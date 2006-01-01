Катерина Чефранова
Автор NJ c 2022
Позиция:
PPC Specialist at Team #2
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Магистр по специальности международная экономика. В прошлом была педагогом английского языка в специализированной студии. Поэтому очень люблю анализировать данные и разговаривать на английском. С PPC познакомилась в 2019 году. Обучалась на курсах Seo Education, работала в in-house. C января 2022 года работаю PPC-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak. Сертификация: Google Analytics, Google Ads по направлениям «поисковая реклама».