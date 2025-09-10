Короткий огляд об’єктів (розширень) в Google Ads

Реклама в Google Ads дає змогу бізнесу охопити широку аудиторію та досягати цілей за допомогою релевантних і ефективних оголошень. Щоб привернути увагу користувачів і збільшити шанси на конверсії, рекламодавці використовують об’єкти оголошень, які надають більше інформації про бізнес, послуги та пропозиції.

У цій статті я розгляну, що таке об’єкти в Google Ads, які типи об’єктів існують, і як їх використовувати для покращення показників клікабельності (CTR) та конверсій. Ви дізнаєтеся, як правильно обрати об’єкти для вашого бізнесу, та як завдяки їм зробити свої оголошення більш результативними для цільової аудиторії.

Що таке об’єкти

Об’єкти (або розширення) в Google Ads — це додаткові елементи, які додаються до оголошення, щоб надати більше інформації, покращити видимість та збільшити взаємодію користувачів з рекламою. Вони можуть містити:

додаткові посилання;

номери телефонів;

адреси;

спеціальні пропозиції;

рейтинги;

та іншу корисну інформацію, яка сприяє підвищенню релевантності та ефективності оголошення.

Об’єкти в Google Ads поділяються на два типи: ручні та автоматичні. Далі розгляну детально кожен тип.

Ручні об’єкти

Ручні об’єкти ви налаштовуєте самостійно, вибираючи, що саме відображатиметься в оголошенні. Вони підходять для тих, хто хоче точно точно керувати вмістом своїх оголошень відповідно до стратегії кампанії.

Щоб знайти та налаштувати ручні об’єкти в рекламному кабінеті пройдіть за шляхом «Кампанії — Об’єкти — Об’єкти». На цій сторінці обираються види об’єктів.

Види ручних об’єктів

Додаткове посилання

Об’єкт дає змогу додати до оголошення кілька додаткових посилань на різні сторінки вашого сайту. Це можуть бути лінки на певні товари, спеціальні пропозиції, сторінки з акціями, контакти або інші розділи, які можуть зацікавити користувачів. Цей тип об’єкта допомагає надати відвідувачам більше варіантів для взаємодії з оголошенням і спрощує пошук потрібної інформації.

Кожне додаткове посилання може мати до 25 символів основного заголовка і 35 символів для опису, що дає можливість коротко пояснити, чим корисна конкретна сторінка.

Структуровані описи

Об’єкт «Структуровані описи» додає до оголошення розширену інформацію про товари, послуги чи особливості компанії у форматі тематичних заголовків із коротким списком елементів. Це допомагає користувачам швидко отримати більше інформації про ваш бізнес, підвищуючи релевантність оголошення для цільової аудиторії.

Google Ads пропонує усталені заголовки, створити власні неможливо. Заголовки в структурованих описах — це теми або категорії, які коротко описують основні особливості або пропозиції вашого бізнесу. Кожен заголовок дає змогу додати до оголошення кілька ключових пунктів, що відображають деталі про послуги, продукти чи інші аспекти, важливі для користувачів.

В одному структурованому описі можна додати до 10 елементів, кожен з яких містить до 25 символів. Це дозволяє після заголовка перерахувати до 10 коротких пунктів, які описують ключові особливості чи пропозиції у вибраній категорії.

Види заголовків для структурованих описів:

Бренди. Перелік брендів, які пропонує компанія. Підходить для магазинів техніки, одягу, косметики, автомобілів тощо.

Приклад: Apple, Samsung, Sony, LG. Зручності. Додаткові послуги або зручності, які надає компанія. Для готелів, ресторанів, громадських місць, перевізників тощо.

Приклад: безплатний Wi-Fi, паркінг, тераса, дитяча зона. Квартали. Інформація про райони або місцевості, в яких надаються послуги, продаються товари чи розташовані об’єкти вашого бізнесу. Підходить лише для компаній, які мають присутність у різних районах або надають локальні послуги.

Приклад: центр міста, старе місто, набережна, торговий центр. Курси. Перелік навчальних курсів чи тренінгів. Для освітніх платформ, навчальних центрів та онлайн-шкіл, орієнтованих на короткострокове навчання з вузькою спеціалізацією.

Приклад: програмування, дизайн, бізнес-аналітика. Місця. Інформація про локації, де компанія надає послуги або має представництва. Для бізнесів з кількома фізичними локаціями або для локальних сервісів.

Приклад: Київ, Харків, Львів, Одеса. Моделі. Інформація про моделі продуктів, які пропонує компанія. Для бізнесів з широким асортиментом товарів.

Приклад: Canon EOS R5, Nikon Z7 II, Sony Alpha A7 IV. Освітні програми або напрями навчання для університетів, коледжів, бізнес-шкіл чи професійних навчальних закладів, які пропонують ступінь або сертифіковану програму.

Приклад: бакалавріат з економіки, магістратура з комп’ютерних наук. Послуги. Короткий перелік основних послуг для компаній, що пропонують різноманітні варіанти обслуговування в межах однієї сфери або хочуть акцентувати увагу на основних напрямах своєї діяльності.

Приклад: діагностика, ремонт двигуна, заміна мастила, шиномонтаж. Рекомендовані готелі, які компанія пропонує для бронювання. Корисно для туристичних агентств, онлайн-платформ бронювання і туристичних операторів.

Приклад: Hotel Rixos, Hilton Kyiv, Radisson Blu, Premier Palace. Стилі. Різновиди стилів продуктів або послуг, які пропонує компанія. Підходить для бізнесів, що мають широку стилістичну варіативність товарів або послуг, як-от магазини одягу, меблів, інтер’єру, ресторани та інші.

Приклад: вінтажний, сучасний, готичний, бароко. Страховий захист. Перелік основних видів страхового покриття, які пропонує компанія, брокер або сервіси порівняння страхових послуг.

Приклад: автострахування, медичне страхування, страхування житла. Типи. Перелік типів товарів, послуг або варіантів продукту, які пропонує компанія. Підходить для бізнесів із широким асортиментом.

Приклад: догляд за обличчям, догляд за волоссям, манікюр, масаж. Шоу. Види розважальних шоу, вистав або заходів, які пропонує компанія або організатор подій. Для театрів, концертних залів, цирків, розважальних комплексів, туристичних компаній і агентств, що займаються організацією подій.

Приклад: драматичні вистави, мюзикли, комедії, балет.

Заголовок та Опис

Об’єкти «Заголовок» та «Опис» додаються на рівні кампанії до всіх активних адаптивних пошукових оголошень. Заголовок містить до 30 символів, опис — до 90 символів. Також є змога закріпити окремі об’єкти від першої до третьої позиції в оголошенні, щоб заголовок та опис завжди показувалися і навіть запланувати їхній показ у певний період часу, наприклад, на період акції.

Виноска

Об’єкт «Виноска» — це короткі текстові фрази, які додаються до оголошення для акцентування уваги на додаткових перевагах, акціях чи сезонних пропозиціях, унікальних характеристиках або особливостях продукту чи послуги. Виноски містять до 25 символів і зазвичай складаються з лаконічних слів або фраз, що надають оголошенню більше цінної інформації для користувачів.

Рекламна акція

Об’єкт «Рекламна акція» доповнює оголошення інформацією про актуальні акції, знижки або спеціальні пропозиції. Google надає можливість додавати акції з прив’язкою до конкретних святкових подій, наприклад, Чорна п’ятниця, Різдво, Літній розпродаж, що допомагає користувачам краще сприймати цінність пропозиції. Рекламні акції налаштовуються через умови проведення, період дії та тип знижки (відсоткова, фіксована сума).

Ціна

Об’єкт «Ціна» дає змогу додавати інформацію про вартість товарів або послуг безпосередньо в оголошення. Необхідно вибрати тип об’єкта з ціною, який відображає конкретний аспект пропозиції. Google Ads пропонує такі типи:

бренди;

події;

місцеположення;

квартали;

підкатегорії товарів;

класи товарів;

послуги;

підкатегорії послуг;

класи послуг.

Ціна зазначається «від» (якщо вона стартує з певної суми) або вказується фіксована, що надає гнучкість у представленні інформації. Якщо на сайті зміняться ціни, їх потрібно буде оновити в об’єктах вручну, оскільки автоматичного оновлення не передбачено.

Адреса

Об’єкт «Адреса» додає фізичну адресу компанії або точки продажу до оголошень у Google Ads. Він допомагає користувачам легко знайти вашу локацію, переглянути маршрут або дізнатися більше про місце, що підвищує відвідуваність фізичних магазинів, офісів чи сервісних точок.

Цей об’єкт інтегрується з Google Maps і показує не тільки адресу, а й додаткову інформацію, як-от години роботи або номер телефону. Якщо у вас кілька локацій, налаштуйте їх через обліковий запис Google My Business, щоб кожен клієнт бачив найближчу до себе точку.

Номер телефону

Об’єкт «Номер телефону» додає контактний номер компанії до текстових оголошень у Google Ads. Це дає змогу користувачам швидко зв’язатися з вами, натиснувши на номер у рекламі. На мобільних пристроях це працює як кнопка «Зателефонувати», що значно спрощує контакт із компанією. Такий об’єкт ідеально підходить для бізнесів, які прагнуть отримувати більше дзвінків від потенційних клієнтів.

Повідомлення

Об’єкт «Повідомлення» дозволяє користувачам автоматично перейти у WhatsApp для зв’язку з вашою компанією. Цей об’єкт використовується як у пошукових кампаніях, так і в кампаніях із максимальною ефективністю, що забезпечує зручний канал комунікації з клієнтами. Зараз об’єкт перебуває на етапі бета-тестування. Якщо ви не можете скористатися цією функцією, імовірно, вона ще недоступна для вашого облікового запису.

Зображення

Об’єкт «Зображення» дає змогу додати візуальні елементи до текстових оголошень, що робить їх більш привабливими та привертає увагу користувачів. Зображення показуються поруч із текстом реклами, доповнюючи його й забезпечуючи кращу взаємодію з потенційними клієнтами.

Цей об’єкт особливо корисний для бізнесів, де візуальний складник відіграє важливу роль у прийнятті рішень, наприклад, у сфері роздрібної торгівлі, туризму, дизайну або ресторанного бізнесу.

Основні вимоги до формату об’єктів зображень:

важливий контент має займати центральні 80% площі зображення;

заборонено накладати текст чи графічні елементи, наприклад, логотипи поверх зображення;

повинні бути чіткими, без розмиття, викривлень чи колажів;

мають відповідати вмісту цільової сторінки та бути релевантними пошуковим запитам.

Додаток

Об’єкт «Додаток» вставляє посилання на мобільний застосунок безпосередньо в текстове оголошення в Google Ads. Він відображається разом із основним текстом і включає кнопку або посилання на сторінку завантаження в App Store або Google Play, залежно від типу пристрою користувача. Цей об’єкт ідеально підходить для компаній, які прагнуть збільшити кількість завантажень свого застосунку.

Форма для потенційних клієнтів

Об’єкт «Форма для потенційних клієнтів» дає змогу збирати контактну інформацію від користувачів прямо з оголошень без переходу на сайт. Коли користувач натискає на форму, він може залишити свої дані, наприклад, ім’я, електронну пошту, номер телефону або відповісти на індивідуальні запитання. Це спрощує процес збору заявок і підходить для бізнесів, які прагнуть отримувати більше контактів для подальшої комунікації.

Назва компанії та Логотип компанії

Об’єкти «Назва компанії» та «Логотип компанії» надають професійного вигляду оголошенням і допомагають користувачам швидше ідентифікувати бренд. Щоб додати ці об’єкти, спершу необхідно підтвердити особу рекламодавця. Назва компанії має точно відповідати офіційній назві, зазначеній у Google Business Profile або в рекламному обліковому записі. Логотип має відповідати рекламованій компанії, доменному імені або повній назві, затвердженій у рамках Програми підтвердження особи рекламодавця.

Автоматичні об’єкти

Усі описані в статті особливості ручних об’єктів повністю стосуються і автоматичних. Основна відмінність полягає в тому, що автоматичні об’єкти генеруються Google на основі доступних даних, зберігаючи ефективність і користь для ваших кампаній.

Автоматичні об’єкти відображаються тільки тоді, коли можуть покращити ефективність оголошення. Також вони з’являються разом із вручну створеними об’єктами або замінюють їх. Ви можете контролювати показ цих елементів, зокрема призупиняти або видаляти динамічні об’єкти.

Налаштування автоматичних об’єктів у рекламному кабінеті знаходиться за шляхом «Кампанії — Об’єкти — Об’єкти», далі клінкніть три крапки й оберіть «Автоматично об’єкти на рівні облікового запису».

Щоб створити нові об’єкти, знову оберіть «Більше» і «Додаткові налаштування».

Основні переваги об’єктів

Покращення якості оголошення.

Google враховує використання об’єктів під час визначення рейтингу оголошення, що сприяє підвищенню його позиції на сторінці результатів. Це знизить вартість за клік (CPC) і дасть змогу досягти кращих результатів без збільшення бюджету.

Покращення видимості.

Об’єкти збільшують візуальну площу оголошення, що робить його помітнішим серед конкурентів, особливо в умовах високої конкуренції у пошуковій видачі. Завдяки цьому оголошення виділяється серед інших.

Підвищення клікабельності (CTR).

Додаткова інформація, така як відгуки, акційні пропозиції або ціни, привертає увагу користувачів і спонукає до дії. Це залучає більше кліків без збільшення витрат на рекламу, оскільки об’єкти допомагають зацікавити потенційних клієнтів.

Збільшення конверсій.

Різні типи об’єктів дозволяють краще відповідати потребам користувачів, надаючи корисну інформацію безпосередньо в оголошенні. Це покращує досвід взаємодії з рекламою, допомагає швидше знайти потрібну інформацію, а вашому бізнесу — залучити більш релевантну аудиторію та отримати конверсії.

Гнучкість.

Об’єкти можна налаштовувати залежно від кампанії, типу бізнесу та цілей, що дає змогу адаптувати їх під різні аудиторії. Вони також дозволяють легко вносити зміни, додавати або видаляти інформацію для певних оголошень чи кампаній у реальному часі, підлаштовуючись під актуальні потреби бізнесу.

Аналіз результатів.

Google Ads надає детальну статистику для кожного об’єкта, щоб оцінити їхній внесок у загальну ефективність кампанії. Ви зможете відстежити, які об’єкти найбільше залучають користувачів і сприяють конверсіям, та оптимізувати рекламні стратегії на основі реальних даних.

Висновки