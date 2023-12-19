Как связать Google Ads и Google Analytics 4: пошаговая инструкция

Google Analytics 4 и Google Ads — это два мощных инструмента, которые могут помочь отслеживать и улучшать маркетинговые цели. Однако для большей эффективности необходимо использовать их вместе. Связав Google Ads и Google Analytics 4 (GA4), вы сможете:

получить ценную информацию о целевой аудитории;

узнать, как она взаимодействует с вашими объявлениями;

определить эффективность рекламных кампаний и отдельных объявлений;

повлиять на улучшение работы кампаний.

В этой статье я расскажу вам, как связать рекламный кабинет Google Ads и GA4, о преимуществах такой связи и какие разногласия могут возникнуть между аналитикой и рекламным кабинетом.

Зачем связывать Google Ads и Google Analytics 4?

Соединение учетных записей приведет к обмену данными между двумя сервисами. Это даст вам более широкий обзор посетителей вашего веб-сайта, особенно тех, которые приходят из Google Ads.

Такая настройка позволит:

оценивать эффективность рекламных кампаний с помощью отчетов Google Рекламы в интерфейсе GA4;

импортировать конверсии GA4 в Google Ads;

импортировать и использовать аудитории, созданные в Google Analytics 4, в кампаниях Google Ads;

оценивать эффективность рекламных кампаний для веб-сайта и эффективность установки мобильных приложений iOS/Android.

Как связать Google Ads и Google Analytics 4

Чтобы связать Google Ads с GA4, вам нужно разрешение на редактирование в GA4 и уровень администратора в Google Ads (доступ к обычному аккаунту или к MCC).

Есть 2 способа подключения:

Через интерфейс GA4. Через интерфейс Google Ads.

Независимо от того, какой способ вы выберете, результат будет практически одинаковым. Впрочем, обратите внимание, что конверсии будут передаваться в GA4 только после того, как вы подтвердите эту передачу в кабинете Google Ads.

Читайте в материалах блога, как сделать аудит Google Analytics 4.

Как связать Google Ads с Google Analytics 4 в кабинете GA4

Нажмите на зубчатое колесо администратора в GA4.

На уровне ресурса спуститесь вниз до «Связь с другими продуктами» и нажмите на «Связь с Google Рекламой».

Далее нажмите «Связать».

На этом шаге нажмите «Выберите аккаунты Google Рекламы».

Выберите нужный аккаунт и нажмите «Подтвердить».

Обратите внимание, что максимальное количество аккаунтов, которые можно связать — 20!

Нажимайте «Далее».

Настройте параметры персонализированной рекламы и функцию автоматической пометки (gclid). Если вы размечаете трафик с помощью utm-меток, выберите «Оставить настройки автоматической пометки без изменений». Эти настройки можно изменить в любой момент.



Когда все настроено, нажимайте «Далее».

Просмотрите свои настройки и нажмите «Отправить», чтобы завершить связывание.

Теперь вы увидите созданную связь с выделенным зеленым текстом. Для появления данных может потребоваться до 24 часов, поэтому не волнуйтесь, если они не появятся сразу.





В списке связанных учетных записей на уровне ресурса Google Analytics 4 вы увидите новую связь.

Вы можете нажать маленькую стрелку вправо «>», чтобы просмотреть детали настройки связи, изменить личные настройки рекламы или удалить связь.

Чтобы проверить установленную связь в интерфейсе Google Ads, перейдите в «Инструменты и настройки», «Связанные аккаунты». Рядом с Google Analytics (GA4) & Firebase нажмите «Управление и связывание».

Напротив связанной учетной записи вы должны увидеть статус «Связь установлена».

Как связать GA4 в интерфейсе Google Ads и импортировать конверсии в Google Ads

Если вы уже соединили учетные записи в интерфейсе GA4, вам не нужно снова связывать их в Google Ads, но нужно импортировать конверсии. О том, как это сделать, я расскажу в конце этого раздела, а пока рассмотрю, как связать GA4 в интерфейсе Google Ads.

Перейдите в свой аккаунт и нажмите «Инструменты и настройки», а затем нажмите «Связанные аккаунты» в столбце «Настройки».

Нажмите «Детали» против Google Analytics (GA4) & Firebase.

Здесь вы увидите все учетные записи GA4, к которым вы можете получить доступ, и другую информацию. Щелкните «Связать» под столбцом Действия.

Чтобы предоставить аккаунту Google Ads доступ к аудиториям Google Analytics 4, включите «Импортировать аудитории Google Аналитики после связывания». Эту настройку можно изменить в любой момент. Затем нажмите «Связать».

И это все! Вы успешно связали обе учетные записи в интерфейсе Google Ads. Что также отобразится в столбце «Статус».

Чтобы просмотреть конверсии и другие показатели из GA4 в кабинете Google Ads и наоборот, видеть данные из Google Ads в кабинете GA4, просто нажмите «Активировать» в столбце «Показатели приложений и сайтов».

Теперь вы также можете использовать эти события и конверсии в своих кампаниях Google Ads и просматривать поток данных между инструментами.

Настройка связи занимает примерно одинаковое количество времени, как из кабинета Google Ads, так и из интерфейса GA4, впрочем, в самом процессе есть несколько отличий:

Google Ads не спрашивал о настройке автоматического обозначения и персонализированных объявлений, оба включены по умолчанию;

Google Ads спросил об использовании аудиторий GA4, которых не было в процессе установления связей GA4;

чтобы импортировать конверсии, вы должны активировать их в Google Ads, независимо от того, какой инструмент используете для связывания.

Как найти данные Google Ads в GA4?

Через некоторое время данные (стоимость, клики, показы, цена за клик и т. д.) начнут отображаться в GA4. Связав аккаунт Google Ads и Google Analytics 4, вы сможете найти данные Google Ads в GA4 в «Отчеты — Источник трафика — Обзор — Просмотреть кампании Google Рекламы».

Вы сможете просмотреть отчет с такими показателями Google Ads, как клики, стоимость, цена за клик и рентабельность затрат на рекламу, а также другие показатели. Не забывайте прокручивать по горизонтали.

Пример отчета о кампаниях Google Ads выглядит так.

Различия между GA4 и Google Ads

Это нормально, когда данные между GA4 и Google Ads не совпадают. Для этого есть несколько причин:

Модели атрибуции. Google Ads использует модель атрибуции по последнему косвенному клику, тогда как GA4 использует модель атрибуции на основе данных. Это означает, что GA4 засчитывает все точки взаимодействия, которые привели к конверсии, тогда как Google Ads засчитывает только последний клик. Эта разница может привести к тому, что платформы дают разные показатели конверсий. Различные показатели. Google Ads сосредотачивается на кликах и показах объявлений, тогда как GA4 сосредотачивается на сеансах, сеансах с взаимодействием и просмотрах сайта. Это означает, что один пользователь может учитываться как несколько кликов в Google Ads, но только как один сеанс в GA4. Эта разница также приводит к различным показателям конверсии в отчетах. UTM. Если вы не используете автоматическое обозначение или неправильно обозначаете свои URL-адреса вручную, данные в GA4 могут быть перепутанными и/или не относиться к вашим кампаниям Google Ads. Сэмплирование. Когда вы просматриваете большие наборы данных или данные в течение длительного времени, может происходить сэмплирование данных в GA4. Это означает, что вы не увидите полные данные для анализа.

Семплирование — это статистический способ обработки данных, при котором общее представление о данных строится на основе определенной части всех данных, выборки. Чтобы предотвратить это, вы можете уменьшить продолжительность или экспортировать данные в BigQuery и проанализировать их там.

Отсутствует или неправильное отслеживание. Ваше отслеживание может быть неисправным для одного из инструментов или вовсе отсутствовать на другой целевой странице. Еще проблема возникает, когда междоменное отслеживание не работает должным образом и сеансы прерываются. В результате вы увидите больше данных в Google Ads и неправильные данные в GA4. Часовые пояса. Если часовые пояса не совпадают, данные не будут синхронизироваться должным образом. Это легко исправить, поскольку вы можете изменить часовые пояса и установить один и тот же часовой пояс в обоих инструментах.

Важно знать почему могут быть расхождения, ведь тогда вы можете попробовать их уменьшить.

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Итоги

Связь данных Google Ads с Google Analytics 4 позволяет получить подробный обзор посетителей веб-сайта, особенно тех, которые приходят из Google Ads. Связать Google Ads с GA4 можно из кабинетов любого из этих сервисов, однако экспорт конверсий из Google Ads обязательно должен быть подтвержден именно в кабинете Google Ads. Между данными в отчетах Google Ads и GA4 могут быть расхождения из-за: