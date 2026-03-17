Как создать аудиторию ремаркетинга в GA4

Ремаркетинг — это способ «догнать» заинтересованного пользователя, который уже был на сайте или в приложении, но не совершил целевое действие: не купил, не оставил заявку, не дошел до оплаты.

В Google Analytics 4 списки ремаркетинга удобно строить на основе событий, страниц, поведения и передавать их напрямую в Google Ads.

В этой статье я подготовила пошаговый алгоритм: от технической проверки сбора данных до настройки пяти базовых аудиторий для ремаркетинга по воронке продаж. Также разберу самые распространенные ошибки и как их исправить.

В конце материала — итоговый чеклист для быстрой проверки готовности к запуску ремаркетинга.

Что нужно подготовить перед созданием аудитории

Ремаркетинг в GA4 будет работать эффективно только при условии корректного сбора данных и правильной интеграции с рекламными кабинетами. Прежде чем переходить к настройкам, выполните следующие шаги.

Проверьте корректность сбора событий

Аудитории базируются на поведенческих триггерах. Убедитесь, что события настроены и работают правильно.

Базовый минимум:

page_view активирован на всех страницах;

созданы основные конверсионные события (purchase, generate_lead) и микроконверсии, такие как add_to_cart, begin_checkout (особенно для e-commerce).

Подробнее о настройке и отслеживании событий в GA4 читайте в материале Как отслеживать события с помощью Google Analytics 4: подробное руководство.

Включите рекламные функции для ремаркетинга

Для того чтобы Google мог идентифицировать пользователей на разных устройствах и платформах, необходимо включить специальные функции:

Google signals для отслеживания лиц, которые вошли в свои Google-аккаунты и включили персонализацию рекламы;

настройки сбора данных / персонализации рекламы в соответствии с вашей юридической моделью и политикой конфиденциальности.

Важно: если вы используете баннер согласия (CMP), убедитесь, что рекламные параметры собираются в соответствии с требованиями. Без надлежащей настройки согласия сегменты будут наполняться крайне медленно или останутся пустыми.

Привяжите GA4 к Google Ads

Созданные в GA4 аудитории будут автоматически передаваться в Google Ads и будут доступны для использования в кампаниях.

Нажмите на значок шестеренки в левом нижнем углу интерфейса. В панели администратора откройте раздел Admin (Администратор). Перейдите в раздел Product links (Связи с продуктами) → выберите Google Ads links. Далее нажмите Link (Создать связь) и выберите рекламный аккаунт Google Ads, который хотите подключить к ресурсу GA4.

Как создать аудиторию ремаркетинга в GA4

Все аудитории создаются в панели администратора:

В нижнем левом углу экрана нажмите на значок шестеренки Admin (Администратор). В столбце Data display (Отображение данных) выберите пункт Audiences (Аудитории).

Нажмите синюю кнопку New audience (Создать аудиторию).

GA4 предложит выбор между шаблонами (Suggested audience) и кастомными аудиториями (Custom audience). Для гибкой настройки под любой кейс выбираете последнюю опцию.

На этом этапе открывается конструктор условий, где определяются правила формирования аудитории. Здесь доступны два основных блока:

Include users when (включение) — задаем условия для попадания в группу (например, посетители, которые добавили товар в корзину — add_to_cart);

Exclude users when (исключение) — задаем условия, при которых пользователь не попадает в аудиторию или исключается из нее, даже если соответствует условиям включения (например, посетители, уже совершившие покупку — purchase).

Задайте Membership duration — это срок, в течение которого пользователь остается в аудитории после выполнения условия.

Рекомендации по продолжительности:

7–14 дней — для клиентов с «горячим» намерением, например тех, кто добавил товар в корзину или начал оформление заказа, но не завершил покупку;

30 дней — универсальный срок для большинства бизнесов, где потенциальный покупатель принимает решение не сразу и может возвращаться на сайт несколько раз в течение нескольких недель для сравнения и изучения предложения;

60–90 дней — подходит для бизнесов с длительным циклом принятия решения (ниши типа недвижимости, автомобилей, дорогих товаров или B2B-услуг, где посетители могут возвращаться на сайт через несколько недель или даже месяцев перед покупкой).

Дайте понятное и структурированное название. Это поможет быстро ориентироваться в аудиториях при использовании их в Google Ads, особенно когда их количество растет.

Рекомендую использовать единую систему названий по формуле: [Место]_[Цель]_[Условие]_[D=продолжительность].

В поле Description (Описание) кратко укажите логику формирования — какие действия или условия должны выполнить пользователи, чтобы попасть в эту аудиторию. Нажмите Save (Сохранить).

После сохранения GA4 начнет автоматически добавлять в аудиторию пользователей, которые соответствуют заданным условиям. Также система может включить людей, выполнивших эти условия ранее, если такие события уже были зафиксированы в исторических данных GA4.

Как убедиться, что аудитория попала в Google Ads

После создания аудитории в Google Analytics 4 (GA4) она автоматически передается в связанный аккаунт Google Ads. Чтобы это проверить в Google Ads:

Откройте Tools (Инструменты) → Shared library (Общая библиотека) → Audience manager (Менеджер аудиторий). Во вкладке Your data segments найдите аудиторию, которую вы создали в GA4. Отфильтруйте отображаемые сегменты аудиторий по источнику GA4.

Такие аудитории отображаются в списке сегментов и могут использоваться для ремаркетинга после того, как их размер достигнет минимального порога для показа рекламы. Минимальный размер на сегодня — 100 пользователей.

Новые списки обычно появляются в Google Ads в течение как минимум 24 часов после создания в GA4. Наполнение происходит постепенно по мере посещения сайта и выполнения заданных условий.

5 аудиторий ремаркетинга, которые стоит создать в первую очередь

Ниже — базовые группы, которые охватывают ключевые этапы воронки и формируют основу эффективной ремаркетинговой стратегии в Google Ads.

Все посетители сайта (All Visitors)

Основная аудитория для масштабирования охвата. В эту группу попадают все, кто взаимодействовал с вашим ресурсом.

Ее используют в медийных кампаниях или для формирования похожих аудиторий.

Условия настройки в GA4:

включить — пользователи с событием page_view;

срок членства — 30 дней.

Вовлеченные пользователи (Engaged users)

Категория со средним уровнем заинтересованности. Она хорошо работает для прогрева — через контентные объявления, преимущества продукта, сравнения или кейсы. Такая выборка часто дешевле «горячих» аудиторий, но имеет стабильный потенциал конверсии.

Условия настройки в GA4:

включить — пользователи, у которых Engaged sessions > 0 (то есть есть хотя бы одна вовлеченная сессия);

срок членства — 14–30 дней.

Посетители страниц «Цены» или «Тарифы» (без конверсии)

Аудитория с высоким коммерческим интересом в B2B или сервисном бизнесе. В рекламе стоит акцентировать внимание на преимуществах продукта, кейсах, отзывах клиентов или специальных условиях.

Условия настройки в GA4:

включить — пользователи просмотрели страницу с URL, содержащим /pricing или конкретный URL страницы тарифов / цен;

исключить — посетителей с событием конверсии (например, generate_lead, contact_us или purchase);

срок членства — 14–30 дней.

Пользователи добавили товар в корзину, но не купили (Cart Abandoners)

Это «горячая» аудитория с высоким намерением покупки. Для нее целесообразно запускать динамический ремаркетинг, персональные предложения или напоминания о товаре. Обычно она имеет самую высокую конверсию среди всех сегментов.

Условия настройки в GA4:

включить — пользователи с событием add_to_cart;

исключить — посетителей с событием purchase;

срок членства — 7–14 дней.

Начали оформление заказа, но не завершили

Это сегмент с максимальной концентрацией намерения. Человек перешел к оформлению, но что-то помешало завершить покупку. В рекламе стоит тестировать сообщения о бесплатной доставке, гарантиях, скорости оплаты или напоминания о завершении заказа.

Условия настройки в GA4:

включить — событие begin_checkout;

отключить — событие purchase;

срок членства — 7–14 дней.

Типичные проблемы и как их быстро исправить

Audience size = 0 уже несколько дней

Если аудитория не наполняется, хотя трафик на сайте есть, пройдите по этому списку и проверьте:

через Realtime или DebugView в GA4, что нужные события / параметры собираются системой;

правильность заданных условий Include/Exclude;

достаточно ли трафика под условия — если его мало, аудитория может наполняться очень медленно;

настройки Consent Mode — когда параметр analytics_storage имеет значение denied, сбор аналитических данных ограничивается, и списки могут не формироваться или заполняться некорректно.

Аудитория есть в GA4, но не появилась в Google Ads

Причины, по которым может возникнуть ошибка:

связь аккаунтов неактивна или вы проверяете не тот рекламный аккаунт Google Ads, который был интегрирован с ресурсом GA4;

недостаточный уровень доступа (для Google Ads нужен доступ уровня Standard, в GA4 достаточно роли Editor);

не прошло 24–48 часов для синхронизации.

Не могу использовать аудиторию в кампании

Аудитория может отображаться в Google Ads, но быть недоступной для использования в кампаниях, если:

размер списка еще не достиг минимального порога, необходимого для применения в таргетинге;

выбранный тип кампании не поддерживает прямое использование аудиторий (например, в Performance Max они используются только как Audience signals);

для связи между GA4 и Google Ads отключена Ads personalization (персонализация рекламы);

аудитория была недавно изменена.

Итоговый чек-лист: 6 правил эффективного ремаркетинга

Чтобы ваши аудитории в GA4 эффективно работали, перед запуском рекламных кампаний пройдите по этому списку: