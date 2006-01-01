Блог Ringostat

6 пасток при впровадженні CRM: чому система не приносить результатів і як це змінити
Блог Ringostat
11 місяців тому 4
Ірина Гармаш
2
Чому одні digital-агенції ростуть, а інші втрачають клієнтів? Роль технологій
Блог Ringostat
рік тому 4
Ірина Гармаш
2
Неправильне спілкування з клієнтами — як спосіб їх втратити. Які помилки знайшов AI в 50 000 розмов
Блог Ringostat
рік тому 7
Ольга Феоктістова
2
Як провести онлайн-івент на 900 глядачів ― досвід та поради організаторів
Блог Ringostat
рік тому 4
Ольга Феоктістова
2
Відмова від російських CRM — крок до безпечного бізнесу
Блог Ringostat
рік тому 3
Ольга Феоктістова
5
Як бізнесу обробляти дзвінки, що надходять у неробочий час: шість способів
Блог Ringostat
рік тому 7
Ольга Феоктістова
2
Воронка продажів: вирва чи трамплін? Як побудувати процес продажів за допомогою сучасних інструментів
Блог Ringostat
2 роки тому 5
Ірина Гармаш
16
Топ-4 можливості, які надає AI для контролю відділу продажів
Блог Ringostat
2 роки тому 3
Ольга Феоктістова
3
10 простих лайфхаків з обробки лідів, що покращать лояльність клієнтів
Блог Ringostat
3 роки тому 8
Ольга Феоктістова
12
П'ять способів підвищити продуктивність відділу продажів завдяки інтеграції телефонії і CRM
Блог Ringostat
3 роки тому 7
Ольга Феоктістова
65
Сім корисних можливостей колтрекінгу, про які часто забувають маркетологи
Блог Ringostat
3 роки тому 8
Ольга Феоктістова
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