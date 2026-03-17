PPC
1773734400
UK

Как создать аудиторию ремаркетинга в GA4
84
0
20
Нина Пилипец

Ремаркетинг — это способ «догнать» заинтересованного пользователя, который уже был на сайте или в приложении, но не совершил целевое действие: не купил, не оставил заявку, не дошел до оплаты. 

В Google Analytics 4 списки ремаркетинга удобно строить на основе событий, страниц, поведения и передавать их напрямую в Google Ads.

В этой статье я подготовила пошаговый алгоритм: от технической проверки сбора данных до настройки пяти базовых аудиторий для ремаркетинга по воронке продаж. Также разберу самые распространенные ошибки и как их исправить. 

В конце материала — итоговый чеклист для быстрой проверки готовности к запуску ремаркетинга.

Что нужно подготовить перед созданием аудитории

Ремаркетинг в GA4 будет работать эффективно только при условии корректного сбора данных и правильной интеграции с рекламными кабинетами. Прежде чем переходить к настройкам, выполните следующие шаги.

  1. Проверьте корректность сбора событий

Аудитории базируются на поведенческих триггерах. Убедитесь, что события настроены и работают правильно. 

Базовый минимум:

  • page_view активирован на всех страницах;

  • созданы основные конверсионные события (purchase, generate_lead) и микроконверсии, такие как add_to_cart, begin_checkout (особенно для e-commerce).

Подробнее о настройке и отслеживании событий в GA4 читайте в материале Как отслеживать события с помощью Google Analytics 4: подробное руководство.

  1. Включите рекламные функции для ремаркетинга

Для того чтобы Google мог идентифицировать пользователей на разных устройствах и платформах, необходимо включить специальные функции:

  • Google signals для отслеживания лиц, которые вошли в свои Google-аккаунты и включили персонализацию рекламы;

  • настройки сбора данных / персонализации рекламы в соответствии с вашей юридической моделью и политикой конфиденциальности.

Важно: если вы используете баннер согласия (CMP), убедитесь, что рекламные параметры собираются в соответствии с требованиями. Без надлежащей настройки согласия сегменты будут наполняться крайне медленно или останутся пустыми.

  1. Привяжите GA4 к Google Ads

Созданные в GA4 аудитории будут автоматически передаваться в Google Ads и будут доступны для использования в кампаниях.

  1. Нажмите на значок шестеренки в левом нижнем углу интерфейса.

  2. В панели администратора откройте раздел Admin (Администратор).

  3. Перейдите в раздел Product links (Связи с продуктами) → выберите Google Ads links. 

  4. Далее нажмите Link (Создать связь) и выберите рекламный аккаунт Google Ads, который хотите подключить к ресурсу GA4.

Как создать аудиторию ремаркетинга в GA4

Все аудитории создаются в панели администратора: 

  1. В нижнем левом углу экрана нажмите на значок шестеренки Admin (Администратор).

  2. В столбце Data display (Отображение данных) выберите пункт Audiences (Аудитории).

  1. Нажмите синюю кнопку New audience (Создать аудиторию).

  1. GA4 предложит выбор между шаблонами (Suggested audience) и кастомными аудиториями (Custom audience). Для гибкой настройки под любой кейс выбираете последнюю опцию.

  1. На этом этапе открывается конструктор условий, где определяются правила формирования аудитории. Здесь доступны два основных блока:

  • Include users when (включение) — задаем условия для попадания в группу (например, посетители, которые добавили товар в корзину — add_to_cart);

  • Exclude users when (исключение) — задаем условия, при которых пользователь не попадает в аудиторию или исключается из нее, даже если соответствует условиям включения (например, посетители, уже совершившие покупку — purchase).

  1. Задайте Membership duration — это срок, в течение которого пользователь остается в аудитории после выполнения условия.

Рекомендации по продолжительности:

  • 7–14 дней — для клиентов с «горячим» намерением, например тех, кто добавил товар в корзину или начал оформление заказа, но не завершил покупку;

  • 30 дней — универсальный срок для большинства бизнесов, где потенциальный покупатель принимает решение не сразу и может возвращаться на сайт несколько раз в течение нескольких недель для сравнения и изучения предложения;

  • 60–90 дней — подходит для бизнесов с длительным циклом принятия решения (ниши типа недвижимости, автомобилей, дорогих товаров или B2B-услуг, где посетители могут возвращаться на сайт через несколько недель или даже месяцев перед покупкой).

  1. Дайте понятное и структурированное название. Это поможет быстро ориентироваться в аудиториях при использовании их в Google Ads, особенно когда их количество растет.

Рекомендую использовать единую систему названий по формуле: [Место]_[Цель]_[Условие]_[D=продолжительность].

  1. В поле Description (Описание) кратко укажите логику формирования — какие действия или условия должны выполнить пользователи, чтобы попасть в эту аудиторию.

  2. Нажмите Save (Сохранить).

После сохранения GA4 начнет автоматически добавлять в аудиторию пользователей, которые соответствуют заданным условиям. Также система может включить людей, выполнивших эти условия ранее, если такие события уже были зафиксированы в исторических данных GA4.

Как убедиться, что аудитория попала в Google Ads

После создания аудитории в Google Analytics 4 (GA4) она автоматически передается в связанный аккаунт Google Ads. Чтобы это проверить в Google Ads:

  1. Откройте Tools (Инструменты) → Shared library (Общая библиотека) → Audience manager (Менеджер аудиторий).

  2. Во вкладке Your data segments найдите аудиторию, которую вы создали в GA4.

  3. Отфильтруйте отображаемые сегменты аудиторий по источнику GA4.

Такие аудитории отображаются в списке сегментов и могут использоваться для ремаркетинга после того, как их размер достигнет минимального порога для показа рекламы. Минимальный размер на сегодня — 100 пользователей

Новые списки обычно появляются в Google Ads в течение как минимум 24 часов после создания в GA4. Наполнение происходит постепенно по мере посещения сайта и выполнения заданных условий. 

5 аудиторий ремаркетинга, которые стоит создать в первую очередь

Ниже — базовые группы, которые охватывают ключевые этапы воронки и формируют основу эффективной ремаркетинговой стратегии в Google Ads.

Все посетители сайта (All Visitors)

Основная аудитория для масштабирования охвата. В эту группу попадают все, кто взаимодействовал с вашим ресурсом.

Ее используют в медийных кампаниях или для формирования похожих аудиторий. 

Условия настройки в GA4:

  • включить — пользователи с событием page_view;

  • срок членства — 30 дней.

Вовлеченные пользователи (Engaged users)

Категория со средним уровнем заинтересованности. Она хорошо работает для прогрева — через контентные объявления, преимущества продукта, сравнения или кейсы. Такая выборка часто дешевле «горячих» аудиторий, но имеет стабильный потенциал конверсии.

Условия настройки в GA4:

  • включить — пользователи, у которых Engaged sessions > 0 (то есть есть хотя бы одна вовлеченная сессия);

  • срок членства — 14–30 дней.

Посетители страниц «Цены» или «Тарифы» (без конверсии)

Аудитория с высоким коммерческим интересом в B2B или сервисном бизнесе. В рекламе стоит акцентировать внимание на преимуществах продукта, кейсах, отзывах клиентов или специальных условиях.

Условия настройки в GA4:

  • включить — пользователи просмотрели страницу с URL, содержащим /pricing или конкретный URL страницы тарифов / цен;

  • исключить — посетителей с событием конверсии  (например, generate_lead, contact_us или purchase);

  • срок членства — 14–30 дней.

Пользователи добавили товар в корзину, но не купили (Cart Abandoners)

Это «горячая» аудитория с высоким намерением покупки. Для нее целесообразно запускать динамический ремаркетинг, персональные предложения или напоминания о товаре. Обычно она имеет самую высокую конверсию среди всех сегментов.

Условия настройки в GA4:

  • включить — пользователи с событием add_to_cart;

  • исключить — посетителей с событием purchase;

  • срок членства — 7–14 дней.

Начали оформление заказа, но не завершили

Это сегмент с максимальной концентрацией намерения. Человек перешел к оформлению, но что-то помешало завершить покупку. В рекламе стоит тестировать сообщения о бесплатной доставке, гарантиях, скорости оплаты или напоминания о завершении заказа.

Условия настройки в GA4:

  • включить — событие begin_checkout;

  • отключить — событие purchase;

  • срок членства — 7–14 дней.

Исчерпывающая инструкция по настройке аудитории в Google Analytics 4.

Типичные проблемы и как их быстро исправить

Audience size = 0 уже несколько дней

Если аудитория не наполняется, хотя трафик на сайте есть, пройдите по этому списку и проверьте:

  • через Realtime или DebugView в GA4, что нужные события / параметры собираются системой;

  • правильность заданных условий Include/Exclude;

  • достаточно ли трафика под условия — если его мало, аудитория может наполняться очень медленно;

  • настройки Consent Mode — когда параметр analytics_storage имеет значение denied, сбор аналитических данных ограничивается, и списки могут не формироваться или заполняться некорректно.

Аудитория есть в GA4, но не появилась в Google Ads

Причины, по которым может возникнуть ошибка:

  • связь аккаунтов неактивна или вы проверяете не тот рекламный аккаунт Google Ads, который был интегрирован с ресурсом GA4;

  • недостаточный уровень доступа (для Google Ads нужен доступ уровня Standard, в GA4 достаточно роли Editor);

  • не прошло 24–48 часов для синхронизации.

Не могу использовать аудиторию в кампании

Аудитория может отображаться в Google Ads, но быть недоступной для использования в кампаниях, если:

  • размер списка еще не достиг минимального порога, необходимого для применения в таргетинге;

  • выбранный тип кампании не поддерживает прямое использование аудиторий (например, в Performance Max они используются только как Audience signals);

  • для связи между GA4 и Google Ads отключена Ads personalization (персонализация рекламы);

  • аудитория была недавно изменена. 

Итоговый чек-лист: 6 правил эффективного ремаркетинга

Чтобы ваши аудитории в GA4 эффективно работали, перед запуском рекламных кампаний пройдите по этому списку:

  1. Придерживайтесь принципа «от простого к сложному». Не создавайте 20 узких аудиторий. Начните с пяти базовых. Только после того, как они начнут приносить результат, переходите к масштабированию.

  2. Гигиена списков. Всегда используйте исключения, чтобы убрать из списков тех, кто уже выполнил целевое действие. Это главное правило экономии бюджета. 

  3. Адаптируйте срок членства под цикл продажи. Универсальных цифр не существует. Ориентируйтесь на реальный цикл принятия решения в вашей нише.

  4. Внедрите понятное нейминг. Давайте выборкам понятные названия, чтобы их было легко найти в Ads.

  5. Приоритет на коммерческое намерение. Для первых ремаркетинговых запусков выбирайте сегменты, основанные на реальном коммерческом намерении (begin_checkout, add_to_cart, просмотр страницы «Цены»). Они имеют самый высокий потенциал конверсии и окупаются значительно быстрее, чем общий трафик.

  6. Персонализируйте и тестируйте креативы. Разные аудитории нуждаются в разных месседжах. Тем, кто только изучает категорию, транслируйте экспертность и преимущества бренда. Тем, кто остановился на этапе оформления, — конкретный товар, быструю доставку или персональное предложение.

Нина Пилипец

В интернет-маркетинге с 2016 года. Начинала с запуска рекламных кампаний в Facebook. Со временем расширила экспертизу в PPC и начала работать с другими рекламными каналами. В 2025 году присоединилась к команде Netpeak.

0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

