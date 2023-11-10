Топ-4 можливості, які надає AI для контролю відділу продажів

Згідно зі звітом HubSpot, у 35% випадків AI у продажах використовують для автоматизації ручних завдань. І у 34% — для отримання інсайтів на основі даних. Цьогоріч у вітчизняних компаній з’явилася можливість розв’язати ці та інші завдання за допомогою першої в Україні телефонії з AI. Дізнайтеся, як користуватися цим рішенням для бусту продажів, прочитавши статтю та відвідавши тематичний онлайн-вебінар.

1. Розшифровка аудіо розмови у текст

Одне з рутинних завдань керівника відділу продажів — прослуховування дзвінків. Також цим періодично займаються маркетологи, щоб почути від клієнтів корисні інсайти. Або зрозуміти, як відділ продажів обробляє ліди, що приводить маркетинг. У будь-якому випадку на прослуховування дзвінків витрачається чимало часу.

AI Ringostat автоматично перетворює аудіозапис діалогу у текст і так заощаджує час на прослуховування розмови:

керівнику не доводиться слухати діалог — достатньо швидко пробігтися його розшифровку очима;

можна миттєво знайти потрібний фрагмент розмови, натиснувши Ctrl + A та ввівши потрібне слово чи фразу;

якщо треба звернути увагу менеджера на певний момент в діалозі, не потрібно записувати його вручну — достатньо скопіювати текст разом з таймкодом фрази.

Ба більше, Ringostat перекладає розшифровку розмови англійською. Тож ви зможете легко контролювати роботу менеджерів на іноземних ринках. Навіть якщо не володієте місцевими мовами.

Функція розшифровки зокрема корисна одному з клієнтів Ringostat — консалтинговому бюро. За допомогою цієї та інших можливостей AI воно контролює sales-команду за 30+ критеріями. Щоб дізнатися більше, відвідайте безкоштовний вебінар «Бізнес-телефонія з AI — особистий помічник для виграшу угод. Реальний кейс: як Бюро продажів Андрія Крупкіна збільшили ефективність відділу продажів

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2. Фіксація стислого змісту дзвінка

Після кожного виклику Ringostat фіксує його загальний зміст. Чим це може бути корисним?

Буває, що керівництву треба знайти тільки розмови з певним змістом. Наприклад, якщо в них йшлося про конкретний товар чи послугу, акцію, згадувався конкурент. Без AI довелося б вибірково прослухати десятки дзвінків, щоб потрапити хоча б на декілька потрібних. І те, не факт, що керівник випадково не пропустив би те, що його цікавить.

Зі штучним інтелектом все значно простіше. Достатньо за кілька хвилин зробити вибірку з розмов, які містять потрібне слово. Це також буде у пригоді, якщо треба проконтролювати, чи менеджери дотримуються скрипта розмови. Наприклад, простежити, чи співробітники вітаються, називають компанію, питають, чи зручно клієнту розмовляти тощо.

3. Рекомендація кращих наступних кроків після дзвінка

Як вже зазначалось, компанії часто використовують AI для отримання інсайтів — адже він може швидко обробляти великі обсяги даних. Рішення від Ringostat автоматично аналізує усі розмови та радить менеджеру, що варто робити далі. Наприклад:

при наступному спілкуванні більше наголосити на перевагах вашого товару в порівнянні з конкурентами;

домовитися про доставку;

запропонувати гуртову покупку зі знижкою тощо.

Завдяки таким порадам новий менеджер одразу зрозуміє, що робити далі, не звертаючись до куратора. А більш досвідченому співробітнику не доведеться прослухувати розмову, щоб, наприклад, пригадати домовленості. Також це покаже керівнику, кому з менеджерів краще прокачати певні навички. Припустимо, один і той самий працівник постійно отримує пораду «Більш детально описувати характеристики товару». Це може означати, що менеджер погано на цьому знається та варто провести для нього зріз знань.

4. Розуміння настрою розмови

Ваш товар чи ціна можуть бути привабливими, але якщо менеджери справляють негативне враження, продажі будуть зриватися. Саме тому треба постійно контролювати, чи задоволені потенційні покупці.

У цьому знову-таки допоможе AI Ringostat. Він «розуміє» загальний настрій розмови та окремо настрій клієнта та менеджера. Ця інформація виводиться в окремих стовпчиках звіту. Керівнику достатньо відфільтрувати усі розмови, де загальний настрій чи настрій покупця, припустимо, розчарований чи негативний. І проаналізувати, що саме призвело до такої проблеми.