

Выводы

Подытожим шаги, необходимые для настройки динамического ремаркетинга в Facebook:

  1. Установите пиксель Facebook в код каждой страницы сайта между тегами <head> </head>
  2. Настройте отслеживание событий и передачу необходимых параметров.
  3. Проверьте корректность работы пикселя с помощью расширения Facebook Pixel Helper.
  4. Создайте продуктовый фид в формате ATOM XML, CSV, TSV или RSS XML.
  5. Настройте передачу обязательных и рекомендуемых элементов, необходимых для создания динамического объявления.
  6. Проверьте фид в «Отладчике ленты» и исправьте обнаруженные ошибки.

После технической подготовки можно переходить непосредственно к настройке рекламных кампаний.

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Ирина Морочковская

В интернет-маркетинге с 2013 года.

К команде Netpeak присоединилась в 2015. Работаю с проектами направлений SaaS и eCommerce.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной и видео рекламе, Bing, DoubleClick, Яндекс Директ.

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