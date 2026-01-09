Як створити динамічне пошукове оголошення у Google Ads

Коли пошук працює на вас — усе починається з правильного формату оголошення. Навіть найточніше семантичне ядро і ретельно налаштована кампанія нічого не варті, якщо користувач не реагує на рекламне оголошення. Саме воно вирішує, чи зацікавиться людина пропозицією, чи просто перегорне сторінку далі.

Динамічні пошукові оголошення — це спосіб автоматично підлаштовувати меседж під конкретний пошуковий запит. Формат сам визначає, яку сторінку показати, і генерує заголовок на основі її змісту. У результаті користувач бачить максимально релевантний варіант, а ви отримуєте стабільний потік трафіку навіть без створення десятків оголошень вручну.

У цій статті розгляну:

як працюють динамічні пошукові оголошення;

як їх налаштувати;

які сценарії приносять найкращі результати;

на що звернути увагу, щоб підвищити ефективність.

Що таке динамічні пошукові оголошення (Dynamic Search Ads)

За правильних налаштувань, Google проіндексував кожну сторінку вашого сайту. Коли користувач вводить у пошук дуже специфічний запит, як-от «redmi note 10 pro чохол з магнітом», Google миттєво знаходить точну сторінку товару і на основі її контенту сам створює релевантний заголовок оголошення.

Ваше завдання — написати лише кілька універсальних описів, а генерацію заголовка та вибір цільової сторінки Google бере на себе.

Це ідеально підходить:

Великим інтернет-магазинам. Рекламувати тисячі товарів вручну неможливо, тож DSA зроблять це за вас. Новинним порталам і контентним проєктам для автоматичної реклами сотень статей. Бізнесу з добре структурованим сайтом, щоби «збирати» весь трафік за низькочастотними запитами, котрий ви могли пропустити.

Покрокове створення динамічного оголошення

При створенні нової групи оголошень оберіть тип «Динамічна».

Налаштуйте динамічне націлювання: це найважливіший крок, де ви вказуєте, які сторінки сайту Google може використовувати.

Для націлювання оголошень на клієнтів на основі вмісту свого сайту ви можете використати наступні варіанти, котрі пропонує Google Ads.

Категорії

Система просканує сайт і запропонує готові категорії (в нашому прикладі це кавоварки) — і буде працювати лише з вибраними:

URL

Тут є два варіанти. Можете обрати «Усі вебсторінки», якщо ресурс пропонує вузький асортимент товарів, наприклад, лише кавомашини різних типів та брендів, — тоді Google використовуватиме весь проіндексований сайт:

Або оберіть «Окремі вебсторінки», якщо сайт пропонує кавомашини різних типів та брендів, а також каву і засоби для догляду за кавомашинами, а ви в цьому оголошенні рекламуєте щось одне. І тут ви знов-таки маєте варіанти вибору: використовувати точну URL-сторінку або декілька точних URL-сторінок (для цього використайте кнопку Додати):



Також можете створити правило, якщо має кілька сторінок, на яких розміщені кавомашини і URL цих сторінок містить, наприклад, /kavomashyny/:

Контент

Ще один спосіб — націлюватися за контентом сторінки. Наприклад, на сторінки, де в заголовку є слово «Кавомашини». Цей підхід зручний, коли структура URL неідеальна, але контент добре описує товарні групи:

Фід сторінок

Останній спосіб націлення — через фід сторінок, це найбільш просунутий варіант. Ви можете завантажити таблицю з точними URL, на які хочете націлюватися. Для завантаження фіду перейдіть в Інструменти, далі натисніть «Дані компанії», потім «Фіди даних» і великий синій плюс:

Потім оберіть «Канал сторінки»:

Дайте фіду назву, наприклад, «DSA Кавомашини» і завантажтефайл CSV/Google Sheets:

Фід сторінок завантажується як електронна таблиця (CSV/Google Sheets) мінімум з одним обов’язковим стовпчиком Page URL і додатковим стовпчиком Custom label чи аналогічними мітками. Як видно з попереднього скріншота, ви можете попередньо завантажити шаблон даних для фіду сторінки, що має наступний вигляд:

Закінчивши з таргетингом, створіть шаблон оголошення. Напишіть один-два загальних описи, котрі будуть логічно виглядати з будь-яким динамічно створеним заголовком. Врахуйте: заголовок тягнеться автоматично, описів можна додати тільки два — їх додає рекламодавець.

Отже, ви створили два основних види оголошені для пошукової рекламної кампанії (адаптивне та динамічне). Тепер розгляну додаткові способи покращити релевантність оголошень і зробити їх помітнішими.

Об’єкти оголошень

Ваше оголошення — це вітрина магазину. Можна повісити табличку «Продукти», а можна додати яскраве підсвічування, вказати години роботи, розмістити інформацію про акції та додати номер телефону. Що приверне більше уваги? Відповідь очевидна.

Об’єкти оголошень (Assets), раніше відомі як розширення, — це додаткові блоки інформації, що «прикріплюються» до вашого основного оголошення, роблячи його помітнішим, інформативнішим і тому більш клікабельним. Використання об’єктів — це не просто рекомендація, а необхідність. Google прямо заявляє, що вони є одним із факторів, котрі впливають на рейтинг.

Найважливіші об’єкти, які варто налаштувати:

Додаткові посилання (Sitelinks). Це найпопулярніший об’єкт, він дає змогу додати під оголошенням прямі посилання на важливі сторінки вашого сайту: «Акції», «Доставка та оплата», «Контакти», «Каталог товарів». Це допомагає користувачеві одразу перейти в потрібний розділ.

Порада. Додавайте до сайтлінків описи, так вони стануть ще більшими та інформативнішими.

Уточнення (Callouts). Короткі текстові переваги чи ключові особливості (до 25 символів), що показуються через крапку. Наприклад: «Гарантія якості», «Працюємо 24/7», «Безплатна консультація», «Екологічні матеріали». Структуровані описи (Structured Snippets). Дають змогу згрупувати ваші товари або послуги за певним типом. Наприклад, для магазину техніки це можуть бути «Бренди: Apple, Samsung, Sony», а для автосервісу — «Послуги: Діагностика, Ремонт двигуна, Шиномонтаж». Зображення (Image Assets). Один із найпотужніших об’єктів, він додає до вашого текстового оголошення невелике зображення, миттєво виділяючи його на тлі конкурентів. Обов’язково використовуйте якісні та релевантне зображення вашого товару чи послуги. Номер телефону (Call Asset). Додає номер телефону прямо в оголошення. На мобільних пристроях користувач може зателефонувати вам в один клік. Форма для потенційних клієнтів (Lead Form Asset). Дає змогу користувачеві залишити свої контактні дані (ім’я, телефон, email) безпосередньо в інтерфейсі пошуку без переходу на сайт. Це значно спрощує процес лідогенерації.

Золоте правило: додавайте стільки об’єктів, скільки має сенс для вашого бізнесу. Google Ads сам вирішить, яку комбінацію показати в кожному конкретному випадку, щоби максимізувати ефективність. Не бійтеся експериментувати!

Найкращі практики динамічних пошукових оголошень

Контент як паливо для ШІ. DSA генерує заголовки з реального контенту сторінок. Тому кожна сторінка повинна мати чіткий, унікальний заголовок (H1), описові мета-теги та структурований текст з ключовими словами. Сторінки типу «Товар відсутній» або «Налагоджуємо» — вороги DSA. Не запускайте DSA на весь сайт одразу. Створіть окремі кампанії:

«топ-категорії» (основні товари/послуги);

«акційні сторінки» (sale, новинки);

вузькоспеціалізовані сторінки.

Це дасть контроль і дозволить масштабувати успішні напрямки.

Універсальні, але конкретні описи. У DSA ви пишете лише один-два описи, які показуватимуться з будь-яким динамічним заголовком, робіть їх гнучкими: «Оригінал. Гарантія. Доставка по Україні. Замовляйте онлайн!». Такі формулювання логічно пасуватимуть до будь-якого товару — від «iPhone 16 Pro» до «чохол для велосипеда». Створіть трирівневу систему негативних динамічних цілей, щоб оголошення не створювалися на непотрібні сторінки. Наприклад:

критичні — Про нас, Вакансії, Політика конфіденційності;

технічні — 404, немає в наявності, закінчився;

нецільові — б/у, ремонт, схожі товари (якщо продаєте нові).

Комбінуйте DSA і розширення. Додайте сайтлінки на основні категорії, уточнення («Оплата частинами», «Повернення 14 днів») та зображення товарів.

Поширені помилки при створенні DSA-оголошень

DSA на «сирий» сайт. Сторінки з шаблонними текстами («Lorem ipsum», копіпаст описами) або порожніми картками товарів дають абсурдні заголовки типу «Купити Купити Купити». Результат — відхилення або низький CTR. Відсутність або слабке мінусування. DSA починає рекламувати сторінки блогу, умови оплати чи сторінку «Про нас». Ігнорування звітів по динамічних заголовках. Якщо ви заходите в звіти, втрачаєте шанс побачити, які сторінки/заголовки працюють, а які краще замінити. DSA замість RSA. Багато хто думає: «Навіщо створювати RSA, якщо DSA сам усе придумає?». DSA чудово доповнює RSA, але не замінює його. Комбінації цих оголошень дасть кращі результати, аніж окреме використання.

Висновки