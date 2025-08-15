6 пасток при впровадженні CRM: чому система не приносить результатів і як це змінити

Уявіть, що у вас є команда, яка завжди на зв’язку. Вона не забуває задачі, знає всю історію взаємодії з кожним клієнтом, підказує влучні рішення й точно знає, як вплинути на збільшення прибутку. Ця «команда» ― CRM.

Та на практиці це працює далеко не завжди. Дослідження показують, що від 30% до 70% CRM не виправдовують очікувань чи навіть призводять до збитків. Проблема в тому, що компанії повторюють одні й ті самі помилки, які руйнують потенціал CRM.

У 2025 році просто «мати CRM» недостатньо. Справжню перевагу приносить системна інфраструктура — CRM + IP-телефонія + AI. Бізнеси, що інтегрували ці рішення, отримують:

Завдяки автоматизації команди економлять до 12 годин щотижня.

Це комплексне рішення усуває головні причини провалів при впровадженні та використанні CRM, і перетворює систему на справжній драйвер зростання. Погляньте, як це працює.

Шість пасток, які «ламають» CRM ще на старті

CRM без аналітики

Найпоширеніша помилка — використання CRM як простого сховища даних. Система за тисячі доларів перетворюється на звичайну таблицю Excel ― невиправдано дорогу. Менеджери вносять дані, але ніхто не аналізує, чому угоди програються.

Правильна аналітика в CRM дозволяє виявити приховані проблеми в процесі продажів.

Наприклад, побачити, на якому етапі воронки продажів найчастіше губляться клієнти. Та навіть які рекламні канали приводять клієнтів, що ймовірніше потім втрачаються.

Цікавий кейс розповість Катерина Чабанова на майбутній конференції «Драйвер прибутку 2025: CRM + IP-телефонія. Аналітика, AI, гнучкість». Аналіз даних «звідки прийшов клієнт × на якому етапі зупинився» дозволив виявити, що 40% потенційних покупців губиться ще до першого дзвінка менеджера. Виправивши проблему, вдалося підняти конверсію навіть на 20–30% без додаткових витрат на рекламу.

CRM без штучного інтелекту

AI змінює правила гри в CRM. Він автоматизує рутинні завдання, підказує наступні кроки менеджерам та надає цілісну аналітичну картину бізнесу. Якщо ви досі не інтегрували штучний інтелект у свою CRM — ви втрачаєте конкурентні переваги та потенційні продажі.

Артем Ситніков з SITNIKS на конференції «Драйвер прибутку 2025: CRM + IP-телефонія» покаже, як інтегрувати штучний інтелект в усі бізнес-процеси CRM.

Зокрема, одна з прогресивних можливостей — передача аналітичних даних про телефонні розмови з телефонії з AI, як Ringostat, безпосередньо в CRM. Штучний інтелект аналізує кожну розмову, розуміє зміст спілкування, розпізнає настрій, визначає помилки та вдалі рішення, а також надає рекомендації щодо подальшої комунікації ― і все це автоматично передає прямо в угоду. Керівники можуть контролювати якість обслуговування без прослуховування кожного дзвінка.

Короткий життєвий цикл клієнта

Компанії часто фокусуються на залученні нових клієнтів, забуваючи про існуючих. Так CRM перетворюється на «чорну діру» внесених контактів, які потім жодним способом не використовуються.

Персоналізація на кожному етапі взаємодії з клієнтом може кардинально змінити ситуацію. Система здатна «запам’ятати» потреби, вподобання кожного клієнта, його попередні покупки та особливості спілкування. Завдяки чому можна підвищити довіру, а отже довше утримувати й частіше залучати клієнта до повторних звернень.

Андрій Смаль з ItUa на майбутній конференції «Драйвер прибутку 2025: CRM + IP-телефонія» покаже, як персоналізація на 4 ключових етапах життя клієнта — від залучення до утримання — дозволяє збільшити LTV на 25–50%. Достатньо правильно налаштувати автоматизацію, і система працюватиме без постійного втручання команди.

Складність впровадження та опір команди

«Менеджери саботують CRM» — скарга номер один від керівників. Співробітники не розуміють переваг системи та вважають зайвим навантаженням.

Насправді проблема не в людях, а в підході до впровадження системи.

Існує чіткий план дій для перших 30 днів, який забезпечує швидке прийняття системи командою.

Саме таким чеклістом поділиться Олександр Корсканов з Salesjam на конференції «Драйвер прибутку 2025: CRM + IP-телефонія». Також експерт розкриє три найпоширеніші помилки, які «вбивають» ROI від CRM ще на старті, та розповість, як їх уникнути.

Витрати без окупності

Бізнес витрачає на CRM чималі кошти, але не бачить зростання продажів. Причина часто полягає в тому, що система працює ізольовано від інших інструментів — телефонії, маркетингових платформ, аналітики.

Інтеграція CRM з IP-телефонією, як-от Ringostat, може кардинально змінити ситуацію. Наприклад, після кожного дзвінка в системі автоматично створюється контакт та угода, передаються дані про рекламне джерело звернення, а телефонна розмова записується і зберігається для наступного аналізу. Менеджерам не потрібно вручну вносити інформацію про кожен дзвінок — це відбувається автоматично.

Така інтеграція окупає витрати на CRM через економію до п’яти годин на місяць робочого часу менеджерів та зростання кількості закритих угод завдяки кращому обслуговуванню клієнтів.

Розрізнені канали зв’язку з клієнтами

Клієнти звертаються в компанію через різні канали — телефон, чат, месенджери, соціальні мережі. CRM, яка не об’єднує всі точки контакту, має «сліпі зони» в обслуговуванні клієнтів.

Василь Рій з Leeloo.ai на конференції «Драйвер прибутку 2025: CRM + IP-телефонія» розповість про побудову воронки продажів, яка об’єднує всі канали взаємодії.

Мобільність також критична для сучасного бізнесу. Зазвичай менеджери працюють не тільки в офісі, і CRM повинна бути доступна на всіх пристроях. Додатки на зразок Ringostat Smart Phone дозволяють приймати дзвінки, отримувати інформацію про клієнтів та працювати з CRM прямо зі смартфона.

Комплексне рішення: CRM + IP-телефонія + AI

Щоб не потрапити в перелічені пастки, потрібен комплексний підхід: замість використання розрізнених систем ― об’єднання інструментів в єдину екосистему. 27 серпня о 15:00 відбудеться безкоштовна онлайн-конференція Ringostat «Драйвер прибутку 2025: CRM + IP-телефонія. Аналітика, AI, гнучкість».

Конференція безкоштовна. Формат практичний: спікери покажуть справжні кейси з цифрами та результатами, після чого відповідатимуть на ваші запитання в режимі реального часу. До панельної дискусії окрім вищезгаданих експертів долучаться Спартак Поліщук (Co-founder & CPO Uspacy) та Тата Григор’єва (R&D White Sales, Product Owner Big Sister).

Не пропустіть можливість перетворити свою CRM на справжній драйвер прибутку ― реєструйтеся на конференцію.