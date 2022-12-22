Динамічний ремаркетинг у Facebook та Instagram — докладний мануал із технічної підготовки Advantage+ від Meta

Динамічний ремаркетинг у Facebook та Instagram — докладний мануал із технічної підготовки Advantage+ від Meta

Бажаєте показувати користувачам рекламу саме тих товарів, які вони дивилися раніше? Динамічний ремаркетинг — один із найефективніших способів продажу, але для його запуску необхідно попередньо налаштувати відстеження цілей та створити продуктовий фід. У цій статті я поділюся тонкощами технічної підготовки до запуску динамічного ремаркетингу для платформ Meta — у Facebook, Instagram і не тільки.

Що таке динамічна реклама у Facebook?

Динамічна реклама у Facebook дозволяє налаштувати в рекламних оголошеннях відображення різних фото одного товару або одразу кількох.

У текст оголошення можна додати динамічну вставку, яка підтягуватиме інформацію про назву товару, бренд, ціну тощо.

Як працює динамічний ремаркетинг

Під час показу оголошень з каталогу Advantage+ Facebook використовує машинне навчання. Динамічна реклама показує користувачам персоналізований контент, а саме рекомендації товарів та послуг із продуктового каталогу (який ви обрали під час налаштування реклами).

Щоразу, коли покупець виявляє інтерес до товару з каталогу, система динамічно генерує рекламу персонально для нього і починає показувати в різних пристроях.

Оголошення з каталогу Advantage+ ніяк не відрізняються зовні від іншої реклами з одним зображенням, кільцевою галереєю або добіркою (включаючи рекламу в історіях) у Facebook, Instagram та Audience Network.

Реклама Advantage+

Стандартний ремаркетинг Динамічний ремаркетинг Покази Показує налаштовані вами (на вашу суб’єктивну думку) рекламні креативи аудиторії, яка нещодавно виконувала дії на вашому сайті. Наприклад, усі користувачі за 30 днів. Система підбирає та показує персональні оголошення для конкретного користувача. Зазвичай, це продукти, які він нещодавно переглядав за даними Facebook. Мета використання Ефективно для ремаркетингу на всіх користувачів. Запрошує користувачів повернутись практично з того місця, де відбулося завершення його дій — продовжити на тому, на чому користувач зупинився. Результат Конверсійність індивідуальна для кожного проєкту і для кожної ніші. Але потрібно розуміти, що ваш суб’єктивний креатив може бути нецікавим для користувачів. Стандартний ремаркетинг необхідний для нагадування про себе найбільш лояльній аудиторії. CTR (рівень залученості) може бути потенційно вищим. Таким чином, у вас збільшується можливість розширити воронку залучених на сайт користувачів і знизити CPA (ціну за конверсію). Рентабельність Така реклама ефективна: на початку збору та аналізу даних;

для тестування різних аудиторій ремаркетингу та перевірки їхнього CR (рівня конверсійності). Рентабельність, як і результат, неможливо передбачити, але працювати з теплою аудиторією та виявляти свої індивідуальні KPI, точки зростання бізнесу за допомогою тестування необхідно. Рентабельність із цим типом реклами потенційно має більше шансів на підвищення.

Де демонструється реклама

у стрічці новин або у правому стовпці Facebook;

у стрічці новин Instagram;

на сайтах та в додатках, що входять до мережі Audience Network.

Не можна використовувати динамічний ремаркетинг у форматах «Моментальні статті» та «Вставки у відео».

Переваги та недоліки динамічної реклами

Великі та невеликі проєкти ecommerce можуть використовувати динамічний ремаркетинг. Обмежень немає. Його налаштування відбувається досить швидко, завдяки Advantage+ не потрібно створювати окремі оголошення для кожного товару. Тому, замість того, щоб налаштовувати десятки груп оголошень вручну, можна створити каталог з усіма товарами.

Безперечні переваги:

Взаємодія із теплою аудиторією. Персоналізовані оголошення із продуктами. Креативна розробка різних сценаріїв показу в залежності від поведінки користувача.

Головна перевага — ви не прив’язані до cookie сайту і показуєте рекламу конкретному користувачу незалежно від того, з якого пристрою, браузера, програми він заходить у свій акаунт.

Не забувайте. Стандартна вимога для будь-якої реклами: сайт має бути належної якості — релевантні заголовки, описи, зображення, читабельний текст та структуроване оформлення сторінок.

Але є і складнощі:

Важлива досвідченість PPC-фахівця для коректного налаштування, а головне для перевірки всіх нижче наведених складників. Завантаження каталогу продуктів, якщо раніше його не було у вас в обліковому записі. Можливо, знадобиться підключити розробників у процес попереднього налаштування продуктового каталогу. Прямо це не стосується налаштування рекламної кампанії у Facebook, але інакше динамічна реклама не буде показуватися. Коректність пікселя Facebook. Ви маєте бути впевнені у правильному підключенні статистичних (аналітичних) інструментів Facebook — Pixel, у правильному підключенні подій на сайт та їх відстеженні.

Кому підійде динамічний ремаркетинг

Як я вже відзначала, підійде для малого та великого ecommerce, наприклад:

маленькі магазини товарів;

великі магазини товарів;

готелі (бронювання номерів);

автосалони і т. д.

Простіше кажучи, всі сайти (бізнеси), де користувач може переглядати асортимент продуктів, товарних позицій.

Не слід забувати, що потрібно спиратися і на технічну складову. Найефективніше використовувати динамічний ремаркетинг у проєктах, які вже мають попередню статистику в системі аналітики, тобто раніше запускалася реклама і було коректно підключено Pixel Facebook, події Facebook. Pixel, у свою чергу, збирав вірні події з рекламних кампаній, а не «міксував все поспіль». Таким чином, якщо у вас є сайт з товарами, але система аналітики працювала некоректно, ефективність реклами буде меншою, ніж у конкурента з вашої ніші з коректною системою аналітики.

Що необхідно, щоб запустити динамічний ремаркетинг у Facebook?

Акаунт у Facebook Business Manager. Встановлений піксель Facebook та налаштоване відстеження подій на сайті. Продуктовий каталог (фід).

Динамічна реклама легко запускається зі звичайного облікового запису бізнес-менеджера Facebook. Створити акаунт досить просто, тому я докладніше зупинюся на другому та третьому пунктах.

1. Встановіть піксель Facebook

Для роботи динамічного ремаркетингу необхідно, щоб у Facebook передавалися дані про те, які сторінки відвідували користувачі.

У бізнес-менеджері перейдіть на сторінку пікселя та тисніть «Підключити дані» — «Інтернет» — дайте назву пікселю — «Створити піксель».

Якщо ви вже створили піксель раніше, тисніть на галочку обраного пікселя.

Скопіюйте код або відразу надішліть його розробнику електронною поштою.

Якщо немає пікселя, потрібно слідувати правилам нижче.

Введіть домен сайту чи оберіть галочку, якщо у вас немає сайту.

Оберіть спосіб підключення сайту: «API та піксель Meta» або «Лише піксель Meta». Вибір залежить від індивідуальних характеристик, але підключення через API та піксель Meta допомагає покращити таргетинг та оптимізацію на різних рівнях воронки.

Скопіюйте код із Facebook та додайте його на сайт. На всі сторінки сайту в рамках тегів <head> </head>.

2. Налаштуйте відстеження подій

Щоб збирати списки користувачів, які переглянули товар, поклали його в кошик або купили, вам необхідно налаштувати щонайменше три події:

перегляд товару чи контенту — fbq('track', 'ViewContent');

додавання товару до кошика — fbq('track', 'AddToCart');

успішна трансакція — fbq('track', 'Purchase').

Коли подія спрацьовує, повинні передаватися параметри з інформацією про тип товару, його вартість тощо.

Подія Ім’я події Опис події Параметри, що відправляються fbq('track', 'ViewContent'); ViewContent Перегляд карточки товару. value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category fbq('track', 'AddToCart'); AddToCart Відправка події, коли товар доданий до кошика. value, currency, content_name, content_type, content_ids, content_category fbq('track', 'InitiateCheckout'); InitiateCheckout Відправка події, коли товар знаходиться в кошику, але трансакція не здійснена. value, currency, content_name, content_category, content_ids, num_items fbq('track', 'Purchase'); Purchase Успішне придбання товару (трансакція). value, currency, content_name, content_type, content_ids, num_items, content_category

2.1. Опис параметрів

Им’я параметра Опис value Ціна товару currency Код валюти товару (UAH) content_name Назва сторінки / продукту content_category Категорія сторінки / продукту content_ids Ідентифікатори продукту, що пов’язані з подією.

Важливо! Вони мають бути такими ж, як ID товару у фіді динамічного ремаркетингу. content_type Або 'product' або 'product_group' на основі content_ids.

Якщо елемент content_ids містить ID товарів, необхідно вказати 'product'.

Якщо у товарному фіді у вас передаються ID для категорій товарів через content_ids — для них необхідно вказувати 'product_group'. num_items Використовується з InitiateCheckout подією. Кількість товарів, які були у кошику, коли користувач збирався завершити трансакцію.

2.2. Приклади налаштованих подій

Коли спрацьовує код, до пікселя Facebook має відправитися подія. На сторінці перегляду товару до основного пікселя додається фрагмент, який містить необхідні параметри:

Приклад коду події «Перегляд товару»:

fbq('track', 'ViewContent', { content_type: 'product', content_ids: ['1234'], content_name: 'Підгузки Pampers 80шт', content_category: 'Підгузки', value: 200.45, currency: 'UAH'});

Якщо користувач поклав товар у кошик, то має спрацювати такий самий код, зміниться лише назва події — замість 'ViewContent' буде 'AddToCart':

fbq('track', 'AddToCart', { content_type: 'product', content_ids: ['1234'], content_name: 'Підгузки Pampers 80шт', content_category: 'Підгузки', value: 200.45, currency: 'UAH'});

Важливо дотримуватися пріоритетності спрацьовування тегів.

Порядок спрацьовування:

Елемент <head></head> у коді сайту. Код пікселя Facebook. Код для передачі події у Facebook.

Докладніше про встановлення пікселя та налаштування подій читайте у довідці для розробників Facebook.

3. Перевірте коректність роботи коду

Після налаштування перевірте коректність спрацювання подій та пікселів.

Встановіть розширення Google Chrome — Facebook Pixel Helper. Далі перейдіть на ваш сайт та натисніть на іконку розширення. У вікні ви побачите, чи є помилки в роботі коду.

4. Створіть продуктовий фід

Фід — це структурований файл даних зі списком товарів. Кожен рядок файлу містить інформацію, необхідну для створення відповідного динамічного оголошення.

Важливо:

пишіть усі заголовки стовпців тільки англійською;

використовуйте кодування UTF-8 (рекомендується), UTF-16 або UTF-32;

зробіть фід доступним до скачування за посиланням, наприклад, http://site.com/fid.csv;

регулярно оновлюйте фід, щоб у рекламі демонструвались лише актуальні товари.

Корисні ресурси:

Довідка Facebook Developer щодо творення фіда;

Довідка Google Merchant щодо класифікації товарів.

4.1. Формати фіда

Фід для ремаркетингу в Facebook може бути в декількох форматах:

4.1.1. ATOM XML — формат, заснований на XML і призначений для агрегування інформації насамперед із вебсайтів. Найпріоритетніший формат. Як правило, генерується за допомогою автоматизованих систем та сервісів, а перелік продукції представлений набором вузлів XML. Істотна частина специфікації — протокол, що працює поверх HTTP і призначений для максимальної автоматизації.

4.1.2. CSV — файл зі значеннями, розділеними комами. Перший рядок визначає заголовок стовпця. Поля, що містять коми, повинні бути укладені в подвійні лапки.

4.1.3. TSV — формат файлу зі значеннями, розділеними Tab’ом. Перший рядок визначає заголовок стовпця. Поля, що містять пробіли, повинні бути поміщені в подвійні лапки.

4.1.4. RSS XML — формат, який, як правило, генерується за допомогою автоматизованих систем та сервісів. Список продукції представлений набором вузлів XML і повинен починатися з тега <? XML.

4.2. Обов’язкові елементи

Ім’я Тип Опис елемента id

Max size: 100 string Унікальний ідентифікатор елемента (товару), наприклад, унікальний артикул товару.

Примітка: якщо є кілька екземплярів одного і того ж ID, ці записи будуть ігноруватися. availability string Наявність елемента.

Допустимі значення: in stock — у наявності;

out of stock — немає в наявності;

preorder — доступний за попереднім замовленням;

available for order – доступний для замовлення, доставка протягом 1-2 тижнів. condition string Стан продукту.

Допустимі значення: new — новий;

refurbished — відремонтований (після реконструкції);

used — вживаний. description

Max size: 5000 string Короткий параграф, що описує елемент. image_link string Посилання на елемент зображення.

Зверніть увагу, що формат Каруселі використовує формат зображення квадрат 1:1 (600x600px), а реклама одного продукту використовує співвідношення сторін зображення 1.91:1 та розміри 1200x630px.

Для рекламного фіда важливо підбирати зображення, які будуть коректно відображені в обох форматах. link string Посилання на товар. title

Max size: 100 string Назва товару. price string Ціна товару. Ціна має бути вказана з кодом валюти ISO 4217, наприклад: 140.50 UAH. gtin, mpn, or brand

Max size: 70 string gtin — глобальний номер товарної продукції (коди GTIN); може включати UPC, EAN, JAN і ISBN.

mpn (код виробника) — унікальний номер, що присвоюється товару виробником.

brand — назва бренду.

Примітка: фід повинен містити щонайменше один із цих елементів.

4.3. Рекомендовані елементи

Елементи, перелічені в таблиці нижче, допоможуть зробити рекламу більш деталізованою. Наприклад, ви можете вказати акційну ціну з датою початку та кінця дії, вікову чи демографічну групу (для жінок за 30) тощо.

Ім’я Тип Опис елементу additional_image_link

Max size: 2000 string Додаткові зображення.

Можна додати до 10 додаткових зображень.

Примітка: при введенні кількох зображень необхідно вказувати їх у вигляді розділеної комою URL. age_group string Вікова група. Допустимі значення: arenewborn — новонароджені;

infant — немовлята;

toddler — малюки;

kids – діти;

adult – дорослі. color

Max size: 100 string Колір елементу. gender string Стать.

Допустимі значення: male — для чоловіків;

female — для жінок;

unisex — для всіх. google_product_category

Max size: 250 string Значення класифікації Google.

Наприклад:

Baby & Toddler > Baby Bathing > Baby Bathtubs & Bath Seats

Довідка Google. sale_price string Якщо на товар є знижка, ціна з урахуванням знижки.

Має бути вказана з кодом валюти ISO 4217, наприклад: 80.20 UAH. sale_price_effective_date ISO‑8601 (YYYY‑MM‑DD) Дата / час початку та завершення акційної ціни (акції), розділені косою рискою.

Наприклад,

2014-11-01T12: 00-0300 / 2014-12-01T00: 00-0300 custom_label_0

custom_label_1

custom_label_2

custom_label_3

custom_label_4

Max size: 100 string Мітка продавця. Може бути додано до 5 міток (0-4).

Основні помилки при запуску динамічного ремаркетингу

Загалом помилки можна розділити на технічні та аналітичні.

Технічні помилки в основному виникають у ході налаштування рекламної кампанії:

некоректна робота Facebook Pixel;

некоректна передача даних із сайту (через код), тобто не правильний код і змінні в ньому.

Аналітичні помилки найчастіше з’являються під час оптимізації рекламної кампанії та ухвалення рішень щодо подальших дій з оголошеннями:

неправильно вибрані KPI вашого бізнесу;

не прораховано LTV та не проаналізовано вартість залучення нового та обізнаного користувача.

У такому разі може спрацювати ефект очікування-реальність, коли всі навколо обговорюють, наскільки ефективний динамічний ремаркетинг, а саме у вашому випадку він може бути просто нерентабельним через зовнішньоринкові чи внутрішньокомандні фактори. Порада: поки немає статистичних даних, не робити висновків чи будувати очікування, а тестувати. Вже після збору даних саме у вашому кейсі, можна робити аналітичні висновки та прорахунки на майбутнє.

Запам’ятати

Підсумуємо кроки, необхідні для налаштування динамічного ремаркетингу у Facebook:

Встановіть піксель Facebook у код кожної сторінки сайту між тегами <head></head> Налаштуйте відстеження подій та надсилання необхідних параметрів. Перевірте правильність роботи пікселя за допомогою розширення Facebook Pixel Helper. Створіть продуктовий фід у форматі ATOM XML, CSV, TSV або RSS XML. Налаштуйте передачу обов’язкових та рекомендованих елементів, необхідних для створення динамічного оголошення.

FAQ

Як працюють динамічні креативи?

Динамічні креативи створює система з урахуванням аналізу поведінки користувачів. Вони персоналізовані під конкретну людину і залежать від її дій. Якщо покупець цікавиться будь-яким товаром з каталогу, він бачить рекламу цього товару на різних пристроях.

Чим відрізняється ремаркетинг від динамічного ремаркетингу?

Ремаркетинг показує створені вами креативи конкретно заданій аудиторії. Динамічний ремаркетинг використовує машинне навчання: система створює рекламні оголошення для конкретного користувача у відповідь на його дії.

Що потрібно для динамічного ремаркетингу