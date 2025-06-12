Чому одні digital-агенції ростуть, а інші втрачають клієнтів? Роль технологій

Штучний інтелект та автоматизація процесів змінюють правила гри на ринку просування. Агенції, які не запровадять комплексні технології, від базового відстеження конверсій до AI-аналітики, ризикують втратити клієнтів. 26 червня о 14:00 на конференції «Digital-трансформація 2025» провідні агенції поділяться досвідом, як технології стають драйвером їхнього росту.

Чому цифрові трансформації критично важливі для бізнесу

Світові витрати на цифрову трансформацію сягнуть майже $4 трильйонів до 2027 року, зростаючи на 16,2% щорічно. Штучний інтелект підштовхує ці інвестиції — до 2027 року витрати на них можуть становити дві третини від усіх IT-витрат у світі.

Такі тренди помітні й в Україні, однак становище на ринку просування складніше. Бізнес працює в умовах постійних небезпек, змін, обмежених ресурсів, і змушений швидко адаптуватися. Агенції стають не просто підрядниками, а партнерами для спільного виживання та розвитку. Компанії не хочуть просто купувати рекламу, вони очікують від агенцій стратегічного партнерства та вимірних результатів.

Як українські агенції допомагають бізнесу трансформуватися

Великі корпорації інвестують мільярди в розробку власних технологічних рішень, зокрема, на основі штучного інтелекту. Проте малі агенції мають одну перевагу — швидкість та гнучкість. Але тільки за умови використання нових цифрових технологій.

Практика роботи партнерів Ringostat показує: найефективніші агенції кардинально змінили підхід до співпраці з клієнтами. Замість простого налаштування реклами вони стали стратегічними партнерами — детально аналізують бізнес та особливості ніші, цілі, аудиторію тощо.

Під кожного клієнта агенції розробляють цілісне рішення, яке поєднує всі необхідні digital-інструменти: від базової автоматизації процесів до просунутої AI-аналітики клієнтів. Також платформи, як Ringostat, дозволяють агенціям отримувати дані, які раніше були недоступні — про джерела всіх конверсій, якість комунікацій з клієнтами, ефективність кожного рекламного каналу.

Але головне — агенції постійно стежать за новими технологіями та оперативно пропонують клієнтам зміни. Це дозволяє не пропустити можливості для покращення результатів і швидко адаптуватися до змін ринку. Таким чином вони допомагають бізнесу досягати кращих результатів, а не просто витрачати рекламний бюджет.

Щобільше, агенції змінюють та розвивають не лише клієнтський бізнес, а й власний. Вони залучають клієнтів з нових джерел, розвивають додаткові напрямки, зокрема, партнерський.

Як технологічні рішення роблять агенції ефективнішими

У логістиці 99% питань вирішуються телефоном, у B2B-сегменті дзвінки становлять 60-70% звернень, у сфері медичних послуг клієнти переважно телефонують перед записом до лікаря. Проте більшість агенцій досі не бачать повної картини ефективності — частина конверсій, зокрема, телефонних дзвінків, залишається «темною зоною» аналітики.

Натомість агенції, які використовують платформу Ringostat, отримують конкурентну перевагу завдяки комплексному підходу:

відстеження всіх дзвінків до ключового слова;

інтеграція всіх каналів комунікації в єдину систему;

AI-аналітика якості розмов;

автоматичне навчання рекламних алгоритмів на основі додаткових даних про цінні офлайн конверсії.

Результати такої співпраці вражають. Один інтернет-магазин сантехніки за два місяці зменшив вартість конверсії на 30%, а кількість тижневих дзвінків зросла з 19 до 55-85. Салон краси в Німеччині завдяки AI-контролю комунікацій збільшив конверсію з дзвінка в запис з 30-40% до 55-60%.

Майбутнє вже тут: що обговорюватимуть експерти індустрії

26 червня відбудеться конференція «Digital-трансформація 2025: як агенції формують нові правила бізнесу?», де практики поділяться досвідом успішних трансформацій.



Яна Ляшенко з AdwService розповість, як бути хитрим і швидким в AI-рекламі Google проти гігантів, демонструючи кейси з США та Німеччини.



Микола Андрущенко з Ланет CLICK поділиться чотирма ключовими digital-інструментами для стимулювання продажів під час війни, включно з підходами до ROAS та балансу між конверсійністю й медійністю.



Марія Шевчук з Elit-Web презентує, як партнерський напрямок стає каналом отримання теплих лідів — особливо актуально, коли традиційні канали працюють нестабільно.



Сергій Очигава з Highwaytotop покаже конкретний кейс: як покращити результати платної реклами в п’ять разів завдяки тотальному підходу, де комунікація є найголовнішим фактором успіху.

Після презентацій відбудеться панельна дискусія, де спікери Дмитро Машталір, Михайло Муцький, Олексій Мамонтов та Данило Кандаков обговорять найактуальніші питання, зібрані від учасників під час реєстрації. Це можливість отримати персональні поради від експертів та дізнатися думки різних агенцій про спільні виклики індустрії.

Це не теоретичні дискусії. Тільки практичні рішення від агенцій, які вже трансформували власний підхід до роботи з клієнтами та отримали вимірні результати.

Долучайтеся до конференції «Digital-трансформація 2025» 26 червня о 14:00 — дізнайтеся, як технології змінюють діджитал-індустрію та що це означає для майбутнього вашого бізнесу.

Трансформуйся або згасни

Результати говорять самі за себе: агенції, які впровадили комплексні технологічні рішення від Ringostat, демонструють зростання дзвінків на 126%, збільшення цільових лідів на 30%, зменшення вартості конверсії на 30%. При цьому підвищується якість обслуговування клієнтів та швидкість прийняття рішень.

Бізнес очікує від агенцій не просто налаштування реклами, а стратегічного партнерства та спільної цифрової трансформації. Агенції, які не освоять технології до кінця 2025 року, ризикують втратити клієнтів на користь тих, хто пропонує вимірні результати та швидку адаптацію до змін.

Зареєструйтесь на конференцію та дізнайтеся практичні кейси цифрової трансформації бізнесу у сучасних умовах від експертів з digital-агенцій.