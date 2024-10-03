Відмова від російських CRM — крок до безпечного бізнесу

Може здатися, що на третій рік повномасштабної агресії вже всі відмовилися від ворожого софту. Проте платформа Ringostat провела дослідження та виявила, що це зовсім не так. Чимало українських компаній все ще використовують CRM-системи, розроблені в країні-агресорі. Нумо розбиратися, чому так сталося та що робити бізнесу, який замислився про відмову від російських рішень. Також дізнайтеся про онлайн-конференцію, яка стане в пригоді тим, хто вирішив перейти на безпечну CRM-систему.

Чому проблема відмови від ворожого софту все ще є актуальною для українського бізнесу

Згідно з дослідженням Ringostat, все більше українських компаній переходять на вітчизняні та іноземні CRM-системи. Частка ж російських систем зменшилася більше, ніж в 4 рази з 2021 року. Проте є й невтішна статистика:

17% українських компаній використовують російські CRM;

ворожі системи займають друге та третє місце в трійці найпопулярніших CRM-систем;

14% компаній, які звертаються до інтеграторів* CRM-систем, цікавляться саме впровадженням рішень, розроблених в росії.

*Інтегратори — це спеціалісти або компанії, які впроваджують та налаштовують різні системи для бізнесу, зокрема, CRM.

Чому український бізнес прагне підключити CRM з країни-агресора чи залишається на них

В рамках дослідження інтегратори CRM поділилися основними причинами, що наводять українські підприємці, цікавлячись ворожими системами.

Нестача бюджету у малого бізнесу. Через це він залишається на існуючій системі, щоб уникнути витрат на підключення нової. Прагнення використовувати вже знайомий функціонал. Побоювання, що в українській CRM не буде усіх потрібних можливостей. Складність системи, вже побудованої на базі CRM, розробленої в країні агресорі. Бізнес іноді вкладає в таке рішення сотні тисяч гривень, тому не наважується відмовитися від нього. Думка, що «міжнародні» версії ворожих CRM, зареєстровані в інших країнах, не мають відношення до росії. Подібні рішення зазвичай обирає бізнес, що має українське походження, але переїхав за кордон.

Вашій компанії знайомі подібні побоювання чи переконання? Або ви ще не маєте CRM-системи та вагаєтесь, яку краще обрати? Відвідайте безкоштовну онлайн-конференцію «Відмова від російських CRM — крок до безпечного бізнесу». Івент відбудеться 17 жовтня та триватиме з 15:00 до 17:30. Зареєструватися на нього можна за посиланням.

Про що буде йтися під час онлайн-конференції?

Ризики використання російських CRM. Блокери та страхи при переході з ворожого софту. Шлях до ідеальної CRM: чекліст підготовки бізнесу до вибору та заміни софту. Підбір CRM та варіанти альтернатив ворожого софту у різних нішах. Легка міграція даних, процесів, автоматизацій: кейси клієнтів серед великого бізнесу. Варіанти впровадження, та як оптимізувати вартість подальшої підтримки/доробок? Типові помилки при переході на іншу CRM: досвід інтегратора та рішення, як їх уникнути. Заміна російського софту та адаптація процесів – шлях до євроінтеграції.

Корисною інформацією поділяться експерти з CRM Odoo, KeyCRM, Nethunt, Uspacy, KeepinCRM, Creatio, а також інтегратори з CRMiUM, CRM Solutions, Weba.

Чому користуватися російськими CRM-системами небезпечно

Навіть, якщо не торкатися етичних аспектів цього питання, краще уникати використання CRM, розроблених в росії.

Всі російські компанії співпрацюють з державою та спецслужбами. Тож дані вашого бізнесу можуть бути передані їм. Також зібрана інформація може використовуватися для створення детальних профілів користувачів, що дозволяє краще розуміти їхні потреби, вразливості та поведінку. Ці дані стануть агресору у пригоді для більш ефективних маніпуляцій та дезінформації. Крім того, російське програмне забезпечення може містити вразливості, які спеціально залишені для проведення кібератак.

Не наражайте свій бізнес та країну на небезпеку — зареєструйтеся на онлайн-конференцію, щоб легко перейти на надійну CRM-систему. Запрошені експерти розкажуть, як підготуватися до «переїзду» та допоможуть обрати рішення під конкретну нішу та бізнес-завдання.





