Ирина Синицкая

Автор NJ c 2016
Об авторе:
Cпециалист по контекстной рекламе в Netpeak с 2015 по 2017 год. Сертифицированный специалист Google Adwords (поисковая, медийная, мобильная и видеореклама), Google Analytics и Bing.

Статьи автора

PPC
95844 206
10 полезных приемов работы в Редакторе Ads
