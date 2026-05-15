Netpeak запустив першу AI-екосистему аналітики клієнтських комунікацій

Маркетинг-агенція Netpeak запустила Netpeak Aura — AI-екосистему аналітики клієнтських комунікацій. Рішення виявляє ризики в сервісному бізнесі та щодня обробляє понад 400 чатів без участі людини. За перші три місяці роботи вона звільнила 250+ годин управлінського часу.

Зі зростанням бізнесу компанії зіштовхуються з типовою проблемою масштабування: збільшення кількості клієнтів і команд ускладнює прозорість комунікацій. Керівники поступово втрачають цілісну картину взаємодії з клієнтами й бачать її лише через наслідки — відтік клієнтів або погіршення ключових метрик.

Netpeak Aura вирішує цю проблему, аналізуючи клієнтські діалоги та виявляючи сигнали ризику до того, як вони перетворюються на критичні ситуації.

Ризик майже ніколи не виникає раптово — він накопичується через десятки дрібних сигналів. Наприклад, клієнт кілька тижнів поспіль ставить уточнювальні запитання щодо звітності, а менеджер відповідає із затримкою. Людина фізично не може утримати такі патерни в полі уваги. Ми створили систему, яка їх бачить і дає змогу реагувати до того, як ситуація стане проблемною, — коментує Олександр Конівненко, Head of AI & Digital Data Department, Netpeak.

Як працює AI-екосистема

Netpeak Aura — white label AI-рішення, яке замінює ручний моніторинг діалогів системним аналізом комунікацій:

відстежує клієнтські чати в режимі реального часу;

виявляє потенційні ризики та формує сигнали;

аналізує тональність, швидкість відповідей і якість взаємодії;

формує управлінську аналітику для прийняття рішень.

Продукт побудований на хмарній інфраструктурі Google Cloud та Vertex AI, забезпечує анонімізацію даних і формує управлінську аналітику через Power BI — без ручного опрацювання листування.

Рішення, яке виявляє можливості в комунікаціях

Сервісні команди (маркетингові агенції, IT-аутсорс, консалтинг, юридичні та фінансові сервіси) щодня працюють із великим обсягом комунікацій, який складно аналізувати вручну.

У цих комунікаціях одночасно містяться як сигнали незадоволення, так і можливості для розвитку бізнесу. Netpeak Aura перетворює їх на систему раннього попередження.

Платформа класифікує ризики у дві категорії:

тактичні ризики — впливають на операційні процеси, але не свідчать про намір клієнта припинити співпрацю (зриви дедлайнів, процесні збої, погіршення сервісних метрик);

стратегічні ризики — сигналізують про можливу втрату клієнта (ознаки втрати довіри, намір поставити проєкт на паузу або завершити співпрацю).

Вплив на бізнес-показники

Управління комунікаційними ризиками безпосередньо впливає на ключові метрики бізнесу: швидке виявлення проблемних зон запобігає системному відтоку клієнтів, а постійний контроль комунікацій утримує клієнтів і зменшує їх витрати. Найважче — вчасно помітити стратегічні ризики: ознаки втрати довіри або наміру клієнта завершити співпрацю. Саме вони найрідше потрапляють у поле зору без детального аналізу.

Середній LTV клієнта в digital-агенції — від $5000 до $100 000+. При цьому залучити нового клієнта коштує в 5–25 разів дорожче, ніж утримати наявного:

1 з 3 клієнтів йде після першого негативного досвіду;

30 днів — проміжок часу між першим сигналом незадоволення та рішенням піти.

Один незафіксований сигнал може коштувати більше, ніж річний бюджет на інструменти.

Рішення орієнтоване на управлінців, які відповідають за результат і масштабування сервісного бізнесу: Customer Success Director, Client Service Director, Head of Sales, Team Leads та C-level.

Результати впровадження

В моєму портфелі понад 120 проєктів, і технології ШІ нарешті досягли рівня, коли їх можна впроваджувати на корпоративному рівні. Саме тому ми створили Netpeak Aura. Вона аналізує чати, виявляє потенційні ризики й оперативно сигналізує про них. Це дозволяє вчасно відреагувати і зберегти клієнта. Сервісні компанії опинились на роздоріжжі: або інтегрувати ШІ в процеси, оптимізувати витрати й підвищувати якість послуг — або через 3–5 років просто зникнути з ринку. Aura — частина нашої стратегії впровадження ШІ, яка допомагає зберегти довіру кожного клієнта й зосередитись на якісному сервісі, — Дмитро Гончаров, Client Project Manager Team Lead в Netpeak, Product Lead Netpeak Aura.

Рішення протестували 40 менеджерів маркетинг-агенції Netpeak у 2025 році. У 2026 році Aura підключена до 500 проєктів.