Юлия Латина

Позиция:
Junior PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Соцсети:
Telegram
Об авторе:
PPC-специалист в Enterprise Department. В Netpeak с 2020 года. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics.
Статьи автора

PPC
Аналитика
12969 7
Расширенное отслеживание конверсий Google Ads. Принцип работы и настройка
PPC
73561 10
10 полезных советов по работе с Performance Max
