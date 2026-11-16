Где вы теряете пользователей приложения и как это определить с помощью ASO

Где вы теряете пользователей приложения и как это определить с помощью ASO

Для построения ASO-стратегии, учитывающей потребности пользователей на разных этапах — от знакомства с продуктом до его регулярного использования, команда RadASO применяет фреймворк See–Think–Do–Care.

Он помогает сегментировать аудиторию по уровню намерения, определить цели продвижения и подобрать показатели для оценки результатов. В статье я рассмотрю, как адаптировать этот подход к ASO и применить его на практике.

Что такое See–Think–Do–Care и как работают его четыре этапа

Маркетинг всегда был многогранной и обширной сферой. Именно поэтому особенно важно структурировать свою работу с маркетинговыми стратегиями, чтобы не запутаться в огромном количестве информации и путей решения проблемы и не поспешить с выводами.

Во всех сферах маркетинга, будь то SEO, SMM, Paid User Acquisition и т. д., в том числе и ASO-специалистам, стоит систематизировано подходить к внедрению стратегии продвижения.

Помочь специалистам-маркетологам в их профессиональной деятельности поможет универсальный фреймворк See-Think-Do-Care. Он был создан известным аналитиком Google Авинашем Кошиком более десяти лет назад, но, несмотря на это, остается актуальным и по сей день.

Он основан на систематическом подходе к сегментации аудитории по уровню намерения и призывает, получив определённую задачу, действовать по четырёхэтапному принципу.

В этой вариации первый пункт See означает момент, когда клиент впервые знакомится с брендом и как бы начинает «видеть». Аудитория здесь самая широкая. В нее входят люди, которые пока не имеют коммерческих намерений, но при этом являются потребителями (или потенциальными потребителями) продукции, аналогичной той, которую продает ваша компания.

В качестве примера Авинаш Кошик приводит компанию по продаже одежды. Её потенциальная аудитория на стадии See — все люди, которые носят одежду, независимо от того, планируют ли они покупку. В контексте ASO это пользователи iOS и Android (в зависимости от доступности продукта в магазинах), которые потенциально заинтересованы в его функциях, но пока не имеют конкретного намерения установить его.

Второй этап — Think. По примеру Авинаша Кошика, это люди, которые носят одежду и задумываются о покупке новой. В контексте ASO речь идет о пользователях, которые ищут приложение с нужными функциями, но пока не видят достаточно преимуществ, чтобы выбрать конкретный продукт. Поэтому главная задача — продемонстрировать его ценность и помочь пользователю принять решение о загрузке.

Третья стадия — Do. По Авинашу Кошику, она охватывает людей, которые уже готовы приобрести новую одежду. Именно эту аудиторию маркетологи традиционно считают целевой. В контексте ASO речь идет о пользователях, которые определились с типом нужного цифрового продукта и готовы его установить или оформить подписку.

На заключительном этапе Care находятся покупатели, с которыми уже были заключены сделки. То есть, в нашем случае, это пользователи приложения, которые уже имеют с ним определенный контакт.

Как применить See–Think–Do–Care в ASO: цели, KPI и инструменты

В классическом понимании ASO часто связывают преимущественно со стадией Do, поскольку основными результатами оптимизации считают установку и конверсию страницы приложения.

Однако на самом деле ASO влияет на все этапы See–Think–Do–Care.

Оптимизация видимости помогает познакомить пользователя с приложением, графика и позиционирование способствуют его просмотру, рейтинг и отзывы помогают повысить конверсию, которая, в свою очередь, стимулирует загрузку.

Оптимизация онбординга и пейлвела помогает провести пользователя дальше после установки и повысить конверсию в целевое действие или подписку. Обновления, события и push-уведомления помогают поддерживать контакт с существующими пользователями, возвращать их в приложение и способствовать дальнейшему взаимодействию с продуктом.

SEE THINK DO CARE Аудитория Аудитория, которая потенциально может пользоваться приложением, но пока не имеет конкретного намерения его скачать. Пользователи, которые уже осознали потребность и ищут подходящее решение. Они сравнивают различные приложения и оценивают их преимущества. Пользователи, имеющие конкретное намерение скачать приложение. Они уже готовы установить его или приобрести подписку. Текущие или бывшие пользователи, которые уже имеют опыт взаимодействия с приложением. Они могут продолжить пользоваться им, вернуться, оставить отзыв или порекомендовать его другим. Цель компании Повысить видимость и узнаваемость Сформировать интерес и доверие Максимизировать конверсию Повысить удержание и лояльность Основные KPI App Store:

Показы; Показы (уникальные устройства)

Google Play:

Общее количество показов; Показы на пользователя; Показы на устройство App Store:

Просмотры страниц продукта; Просмотры страниц продукта (уникальные устройства)

Google Play:

Посетители страницы приложения App Store:

Коэффициент конверсии; Первые загрузки; Общее количество загрузок

Google Play:

Уникальные клики пользователей на установку; Коэффициент кликабельности (CTR); Привлечение пользователей; Новые пользователи App Store:

Средняя удержание; Активные устройства; Активные за последние 30 дней; Сеансы; Повторные загрузки; Удаления

Google Play:

7-дневная удержание; DAU; MAU; Ежемесячные возвращающиеся пользователи; Коэффициент возвращающихся пользователей; Возвращающиеся пользователи; Потеря пользователей / Коэффициент потери

See–Think–Do–Care на практике: пример приложения для родителей

Рассмотрим использование фреймворка на примере приложения для отслеживания кормления и сна младенца.

На этапе See задачей будет сделать приложение заметным для релевантной аудитории родителей благодаря категорийным и функциональным ключевым словам, правильному позиционированию, понятной иконке, локализации и другим инструментам, которые помогают повысить видимость приложения в сторе.

На стадии Think пользователь уже осознает свою потребность и начинает искать подходящее решение, например, baby tracker, feeding tracker или sleep log, сравнивая несколько продуктов. Поэтому ключевую роль здесь будут играть первые скриншоты, понятное позиционирование, демонстрация основных функций и преимуществ приложения, а также рейтинг и отзывы.

На этапе Do пользователь уже готов скачать приложение. Здесь важно устранить последние барьеры перед установкой: четко показать преимущества продукта, релевантные функции, соответствие поисковому запросу, а при необходимости — условия подписки и наличие бесплатного периода.

На стадии Care основное внимание переходит к поддержанию повторного взаимодействия с текущими и бывшими пользователями. Со стороны ASO это предполагает работу с рейтингом и отзывами, обновление страницы приложения, информирование о новых функциях, использование In-App Events и Promotional Content, а также других возможностей магазина, которые помогают возвращать пользователей и поддерживать их интерес к продукту.

Краткий порядок работы ASO-специалиста в соответствии с фреймворком See–Think–Do–Care

Определить аудиторию каждого этапа. Понять потребности выбранной аудитории, её сомнения и намерения. Установить отдельную цель для каждого сегмента. Подобрать подходящие ASO-инструменты. Определить KPI для каждого этапа. Регулярно анализировать, на каком уровне воронки возникают наибольшие потери.

Выводы

Итак, благодаря фреймворку See–Think–Do–Care специалисты RadASO рассматривают ASO не как разовую оптимизацию страницы приложения в магазине, а как комплексную систему работы с пользователями в зависимости от их намерений.

Такой подход помогает не только увеличивать количество установок, но и определять, где именно теряется аудитория: почему пользователи не замечают продукт, не переходят на его страницу, не устанавливают его или не возвращаются после первого использования. Это позволяет выявлять проблемы на разных этапах взаимодействия и находить возможности для улучшения результатов.

Благодаря этому ASO-стратегия становится структурированной, измеримой и увязанной с общими бизнес-целями продукта.