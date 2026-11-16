Де ви втрачаєте користувачів застосунку і як це визначити за допомогою ASO

Де ви втрачаєте користувачів застосунку і як це визначити за допомогою ASO

Для побудови ASO-стратегії, що враховує потреби користувачів на різних стадіях — від знайомства з продуктом до його регулярного використання, команда RadASO застосовує фреймворк See–Think–Do–Care.

Він допомагає сегментувати аудиторію за рівнем наміру, визначити цілі просування та підібрати показники для оцінювання результатів. У статті розгляну, як адаптувати цей підхід до ASO й застосувати його на практиці.

Що таке See–Think–Do–Care і як працюють його чотири етапи

Маркетинг завжди був різносторонньою та обширною сферою. Саме тому особливо важливо структурувати свою роботу з маркетинговими стратегіями, щоб не загубитися у великій кількості інформації та шляхів вирішення проблеми і не поспішити з висновками.

У всіх сферах маркетингу, будь то SEO, SMM, Paid User Acquisition тощо, й АSO-спеціалістам в тому числі варто систематизовано підходити до впровадження стратегії просування. Допомогти Тут фахівцям-маркетологам у їхній професійній діяльності допоможе універсальний фреймворк See-Think-Do-Care. Він був створений відомим аналітиком Google Авінашем Кошиком понад десять років тому, але попри це залишається актуальним й досі.

Він базується на систематичному підході до поділу аудиторії за рівнем наміру, і закликає, отримавши певне завдання діяти за чотирьохетапним принципом.

У цій варіації перший пункт See означає момент, коли клієнт вперше знайомиться з брендом і ніби починає «бачити». Аудиторія тут найширша. У неї входять люди, котрі поки що не мають комерційних намірів, але при цьому є споживачами (або потенційними споживачами) продукції аналогічної тій, яку продає ваша компанія.

Як приклад Авінаш Кошик наводить компанію з продажу одягу. Її потенційна аудиторія на стадії See — усі люди, які носять одяг, незалежно від того, чи планують вони покупку. У контексті ASO це користувачі iOS та Android (залежно від доступності продукту в магазинах), які потенційно зацікавлені в його функціях, але ще не мають конкретного наміру його встановити.

Другий етап — Think. За прикладом Авінаша Кошика, це люди, які носять одяг і замислюються про купівлю нового. У контексті ASO йдеться про користувачів, які шукають застосунок із потрібними функціями, але ще не бачать достатньо переваг, щоб обрати конкретний продукт. Тому головне завдання — продемонструвати його цінність і допомогти користувачеві ухвалити рішення про завантаження.

Третя стадія — Do. За Авінашем Кошиком, вона охоплює людей, котрі вже готові придбати новий одяг. Саме цю аудиторію маркетологи традиційно вважають цільовою. У контексті ASO йдеться про користувачів, які визначилися з типом потрібного цифрового продукту та готові його встановити або оформити підписку.

На заключному етапі Care знаходяться покупці, угоди з якими вже були здійснені. Тобто, у нашому випадку, це користувачі застосунку, які вже мають з ним певний контакт.

Як застосувати See–Think–Do–Care в ASO: цілі, KPI та інструменти

У класичному розумінні ASO часто пов’язують переважно зі стадією Do, оскільки основними результатами оптимізації вважають встановлення та конверсію сторінки застосунку.

Проте фактично ASO впливає на всі етапи See–Think–Do–Care.

Оптимізація видимості допомагає познайомити користувача із застосунком, графіка та позиціювання сприяють його розгляду, рейтинг та відгуки допомагають підвищити конверсію, яка в свою чергу, стимулює завантаження. Оптимізація онбордингу та пейволу допомагає провести користувача далі після встановлення та підвищити конверсію в цільову дію або підписку. Оновлення, події та push-сповіщення допомагають підтримувати контакт із наявними користувачами, повертати їх до застосунку та сприяти подальшій взаємодії з продуктом.

SEE THINK DO CARE Аудиторія Аудиторія, яка потенційно може користуватися застосунком, але ще не має конкретного наміру завантажити його. Користувачі, які вже усвідомили потребу та шукають відповідне рішення. Вони порівнюють різні застосунки й оцінюють їхні переваги. Користувачі з конкретним наміром завантажити застосунок. Вони вже готові його встановити або придбати підписку. Поточні або колишні користувачі, які вже мають досвід взаємодії із застосунком. Вони можуть продовжувати користування, повернутися, залишити відгук або рекомендувати його іншим. Мета компанії Підвищити видимість і впізнаваність Сформувати зацікавленість і довіру Максимізувати конверсію Підвищити утримання і лояльність Основні КПІ App Store:Impressions; Impressions (Unique Devices)Google Play:Total impressions; User impressions; Device impressions App Store:Product Page Views; Product Page Views (Unique Devices) Google Play:Store listing visitors App Store:Conversion Rate; First-Time Downloads; Total Downloads Google Play:Unique user Install Clicks; Click-through Rate (CTR); User acquisitions; New users App Store:Average Retention; Active Devices; Active in Last 30 Days; Sessions; Redownloads; Deletions Google Play:7-day retention; DAU; MAU; Monthly returning users; Monthly returning user rate; Returning users; User loss / Loss rate

See–Think–Do–Care на практиці: приклад застосунку для батьків

Розгляну використання фреймворку на прикладі застосунку для відстеження годування та сну немовляти.

На етапі See завданням буде зробити застосунок помітним для релевантної аудиторії батьків завдяки категорійним і функціональним ключовим словам, правильному позиціюванню, зрозумілій іконці, локалізації та іншим інструментам, які допомагають підвищити видимість застосунку в сторі.

На стадії Think користувач уже усвідомлює свою потребу та починає шукати відповідне рішення, наприклад, baby tracker, feeding tracker або sleep log, порівнюючи декілька продуктів. Тому ключову роль тут відіграватимуть перші скріншоти, зрозуміле позиціонування, демонстрація основних функцій і переваг застосунку, а також рейтинг і відгуки.

На етапі Do користувач уже готовий завантажити застосунок. Тут важливо усунути останні бар’єри перед встановленням: чітко показати переваги продукту, релевантні функції, відповідність пошуковому запиту, а за потреби — умови підписки та наявність безплатного періоду.

На стадії Care основна увага переходить до підтримки повторної взаємодії з поточними та колишніми користувачами. З боку ASO це передбачає роботу з рейтингом і відгуками, оновлення сторінки застосунку, комунікацію щодо нових функцій, використання In-App Events і Promotional Content та інших можливостей стору, які допомагають повертати користувачів і підтримувати їхній інтерес до продукту.

Короткий порядок роботи ASO-спеціаліста, згідно з See-Think-Do-Care фреймворком

Визначити аудиторію кожного етапу. Зрозуміти потреби обраної аудиторії, сумніви та наміри. Встановити окрему мету для кожного сегмента. Підібрати відповідні ASO-інструменти. Визначити KPI для кожного етапу. Регулярно аналізувати, на якому рівні воронки виникають найбільші втрати.

Висновки

Отже, завдяки фреймворку See–Think–Do–Care спеціалісти RadASO розглядають ASO не як одноразову оптимізацію сторінки застосунку в магазині, а як комплексну систему роботи з користувачами залежно від їхніх намірів.

Такий підхід допомагає не лише збільшувати кількість встановлень, а й визначати, де саме втрачається аудиторія: чому користувачі не помічають продукт, не переходять на його сторінку, не встановлюють його або не повертаються після першого використання. Це дає змогу виявляти проблеми на різних стадіях взаємодії та знаходити можливості для покращення результатів.

Завдяки цьому ASO-стратегія стає структурованою, вимірюваною та пов’язаною із загальними бізнес-цілями продукту.