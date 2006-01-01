Катерина Чефранова

Об авторе:
Магистр по специальности международная экономика. В прошлом была педагогом английского языка в специализированной студии. Поэтому очень люблю анализировать данные и разговаривать на английском. С PPC познакомилась в 2019 году. Обучалась на курсах Seo Education, работала в in-house. C января 2022 года работаю PPC-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak. Сертификация: Google Analytics, Google Ads по направлениям «поисковая реклама».
Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц
PPC
Кейсы
186262 124
Динамический ремаркетинг в Facebook — подробный мануал по технической подготовке
Динамический ремаркетинг в Facebook — подробный мануал по технической подготовке
