Какой таргетинг выбрать для объявлений в Google Ads

Рентабельность рекламной кампании зависит от множества факторов: стратегии, подбора семантики, текстов объявлений, баннеров, правильно заданных ставок и других пунктов. Но все они тщетны, если рекламу увидит нецелевая аудитория.

Поэтому PPC-специалистам так важно уметь «доносить» объявления до тех людей, которые готовы купить подобный товар или услугу. Для этой цели и нужна таргетированная реклама. В статье я рассмотрю основные виды таргетинга, а также самые эффективные комбинации.

Темы

Таргетинг позволяет показывать рекламу на сайтах определенной тематики. Укажите темы, которыми интересуется ваша потенциальная аудитория (или максимально приближенные к тематике), и ваши клиенты увидят рекламу на сайтах соответствующих тематик.

Важно: данный таргетинг доступен только для КМС. Для лучшего эффекта совмещайте темы с таргетингом на места размещения. Чтобы объявления отображались на страницах указанных сайтов соответствующих тематик, добавьте в одну группу объявлений места размещений и темы, а затем в настройках задайте точный охват.

Места размещения

Таргетинг позволяет указывать сайты, приложения, YouTube-каналы для размещения рекламы. Также можно назначать индивидуальные ставки на определенные места размещения в зависимости от их эффективности.

Данный таргетинг доступен в GDN и SNDS.

Интересы

Достаточно широкий таргетинг, который подходит для увеличения охвата и расширения аудитории. Таргетинг помогает показывать рекламу на основе интересов пользователей. Таргетинг основан на алгоритмах Google: система анализирует, что делают пользователи в разных сервисах Google, и на основе их поведения формирует определенные категории интересов.

Таргетинг доступен в КМС, YouTube, а также в поисковой сети в качестве наблюдения за реакциями потенциальных клиентов.

Это достаточно широкий вид таргетинга: нацелен на узнаваемость бренда и продвижение нового товара. Чтобы сузить таргетинг, используйте его в связке с темами.

Особые аудитории по интересам

Нацелен на пользователей, которые предположительно заинтересуются вашим товаром. Отличается от таргетинга по интересам более точными настройками для показа рекламы потенциальным клиентам.

Таргетинг подбирает пользователей на основании заданных:

ключевых слов;

приложений (добавьте адреса приложений, которыми могут пользоваться ваши потенциальные клиенты);

URL-адреса (конкурентов, карточек товара, рейтингов, обзоров, тематических сайтов);

места (только для видеокампаний) — вы можете выбрать аудиторию, которая часто посещает конкретную локацию в городе.

Особые аудитории по намерениям

Таргетинг построен на поисковых коммерческих запросах пользователей. То есть охватывает людей, которые настойчиво гуглят товар или услугу. Вы можете добавить места, ключевые слова, сайты, приложения, YouTube-каналы по вашей тематике — и система будет показывать объявления людям, намерения которых максимально совпадают с заданными параметрами.

Для более точного таргетинга справка Google рекомендует добавлять не менее 15 ключевых слов в общей тематике.

Важно: данный таргетинг доступен для КМС и видео. Но вы не сможете применить одну аудиторию одновременно для КМС и видеокампании. Для видеокампании аудитория по намерениям создается на основе поисковых запросов пользователей в Google. Также данный таргетинг в скором времени будет доступен для поисковых кампаний. Вы сможете тестировать аудиторию и получать больше конверсий, благодаря корректировкам ставок для данной аудитории.

Заинтересованные покупатели

Таргетинг можно использовать в КМС и видеорекламе, а с июля 2019 года — и в поисковой рекламе.

Таргетинг на заинтересованных покупателей нацелен на повышение эффективности кампаний и привлечение максимально заинтересованных в покупке товара пользователей.

Данный тип таргетинга доступен для КМС и видеокампаний.

Важно: также вы можете добавить аудитории заинтересованных покупателей с настройкой «Наблюдение» в поисковую кампанию и через две недели посмотреть статистику по аудиториям. Вполне вероятно, что конверсионными аудиториями окажутся неочевидные на первый взгляд списки заинтересованных покупателей. Таким образом PPC-специалист определит, к какой аудитории относятся потенциальные покупатели. В результате удобно назначать корректировки ставок для данных аудиторий или использовать аудитории в КМС/видео.

Ключевые слова

До недавнего времени был доступен таргетинг по ключевым словам контекстно-медийной сети и YouTube. Но с мая 2019 года этот таргетинг изменили на особые аудитории по намерениям или Custom intent. В группах объявлений, где использовался таргетинг по ключевым словам, система автоматически создала аудитории Сustom intent. Как показывает практика, новая аудитория работает лучше предыдущей.

Кто они

Это аудитория по подробным демографическим данным:

родители;

семейное положение;

образование;

владение недвижимостью.

Можно таргетироваться не в целом на родителей, а на родителей с определенным возрастом ребенка. Данный таргетинг вы можете добавлять в поисковые кампании и в КМС.

Таргетинг на устройства

Данный таргетинг выставляется в настройках кампании. Вы можете таргетироваться на:

пользователей определенных устройств или моделей;

определенные операционные системы;

операторов связи;

беспроводные сети.

Например, данный таргетинг отлично подойдет для продавцов телефонов. Вы можете показывать рекламу новой модели смартфона владельцам старых или похожих моделей. Либо же рекламировать сопутствующие товары пользователям определенных моделей — например, AirPods для владельцев IPhone. Этот таргетинг лучше не сочетать с другими таргетингами, иначе сильно сузится охват.

Таргетинг на устройства можно использовать в КМС и видеокампаниях.

События

Таргетинг подходит для показа рекламы людям в зависимости от определенных события в их жизни. Google анализирует запросы пользователя, его интересы и поведение в интернете и, исходя из этого, определяет предстоящее событие.

На момент публикаци поста доступны такие события:

свадьба;

переезд;

покупка дома;

ремонт дома;

смена работы;

пенсия и другие (всего 20 событий).

Например, организаторы свадебных церемоний, рестораны, магазины флористики могут таргетироваться на события «Свадьба».

Компании по ремонту и уборке квартир, строительные магазины, салоны мебели могут таргетироваться на тех, кто «Недавно купил дом», «Планируют ремонт» или «Недавно переехали».

Данный таргетинг доступен только для видеокампаний и Gmail.

Важно: возможно, охват по данному таргетингу будет нбольшой, но вероятность и количество покупок будет больше обычного. Лучше не совмещать данный таргетинг с другими.

Таргетинг по радиусу

Вы можете указать радиус вокруг ваших магазинов, офисов, складов и назначить для объявлений ставки. Таким образом ваша реклама с большей вероятностью будет показана пользователям, которые находятся недалеко от вас и ищут аналогичный товар/улугу.

Важно: данный таргетинг повышает посещаемость и продажи в ваших оффлайн-магазинах. Данный таргетинг работает в поисковой сети, КМС и видео. Настроить таргетинг вы можете в настройках кампании, выбрав «Расширенный поиск» — «Радиус».

Ремаркетинг

Таргетинг на пользователей, которые были на вашем сайте, но ничего не купили.

Примеры аудиторий ремаркетинга:

все посетители сайта;

посетители определенных страниц сайта;

добавили товар в корзину, но не купили;

пользователи, которые совершили покупку;

просмотрели определенное количество страниц на сайте;

пользователи, которые не завершили покупку.

Данная функция доступна для поисковой сети, КМС, видео, Gmail и приложений.

Важно: срок хранения данных в списках ремаркетинга 540 дней. Для ремаркетинга в поисковой сети размер списка должен быть не менее 1000 пользователей, для КМС — 100.

Видеоремаркетинг

Это ремаркетинг в Youtube. Вы можете настроить ремаркетинг на пользователей, которые:

посмотрели определенное видео;

посмотрели любое видео на вашем канале;

совершили какое — либо действие на канале;

посетила ваш канал.

Данные аудитории настраиваются в аккаунте Ads в Менеджере аудиторий и доступны только в Youtube.

Важно: данные списки ремаркетинга нельзя создавать на основе рекламы In-Stream без возможности пропуска и просмотров объявлений-заставок.

Вы можете использовать данные списки ремаркетинга, чтобы повысить и закрепить узнаваемость и интерес к бренду, а также побуждать пользователей к покупке.

Списки электронных адресов ( Customer Match)

Список ремаркетинга на электронные и физические адреса ваших клиентов. Позволяет таргетироваться на клиентов, которые не были на вашем сайте давно, посещали ваш оффлайн магазин или похожих на них.

Но есть правила использования данного таргетинга:

ваш аккаунт Google Рекламы должен быть активен больше 90 дней;

общая сумма расходов за время существования аккаунта должна быть не менее $50 000;

применение возможно только если у рекламодателя больше 2000 электронных адресов и рекламный аккаунт «потратил» $50 000 и больше;

для подключения нужно обратиться к аккаунт-менеджеру Google.

Данный таргетинг доступен только в Google Поиске, Youtube, Gmail.

Похожие аудитории

Таргетинг основывается на списках ремаркетинга. Благодаря машинному обучению рекламная система подбирает пользователей, максимально похожих на пользователей списка ремаркетинга.

Нужно создать аудитории «Купивших», «Купивших определенный товар», «Посетивших определенные страницы». Затем на основе этих аудиторий в течении нескольких дней будет создана похожая аудитория пользователей, которая исключит пользователей из исходных списков ремаркетинга. Данный таргетинг позволяет расширить охват пользователей на более эффективные аудитории.

Таргетинг доступен в КМС, YouTube, поисковой сети, Gmail, списках электронных адресов и приложениях.

Списки автоматически обновляются вместе со списками ремаркетинга. Поэтому если пользователь попал в актуальный список ремаркетинга, он автоматически будет исключен из похожей аудитории.

В данную аудиторию попадают пользователи с такими же характеристиками, как и у пользователей из исходного списка, но без учета таргетинга. То есть, в аудиторию Similar попадут люди со всего мира.

Для создания такой аудитории в вашем списке ремаркетинга должно быть не меньше 100 пользователей за 30 дней.

Данный таргетинг служит для увеличения охвата, поиска новой аудитории и увеличения списков ремаркетинга.

Комбинированные списки ремаркетинга

Вы можете объединить ваши списки ремаркетинга с помощью операторов «И», «ИЛИ», «НЕ» и показывать специальное предложение пользователям, которые относятся сразу к нескольким спискам ремаркетинга.

Можно использовать списки:

посетители сайта;

пользователи приложений;

пользователи Youtube;

список клиентов (комбинируются с другими списками клиентов).

Важно: похожие аудитории нельзя объединять с другими списками ремаркетинга с помощью оператора «И», а оператор «ИЛИ» можно использовать только один раз.

Списки клиентов можно комбинировать только с другими списками клиентов. Этот таргетинг достаточно узкий, потому что нацелен на максимально целевую аудиторию.

Списки ремаркетинга для приложений

Вы можете создать списки ремаркетинга на основе аудиторий Firebase, объединив его с Google Рекламой.

Также удобно сразу использовать автоматически созданные аудитории:

«все пользователи»: пользователи, которые установили приложение;

«покупатели»: пользователи, которые купили приложение или совершили в нем покупку.

К тому же можно создавать собственные аудитории на основе различных данных о пользователях и комбинировать аудитории.

Важно: данный таргетинг можно использовать только в КМС.

Созданными списками ремаркетинга в Firebase можно пользоваться только в Firebase.

Запомнить

С 2010 года количество аудиторий в рекламе Google увеличилось более чем в 10 раз. На момент публикации поста в Google Ads доступно больше 18 видов таргетинга. Большинство рекламодателей знают и используют только 4-5 видов, а остальные оставляют без внимания. А ведь правильно подобранная аудитория — это один из залогов успеха рекламной стратегии.

Поэтому если вы еще не тестировали новые таргетинги или что-то не получилось, попробуйте присмотреться к другим таргетингам. Затем включите их в вашу стратегию, комбинируйте и запускайте рентабельные кампании.