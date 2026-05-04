Види таргетингу Google Ads: Як вибрати оптимальний варіант

У Google Ads існує десятки видів таргетингу — від ключових слів до аудиторій, тем і місць розміщення.

Складність полягає не в технічному налаштуванні, а в розумінні того, який саме інструмент обрати під конкретне завдання. Без цього навіть технічно правильно налаштована реклама може не давати результату.

У цій статті розгляну типи таргетингу у Google Ads, коли їх варто використовувати та як не загубитися серед великої кількості налаштувань.

Що таке таргетинг

Це вибір аудиторії в рекламній системі, котрий визначає, кому саме показується реклама.

Таргетинг у Google Ads можна звести до трьох базових запитань:

де показувати рекламу?

коли її показувати?

кому її показувати?

Відповіді на них і формують структуру налаштування кампанії.

Географічний таргетинг

Геотаргетинг дає змогу націлити рекламу на користувачів у конкретних місцях — країнах, регіонах, містах або визначених радіусах навколо певних точок. Це особливо корисно для локальних бізнесів, які обслуговують клієнтів у визначених географічних зонах.

Якщо географію налаштувати некоректно, реклама може показуватися користувачам з інших міст або країн, навіть за умови, що бізнес працює лише локально.

Кому підходить: використовується у всіх кампаніях без винятку. Особливо важливий для локального бізнесу або сервісів із обмеженою зоною обслуговування.

Для налаштування:

1. У лівому меню відкрийте розділ «Кампанії».

2. Оберіть кампанію та перейдіть у «Налаштування».

3. У блоці «Інші налаштування» оберіть місцеположення для кампанії з трьох доступних варіантів:

усі країни та території — покази без обмежень за географією;

країна, задана в налаштуваннях акаунта;

«Вказати інше місцеположення» — для точного налаштування.

Обравши опцію «Вказати інше місцеположення», ви зможете задати країну, місто, область або радіус навколо потрібної точки.

В Google Ads можна не лише додавати, а й виключати певні зони. Наприклад, налаштувати показ на всю країну, але виключити конкретне місто.

Зверніть увагу на блок «Параметри місцеположення».

За замовчуванням система показує рекламу не лише тим, хто фізично перебуває у вибраній локації, а й тим, хто просто цікавиться нею. Тобто оголошення можуть бачити користувачі з інших країн, які просто шукають інформацію про ваше місто.

Якщо потрібно, аби реклама показувалася лише тим, хто фактично знаходиться у потрібному регіоні, змініть налаштування на пункт «Присутність».

Обмеження за часом показу

Без обмежень кампанії працюють цілодобово, проте не кожен бізнес приймає заявки 24/7, і не всі періоди доби однаково ефективні з точки зору конверсій.

Часовий таргетинг визначає, у які дні та години показувати оголошення.

Кому підходить: бізнесам, де обробка заявок обмежена в часі або ефективність трафіку залежить від часу доби.

Для налаштування:

Оберіть в меню: «Кампанії» — «Планування показу оголошення» — «Редагувати» (значок олівця).

Налаштуйте розклад. Можливі варіанти як за конкретним днем тижня, так і за годинами.

Часові обмеження не завжди призводять до економії бюджету. Google не рекомендує обмежувати час показу рекламної кампанії, адже це може негативно впливати на роботу рекламних алгоритмів.

Перш ніж вимкнути покази, варто проаналізувати статистику:

вартість конверсії за годинами;

коефіцієнт конверсії;

обсяг трафіку.

Обов’язково зробіть зріз до та після змін у розкладі. У деяких випадках доцільніше не зупиняти кампанію, а скоригувати ставки в менш ефективні періоди.

Аудиторний таргетинг

Географія та час задають рамки, але саме вибір аудиторії визначає успіх кампанії. Від правильного вибору сегментів залежить фінальна якість і вартість конверсій.

У Google Ads аудиторію показу можна налаштувати за:

демографічними параметрами — для уточнення аудиторії;

ключовими словами — для роботи зі сформованим попитом;

аудиторіями — для залучення нових відвідувачів або повернення тих, хто вже знайомий із брендом.

Таргетинг за демографічними даними

Це не окремий тип таргетингу, а додатковий рівень обмеження або коригування показів.

Доступні параметри:

вік;

стать;

батьківський статус;

рівень доходу (для певних країн).

Демографічні налаштування допомагають звузити аудиторію або виключити нерелевантні сегменти.

Кому підходить: коли продукт або послуга орієнтовані на конкретну вікову, гендерну або соціальну групу.

Механіка роботи демографії кардинально відрізняється залежно від типу рекламної кампанії:

Пошукові кампанії

Демографічні параметри допомагають відсіяти нерелевантні вікові групи або коригувати ставки.

Для налаштування оберіть кампанію → розділ «Аудиторії» → «Змінити демографічні дані» → «Зберегти демографічні дані».

Performance Max

У PMax-кампаніях демографія працює як підказка для алгоритму, а не як жорстке обмеження показів.

Для налаштування:

Оберіть уже створену PMax-кампанію та перейдіть у «Групи об’єктів».

Оберіть опцію «Підсумок».

У блоці «Сигнали» натисніть іконку олівця для редагування.

У розділі «Демографічні показники» відмітьте потрібні параметри та збережіть налаштування.

3. Медійні та відеокампанії

Демографічний таргетинг працює як фільтр: він спрямовує рекламу виключно на цільову аудиторію, запобігаючи нецільовим витратам бюджету.

Для налаштування:

Оберіть потрібну кампанію в загальному списку Google Ads. У лівому меню перейдіть у розділ «Аудиторії» — «Демографічні показники». Натисніть «Показати таблицю», щоб відкрити вікно налаштувань. Зніміть галочки з тих груп, яким ви не хочете показувати рекламу.

Таргетинг за ключовими словами

Це один із найбільш точних типів таргетингу, оскільки реклама показується у відповідь на конкретний пошуковий запит.

Підходить для залучення користувачів, що вже шукають товари чи послуги, схожі на ваші.

Таргетинг за ключовими словами реалізується переважно в пошукових кампаніях Google Ads та їхніх варіаціях.

1. Класична пошукова кампанія

Ви самостійно підбираєте ключові слова та запускаєте рекламу на конкретні запити.

Кому підходить: для бізнесів із сформованим попитом, коли користувачі вже шукають товар або послугу.

Докладніше про налаштування пошукових кампаній

2. Динамічні пошукові кампанії (DSA)

DSA не потребують попереднього підбору ключових слів. Google автоматично сканує контент сайту та генерує заголовки під запит.

Кому підходить: для сайтів з великою кількістю сторінок або товарів, де складно зібрати вичерпну семантику вручну.

Ефективність DSA-кампаній напряму залежить від якості контенту та структури сайту, на основі яких Google автоматично генерує заголовки. Через менший контроль над запитами цей інструмент потребує модерації мінус-слів та фокуса на комерційних сторінках, щоб уникнути нецільового трафіку.

Як працюють динамічні пошукові оголошення — гайд з налаштування DSA.

Аудиторії в Google Ads

Перш ніж заглиблюватися в типи сегментів, важливо розрізняти два режими роботи аудиторій, які визначають охоплення вашої кампанії:

Спостереження (Observation). Не обмежує коло отримувачів реклами. Оголошення показуються всім користувачам, які відповідають умовам кампанії, але рекламодавець отримує статистику з обраних груп і може коригувати ставки для них. Націлювання (Targeting). Обмежує покази лише відвідувачам з обраних аудиторій. Реклама відображається тільки за умови, що користувач одночасно відповідає критеріям кампанії та входить до заданої аудиторії.

Особливі аудиторії (Custom Audiences)

Інструмент дає змогу самостійно визначити, кого саме система має вважати потенційним клієнтом.

Кому підходить: коли потрібно знайти нову аудиторію за конкретними інтересами або пошуковими намірами.

Під час створення аудиторії можна:

вказати теми, котрі шукає ваша ЦА;

додати сайти, які вона відвідує;

зазначити мобільні застосунки, якими користуються потенційні клієнти.

Головні переваги — гнучкість та точність, висока ймовірність конверсій, а також інтеграція з іншими інструментами (наприклад, з кампаніями Performance Max).

Аудиторії за інтересами

Залучення користувачів на основі їхніх захоплень, звичок та інтересів. Google визначає такі аудиторії за поведінкою в інтернеті.

Кому підходить: для бізнесів, які хочуть залучити нову аудиторію за інтересами. Найкраще працює для підвищення впізнаваності та масштабування реклами.

Для налаштування:

У лівому меню відкрийте розділ «Кампанії» та оберіть потрібну кампанію. Перейдіть на вкладку «Аудиторії». Натисніть «Редагувати сегменти аудиторії».

Перейдіть у розділ «Які в них інтереси та звички» та оберіть потрібні категорії аудиторій за інтересами.

Додайте їх до списку сегментів та збережіть налаштування.

Зацікавлені покупці

Ці сегменти охоплюють близьких до здійснення покупки клієнтів.

Для налаштування:

У лівому меню відкрийте розділ «Кампанії» та оберіть потрібну кампанію. Перейдіть на вкладку «Аудиторії». Натисніть «Редагувати сегменти аудиторії». Перейдіть у розділ «Що вони досліджують і планують» та оберіть потрібні категорії.

Аудиторії за подіями життя

Цей тип таргетингу дає змогу показувати рекламу тим, у кого відбуваються важливі зміни в житті. У такі періоди потреби людини змінюються, тому зростає ймовірність покупки.

Для налаштування:

У лівому меню відкрийте розділ «Кампанії» та оберіть потрібну кампанію. Перейдіть на вкладку «Аудиторії». Натисніть «Редагувати сегменти аудиторії». Перейдіть у розділ «Що вони досліджують і планують». Оберіть «Події в житті» та зазначте потрібні пункти.

Таргетинг за темами

Цей метод використовується в медійних та відеокампаніях, де оголошення показуються на сайтах з певним вмістом або за темами, що відповідають інтересам цільової аудиторії. Система аналізує контент сторінки та розміщує оголошення там, де тема збігається з вашою пропозицією.

Як налаштувати:

У лівому меню відкрийте розділ «Кампанії» та оберіть потрібну кампанію. Перейдіть на вкладку «Контент» (в блоці «Аудиторії, ключові слова і контент»). Натисніть кнопку «Додати контент».

У вікні, що відкриється, оберіть тип таргетингу: Теми — показ на сайтах певної тематики. І натисніть «Зберегти».

Таргетинг за місцем розміщення

Цей метод використовується в медійних та відеокампаніях і дає змогу вручну обрати, де саме буде показуватись реклама — на конкретних сайтах, сторінках, YouTube-каналах або в мобільних застосунках.

У лівому меню відкрийте розділ «Кампанії» та оберіть потрібну кампанію. Перейдіть на вкладку «Контент» (в блоці «Аудиторії, ключові слова і контент»). Натисніть кнопку «Додати контент».

У вікні, що відкриється, оберіть тип таргетингу: Місця розміщення — конкретні сайти, YouTube-канали або застосунки.

Розглянуті типи таргетингу допомагають залучати нову аудиторію або працювати з користувачами на етапі вибору. Проте навіть точно налаштований таргетинг не гарантує конверсій з першого показу.

Саме тому в роботі із заявками важливо не лише залучати нових відвідувачів, а й повертати тих, хто вже знає про ваш бренд.

Ремаркетинг

Ремаркетинг — це спосіб повернути користувачів, які вже відвідали ваш сайт або взаємодіяли з вашим оголошенням, але не здійснили бажану цільову дію (покупку, реєстрацію, дзвінок).

Ремаркетинг буває двох видів:

стандартний — показує загальну рекламу бренду тим, хто був на сайті;

показує загальну рекламу бренду тим, хто був на сайті; динамічний — пропонує конкретні позиції, переглянуті раніше, роблячи рекламу максимально релевантною.

Корисні матеріали на тему:

Як налаштувати ремаркетинг в Google Ads

Для створення списків ремаркетингу перейдіть у меню «Інструменти та налаштування» → «Менеджер аудиторій». Натисніть кнопку «+», щоб обрати тип сегмента залежно від вашого джерела даних.

Відвідувачі сайту

Це сегмент користувачів, що відвідували сайт, але не виконали цільову дію. Під час створення списку заповніть наступні поля:

назва сегменту — має бути логічною і зрозумілою;

тип клієнта — класифікація за статусом у воронці;

учасники та дії — відбір за принципом відвідування конкретного URL або виконання певної події.

Користувачі застосунків

Аудиторія, що взаємодіяла з вашим мобільним застосунком. Для створення необхідно зв’язати Firebase з Google Ads. Налаштування відбувається за тією ж логікою, що й для відвідувачів сайту — через вибір типу учасників сегмента та задання умов (подій, періоду участі, виключень).

Користувачі YouTube

Цей сегмент дозволяє «наздоганяти» рекламою людей, які взаємодіяли з вашим відеоконтентом на каналі.

Для створення списку спершу необхідно зв’язати YouTube-канал з рекламним акаунтом.

В налаштуваннях у блоці «Канал або відео» оберіть «Вибрати канал» і натисніть кнопку «Зв’язати канал YouTube».

Пройдіть три кроки підтвердження.

Після підключення каналу ви можете створювати списки ремаркетингу як зі всіма глядачами / підписниками каналу, так і збирати тих, хто взаємодіяв з конкретним відео.

Список клієнтів

Це аудиторія, створена на основі ваших власних даних: email-адрес, номерів телефонів або інших контактів клієнтів. Google зіставляє інформацію з обліковими записами користувачів і формує сегмент для показу реклами.

Найшвидший спосіб створення аудиторії зі списку клієнтів — завантажити файл вручну.

Далі заповніть форму:

Назва сегмента має бути зрозумілою і унікальною. У випадку з оновленням вже існуючого списку в назву можна додати період. Тип даних. Оберіть «Завантажити номери телефонів, електронні та/або поштові адреси». Дані для завантаження. Перетягніть підготовлений файл з відповідною базою клієнтів. Зверніть увагу: в одному списку можуть бути або телефони, або email. Відмітьте галочкою «Ці дані зібрано й надано компанії Google відповідно до правил Google щодо списків електронних адрес». Збережіть і продовжіть налаштування.

Імпорт із Google Analytics (GA4)

Дає змогу використовувати аудиторії, створені в GA4, і передавати їх в Google Ads.

Про те, як налаштувати зв’язок між рекламним акаунтом та аналітикою: Як зв’язати Google Ads і Google Analytics 4: покрокова інструкція

Після вибору зв’язаного ресурсу система запропонує три оції:

1. Створити спеціальну аудиторію

Ви самостійно задаєте, хто має входити до сегмента (наприклад, за подіями, сторінками або поведінкою).

Коли використовувати: для максимально точного налаштування аудиторії під бізнес-логіку або воронку.

Можна створити аудиторію користувачів, які:

відвідали сторінку товару;

додали товар у кошик, але не завершили покупку.

2. Рекомендовані аудиторії

Це готові сегменти, які GA4 формує автоматично на основі зібраних подій і поведінки відвідувачів.

Коли використовувати: щоб швидко створити аудиторію без складних налаштувань.

3. Шаблони аудиторій

Це напівготові варіанти, де вже задана логіка сегментації, але є можливість додатково налаштувати умови.

Коли використовувати: коли потрібен баланс між швидкістю створення і гнучкістю налаштувань.

Спеціальна комбінація

Інструмент дає змогу гнучко поєднувати різні джерела даних (відвідувачів сайту, глядачів YouTube-каналу, списки клієнтів), щоб створити максимально точний портрет потенційного клієнта.

Для налаштування оберіть опцію «Комбінований сегмент» та додайте потрібні списки, використовуючи логічні умови (наприклад, включити тих, хто відвідав сайт, АЛЕ виключити тих, хто вже здійснив покупку).

Чек-лист: який тип таргетингу обрати

Щоб обрати правильний тип таргетингу, важливо відштовхуватися не від інструменту, а від завдання бізнесу:

якщо потрібні швидкі продажі — працюйте з ключовими словами та ремаркетингом;

якщо потрібно залучити нову аудиторію — використовуйте інтереси, теми або особливі аудиторії;

якщо є база клієнтів — підключайте Customer Match для повторних продажів;

якщо важливий контроль середовища показу — використовуйте теми та місця розміщення.

Найефективніші кампанії зазвичай не обмежуються одним типом таргетингу, а комбінують кілька інструментів залежно від етапу воронки.

Кожен тип націлювання вирішує конкретне завдання. Скористайтеся цією таблицею, щоб обрати інструменти, які найкраще відповідають вашим цілям.