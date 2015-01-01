Как сократить время редактирования кампаний, чтобы уделить больше внимания их оптимизации? В этой статье я поделюсь фишками Редактора AdWords, которые часто использую в работе.

Редактор Google Рекламы — это приложение, позволяющее работать с рекламными кампаниями в офлайне и вносить массовые изменения.

1. Продвинутая автозамена

«Замена текста» — одна из базовых функций, позволяет найти фразу, слово или часть слова и заменить его на нужное значение. С помощью инструмента также можно добавлять фрагменты в начало или конец какого-либо поля и работать с регистром текста.

Рассмотрим возможности этого инструмента более подробно.

Горячие клавиши для открытия окна «Замена текста» — Ctrl+H.

1.1. В выпадающем меню «Выполнить действие в» можно выбрать конкретное поле, в котором будет происходить замена. Обратите внимание, что список полей зависит от того, на каком уровне вы находитесь — кампании, групп объявлений, ключевых слов или объявлений.

1.2. Если, например, нужно заменить слово «роз» (в контексте ключа «магазин роз»), как при этом избежать редактирования ключевых словах, вроде «розовые тюльпаны»? Ответ очень прост: активируйте пункт «Искать только целые слова» и обезопасите себя от нежелательных замен.

1.3. Для некоторых полей доступна еще одна функция — «Внести изменения в дубликаты». Когда она полезна? Например, у вас есть ключевые слова с топонимом «в Одессе», а необходимо добавить такие же ключи для Киева. Тогда вы просто копируете список слов и заменяете текст только в дубликатах.

Точно так же можно работать и с объявлениями.

1.4. На вкладке «Изменить регистр текста» вы можете сделать так, чтобы все слова в объявлении начинались с заглавных или строчных букв, или чтобы с заглавных букв начинались только первые слова предложений.

2. Массовое изменение ставок

В редакторе вы можете массово:

поднять ставки до оценочных для первой страницы или верхних позиций;

изменить ставки на определенную сумму или процент от текущего значения;

удалить ставки на уровне ключевых слов и установить на уровне групп объявлений.

При этом существует возможность задать ограничение ставки.

Вот как это выглядит в редакторе.

Удобно использовать эту опцию, когда нужно определить ставки для новых ключевых слов, по которым еще нет статистики. Вы можете выгрузить ключи в аккаунт Google Рекламы, затем получить последние изменения в Google Editor и поднять ставки до оценочных для верха страниц или первой страницы.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

3. Подстановка с помощью слов-формул

Слова-формулы позволяют мгновенно добавить или заменить какое-либо слово в рекламных кампаниях на название определенного элемента.Наиболее часто используемые слова-формулы:

[adgroup] — название группы объявлений;

[campaign] — название кампании;

[keyword] — текст ключевого слова.

С полным перечнем слов-формул можно ознакомиться в справке.

Например, вы можете сделать заголовок релевантным содержанию группы объявлений.

Чтобы подставить названия групп в предложенном фрагменте, вызываем замену текста и задаем следующие настройки:

В итоге видим, что теперь каждый заголовок соответствует группе объявления.

4. Как быстро добавить UTM-метки?

Если вам нужно добавить UTM-метки к ссылкам, существуют два способа сделать это быстро — и оба с помощью инструмента «Замена текста».

4.1. Выберите поле «Конечный URL», перейдите на вкладку «Добавить в конец» и в настройках замены отметьте пункт «После существующего текста».

4.2. Добавить метку в конце ссылки можно и другим способом: перейдите на вкладку «Изменить URL», выберите пункт «Добавить текст ко всем URL» и вставьте нужный фрагмент.

После чего получите ссылки уже с UTM-метками.

Лайфхак. Используйте слова-формулы, чтобы подставить в UTM-метки названия кампаний и групп.

5. Устранить дубликаты ключевых слов

Как проверить, есть ли в аккаунте наличие дубликаты ключевых слов? Откройте вкладку «Инструменты» — «Найти повторяющиеся ключевые слова».

Горячие клавиши для функции «Найти повторяющиеся ключевые слова» — Ctrl+Shift+D.

Далее откроется окно, в котором можно задать настройки для поиска дубликатов. Отметьте галочками нужные кампании, установите требования к порядку слов, типам соответствия, местоположения ключей и нажмите кнопку «Поиск повторяющихся ключевых слов».

В результате отобразится список дубликатов и вы сможете приостановить или удалить лишние ключевые слова.

На скриншоте ниже дубликаты выделены красной рамкой.

6. Настройки по умолчанию для создания новых кампаний

При создании новых кампании часть настроек задается по умолчанию — язык, местоположение, тип кампании, включение и выключение поисковых партнеров. Если вам нужно добавить много кампаний с одинаковыми параметрами, установите нужные настройки изначально, чтобы после не тратить на это время. Например, при работе над кампаниями для Казахстана, установите таргетинг на эту страну.

Для этого открываем вкладку «Инструменты» и выбираем поле «Настройки».

Вот как выглядят настройки по умолчанию:

7. Как добавить график показов?

Устанавливать график показов для кампаний можно только в интерфейсе Google Рекламы, но есть способ, как быстро скопировать уже созданный график для других кампаний.

Итак, предварительно создайте график для одной кампании в интерфейсе Google Рекламы и загрузите изменения в Google Editor. Далее нажмите на название кампании правой кнопки мыши и выберите пункт «Копировать оболочку».

Горячие клавиши для функции «Копировать оболочку» — Ctrl+Shift+C.

Затем выделите другие кампании, к которым вы хотите добавить график, перейдите на вкладку «Редактирование выбранных кампаний» и нажмите на синее слово «Вставить» в пункте «Расписание показов объявлений».

Таким образом можно изменять и другие настройки кампаний.

8. Скрыть ненужные поля

В панеле «Управление» Google Editor переключаться между, например, ключевыми словами и текстами объявлений очень неудобно. Все из-за того, что на левой боковой панели есть ряд элементов, которые вы не используете.

Исправить это очень легко. Достаточно вызвать специальное меню на панели «Управление» и нажать «Скрыть не указанные типы».

Как видите, пустые элементы исчезли, соответственно, переключение между разными уровнями рекламных кампаний стало проще

9. Работа с дополнительными ссылками

Если вы хотите через массовые изменения добавить расширения «Дополнительные ссылки» с одинаковыми названиями, то редактор их объединит в одну ссылку.Например:

Результат:

Причина в том, что в настройках указано, заменять текущие URL новыми при импорте дополнительных ссылок. Чтобы изменить это, перейдите в настройки, как было показано в предыдущих пунктах, и в открывшемся окне выберите пункт «Создать новое расширение, если конечный URL отличается».

И в таком случае при импорте вы получите две ссылки:

10. Экспортируйте объявления в расширенные или адаптивные

С появлением расширенных и адаптивных объявлений стал актуальным вопрос, как же создать новый формат в существующих рекламных кампаниях с минимальными затратами времени? Это можно легко сделать в редакторе на основе стандартных текстовых объявлений.

10.1. Выделите нужные объявления и выберите пункт «Экспортировать как расширенные текстовые объявления».

На компьютере сохранится файл в формате CSV, который даже не открывая можно импортировать в аккаунт.

Остается только добавить второй заголовок и «Путь 1», «Путь 2» для отображаемой ссылки.

10.2. Если вы используете текстовые объявления для кампаний с таргетингом на контекстно-медийную сеть, то сможете легко трасформировать их в адаптивные объявления. Просто выделите их и экспортируйте как адаптивные.

Как и в примере с расширенными объявлениями, импортируйте загруженный файл. Теперь осталось заполнить поля «Длинный заголовок», «Название кампании», а также добавить логотип и изображение.

Обратите внимание, что пропорции изображений должны соответствовать требованиям Google, иначе вы не сможете выгрузить созданные объявления.

Выводы

Как ускорить работу с кампаниями с помощью Редактора AdWords:

Прежде чем вручную вносить изменения в тексты объявлений, ключевые слова, ссылки или другие элементы, обдумайте, можно ли это сделать автоматически. Часто — можно. Устанавливать и корректировать ставки на уровне ключевых слов. Подставить с помощью слов-формул названия кампаний, групп объявлений и тому подобное. Быстро добавить UTM-метки к ссылкам. Устранить повторяющиеся ключевые слова, которые будут конкурировать между собой. Задать нужные именно вам настройки, которые будут применяться к новым кампаниям по умолчанию. Оперативно задать график показа объявлений или другие настройки для большого количества кампаний. Чтобы было удобно переключаться между активными вкладками в левом меню, можно скрыть все неиспользуемые. Добавить дополнительные ссылки, даже если уже существуют ссылки с аналогичными названиями. Благодаря экспорту объявлений, легко перейти на новые форматы объявлений — расширенные и адаптивные.

Делитесь своими фишками работы с рекламными кампаниями в Редакторе AdWords в комментариях.