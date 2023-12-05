Типи відповідності ключових слів у Google Ads

Щоб контекстна реклама приваблювала зацікавлених відвідувачів на сайт, необхідно не просто вибрати ключові слова, а використовувати їх найбільш відповідним чином. Одним із найважливіших елементів є вибір правильного типу відповідності.

У цій статті я розповім, що таке і які бувають типи відповідності ключових слів і мінус-слова. А також про те, як із ними працювати.

Що таке типи відповідності ключових слів?

Ключові слова — це слова/фрази, які використовуються для порівняння об’яв з пошуковими запитами. Приклад: ви хочете, щоб ваше оголошення про продаж спортивного взуття потрапило в аукціон і з’явилося в рекламній видачі у відповідь на запит користувача «купити спортивне взуття».

Отже, вам потрібно задати ключові слова у правильному типі відповідності.

Тип відповідності ключових слів визначає, своєю чергою, наскільки точно ключове слово має відповідати пошуковому запиту користувача, щоб його можна було розглядати для участі в аукціоні.

У Google Ads існує 3 типи відповідності, а також мінус-слова. Розберемось, що означає кожне з них.

Широка відповідність. Фразова відповідність. Точна відповідність. Мінус-слова.

Широка відповідність

Цей тип відповідності призначений для максимально широкого охоплення: рекламні оголошення будуть показані за всіма можливими пошуковими запитами, які стосуються ключового слова. Навіть якщо буде допущена помилка, огріх у множині чи однині, різний порядок слів.

Таке широке охоплення пошукових запитів іноді призводить до нерелевантних показів та кліків. Тому при використанні широкої відповідності необхідно ретельно підбирати мінус-слова (про них трохи далі).

Цей тип доцільно використовувати, коли:

потрібно залучити максимальну кількість трафіку на сайт;

ви працюєте з дуже вузькою тематикою, де семантика обмежена;

необхідно розширити семантику шляхом нових пошукових запитів;

ви запускаєте пошукову кампанію з націленням на медійну мережу — це додаткові майданчики, які дозволяють розширити охоплення пошукової кампанії та залучити більше клієнтів завдяки стандартним пошуковим оголошенням та банерам.

Якщо ви не встановите тип відповідності, тоді за умовчанням буде використовуватися широка відповідність.

Наприклад. Додайте ключове слово до Google Ads. Виберіть кампанію, потім групу об’яви та перейдіть на вкладку «Ключові слова для пошукової реклами».

Натисніть кнопку «Зберегти» і побачте, що ключове слово стоїть у широкій відповідності.

Для швидкого додавання ключів рекомендую використовувати Google Ads Editor. Вибирайте кампанію, групу оголошень, до якої хочете додати ключове слово, далі переходьте на рівень ключових слів, натискайте на «+» і прописуйте ключове слово. Google одразу визначає його як широкий тип.

Фразова відповідність

Цей тип враховує порядок «ключа», тобто слова в заданій вами фразі. Але додаткові слова можуть бути поставлені перед, за або між словами у ключовій фразі без зміни її змісту.

При фразовій відповідності будуть показуватись оголошення для тісно пов’язаних пошукових запитів, варіацій (помилки, однина/множина) та синонімів.

Фразова відповідність може охоплювати більше пошукових запитів, ніж точна, але менше, ніж широка.

Щоб використати фразову відповідність для ключового слова, поставте його в лапки: «тенісне взуття».

Також можна вибрати фразовий тип після збереження, якщо одразу не додали лапки (як робили вище).

Додавання до Google Ads Editor. Можна додати всі ключі й потім вибрати тип відповідності.

Точна відповідність

При точній відповідності ключового слова ваші оголошення показуються за таким же пошуковим запитом або з аналогічним значенням і змістом, що і ваше ключове слово.

Цей тип значно звужує охоплення, але з’являється можливість отримати мінімальну кількість нерелевантних запитів.

Щоб використати точну відповідність для ключового слова, поставте його у квадратні дужки: [тенісне взуття].

Додайте в обліковий запис за тим самим принципом, як я показувала для фразової відповідності, тільки використовуйте дужки.

Як працюють типи відповідності мінус-слів?

Якщо ви хочете показувати рекламу потрібній аудиторії, обов’язково підберіть «мінуса» — за наявності цих слів у пошуковому запиті ваше оголошення не показуватиметься у відповідь на них.

Чим ширше охоплення забезпечує тип відповідності ключової фрази, тим ретельніше варто опрацювати мінус-слова .

У Google Ads існує широкий, фразовий чи точний тип відповідності для мінус-слова.

Широка відповідність мінус-слова

Запобігає показу оголошення, якщо користувач вводить будь-який запит, в якому міститься мінус-слово.

Зверніть увагу, що навіть у широкій відповідності до мінус-слів не враховуються словоформи чи помилки, тому варто провідміняти підібрані слова та прописати можливі варіанти з помилками.

Для полегшення роботи можна використовувати безплатний інструмент для відмінювання слів Kyiv Dictionary.

Також можна використовувати не лише слово, а й фразу. Оголошення не з’явиться, навіть якщо компоненти мінус-слова розташовані в іншому порядку.

Написання мінус-слів у широкій відповідності має бути без символів перед та після слова/фрази.

У Google Ads можна додавати мінус-слова на рівні групи оголошень, кампанії, а тепер з’явилася можливість і на рівні облікового запису.

Фразова відповідність мінус-слова

Якщо потрібно заблокувати показ лише за певного поєднання слів, використовуйте фразову відповідність. В такому випадку оголошення не будуть показуватися, якщо пошуковий запит містить виключену фразу з цим самим порядком слів. Навіть якщо до і після словосполучення користувач введе інші слова.

Написання мінус-слів у фразовій відповідності береться в лапки з обох боків: «тенісне взуття».

Точна відповідність мінус-слова

Якщо виключити фразу в точній відповідності, покази оголошень не відбудуться лише у випадку, коли пошуковий запит міститиме ті ж слова і в тому ж порядку.

Як дізнатися, що мінус-слова блокують покази потрібних ключових слів?

Мінус-слова Google Ads зазвичай у пріоритеті перед ключовими словами. Це означає, що коли є збіг мінус-слова та ключового слова — покази блокуватимуться.

Дізнатися про те, що в обліковому записі мінус-слова блокують покази деяких ключових слів можна двома способами.

Сповіщення в інтерфейсі Google Ads у верхньому правому куті.

Перевірити вкладку «Рекомендації» та знайти рекомендації для ключових слів. Перед застосуванням слід переглянути заблоковані ключові слова та перевірити їхню коректність.

Як додати мінус слова?

Додавання у Google Ads. Виберіть кампанію, перейдіть на вкладку «Ключові слова», виберіть «Мінус-слова» і натисніть «+».

Введіть мінус-слова, оберіть рівень додавання (кампанія, група об’яв).

Також можна додати мінус-слова у Google Ads Editor за тим самим принципом.

Додавання мінус-слів до списків. Списки мінус-слів слід створювати на загальну тематику, оскільки їх зручно додавати відразу у потрібні кампанії.

Назвіть список та додайте мінус-слова.

Збережіть та переходьте до списку, можна вибрати потрібний тип відповідності мінус-слова, а також застосувати до кампанії.

Запам’ятати

Google Ads надає достатню кількість інструментів, щоб ефективно налаштувати рекламні кампанії. Для якісної роботи з ключовими словами необхідно знати та вміти використовувати різні типи відповідності.