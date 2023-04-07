Типы соответствия ключевых слов в Google Рекламе — подробная инструкция

Чтобы контекстная реклама привлекала заинтересованных посетителей на сайт, необходимо не просто выбрать ключевые слова, а использовать их наиболее подходящим образом. Одним из важнейших элементов является выбор правильного типа соответствия. В этой статье я расскажу, что такое и какие есть типы соответствия ключевых слов и минус-слова. А также о том, как с ними работать.

Что такое типы соответствия ключевых слов?

Ключевые слова — это слова/фразы, которые используются для сопоставления объявлений с поисковыми запросами. Пример: вы хотите, чтобы ваше рекламное объявление о продаже спортивной обуви попало в аукцион и появилось в рекламной выдаче в ответ на запрос пользователя "купить спортивную обувь". Значит, вам нужно задать ключевые слова в правильном типе соответствия.

Тип соответствия ключевых слов определяет, в свою очередь, насколько точно ключевое слово должно соответствовать поисковому запросу пользователя, чтобы его можно было рассматривать для участия в аукционе.В Google Ads существует 3 типа соответствия, а также минус-слова. Давайте разберемся, что означает каждое из них.

Широкое соответствие. Фразовое соответствие. Точное соответствие. Минус-слова.

Широкое соответствие

Этот тип соответствия предназначен для максимально широкого охвата: рекламные объявления будут показаны по всем возможным поисковым запросам, имеющим отношение к ключевому слову. Даже если будет допущена ошибка, опечатка во множественном или единственном числе, разный порядок слов.

Такой широкий охват поисковых запросов иногда приводит к нерелевантным показам и кликам. Поэтому при использовании широкого соответствия необходимо тщательно подбирать минус-слова (о них чуть дальше).

Этот тип целесообразно использовать, когда:

нужно привлечь максимальное количество трафика на сайт;

вы работаете с очень узкой тематикой, где семантика ограничена;

нужно расширить семантику за счет новых поисковых запросов;

вы запускаете поисковую кампанию с таргетингом на контекстно-медийную сеть.



Это дополнительные площадки, и они позволяют расширить охват поисковой кампании и привлечь больше клиентов за счёт рекламы (стандартные поисковые объявления и объявления в виде баннеров).

Если вы не зададите тип соответствия, тогда по умолчанию будет использоваться широкое соответствие.

Пример. Добавьте ключевое слово в Google Ads. Выберите кампанию, далее группу объявления и переходите на вкладку «Ключевые слова для поисковой рекламы».

Жмите «Сохранить» и увидите, что ключевое слово стоит в широком соответствии.

Для быстрого добавления ключей советую использовать Google Ads Editor. Выбирайте кампанию, группу объявлений, в которую хотите добавить ключевое-слово, далее переходите на уровень ключевых слов, нажимайте на «+»и прописывайте ключевое слово. Google сразу определяет его как широкий тип.

Фразовое соответствие

Этот тип учитывает порядок «ключа», то есть слова в заданной вами фразе. Но дополнительные слова могут быть поставлены перед, за или между словами в ключевой фразе без изменения ее смысла.

При фразовом соответствии будут показываться объявления для тесно связанных поисковых запросов, вариаций (ошибки, единственное/множественное число) и синонимов.

Фразовое соответствие может охватывать больше поисковых запросов, чем точное, но меньше, чем широкое.Чтобы использовать фразовое соответствие для ключевого слова, заключите его в кавычки: "теннисная обувь".

Также можно выбрать фразовый тип после сохранения, если сразу не добавили кавычки.

Добавление в Google Ads Editor. Можно добавить все нужные ключи и потом выбрать тип соответствия.

Точное соответствие

При точном соответствии ключевого слова ваши объявления показываются по точно такому же поисковому запросу или с тем же значением и смыслом, что и ваше ключевое слово.

Данный тип значительно сужает охват, но появляется возможность получить минимальное количество нерелевантных запросов.

Чтобы использовать точное соответствие для ключевого слова, заключите его в квадратные скобки: [теннисная обувь].Добавляйте в аккаунт по такому же принципу, как я показывала для фразового соответствия, только используйте скобки.

Как работают типы соответствия для минус-слов?

Если вы хотите показывать рекламу нужной аудитории, обязательно подберите «минуса» — при наличии этих слов в поисковом запросе ваше объявление не будет показываться в ответ на них. Чем шире охват обеспечивает тип соответствия ключевой фразы, тем тщательней стоит проработать минус-слова. В Google Ads существует широкий, фразовый или точный тип соответствия для минус-слова.

Широкое соответствие минус-слова

Предотвращает показ объявления, если пользователь вводит любой запрос, в котором содержится минус-слово.

Обратите внимание, что даже в широком соответствии для минус-слов не учитываются словоформы или ошибки, поэтому стоит просклонять подобранные слова и прописать возможные варианты с ошибками. Для облегчения работы можно использовать бесплатный инструмент для склонения минус-слов ProfitHunter.

Также можно использовать не только слово, а и фразу. Объявление не покажется, даже если компоненты минус-слова расположены в другом порядке.

Написание минус-слов в широком соответствии должно быть без символов перед и после слова/фразы. В Google Ads можно добавлять минус-слова на уровне группы объявлений, кампании, а теперь появилась возможность и на уровне аккаунта.

Фразовое соответствие минус-слова

Если нужно заблокировать показ только при определенном сочетании слов, используйте фразовое соответствие. В этом случае объявления не будут показываться, если поисковый запрос содержит исключенную фразу с этим же порядком слов. Даже если до и после словосочетания пользователь введет другие слова.

Написание минус-слов во фразовом соответствии берется в кавычки с обеих сторон: "теннисная обувь"‎.

Точное соответствие минус-слова

Если исключить фразу в точном соответствии, показы объявлений не состоятся только в случае, когда поисковый запрос будет содержать те же слова и в том же порядке.

Как узнать, что минус-слова блокируют показы нужных ключевых слов?

Минус-слова в Google Ads находятся в приоритете перед ключевыми словами. Это означает, что при совпадении минус-слова с ключевым словом показы будут блокироваться.

Узнать о том, что в аккаунте минус-слова блокируют показы некоторых ключевых слов, можно двумя способами.

Оповещение в интерфейсе Google Ads в правом верхнем углу.

Проверить вкладку «Рекомендации» и найти рекомендации для ключевых слов. Перед применением следует просмотреть заблокированные ключевые слова и проверить их корректность.

Как добавить минус-слова?

1. Добавление в Google Ads. Выберите кампанию, перейдите на вкладку «Ключевые слова», выберите раздел «Минус-слова» и жмите «+».

Введите минус-слова, выберите уровень добавления (кампания, группа объявлений).

Также можно добавить минус-слова в Google Ads Editor по такому же принципу.

2. Добавление минус-слов в списки. Списки минус-слов следует создавать по общей тематике, так как их удобно добавлять сразу в нужные кампании.

Назовите список и добавьте минус-слова.

Сохраните и переходите в список, можно выбрать нужный тип соответствия минус-слова, а также применить к кампаниям.

Запомнить

Google Ads предоставляет достаточное количество инструментов, чтобы эффективно настроить рекламные кампании. Для качественной работы с ключевыми словами необходимо знать и уметь использовать разные типы соответствия.

Широкий тип соответствия в Google Ads имеет самый высокий потенциальный охват, но при этом является самым слабым с точки зрения соответствия вашему целевому ключевому слову. В то время как точное соответствие имеет наименьший потенциальный охват, но самое точное и наиболее релевантное соответствие вашему целевому ключевому слову. Фразовое соответствие находится где-то посередине. Минус-слова нужно просклонять и прописать варианты с распространенными ошибками. В случае конфликта минус-слов и ключевого слова приоритет отдается именно минус-слову. Поэтому стоит обращать внимание на соответствующие оповещения или проводить диагностику.

Автор первой редакции этого поста — Ирина Синицкая.